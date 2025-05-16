政府工｜交通督導員月薪可達29K　只需F.3學歷！5大政府部門招聘

政府近月明顯減少了新招聘，要揾筍工的確比以前難。《開罐》精選了其中六份政府工，當中警務處請交通督導員，學歷要求只須中三，起薪點有20K，頂薪達29K，而且是公務員約，也算很吸引。此外民航處、教育局和民政事務總署都請人，有興趣加入政府的人士可看看是否合心水。



政府工【1.民航處-民航事務主任(民航行政管理)】

月薪: $61,865起

截止日期:30/05/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學學士學位或同等資格，並於取得該學歷後有4 年相關的航空工作經驗；或

(ii) 具備運輸、航空、規劃或工程認可專業學會的正式會員資格或同等資格；或

(iii) 7年相關的航空工作經驗，包括在航空公司或民航當局任職航務主任；或

(iv) 持有國際民用航空組織締約國的商用飛行員執照(飛機或直升機)(執照註明儀表飛行等級)，並於取得該執照後，有至少一年商業飛行經驗，以及通過民營運輸機飛行員執照考試；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即綜合招聘考試英文運用試卷取得二級成績及中文運用試卷取得一級成績，或同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行與機場牌照、航空安全及保安、直升機場發展、環境管理、航空服務和空中導航服務有關的行政及規管職務；

(b) 執行與國際合作和培訓事宜有關的行政職務；

(c) 就航空相關設施的規劃提供技術支援；

(d) 視察和監察航空公司的空勤及地勤運作；以及

(e) 審核空勤人員執照的申請和負責相關考試的行政工作。

薪酬:

總薪級表第27點(每月61,865元)至總薪級表第44點(每月119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績，學士學位的詳情(例如主修科目及榮譽等級)，以及如適用，綜合招聘考試中文運用、英文運用(即「二級」或「一級」)及能力傾向測試試卷的考生成績。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達至香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(f)在網上遞交申請的人士，須於2025年6月6日或之前把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(g)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【2.香港警務處-交通督導員】

月薪: $20,770起

截止日期 : 29/05/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)完成中三學業，或具同等學歷；

(b)具備相當於中三程度的中英文語文能力；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)執行交通法例中有關停放車輛的規定，包括發出違例停放車輛定額罰款通知書；

(b)履行《道路交通條例》委予的職責，包括管制和規管交通及執行其他相關職務；以及

(c)執行《汽車引擎空轉(定額罰款)條例》委予的職務。

註：

交通督導員屬文職人員，但須

(a)遵守《交通督導員(紀律)規例》所訂明的紀律規定；以及

(b)(i)穿着制服；

(ii)輪班工作；

(iii)在全港任何地方工作；以及

(iv)完成為期四星期的訓練課程；如人員無法通過課程所規定的評核，可能會被終止服務。

薪酬:

總薪級表第6點(每月20,770元)至總薪級表第12點(每月29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請表格，連同(一)學歷資格(包括中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本；及(二)工作經驗的證明文件副本，須以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年6月6日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【3.水務署-二級監工(機械)】

月薪: $25,115

截止申請日期 :30/05/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所理工學院/理工大學或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的機械工程學證書，或具備同等學歷；或

(ii) 有五年擔任機械工程熟練工人的經驗或同等的相關工作經驗；或

(iii) 圓滿完成機械工程或同等的技工學徒訓練，並具兩年擔任機械工程熟練工人的經驗或同等的相關工作經驗；或

(iv) 完成在機械工程或同等的認可技術員學徒訓練；

(b)具備相等於中三程度的中、英文語文能力；及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

註: 現於香港任何一所理工學院/理工大學或香港專業教育學院/科技學院/工業學院就讀最後一年有關機械工程學課程的學生亦可提出申請，惟須於二零二五年十二月三十一日或之前取得上文(a)(i)項所需的資格，方可獲考慮錄用。

職責:

(a)負責督導初級員工及承建商進行機械設備和裝置的安裝、操作、維修、保養及監控工作；(b)管理物料及存貨；及執行工藝工作。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第12點(每月港幣29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書須連同入職條件(a)，(b)及(c)的證書、修業成績表及相關證明文件副本，以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請二級監工(機械)職位』。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2025年6月6日或之前把所需的證書、修業成績表及相關證明文件副本送交上述地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【4.教育局(高等教育分部-行政經理(高等教育)】 (EDB/HE/145/25)

