政府工｜公務員凍薪後最新招聘 14個部門請人！最低要求F.4學歷

政府剛公布的財政預算案中公務員全體凍薪，而且將會削減一萬個職位。雖然有些職位可能取消，不過仍有不少部門人手短缺，今日（28日)政府仍釋出最新８個職位空缺。《開罐》整合精選19份政府工，當中數字政策辦公室招聘副數字政策專員，幫手管理智方便、1823等部門，月薪226-247K，屬首長級薪酬，而且還要是鐵飯碗！此外消防處的工程組也請消防員，月薪可達36K而且不用考體能，不過入職條件就要要求有相關經驗。大家即睇有邊份工啱自己！



政府工【1.衞生署-高級醫生(病理學)】

月薪: $127,700起

截止日期: 31/03/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有根據香港法例第161章《醫生註冊條例》在香港註冊的醫科資格；及

(b) 持有下列其中一項病理學、化學病理學或血液學，相關的專科資格，並具備最少5年註冊後的相關專科經驗－

- 香港醫學專科學院病理學科專科院士資格；或

- 香港醫務委員會相關專科登記名冊中的註冊專科資格；或

- 由海外認可機構頒發與相關專科資格有關的專科；或同等資格；以及

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得一級或以上成績，或具同等成績；以及能操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註： 未取得所需的綜合招聘考試成績或同等成績，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。)

職責:

(a) 化驗室管理：監督對化驗室的高素質管理，以及促進化學病理及血液部轄下化驗室服務的發展。

(b) 專業服務：就化驗要求和詮釋化學病理及血液學測試結果提供專業意見。

(c) 人力資源管理與發展：督導員工及工作表現管理以及執行員工培訓和發展活動。

(d) 行政：就行政事務事宜，包括採購設備和化驗室用品，以及管理化驗室設施等，提供指導。

薪酬:

總薪級表第45點(每月港幣127,700元)至總薪級表第49點(每月港幣147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。繼續聘任與否視乎政府的決定。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲發約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃作出的供款，相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須於申請書內詳述相關工作經驗、學歷、專科訓練的完成進度 (如有)，以及註明根據《醫生註冊條例》（香港法例第161章）的香港醫務委員會註冊編號 (如有)。

(c)把申請書連同個人履歷及相關專業證書副本，送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，必須於申請後一星期內把所需文件副本郵寄至上列地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【2.數字政策辦公室-副數字政策專員(數據治理)】

月薪:$226,445起

截止日期 :14/03/2025 18:00:00

+ 3

入職條件:

申請人於獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民，並符合下列條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(b) 具備至少10年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗；

(c) 熟悉政府資訊科技系統及數字平台；

(d) 在數據治理及應用領域具備豐富的相關專業知識。如在開發、領導和推展政府直接服務方面具備相關經驗則更佳；

(e) 積極進取、善於溝通，能帶領並推展政府運作和公共服務改革；

(f) 接納創新思維，包括以創新及科技支援數據為本的政策、用戶為本的服務和智慧解決方案；

(g) 具備優良的中、英文書寫能力，並能操流利粵語、普通話及英語；以及

(h) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 制訂、協調和監督數據治理政策和指引，促進局／部門之間及各行業之間的數據開放、共享和應用；

(b) 監督局／部門推動數據開放共享和應用數字科技(例如人工智能、區塊鏈、大數據、地理空間分析等)，以持續發展更多以民為本及數據為本的數字政府服務，便民利商；

(c) 監督中央數碼平台和服務的規劃、開發和管理工作，包括「智方便」、「數碼企業身份」平台、政府雲端設施、大數據分析平台、共用區塊鏈平台、政府數據中心和網絡、政府電子郵件服務等，以支援提供數字政府服務；

(d) 監督「1823」聯絡中心的管理和運作；以及

(e) 監督為局／部門提供的顧問服務，並運用設計思維提升用戶體驗和提高公共服務的效率。

請瀏覽數字政策辦公室網頁(www.digitalpolicy.gov.hk)以獲取更多有關本辦公室的資料。

薪酬:

首長級薪級表第3點(月薪為226,445元至247,200元)

聘用條款:

獲取錄的申請人按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a)申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統提交一份申請書。

(b)申請人亦必須在3月21日(星期五)香港時間下午6時或之前經香港政府一站通網頁(https://eform.cefs.gov.hk/form/dpo031/)遞交詳細列明學歷和相關工作經驗的履歷表。

