新娘結婚迫朋友送金器做賀禮　人情另計！港女求救網民教1招自保

朋友結婚請飲本來都是一件開心事，大家識做人情一定做足，但如果新人獅子開大口又點計?有港女近日在討論區上發文，指有朋友準備結婚，已經打晒開口牌人到人情到，還要另俾金器做禮！



《飯戲攻心2》劇照

有港女近日在baby-kingdom討論區發帖文，指有相識數年的朋友今年年底結婚，但未派帖已要求朋友們買金作賀禮，仍未計結婚擺酒請飲要另付人情。該名新娘朋友更表示，可以自己先「買金後付」，之後大家再夾錢給她。

樓主稱這位新娘朋友本身在會計公司做核數師，大家有共同朋友，「知道佢叫另一班friend買Chanel定Hermes」，而未來老公更是行內「筍盤」，直指對方「已經掘咗個金礦」，就今次婚事新娘更開了一個群組，表示自己會去金鋪先挑選金飾再通知大家俾錢，「個group無人敢出聲」。樓主奇怪送金器應由父母奶奶等親屬才會送，於是上網詢問網民們有沒有人有相關經驗。

《恭喜八婆》劇照

網民對樓主有此奇葩朋友反應激烈，大部分人表示從未聽聞過朋友要送金器作賀禮，直指對方面皮甚厚，認為樓主不用理會，「佢話要打對龍鳳鈪你又照俾咩，係我連飲都唔會去」、「叫佢早啲瞓、呢啲咁嘅人，唔會去飲，人情都慳返」、「佢回禮回部 iPhone 15 咪買金俾佢囉」、更叫樓主應盡快跟新娘講清楚，更甚至要quit group絶交。

地緣政治局勢升温，吸引資金流入黃金等資產避險，以致近期金價高居不下，更一度衝破每盎司2,400美元，創2,431美元歷史高位，所以金飾也隨之要「貴買」。據周大福的網頁資料，現999.9飾金賣出價要$25,830/兩，價位相當高。

《逃避雖可恥但有用》劇照

至於2024年去飲要封多少人情呢？婚禮策劃師Janet表示，2024年的人情價格跟去年相若，沒有明顯升幅。不過，近年新人對於婚宴場地的喜好開始改變，主張午宴或Cocktail Party為主，除非雙方家長要求或家族較大，才會舉辦傳統的婚宴。至於午宴或Cocktail Party人情普遍為$800，至於傳統婚宴則視乎場地而定。即睇👉👉👉人情公價2024｜酒樓人情$500有找？酒樓/午宴/雞尾酒會最新價目表