月薪 : $58,892

截止日期:19/05/2025 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備不少於6年全職工作經驗，在政府或教育界取得有關經驗者優先；

(d) 具備至少2年提升在線平台的經驗；

(e) 具備卓越的策劃及分析能力，能獨立工作；

(f) 具備優良的溝通及社交技巧；

(g) 中、英文講寫能力極佳，並能操流利普通話；以及

(h) 熟悉社交媒體平台及各種電腦軟件操作，包括文書處理、試算表及簡報工具。

職責:

(a) 為高等教育相關政策措施提供行政支援；

(b) 負責辦公室管理工作；

(c) 為高等教育相關的公眾活動、典禮和講座提供行政及後勤支援；

(d) 管理高等教育相關的網上平台和網站；

(e) 處理查詢及投訴；以及

(f) 承擔被分派的任何其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 以郵寄方式遞交申請，申請書須於截止申請日期或之前送達香港柴灣利眾街24號東貿廣場30樓教育局高等教育分部—柴灣辦事處。請在信封面上註明「申請行政經理(高等教育)」。

(c)以電郵方式遞交申請，申請人亦可以於截止申請日期或之前把填妥的表格以電郵發送到recruitment_he@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請行政經理(高等教育)」。

政府工【5.教育局(高等教育分部)-高級行政經理(高等教育)】(EDB/HE/149/25)

截止日期 :28/05/2025 18:00:00

月薪: $74,842

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後，具備至少12年全職工作經驗，其中具備不少於5年的管理經驗，曾在公共行政及／或專上教育界別任職者優先；

(c) 具備策略眼光、自發主動、積極進取、處事客觀及富彈性、有創新思維，以及願意在辦公時間以外工作；

(d) 在溝通和人際關係方面具出色的技巧，擅於與人合作；

(e) 具備超卓的中、英語的會話及書寫能力；以及

(f) 熟悉文書處理、試算表及簡報軟件等電腦軟件應用程式。

職責:

(a) 就委任大學教育資助委員會(教資會)、研究資助局、教資會資助大學的校董會/諮議會成員的事宜提供行政支援，並執行有關教資會和教資會資助大學的各項行政職責，包括處理授勳及嘉獎提名、投訴及查詢等事宜；

(b) 為制定和執行高等教育政策及措施(例如發展香港成為國際教育樞紐)進行政策研究，並提供行政支援，及維護「留學香港」網站；

(c) 統籌及監督學校推薦直接錄取計劃的推行及管理工作，聯繫相關持份者，包括大學聯合招生處、本地大學、中學校長等；

(d) 策劃、統籌及監督學生升學及資助計劃的推行及管理工作，協調和聯絡內地有關部委、專上院校和承辦商等，及評估成效，包括就有關計劃準備資料及討論文件；

(e) 籌辦每年的內地高等教育展；以及

(f) 執行指定的任何其他職責。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以郵寄方式遞交申請

申請書須於截止申請日期或之前送達至香港添馬添美道2號政府總部東翼7樓教育局高等教育分部。請在信封面上註明「申請高級行政經理(高等教育)」。

(c)以電郵方式遞交申請

申請人亦可以於截止申請日期或之前把填妥的表格以電郵發送到herec@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請高級行政經理(高等教育)」。

政府工【6.民政事務總署(離島民政事務處)-活動推廣助理】

月薪: $14,150

截止日期 :23/05/2025 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) (i) DSE五科考獲第2級或同等[註 (a)]或以上成績[註 (b)]，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績[註 (b)]，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級[註 (c)]或以上成績，或具同等成績；及

(3) 精通MS Excel, PowerPoint 及中文電腦文書處理；及具相關工作經驗者可獲優先考慮。

註:

(a) DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(b) 科目可包括中國語文科及英國語文科。

(c) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

(d) 應徵者如獲邀參加遴選面試，會被安排於面試當日參加電腦打字測試。電腦打字測試會於面試開始前或結束後舉行。

職責:

(1) 支援離島區議會秘書處的日常運作；

(2) 處理離島民政事務處的不同行政工作；

(3) 協助籌辦社區參與計劃活動；及

(4) 在有需要時執行其他相關的職務。

聘用條款:

應徵者如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，合約期視乎實際運作需要而定。

工作地區：離島民政事務處 (海港政府大樓) 及其他指派的地點，可能需要於戶外工作。

工作時間 : 每週工作44小時，可能需要在星期六、星期日及公眾假期上班。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(b) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本送交至中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處人事組。請在信封面註明「申請活動推廣助理職位」。