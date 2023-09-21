抑鬱症｜患者抑鬱引發「過橋恐懼」醫生拆解常見工作壓力導致抑鬱

根據食物衞生局於2023年5月回覆立法會的數據顯示，醫管局於2022至23年度確診患有抑鬱症並接受治療人數，共有約6.6萬人，較5年前5.61萬人增加接近兩成。常說香港人生活壓力大，尤其對打工仔而言，既要承受工作壓力，也有來自家庭壓力，往往情緒受到困擾，出現抑鬱症狀，精神科醫生鄭珊表示：「如果一個人經常好忟憎、好易發嬲、覺得好down（情緒低落），若這些諗法持續一段時間，就要警惕。」



常見工作壓力來源

鄭珊醫生表示，常見的工作壓力來源有三方面：

首先可能是所從事的工作與自身能力不太匹配，或非自己所擅長的，從而容易感到挫敗、難以滿足。



追數壓力，日復日，年復年的不斷跑數，追KPI，追完一個月，下一個月的目標又再增加。對自己有要求是進步的推動力，但如果長期壓力過甚，超出自己能力負荷，久而久之可產生負面思維而不自覺，例如自我懷疑。



另一個常見工作間壓力來源，就是與同事相處不融洽，包括上司及下屬，「好多人因工作壓力而尋求醫生幫助，都係因為人事問題。」



有抑鬱症患者不敢走過行人天橋

鄭醫生憶述，曾有一名女患者，每踏上行人天橋便會恐慌，不敢走過對面，會怕得四肢觸地，如果要強行通過，只能爬過去。經過診斷後，發現她除了「過橋恐懼」，亦患上抑鬱症，問題源於新上司經常對其表現不滿，也漸漸與同事相處出現了問題。當她情緒很差時，會感覺周遭的人都在批評自己，漸漸地自我形象低落，「自信心跌到零。」鄭醫生解釋，患者抑鬱導致自信心低落，有可能將恐慌情緒無限放大，連過行人天橋時都會非理性地擔心掉下去「跌死」。

抑鬱症會影響工作表現

事實上，抑鬱情緒不單會影響生活，工作表現亦會大打折扣。鄭醫生表示，抑鬱症會讓人失去耐性，容易暴躁，比起平時更容易動怒，而且會放大情緒，例如覺得被所有人惡意對待，「點解全世界都咁對我！」此外，以下抑鬱症三大常見特徴也會影響工作：

1. 情緒低落，動輒流眼淚



2. 經常感覺疲累，提不起勁



3. 注意力下降，難以集中



有不少個案都是親友發現患者有異樣，鼓勵其求診。也有個案是察覺自己情緒出現問題，主動求醫。治療方面，鄭醫生表示，首先會為病人作出詳盡評估，找出病因，從而制定治療方案，如果條件合適會處方藥物。她指現時藥物比從前進步得多，「醫生會因應不同類型病人需要，處方針對性的藥物來醫治，例如一些較新的抑鬱症藥物在治療病人情緒的同時，亦能改善睡眠質素，和令病人重拾以往的興趣及活力。」

要預防抑鬱症或避免抑鬱症復發，應花多點時間去認識和了解自己，例如知道自己容易受上司批評牽引著情緒，再遇到同類情境，就可以提醒自己要調節想法，不要對上司帶來的壓力照單全收。也可以尋找一些合適的減壓、放鬆方法，例如運動，每當情緒低落時，便透過運動去化解。重要的是，如察覺自己或家人的情緒開始出現問題，便應主動求醫，以免病情惡化。