(c)申請人在現階段無須遞交本港的學歷證明文件副本。

政府工【3.消防處-消防員（工程組）】

月薪: $24,070起

截止日期 :20/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(1)學歷要求：

(a)在DSE三科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或

(b)在中學會考三科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷；

(2)完成機械、電力、電子或汽車工程學徒訓練，並具備四年有關行業的經驗；

(3)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(4)通過其所屬行業的技能測試；以及

(5)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1)項所述的科目可包括中國語文科及英國語文科；

(2)只有初步入選的申請人才會獲邀參加面試及／或技能測試；

(3)申請人如持有香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授的汽車工程證書，或具備同等學歷，則屬更佳；以及

(4)申請人如持有有效的香港駕駛執照，則屬更佳。】

職責:

(a)測試、檢查及維修消防車輛的機械系統，例如引擎、變速箱、制動系統、液壓系統、電力和電子系統、空調系統等，以及救援裝備；以及

(b)改裝車輛、拖車和獲指派的其他相關工作。

(註: 可能需要在緊急事故現場，例如火警、騷亂或其他災難現場，或消防車輛或裝備發生故障或需要相關服務的任何地點，進行測試、檢查或維修工作。)

薪酬:

紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月港幣24,070元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(36,270元)。

聘用條款:

(1)獲錄用的消防員(工程組)，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2)在通過試用關限之前，獲取錄的人員必須(a)在基礎訓練課程結業試及格；以及(b)試用期滿，表現令人滿意，完全符合職系要求和服務需要。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(1)申請人可以

(a) 親身把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 7/2023]) 投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；招募期間投遞箱開放時間：星期一至五(公眾假期除外)上午九時至下午六時三十分；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 7/2023]) 寄往九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀；或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2)政府職位申請書(G.F.340 [Rev. 7/2023]) 可於各消防局或救護站、民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網頁 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

政府工【4.教育局(特殊教育分部)-行政助理 (EDB/SE/088/25)】

月薪: $27,475

截止日期 :07/03/2025 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中、 英文書寫及會話能力良好；

(d) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，例如文書處理、試算表及簡報軟件；

(e) 具備2年行政相關工作經驗者優先；以及

(f) 面試者或須接受筆試。

職責:

(a) 協助管理特殊教育培訓課程，包括處理查詢、報名、保存資料及分析培訓數據；

(b) 協助審核職前特殊教育培訓及資歷；

(c) 協助處理部門事務；以及

(d) 執行其他被委派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座二樓E201室教育局特殊教育分部特殊教育支援第二組「申請行政助理職位」。

政府工【5.專業發展及培訓分部-高級項目主任(學校領導及專業發展) (EDB/PDT/081/25)】

月薪:$77,855

截止日期: 14/03/2025 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 在取得學位後，具備不少於6年相關的全職工作經驗；以及

(e) 具備豐富的教師培訓和教育研究，以及設計教育項目和教師培訓資源的經驗者優先。

職責:

(a) 推行'i-Journey'獎學金，並協調遴選委員會選拔得獎者的工作；

(b) 檢視'i-Journey'獎學金，並提出修定建議；

(c) 監察'i-Journey'計劃下校本專案的實施進度；

(d) 與服務承辦商聯繫，為參加'i-Journey'計劃的教師提供專業支援；

(e) 組織'i-Journey'計劃和獎學金的成果分享活動及出版相關電子刊物；

(f) 籌辦新入職教師的培訓並擔任講者；

(g) 帶領教師內地學習團，擔任統籌人員，處理後勤安排和監察活動的進展；以及

(h) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組。

政府工【6.投資推廣署—傳媒關係及公共事務總裁（參考編號：IRO/01/2025）】

月薪: $101,775起

截止日期 :13/03/2025 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備10年的相關全職工作經驗，而該等經驗須在以下範疇取得：公共關係、公共事務或市場推廣及傳訊，具備政府或公共機構工作經驗者更佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；如有更高學歷者更佳；

(c) 中英文書面溝通技巧卓越，並能操流利廣東話、普通話及英語；

(d) 精通以下應用程式︰Microsoft Word、Excel及PowerPoint；以及

(e) 具備拍攝／編輯影片、社交媒體推廣及數碼市場推廣經驗者更佳。

職責:

