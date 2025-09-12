減肥｜高蛋白飲食唔見效？４個常見錯誤可能是體重「卡關」成因！

聽說高蛋白飲食能幫助減肥，試過結果卻發現效果不如預期？別擔心，這篇「高蛋白瘦身完全攻略」將帶你深入了解高蛋白的真正奧秘，揪出你可能正在犯的常見錯誤，幫助你聰明吃、開心瘦，讓減重之路變得更輕鬆、更有效率！



蛋白質對減肥有何幫助？

究竟蛋白質為何如此受減重人士喜愛？除了增加飽足感，它還能發揮多重作用，讓你的減肥之路更順利：

1. 促進飽足感： 高蛋白飲食能有效延長飽足感，減少你在兩餐之間吃零食的慾望，從而降低整體卡路里的攝取量。



2. 維持肌肉： 減肥時，若沒有攝取足夠的蛋白質，身體可能燃燒肌肉而非脂肪。充足的蛋白質能幫助你在減重期間維持寶貴的肌肉質量，這對於維持代謝率至關重要。



3. 增強食物的熱效應： 身體消化和代謝蛋白質所消耗的能量，遠高於消化脂肪和碳水化合物。這個「食物熱效應」（Thermic Effect of Food, TEF）能幫助你燃燒更多卡路里。



4. 改善代謝健康： 高蛋白飲食與更好的血糖控制和改善血脂狀況有關，有助於打造更健康的身體環境來應對減重。



高蛋白飲食的「隱藏陷阱」 你犯了幾個？

雖然高蛋白飲食好處多多，但如果你沒有掌握正確的方法，可能會不小心踏入一些陷阱，反而讓減肥效果大打折扣：

錯誤一：只看蛋白質，忽略總熱量

許多人以為只要多吃蛋白質就能減重，卻忽略了最根本的原則。簡單來說，減肥的關鍵在於「熱量赤字」，也就是說，你每天消耗的熱量必須比攝取的熱量多。如果只是一味增加蛋白質，卻沒有控制整體的熱量，多餘的卡路里最終還是會讓體重增加。

錯誤二：過度依賴動物性蛋白質

雖然雞肉、魚肉和雞蛋等動物性蛋白質來源優質，但過量攝取紅肉等食物，可能導致飽和脂肪和膽固醇超標，增加心血管疾病風險。應該將部份動物性蛋白質替換為植物性來源，如豆類、豆腐、堅果等，以達到均衡飲食，同時獲得多樣化的營養。

錯誤三：犧牲其他營養素的攝取

只專注於蛋白質攝取，可能導致你忽略了其他重要的營養素，例如纖維、維他命和礦物質。這些營養素對於消化、腸道健康和整體機能至關重要。記得將全穀物、蔬菜和水果納入你的飲食中，以確保營養均衡，維持身體的長期健康。

錯誤四：缺乏規律的運動

蛋白質能幫助身體維持肌肉質量，但若沒有搭配運動，特別是肌力訓練，蛋白質的優勢將大打折扣。研究顯示，將高蛋白飲食與規律運動結合，能更有效地保護肌肉、提升新陳代謝，並加速減重效果。

只要方法對了，高蛋白飲食絕對能成為你的得力助手。減肥成功的秘訣，其實就是簡單三步驟：食得聰明、多點喝水、活動起來。只要避開這些常見錯誤，並根據自己的身體狀況調整飲食，就能輕鬆駕馭蛋白質的優勢，一步步向理想體重邁向！

