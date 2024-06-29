深圳抹茶控必去！8間抹茶專賣店　必試抹茶奶醬糰子/抹茶法式蛋撻

深圳，到底有沒有好吃的抹茶美食？



本期推介15款抹茶美食，這一口的含金量，抹茶信徒都懂。

深圳8間抹茶美食推薦

1. 抹茶創意料理食堂：一樂の食堂

抹茶季賽道，真的一年比一年還卷。今天要推薦的第一家，彙集了抹茶甜品、冰品、飲品，還有一道「黑暗料理」—抹茶烏冬麵！它是食飯時間總要排隊的日式食店—一樂の食堂，主打日式創意料理。

抹茶咖哩烏冬麵

抹茶咖喱烏冬麵，聽到這個名字，喜歡抹茶和不喜歡抹茶的人都沉默了吧……

端上來的時候也着實嚇我一跳，暗綠色的湯頭還冒着熱氣騰騰的煙，但是聞起來倒不奇怪。麵條是正常的烏冬麵，湯汁略微濃稠，嗦起來也很勁道，口味不甜不鹹也不苦，沒有抹茶味，倒是是明顯的咖喱味和菠菜汁的味道。

+ 2

抹茶提拉米蘇

它家的抹茶提拉米蘇也有點出乎意料，表層的抹茶粉香味蠻正的，內裏是鬆軟的海綿蛋糕，不是馬斯卡彭Mascarpone和餅乾，口感偏濕潤酸甜，建議大家一大勺挖下去混着抹茶粉一起吃。

鯛魚燒抹茶雪糕

菜單上除了那杯超濃抹茶，我最喜歡這款鯛魚燒抹茶冰淇淋了。冰淇淋很絲滑細膩，能聞到清雅幽香的抹茶味，甜味苦味中和得剛剛好，就着香脆的鯛魚燒一起吃，又是另一種口感，就是拿着走在街上太賺回頭率了！

價格

抹茶咖啡烏冬麵：58元

超濃抹茶：18元

抹茶提拉米蘇：26元

鯛魚燒冰淇淋：16元



一樂の食堂

地址：福田區深南大道One Avenue卓悦中心B1

營業時間：週一至週日11:30-15:30，16:30-21:30



2. 抹茶冰淇淋專門店：九十葉

九十葉，上海很紅的排隊王，傳説中必打卡的抹茶冰淇淋專門店，華南首店就開在深圳灣萬象城。抹茶冰淇淋共有6種口味選擇，從淡到濃，從甜到苦，數字越大，抹茶濃度越高，口味越苦。

6種色號，苦抹茶星人入

濃度2.9%的抹茶茉莉，花香和茶味融合地巧妙，淡淡的抹茶味溢出，非常清新，甜度比較適合大眾口味。

抹茶入門者推薦嘗試抹茶2號，濃度5.9%，甜與苦交織，平衡地恰到好處。抹茶5號是抹茶深度愛好者們狂推的一款，苦感重且濃郁，屬於是評價兩極分化的口味。

+ 1

2種包裝規格，蛋筒or杯裝

抹茶冰淇淋有兩種包裝，經典手工蛋筒和杯裝，價位都差不多，蛋筒每天新鮮現做，甜甜脆脆的，但融化速度非常快，需速速食用哦。

價格

蛋筒裝：39元至59元

杯裝：39元至49元



九十葉

地址：南山區科苑南路2888號深圳灣萬象城B1

營業時間：週一至週四、週日10:00-22:00；週五至週六10:00-22:30



3. 抹茶甜品烘焙坊：谷古麵包

谷古麵包，從東莞開來的人氣烘焙店，深圳首店就在海上世界。

店裏有各種麵包、甜品、咖啡茶飲……單是麵包種類就多到眼花，基本的可頌、恰巴塔、貝果吐司都有，雖然剛開不久但很受歡迎，稍晚一點去麵包就售罄了。

抹茶生巧爆漿麻薯

抹茶生巧爆漿麻薯，這每一個字都踩在我的味蕾點上。

別看表層的抹茶粉不多，但香味很到位，外層的麵包體是將抹茶生巧揉進麵糰製作而成，內裏的抹茶流心清香細膩，麻薯也很給力，Q彈拉絲，整體口感甜中帶着甘苦，層次很足。

+ 3

抹茶樹莓小巴斯克

這款甜品以抹茶巴斯克為基底，托起酸甜的樹莓奶油。點綴上鮮果，清新抹茶香與果香交織，中和了芝士的厚重感，口感更加輕盈。而且它比較迷你，給怕吃胖又想吃甜品的朋友解解饞~

