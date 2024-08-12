網紅挑戰歐洲最大天體營　自豪身體一位置粉紅色：裸久了會上癮

性感網紅薔薔（林嘉凌）向來作風大膽嗆辣、敢說敢言，累積許多粉絲，時常在社群分享火辣美照的她，這次更升級了，她最近到西班牙伊維薩島旅遊，前往朝聖歐洲最大天體營，她也鼓起勇氣脫下比堅尼，大膽上空走在海灘，雖現場許多男女老幼都是全裸狀態，但她的性感身材仍吸引不少注目，還有男服務生對她比讚。



薔薔最近帶媽媽到西班牙旅遊，挑戰歐洲最大天體營，透露她有查過資料，表示西班牙的憲法保障人民「赤裸權」，因此全身脫光也不會被懲罰，但對亞洲來說全裸還是有點害羞，她脫下比堅尼後，一開始還拿著浴巾遮著，後來同行友人鼓勵，她才拿掉浴巾走在海邊散步，並且自信的說自己的胸部是粉紅色，一根雜毛都沒有，看起來很美。

薔薔最近帶媽媽到西班牙旅遊，挑戰歐洲最大天體營。（YouTube＠林嘉凌 薔薔Maze）

她有查過資料，表示西班牙的憲法保障人民「赤裸權」。（YouTube＠林嘉凌 薔薔Maze）

她脫下比堅尼後，一開始還拿著浴巾遮著，後來同行友人鼓勵，她才拿掉浴巾走在海邊散步。（YouTube＠林嘉凌 薔薔Maze）

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她上空散步一陣子後也漸漸習慣，笑說：

有一種自由的感覺，裸久了會上癮。

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更表示如果自己一個人來，應該會挑戰下身也全裸，而她散步沿途不斷有民眾讚美：「wow」或對她比讚，事後她分享感想，直言在熟人面前全裸會不好意思，但在陌生人面前其實沒差：

大家可以嘗試一下，會打開自己新的里程碑。

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