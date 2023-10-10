內地女星趙露思年僅24歲，已在不少劇集中擔任女主角，生動演技配上甜美外表吸引大量粉絲；早前參演青春愛情劇《偷偷藏不住》人氣更持續飆升。但誰也想不到，剛出道時的她竟然曾因嬰兒肥圓臉，被網民嘲笑是「最胖女演員」。為了上鏡更瘦更美，她研究出獨家的「經期伸展操」及「7日瘦身餐單」，成功減至39公斤變成小V臉，從胖妹逆襲為「95後甜寵女神」；一起來看看她的減肥秘訣吧！

趙露思成功減至39公斤，從胖妹逆襲為「95後甜寵女神」。（圖片：赵露思的微博）

小紅書熱推「7日瘦身餐單 」 網民實測超有效

趙露思表示減肥時一天只吃兩餐：早餐及午餐；由原形食物、高纖澱粉質、低脂奶製品及蛋白質組成。就算肚餓時也絕不碰零食，只會選擇富含維他命的低熱量蔬果作加餐。她曾在小紅書上公開一星期的減肥餐單，不少網民實測後都大讚有效。

（圖片：rosy1109@小紅書）

星期一

早餐：烚蛋1隻、燕麥粥（加餐：士多啤梨5粒）

午餐：蔬菜沙律（加餐：蘋果1個）



星期二

早餐：低脂牛奶1杯、三文治（加餐：蘋果1個）

午餐：水煮菜、椰菜花蝦仁沙律（加餐：紫薯半條）



星期三

早餐：烚蛋1隻、豆漿1杯（加餐：蕃茄1顆）

午餐：海帶湯、清炒時蔬（加餐：低脂牛奶1杯）



星期四

早餐：豆漿1杯、全麥麵包（加餐：香蕉2條）

午餐：粟米、紫薯各半條（加餐：低糖水果）



星期五

早餐：烚蛋1隻、乳酪（加餐：小番茄15粒）

午餐：蘑菇湯、蔬菜沙律（加餐：橙1個）



星期六

早餐：低脂牛奶1杯、紫薯1條（加餐：火龍果1個）

午餐：牛肉200g、蕃茄1顆（加餐：青瓜1條）



星期日

早餐：黑咖啡1杯、全麥麵包（加餐：奇異果1個）

午餐：雞胸肉300g、牛奶1杯（加餐：低糖水果）



趙露思同時提到自己每天起碼喝2公升的水，有助燃脂、加速新陳代謝排毒之餘，也改善精神氣色，令毛孔縮小、皮膚變滑。

（圖片：赵露思的微博）

不過要留意的是，上述減肥餐單的卡路里每天大約是400至650卡，比起女生建議攝取量足足低2至3倍，並非人人適合；尤其是高血糖、糖尿病人士、孕婦、正在哺乳的媽媽、胃功能不佳者、青少年、發育期孩童、飲食失調疾病及遺傳疾病代謝異常患者請勿嘗試，或先諮詢專業醫生意見。

經期輕鬆減肥 全靠3招伸展動作

月經來的時候不適合做劇烈運動，趙露思分享了三組簡單的瑜珈拉伸動作幫助消水腫，每組做30秒，重複2至3次。

動作一：坐姿盤腿

盤腿而坐，雙手彎曲撐著地板，身體慢慢往下壓，盡量向前延伸，摸到最遠的地方。



（圖片：rosy1109@小紅書）

動作二：跪姿嬰兒式

雙腿併攏跪坐於腳跟上，手放在兩側往後環抱雙腳。



（圖片：rosy1109@小紅書）

動作三：交叉伸腿

一邊腿向內屈，另一邊腿向外伸直打開；將身體向前下壓，換邊重複動作。



（圖片：rosy1109@小紅書）

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