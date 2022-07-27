肺癌｜未必關吸煙事？ 女性肺癌率較吸煙率高 或因這因素作祟

肺癌同時為本港最常見及致命率最高的癌症，吸煙更是導致肺癌的主要原因。不過翻查數據發現，本港女性的患癌率卻遠比女性煙民比率高，這意味著導致女性患上肺癌的原因，似乎還有吸煙以外的因素。



女性患上肺癌的原因似乎還有吸煙以外的因素。（Shutterstock）

女性肺癌個案未必和直接吸煙有關

據醫管局癌症資料統計中心數字顯示，肺癌在2019年分別5,575宗新症及1,382宗死亡個案，令肺癌同時成為本港最常見及致命率最高的癌症。

不過，臨床腫瘤科專科醫生李兆康引用由衞生署「控煙資訊站」最新2019年數字指，本港（15歲以上）男性人口之中有18.1%吸煙，女性則有3.2%，「很明顯，男性吸煙的比率，比女性高接近6倍。」

醫管局在2019年錄得的5,575宗肺癌新症中，男性佔3,430宗，女性佔2,145宗，男性僅為女性的1.6倍。透過比對「控煙資訊站」及醫管局的數據，李兆康醫生指出：「兩組數字的男女比例差距對比之下，可以相信有較多女性肺癌個案未必和直接吸煙有關，而是有其他原因，當中可能包括二手煙，但更值得注意的是『肺腺癌』。」

▼同場加映，醫管局早前公佈本港最新癌症數據（按圖 👇👇👇）：

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非吸煙肺腺癌患者多為基因突變

肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60-70%，而且趨勢是愈來愈多。

李兆康醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李兆康醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。這些警號包括：

．咳嗽持續三星期以上

．咳出的痰中帶血

．出現呼吸不順、喘息困難、聲音沙啞

．不明原因且持續的胸悶、胸痛，通常在深呼吸時更明顯

．體重異常減輕

．頸部摸到淋巴結硬塊

．突然覺得最近全身乏力，骨關節疼痛、腫大及活動受限

▼同場加映，肺癌6大較少人知的症狀：（按圖 👇👇👇）

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第四期治療以控制及紓緩為主

對於「肺腺癌」的治療方法，李兆康醫生指出隨著癌症的期數不同，治療手段亦各有不同：

第一、二期：（根治）



可用手術切除腫瘤，部分病人手術後需要化療，以減少復發。若病人身體狀況未必適合全身麻醉，或有其他原因不想做手術，可選擇放射治療。

第三期：（根治或控制、紓緩）



標準治療方案是放射治療及化療，部分病人會加上免疫治療。

第四期：（控制、紓緩）



病人如有基因突變，會採用針對性的標靶藥；若沒有基因突變或使用標靶藥無效，可考慮用化療及免疫治療。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康。（受訪者提供）

▼同場加映，肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀（按圖 👇👇👇）：

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▼同場加映，預防肺癌的日常習慣（按圖）：

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