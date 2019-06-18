【大喜屋上市】12間放題店全線賺錢　呢間分店你估唔到咁好搵

香港人熱愛任飲任食，不僅自助餐及日式放題，就連打邊爐甚至茶餐廳都出現「放題版」，箇中商機更足以造就一間上市公司！坐擁多個放題品牌的大喜屋，早前遞交上市申請，去年溢利高達9,220萬元，按年大增超過1倍。 放題店好賺或許並不令人意外，更令人嘖嘖稱奇的，是公司旗下12間放題餐廳，竟可在過去3年全線維持盈利，而當中最為好賺的，竟非佔據尖沙咀、銅鑼灣旺區地利的分店，而是一間面世不足2年，位置更略嫌「山旯旮」的年輕餐廳！

放題熱潮席捲香港多年，但大喜屋本身其實相當年輕。公司於2010年成立，當時包括現任主席及行政總裁林安然在內的3名創辦人，於中環開設首間大喜屋放題餐廳。林安然雖然僅於內地修讀完初中一年級，但就相當有商業頭腦，在過去9年將大喜屋由一間分店，開拓成坐擁9個品牌、13間餐廳的放題王國，擴張速度相當驚人。

雄霸4成市佔 坐擁9個品牌

驟眼看來，日式放題餐廳選擇多籮籮，不過主流的放題品牌，其實大部分都有「親戚關係」。根據招股文件，去年大喜屋在日式放題市場的佔有率達37%，遠遠拋離第2位的約14%，坐擁「極尚大瀛喜」、「極尚大喜屋」等品牌；現時經營13間餐廳，當中12間為放題，數目為全港最多。截至去年，大喜屋溢利達到9,220萬元，按年急增1.47倍，收入則增加17.6%。

大喜屋現時以9個「分身」品牌，經營13間餐廳，分別為「大喜屋」、「大瀛喜」、「大滿喜」、「極尚大喜屋」、「極尚大瀛喜」、「樂天大喜屋」、「殿大喜屋」、「吉壽」，以及傳統點餐餐廳「岩鹽」。公司採納多品牌策略，除了可以針對不同客群，亦可以佔領放題市場更多的「貨架」，保持食客的新鮮感。

大喜屋創辦9年，已由一間分店擴至13間，並擁有9個品牌。（網頁截圖）

尖咀銅鑼灣分店 吸金力遜觀塘

食放題要回本，就要瞄準刺身等貴價食品猛烈進攻；開餐廳要回本，則要瞄準重點地區開舖「插旗」。大喜屋的一大殺着，正是其開店眼光神準，過去3年公司旗下餐廳無一蝕錢，但令人意外的是公司的賺錢主力，並非位處傳統的購物旺區，其中一間更頗為「山旯旮」！

大喜屋的兩大搵銀重鎮，分別位於「大西北」元朗以及觀塘，其中「極尚大瀛喜」的元朗店收入最高，去年收入達到9,218萬元，按年急升3倍，佔總收入11%，日均收入高達25.46萬元；以公司實際落袋的經營溢利計算，「極尚大瀛喜觀塘店」則最好賺，去年收入達9,080萬元，日均收入25.44萬元，而29%的經營利潤率亦是全線最高，以此計算，扣除成本後該分店每日平均有約7.4萬元落袋。

大喜屋旗下多間放題分店，收入最高的並非位於銅鑼灣、旺角等旺區，反而位於大西北屯門。（資料圖片）

相反位於銅鑼灣、油尖旺等旺區的分店雖多達10間，但個別餐廳的吸金能力並不特別標青，最高僅為位於旺角的「樂天大喜屋」，去年收入為8,155.6萬元，較元朗店低超過1成。箇中原因，可能是劇烈競爭削弱客流，以及舖租較貴引致成本高企，令該批分店「旺丁不旺財」。

新店極速回本 食客回本極難

公司旗下多間餐廳，普遍可於開業後1至3個月內達至收支平衡，平均回本期為10個月，而於2017年底開張的「明星新店」極尚大瀛喜元朗店，由於客流量大，於開業短短2個月後即可「打和」，3個月內更極速回本，大西北街坊的實力，果然不容小覷。

放題餐廳極速回本，銀幣的另一面，自然是食客難以一圓回本之夢。即使以平均消費最便宜的「大滿屋觀塘店」為例，去年顧客平均消費低至206元，以放題而言算是較低價位，但其經營利潤率仍達到14.9%，亦即206元收入中，扣除食物餐飲、員工開支以至租金，公司仍有約31元落袋。

至於入場費最貴的「殿大喜屋」，顧客平均消費為298.9元，經營利潤率更高達25.7%，每個客人可為大喜屋帶來約77元經營利潤，要回本可說是漫漫長路。故此，大家與其辛辛苦苦留肚想「食窮大喜屋」，不如還是放下執着，盡情享受任飲任食的樂趣。