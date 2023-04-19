美甲光療機或致皮膚癌 照60分鐘細胞死近7成！ 做足4點減低風險

愛美是女士們的天性，近年來不少女士喜愛「Gel甲」，皆因可上塗上不同圖案，在突出個人色彩的同時，又可增添時尚感。美國加州大學聖地牙哥分校的研究團隊在《自然通訊》發表了一項最新研究，指美甲使用的UV燈照有紫外線輻射，或會導致細胞發生致癌突變，增加患皮膚癌的風險！



研究人員指，他們利用美甲常用的光療機，即340至395nm波長的紫外線燈，分別對人類和小白鼠的皮膚細胞進行測試，發現照一次（20分鐘）美甲使用的光療機會導致20%至30%細胞死亡，在連續照射3次後，死亡比率更升到65%至70%，而剩餘的皮膚細胞的線粒體和DNA亦出現明顯受損的情況，呈現與皮膚癌相同的突變模式。

消委會亦曾提醒 美甲存在風險！

早在2022年，消委會亦曾就美甲的潛在健康危機作出提醒。消委會指，美甲用光療機會破壞皮膚表面，指甲過度照曬後亦會變得脆弱，固不建議消費者經常進行美甲。

另外，在進行美甲時，不少女士都會把指甲邊的死皮（指甲溝）剪去，但其實指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的機會。若過份修走包圍指甲的死皮，不但會大大增加真菌滋生的機會，甚至會有染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

甲溝炎是什麼？為什麼有甲溝炎？（按圖看清👇👇👇）

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甲溝炎的徵狀包括甲摺或會有壓痛、輕微的腫脹，指甲表面會出現白點、波浪狀等；若有其他感染，指甲會變成黃褐色和化膿等狀況。女士們在 Gel 甲後亦需注意指甲的健康狀況，如有不適應盡早求醫。

▼月牙大小反映健康（按圖了解👇👇👇）

如何預防甲溝炎？

當甲溝炎痊癒後，若沒有維持好仍有極高的復發率，不妨透過下列生活習慣來預防與保養：

- 剪指甲應適當「留白」，避免指甲剪太短而導致甲溝發炎。



- 指甲附近傷口要妥善照顧，可使用適當敷料覆蓋，避免碰水以降低傷口感染風險。



- 穿合腳的鞋子，減少甲溝炎或腳趾外翻的發生機率。



- 使用護手霜或是凡士林來保養手、腳皮膚。



消委會又提醒市民，應留意指甲的健康狀況。若指甲受感染例如灰甲，而仍然堅持進行美甲，或會令細菌被困，造成惡性循環，令灰甲難以復原，另外，進行「hard gel」（又稱acrylic gel）時需要打磨指甲表面，若指甲太脆或太薄都不適合進行。

Gel甲前後應保養 各種預防措施可減風險

雖然Gel甲對指甲健康有不良傷害是不爭的事實，但其實做好護理並留意以下事項，同樣可以減低各種受傷或感染風險。

首先，Gel甲前應避免過度修剪死皮或甘皮，最好選擇信譽良好的美甲店，因為專業的美甲師具備經驗和技術，不會過度修磨指甲；而且衛生程度更高，亦會採用較優質的美甲產品，例如使用不含酸的固定劑，減低對指甲健康的傷害。

為減低防照燈時的紫外線影響，Gel甲時建議採用防曬霜或露指手套等保護措施。Gel甲後，日常要注意避免盡量擠壓、碰撞或搬移重物，減低甲床分離的的風險。

雖然美甲的製作過程繁複，女士通常都希望保留較長時間，但最好也不要配戴超過一個月。而且一旦發現有異常情況，便應立即狠心卸甲。（圖片：xanhcn）

雖然Gel甲的製作過程繁複，女士通常都希望保留較長時間，但最好也不要配戴超過一個月。而且一旦發現有異常情況，便應立即狠心卸甲。卸甲亦不應自行執行，因為手勢錯誤有機會令真甲受損，因此應交由專業美甲師。

不應太過頻密地Gel甲，讓指甲有至少一個月的休息期。平日應勤做手部護理，例如塗健甲油、硬甲油、潤手霜等，尤其是Gel甲前後的日子。