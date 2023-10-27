去雙下巴｜消脂針打造V臉、緊緻下顎線？了解原理功效　3類人不宜

不少女生也希望拍照零死角，最怕「低炒」時見到格外明顯的雙下巴，不單視覺上顯肥、顯老，還會影響自信；就算絞盡腦汁嘗試各種瘦面工具，結果亦未必十分顯著。其實雙下巴很難單靠按摩，或者所謂的「練下顎線」運動瘦下來，所以越來越多人考慮做醫美去解決這個長期困擾。據聞消脂針可以有效對付下巴脂肪，回復緊緻V面，到底是真是假？消脂針中有甚麼成分？本文將為大家逐一講解其原理、功效及注意事項。

雙下巴3大類型

想要有效改善雙下巴，最重要的是了解清楚成因和類型，才可以對症下藥。

骨骼結構型

暴牙會導致下顎後縮，使皮膚軟組織於低頭時會聚集在一起、形成假性雙下巴，要徹底解決可能要進行牙齒矯正或正顎手術。



皮膚鬆弛型

通常出現在35歲或以後，隨著年齡增長，膠原蛋白開始流失，皮膚及下顎肌肉因老化失去彈性和承托力，加上受地心吸力影響，而出現鬆弛下垂的問題，引致雙下巴。



脂肪堆積型

雙下巴基本上與肥胖離不開關係，加上平日用餐時咀嚼次數太少，下顎肌肉無法得到適量的訓練，而且很多人都會習慣低頭玩手機，不自覺間令皮膚變得鬆弛，然後更容易積聚脂肪，逐漸「養成」雙下巴。



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消脂針成分安全嗎？原理、功效全拆解

坊間所指的消脂針，本來應稱作「中層皮膚治療（Mesotherapy）」屬於注射型的醫美療程。原理是以細小針頭「均點」施打有助脂肪代謝的藥物到皮下組織，產生作用後會破壞細胞膜，令頑固脂肪自行降解，再經由新陳代謝排出體外。過程中也會刺激到真皮層纖維母細胞，促進膠原蛋白增生。

消脂針的主要配方為「去氧膽酸」（Deoxycholic Acid，簡稱DCA），成分與人體膽汁內天然存在的結構分子相同，較為安全，專門用於分解脂肪。透過減少脂肪細胞數量，針對較小的部位，達到局部雕塑的效果。如果擔心及後出現皮膚鬆弛的問題，可向醫生查詢專業意見，考慮應否配合其他非入侵性的醫美療程，如：HIFU超聲波、激光溶脂等。

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雖然消脂針有一定功效，但現時美國FDA及歐盟EMA只批准用於治療雙下巴，改善中度至重度由脂肪堆積所致的隆起肥厚外觀；至於其他身體部位則未被認可，要小心使用。

（圖片：Google）

打一次就可永久消除雙下巴？

消脂針療程無須開刀做手術，注射後不會即時見效；而且該治療部位及周邊皮膚可能會暫時感到腫脹疼痛、麻痺、發紅，但通常在10天內改善，不同體質其反應及恢復時間亦有分別，大約2至3周後，就能重現緊緻下顎線。不過每個人的情況及期望都不同，所以施打的劑量及療程次數也有分別，建議先跟操作醫生進行深入的溝通。

要留意的是，溶脂針並非一勞永逸，如患者在療程後沒有調節生活習慣，作息不規律、飲食不節制，依然有機會回復雙下巴。

，溶脂針並非一勞永逸，如患者在療程後作息不規律、飲食不節制，依然有機會回復雙下巴。（圖片：Shutterstock）

消脂針有甚麼潛在風險？

有些嚴重副作用雖較罕見，但仍有可能發生，包括皮膚潰瘍、頜骨神經損傷、吞嚥困難、脫髮等。進行療程前請了解清楚所有的潛在副作用，如有疑問，必須先諮詢醫生，以免不小心出現意外得不償失。

3類人不適宜打消脂針

消脂針並不是人人適用，在接受療程之前，必須向醫生如實提供病歷紀錄、正在服食的任何藥物，是否屬於過敏體質等，有助醫生得出更準確的評估。但以下3類人士則不建議進行療程：

懷孕、正在哺乳的婦女



吞嚥困難的人士、有出血問題如：血友病、正服食抗血小板或抗凝血藥物、慢性疾病患者如：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺疾病等



過敏體質、治療部位皮膚正處於發炎狀態的人士

