網紅挑戰歐洲最大天體營 自豪身體一位置粉紅色：裸久了會上癮
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
性感網紅薔薔（林嘉凌）向來作風大膽嗆辣、敢說敢言，累積許多粉絲，時常在社群分享火辣美照的她，這次更升級了，她最近到西班牙伊維薩島旅遊，前往朝聖歐洲最大天體營，她也鼓起勇氣脫下比堅尼，大膽上空走在海灘，雖現場許多男女老幼都是全裸狀態，但她的性感身材仍吸引不少注目，還有男服務生對她比讚。
薔薔最近帶媽媽到西班牙旅遊，挑戰歐洲最大天體營，透露她有查過資料，表示西班牙的憲法保障人民「赤裸權」，因此全身脫光也不會被懲罰，但對亞洲來說全裸還是有點害羞，她脫下比堅尼後，一開始還拿著浴巾遮著，後來同行友人鼓勵，她才拿掉浴巾走在海邊散步，並且自信的說自己的胸部是粉紅色，一根雜毛都沒有，看起來很美。
【圖輯】點圖放大看更多薔薔林嘉凌靚相👇👇👇
+15
她上空散步一陣子後也漸漸習慣，笑說：
有一種自由的感覺，裸久了會上癮。
【相關圖輯】赴日請陪睡員「工作」突遭摸胸摸私處 薔薔嚇親事後一原因讚值得（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+18
更表示如果自己一個人來，應該會挑戰下身也全裸，而她散步沿途不斷有民眾讚美：「wow」或對她比讚，事後她分享感想，直言在熟人面前全裸會不好意思，但在陌生人面前其實沒差：
大家可以嘗試一下，會打開自己新的里程碑。
【同場加映】薔薔埃及旅遊搭上恐怖列車 唔止勁污糟仲被車長騷擾「試圖摸胸」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
21歲女偶像退團拍大尺度寫真 大蘋果放胸前「一有對比睇落好細」39歲混血女神被指「斷崖式衰老」IG素顏入鏡以3張仙氣相反擊網民女藝人著白色低胸衫返工「上圍」惹途人注目 曾被指撞臉李英愛星二代街頭舉牌徵乾爹有錢就做得 網民批加入成人平台後冇底線巴黎奧運｜日女羽毛球手顏值爆燈！私下竟是追星族 最愛乃木坂46「全球百大美女冠軍」性格低調從未被公司力捧 等9年終有出頭天
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】