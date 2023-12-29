瘦身｜台女因「肥胖體質」被勸著衫遮肉 4招年減80磅變美重拾自信

相信許多人都曾被身材焦慮困擾過，為了減肥不惜使用極端偏方如：節食、藥物等，但往往忽略對身體造成的不良影響。早前，一名台灣女生Tian_Tian於網上討論區Dcard分享瘦身的心路歷程，藉此勉勵同路人堅持改變。她表示自小就是「肥胖體質」，體重最高峰一度達104kg，平日喜愛穿短裙，卻被不少「媽媽級」長輩勸告最好穿上長版衣服，以便遮蓋肥肉，令她感到情緒低落；不過當她下定決心瘦身，外表發生超大變化，對照前後對比有如「免費整容手術」。

一名台灣女生Tian_Tian於網上討論區Dcard分享由104kg瘦至68kg的心路歷程，藉此勉勵同路人堅持改變。（圖片：Dcard）

減肥切忌操之過急 勿信網上誇張廣告

Tian_Tian用一年時間，成功由104kg減至68kg。甩肉80磅的她連臉型也改變，整個人更重拾自信，現在仍為58kg的目標努力中。由於變化超大，身邊人都以為她跑去減肥門診或切胃，她表示自己是憑著信念，持續每個月減走3kg；更提醒大家不要盲目相信網上有誇張成分的廣告，以免被騙去金錢。

Tian_Tian用一年時間甩肉80磅，整個人更重拾自信。（圖片：Dcard）

瘦身方法一：不可節食

女生們通常認為捱餓、吃少些就會自然瘦下來，不過這個觀念是錯誤。長期執行的話，身體有機會流失肌肉，更可能因為營養不良引致疲勞、免疫力下降等的問題；一旦恢復正常飲食模式，體重容易反彈。所以Tian_Tian建議，想減肥成功就要「吃飽、吃瘦、運動量足夠」。

瘦身方法二：控制飲食

飲食方面，平日宜多攝取蛋白質、蔬菜及肉類，如：魚肉、牛肉、雞肉、豆腐、牛奶及豆漿等。零食可選擇堅果、核桃，有助防止掉頭髮、同時補充好油脂；90%以上的黑朱古力也可食用。少吃加工食品、澱粉質、油炸物及甜點等，熱量較高，容易致肥。

瘦身方法三：養成運動習慣

Tian_Tian坦言減肥不易，尤其要勤運動。她下班有空時，便會進行快走運動，剛開始只做到30分鐘，後來逐步增至2小時以上，更能跑步十公里。一星期進行2次重訓，過程中自己亦曾因體力不足質疑自己，甚至想放棄；但通通都咬牙堅持下來，最後也看到不錯的成果。

瘦身方法四：多自拍打扮提升動力

Tian_Tian建議決心減肥的人士：不要以長版寬大衣服遮掩身材，應盡量多打扮、多化妝、甚至每天自拍紀錄變化。當自己變得越來越美，才能激勵自己，有足夠動力繼續艱辛的減肥之路。