不是精子？雞蛋白色繫帶極珍貴　日本專家：營養價值可媲美燕窩

雞蛋是日常中最常會吃到的食材之一，營養價值高又不難料理。但不知大家又有沒有在意過打蛋後經常會看到的那一條白色不明物體呢？不少人都會誤以為那是精子或者未成型的胚胎而將其剔除。但日前有日媒就訪問專家講到其實那並不是精子，而且營養價值極高、堪比燕窩？！



不少人都會很在意雞蛋清中的白色不明物體，以為是精子或胚胎（新聞截圖）

日媒ANN日前報導講到雞蛋營養豐富，可用於許多菜餚中。但不少人都會很在意雞蛋清中的白色不明物體，尤其是有生吃雞蛋的日本。有調查指有約40% 的受訪者都會因為擔心，而將它剔除。 ANN就訪問雞蛋安全管理專家「JA全農たまご」，為大家解惑。

「カラザ」、繫帶是蛋清的一部分，具有支撐蛋黃的作用（新聞截圖）

「JA全農たまご」的山田純香講到，其實白色的一坨並不是精子也不是臍帶，而是叫做「カラザ」、繫帶。繫帶是蛋清的一部分，具有支撐蛋黃的作用、防止它因受衝擊而穿，同時亦含豐富營養。

山田指繫帶含有一種叫做「唾液酸」的成分，可以增強免疫力。而「唾液酸」同時亦別名「燕窩酸」。被視為高檔滋補品的燕窩之所以有養顏美容、滋補強身等功效的關鍵，正在於當中的「唾液酸」。而雞蛋的繫帶不但含具有增加免疫力作用的唾液酸，還有鈣、維生素B1、B2等營養素。所以大家以後別再將繫帶挑走了，裡面的營養價值堪比燕窩，甚至可能更高啊！