64歲影后惠英紅低成本抗皺4招　自製面膜+2款湯水養出澤潤凍齡肌

影后惠英紅早年以「打女」形象為人熟知，之後憑借出色演技而屢獲殊榮，近年轉戰內地發展，更參與了不少綜藝節目，可柔可剛的氣質圈粉無數。64歲的她凍齡有方，可謂「越活越年輕」；亦不時出席時裝週擔任模特兒，自信的模樣充滿魅力！她昨日於微博分享慶生照片，肌膚看起來白滑彈潤、有光澤，狀態絕佳。她曾在小紅書公開自創的4招低成本護膚技巧，有效抗皺、去黑眼圈，一起來了解更多吧！

影后惠英紅於微博分享慶生照片，64歲的她越活越年輕。（圖片：惠英紅kara@Weibo）

凍齡方法一：紅茶包敷眼

都市女性普遍都有黑眼圈的困擾，除了令人看起來疲倦無神，還十分顯老。惠英紅喝完茶後，會把紅茶包放入雪櫃冷藏片刻，再用來敷眼約15分鐘，可淡化黑眼圈，對酒醒後出現的眼周水腫問題尤其有效。

惠英紅會以紅茶包敷眼淡化黑眼圈及去水腫。（圖片：惠英紅kara@小紅書）

凍齡方法二：自製天然面膜保濕

惠英紅曾公開獨門美白和保濕面膜秘方，自製的材料容易購買而平價好用，小資女們不妨參考一試。

燕麥面膜



做法：

燕麥混合蜂蜜、牛奶，攪拌成糊狀，敷上臉約15分鐘即可



功效：

去除老舊角質、死皮，修復粗糙綳緊肌膚煥膚



豆腐面膜



做法：

將質地偏硬的新鮮豆腐捏碎，塗於臉上敷約10至15分鐘後，以清水洗走



功效：

美白、抗皺、保濕



青瓜面膜



做法：

潔面後，將青瓜面膜打碎變糊狀敷上臉，無須清洗，直接後續的護膚步驟便可



功效：

增加水份、減少眼紋



惠英紅曾公開獨門美白和保濕面膜秘方。（圖片：惠英紅kara@小紅書）

凍齡方法三：獨門防眼瘡技巧

作為藝人，惠英紅經常需要畫眼線、黏假眼睫毛；一旦卸妝不夠徹底，眼周毛孔便容易堵塞長眼瘡（麥粒腫）。她表示，其實許多症狀都是由眼乾造成，但後來養成三個好習慣，長眼瘡的情況就逐漸減少。

首先洗臉後，把兩根手指放在對側的眼尾位置，向上提拉，眼睛往反方向往下看。堅持幾秒，蛋白質和髒東西就會自動從淚孔裡排出來。其次，定期用專門洗眼睛的紙巾擦拭眼瞼上下白色位置，有助眼睛保濕，但注意不要碰到眼球。而重點是，一定要把眼妝卸乾淨！最好使用專門的眼部卸妝產品，避免殘餘化妝品堆積在眼睛內。

為了預防長眼瘡，惠英紅養成三個好習慣。（圖片：惠英紅kara@小紅書）

凍齡方法四：2款簡易養生湯水

惠英紅是入廚高手，說到保持凍齡肌的秘訣莫過於養生湯水；她曾分享過2個四季皆宜的簡易食譜。女生們一定要多補水，皮膚才會變得有光澤！

桃膠銀耳枸杞糖水

功效：補氣補血、嫩膚養顏

食材：桃膠、銀耳、枸杞、黃冰糖

步驟：

1. 桃膠洗淨後浸發6小時

2. 水滾放桃膠和銀耳，15分鐘左右加枸杞

3. 最後放入黃冰糖煮滾即成

貼士：桃膠容易黏鍋，熬製過程中需要不時攪拌；枸杞不可太早放，否則會營養被破壞。



胡椒花甲粉絲湯

功效：暖胃驅寒、除濕氣

食材：白胡椒粒、花甲、芫茜、芹菜、蔥頭、粉絲、雞湯

步驟：

1. 用油爆香白胡椒粒，倒入雞湯煮滾後加芹菜、蔥頭、芫茜

2. 倒入花甲及粉絲，加蓋煮約5分鐘至花甲開口，粉絲熟透即可