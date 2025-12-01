長者健康｜成日漏食藥點算好？醫生傳授４招，輕鬆解決食藥難題

家中有長輩需要長期服藥嗎？你是否也遇過老人家「唔記得食藥」，或者覺得自己無病無痛就「自行停藥」的情況？



對此，台灣高齡醫學內科醫生傅裕翔就分享了一則診所見聞，提醒大家如果不重視長輩的用藥規律，隨時會引發嚴重後果，更提出了４個實用貼士，教大家如何令長者不再抗拒服藥。

驚險一幕：醒目「姐姐」救了一命

近日，傅醫生在Facebook專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享某次診症的經歷。

他指，某次一名外籍看護推著輪椅上的阿雄伯（化名）慌張求診，指阿伯「朝早叫極唔醒，反應遲鈍」。經檢查後，發現阿伯血糖值僅 52mg/dL，屬嚴重低血糖。原來阿伯因前一天沒胃口自行停藥，翌日早上卻擅自「補食」一粒藥，導致藥量過重。幸好看護機警及時送醫，否則後果不堪設想。這正正反映出，家人與照顧者的留心觀察，是守護長者健康的關鍵。

為什麼老友記總是「亂食藥」？

傅醫生表示，很多子女會生氣，覺得長輩是「唔聽話」或者「硬頸」。但其實，長輩不按時吃藥，往往不是故意的，而是因為「老化」帶來的無力感：

● 記憶力衰退：真的忘記了昨天到底吃了沒有。



● 視力模糊：藥袋上的字太細，搞不清楚指示。



● 自行做醫生：覺得「無唔舒服」就是好了，或者想靠感覺調整藥量。



● 心理因素：覺得要依賴藥物就是「認老」、「認輸」，想靠意志力撐過去。



醫生教路：4招解決長者服藥難題

傅醫生又提醒，面對長輩的服藥問題，責罵通常只會帶來反效果。他在診間通常會建議家屬用以下這４個實用貼士：

1. 「固定時間」比「日日提」更重要



不要只依賴口頭提醒。盡量將吃藥時間與生活習慣掛鉤，例如「食完飯就食藥」。讓大腦記住這個生活節奏，養成習慣比記憶更可靠。

2. 善用「七格藥盒」，一目了然



不要讓長輩自己從藥袋拿藥。強烈建議使用七天份的藥盒，子女或照顧者預先幫忙排好。

這不僅是收納，更是最好的視覺檢查。長輩看到那個格子是空的，就知道已經吃過了，不用猜疑自己是否記錯。

3. 給予「選擇權」，軟性引導



這是溝通的小技巧。不要用命令的語氣說：「你一定要食藥！」，這很容易就會讓長輩產生抗拒。 試著說：「你想先食血壓藥，定係先食糖尿藥？」 讓長輩感覺自己有參與感和話事權，通常配合度便會高很多。

4. 照顧者的「簡單三部曲」



如果家中有聘請外傭姐姐，或由家人照顧，請務必執行這三個步驟，這不是為了「監視」，而是為了長輩的安全：

確認：核對今天的藥量是否正確。

目擊：親眼看著長輩把藥吞下去（很多長者會把藥含在口中或偷偷吐掉）。

記錄：簡單記下服藥時間。

傅醫生強調，長輩忘記吃藥，不是什麼彌天大錯。最大的問題往往在於「沒有人知道」和「沒有人幫忙確認」。作為家人，只要多一點耐心，幫長輩建立固定流程，並尊重他們的感受。只要多做這一步，很多潛在的危險就能變成生活中的小事，讓長輩安享晚年。