店裏還有抹茶冰面包和抹茶歐包，這兩款都是抹茶融入紅豆元素，口味相對來説會偏甜一點，風評兩極化，因為有一部分人還是希望抹茶和紅豆能解綁，你屬於那一派呢？

價格

抹茶麻薯：15元/個

抹茶巴斯克：28元/個

抹茶冰面包：12元/個

抹茶歐包：15元/個



谷古麵包

地址：南山區海上世界匯港購物中心一期L1-13鋪

營業時間：週一至週日07:30-22:30



4. 抹茶夾心「漢堡蛋糕」：fufuland 生乳舒芙蕾

喜歡吃抹茶舒芙蕾的，一定試試fufuland家的抹茶生乳舒芙蕾。跟傳統舒芙蕾不同，它的個頭小，蓬鬆輕盈的糕體裏擠滿了抹茶奶油，像極了「小漢堡」，一口下去抹茶風味搶佔先機，很濃微微苦。

還有一款抹茶舒芙蕾冰淇淋，抹茶味相對淡一點，冰淇淋搭配熱乎乎的舒芙蕾吃，絲滑綿密，好吃而且顏值很高！

價格

舒芙蕾：19元/個

冰淇淋舒芙蕾：29元/個



fufuland·生乳舒芙蕾

地址：福田區福華三路118號皇庭廣場G

營業時間：週一至週日10:00-22:00



5. 抹茶瀑布漏奶華：肥韜茶餐廳

我宣佈，肥韜這款新品讓我重新愛上漏奶華了！

未嘗抹茶漏奶華時，我以為它也是中看不中吃，會超甜超膩，but！

它一上桌就沒有很甜的煉奶味衝過來，其次奶味中帶着抹茶的微苦，很清新。麵包是外脆裏軟的黑金方包，特別厚實，好吃但是沒有罪惡感，值得一試！

價格

36元/份（建議兩個人食用）



肥韜茶餐廳

地址：福田區福華三路118號皇庭廣場G-G-11

營業時間：週一至週日10:30-22:00



6. 抹茶麻薯法式蛋撻：labaker樂焙面包

深圳抹茶蛋撻很多，但是抹茶麻薯蛋撻就比較少有了！

labaker家的抹茶麻薯法式撻，個頭比一般蛋撻來得大，燕麥奶香味很濃，抹茶香雖然不突出，但吃進嘴裏苦味漸漸散發，外層酥皮巨脆，嫩嫩的內餡夾着會拉絲的麻薯，口感豐富。

價格

18元/個



labaker樂焙面包

地址：南山區聽海大道5059號前海壹方匯B1

營業時間：週一至週日09:30-22:00



7. 抹茶奶醬糰子：螢月菓子茶屋

之前開在西麗很火的菓子鋪，搬來寶安啦！吃過一次就忘不了的抹茶奶醬花見糰子，一份兩串，三色糰子表面擠上抹茶奶醬，最後撒上宇治抹茶粉，口感軟糯彈牙，濃郁的抹茶，微苦帶一股奶香席捲味蕾。

抹茶奶醬糰子：螢月菓子茶屋（ShenzhenWeekly提供）

價格

23元/份



螢月菓子茶屋

地址：寶安區興華二路288號

營業時間：週一至週日13:00-20:00 （週二閉店）



8. 冰椰抹茶：manner

最後，給大家推薦一杯很適合夏天喝的抹茶飲品——冰椰抹茶。

它是manner的新品，將抹茶液與椰子水融合，不含咖啡，不另外加糖漿，喝的就是一個椰子本身的甜味，清爽低卡，但就是抹茶味沒有很重噢，可能不太符合抹茶深度愛好者的口味。

價格

20元杯



manner

營業時間：週一至週日07:30-20:00



此刻，抹茶腦袋的幸福具象化了。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】