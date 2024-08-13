日本地震｜百年來經歷3次大地震　 關東震災逾10萬人亡暗藏黑歷史

日本宮崎縣對開海域上周四（8月8日）發生7.1級地震，日本政府更罕有發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，預計一周內很大機會發生黎克特制8至9級大地震，波及地區範圍包括大阪、和歌山、三重、靜岡、宮崎、愛知、德島等地，海嘯高度可逾30米，死亡人數預計可達32.3萬人，連日來引起不少香港人關注。

因為處於地震活躍區，日本不時發生大小地震。《開罐》為大家整合了日本近100年三次大地震的資料，讓大家對事情更了解。



共同社via REUTERS

根據日本國土交通省氣象廳資料所示，今次當局所講的南海海槽是「菲律賓海板塊」與「歐亞大陸板塊」交匯處，在海底形成的海溝狀地形。日本災害專家指出南海海槽強烈地震具備周期性，每90年至147年發生一次，對上一次是1946年「昭和南海地震」，距離現今已超過70年，所以再發生地震的機率相當高。

其實日本因為處於地震活躍區環太平洋火山帶，歷年來大大小小地震不計其數，當中近百年來發生3次大地震，分別是1923年的關東大地震、1995年阪神大地震，以及2011年的東日本大地震，也令人矚目驚心。

1923年關東大地震 (網上圖片)

百年大地震1：1923年關東大地震

關東大地震發生在1923年9月1日，距今已逾100年，當年震央位於神奈川縣相模灣的伊豆大島，地震達黎克特制7.3級，重創東京和橫濱。地震引發東京多處嚴重火災，由於當年的屋多是木造，導致火勢延燒迅速，東京市本所區（現今的墨田區）更出現火災旋風，短時間造成3萬8,000多人死亡。綜合外媒報道，最終該場大地震死亡或失蹤人數推測超過10萬人，燒毀、損壞的建築物合計共達37萬餘棟。

謠言掀起暴力事件

日本在災情下當年謠言四起，根據日本內閣府公開的專門調查報告書及綜合資料，因為當時日本平民認知不足，看到震災後官員在井水內投入石灰消毒的舉動，誤以為是居日的朝鮮人下毒，結果導致當地的朝鮮人遭到平民甚至警察的集體暴打或私刑處決，也有傳被害者當中包含在日中國人。根據2009年在東京横網町公園裡的追悼碑文上面的記載，該次暴力事件共有6000多名朝鮮人被害，但也有日本議員質疑碑文內容沒有證據。

百年大地震2：1995年阪神大地震

《國家地理頻道.重返危機現場》影片截圖

阪神大地震又名神戶大地震或關西大地震，發生在1995年1月17日，震度達黎克特制7.3級。該地震是由淡路島的野島斷層地殼活動引起，屬於上下震動型的強烈地震。在發生大地震之前，神戶近百年來也沒有發生過大地震。根據國家地理頻道在《重返危機現場》的節目中指，當時強震的威力，相當於６萬５千噸核彈。

由於在大城市神戶，又在清晨5時多發生，因此造成相當大傷亡，官方統計有6,434人死亡，43,792人受傷，而因為房屋倒塌而受影響的災民多達30多萬，大阪通往神戶的阪神高速公路橋也塌下。

百年大地震3：2011年東日本大地震

Reuters

相信不少人仍記得於2011年3月11日發生，黎克特制達9.0級的東日本大地震。根據警察廳2019年統計，震災相關的罹難以及行蹤不明人數高達18,430人。而這次震災的規模，更遠超關東大地震和明治三陸地震(1896年) ，為日本歷史上已知強度最大之地震。

當年地震發生後，東北岩手縣、宮城縣和福島縣多數地區出現高逾10米的海嘯，岩手縣甚至出現40米高海嘯。當年離震央最近的宮城縣仙台灣海岸，距離海岸4公里到6公里的內陸地區全被淹沒，而宮城縣南三陸町，整個城鎮幾乎被摧毀。

地震更引發福島第一核電站事故。當年日本政府將福島第一核電廠周圍20km圈內的地區作為警戒區域，約10萬居民須撤離。福島核電廠事件至今仍未完全解決，2023年8月24日起日本開始排放福島核電廠的放射性污水，為期30年，事件即引發週邊海域的國家嚴重關切。