(a) 為部門制定整體公關策略，策劃和執行多項公關活動，包括新聞採訪、媒體宣傳、新聞發佈會、簡報會以及投資推廣署管理層和其客戶的採訪；

(b) 制定和實施與持份者，包括媒體、意見領袖、政府決策局／部門及相關機構的互動策略；

(c) 積極尋找創新策略推廣投資推廣署及說好香港故事；

(d) 為投資推廣署及其客戶準備新聞稿、媒體採訪及演講資料；

(e) 每日監察有關投資推廣署、全球經濟及外國直接投資趨勢的重大議題；

(f) 處理媒體詢問和媒體危機，及協助問題管理並與內部和外部持份者協調，以有效塑造公眾對投資推廣署和香港的整體看法；以及

(g) 在需要時執行其他指定職責及職務。

薪酬:

$101,775 – $137,085

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

申請人必須於2025年3月13日下午5時正或之前遞交以下文件：

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

政府工【7.地政總署-行政助理】

月薪:$25,895

截止日期 :17/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

申請人必須：

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「二級」成績，或具備同等成績[註]；

(c) 在取得學位後，具備至少一年全職工作經驗；

(d) 良好中英文口語及寫作能力；

(e) 具備良好的組織能力、溝通及人際關係技巧；及

(f) 良好電腦應用知識，包括微軟Excel、Word及PowerPoint軟件。

職責:

(a) 提供行政支援；

(b) 處理辦公室行政、檔案管理及有關辦公地方事宜；

(c) 執行人力資源職務，例如人事管理及人員編制建議；

(d) 提供後勤支援予會議/簡介會及作記錄；及

(e) 督導文書和其他初級人員。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期不多於一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同學歷及語文能力要求證明的證書及工作經驗證明文件的副本，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組。信封面須清楚註明「申請行政助理職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把其學歷及語文能力要求證明的證書及工作經驗證明文件的副本寄交以上地址，信封面須清楚註明「申請行政助理職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【8.教育局-行政助理(語文教學支援) (EDB/CSD/074/25)】

月薪27,475

截止日期 :13/03/2025 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績者優先；

(c) 中英文良好；

(d) 在取得有關學位後，具備不少於1年行政工作經驗，具備政府或教育機構從事相關工作者優先；

(e) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，包括文字處理、試算表、簡報和資料庫軟件；以及

(f) 面試者或須於遴選面試當天接受筆試。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如碩士／博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 爲部門的語文支援項目提供行政支援服務；

(b) 統籌相關項目的工作坊、研討會，並提供後勤支援；

(c) 協助編寫各類報表及報告，並處理相關項目的查詢；

(d) 爲部門會議提供文書支援服務；

(e) 協助處理部門的採購、財政管理及招聘等事務；以及

(f) 按需要協助處理其他行政工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請書須送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E401室教育局課程支援分部語文教學支援組。

政府工【9.漁農自然護理署-農林助理員(農業)】

月薪: $22,145起

截止日期:07/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績(註)，或具同等學歷；

(b) 取得上述學歷後有至少兩年相關工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；及

(d) 在 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

有關科目可包括中國語文及英國語文科。

職責:

(a) 進行執法、監督及技術方面的工作；與農民聯絡和提供諮詢服務；收集農業(包括禽畜和作物)方面的數據和實地調查；

(b) 進行調查和巡查；收集及運送文件和樣本；進行動物屍體解剖及實驗室研究；管理解剖室，包括負責清潔和處置動物屍體、有害生物廢物及化學廢物；執法及執行有關動物、禽鳥和其製成品的搜捕行動；及

(c) 管理政府副食品批發市場。

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,145元）至總薪級表第11點（每月28,225元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請農林助理員(農業)》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【10.民航處-電子工程師】

月薪: $77,855起

截止日期:07/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 於1975年12月5日後獲選為香港工程師學會(電子工程或資訊工程界別)正式會員，或同等資格；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得「一級」成績，或同等資格。；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:鑑於電子工程師的職責廣泛，航空業日益數位化，以及大部分系統建基於資訊科技平台，申請人需要填寫一份有關民航、電子工程及網路安全工作經驗的問卷。問卷可於民航處網頁下載 (https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。填妥的申請表及問卷須親身或郵寄遞交，並須於截止申請日期或之前送達招聘部門的聯絡地址。申請人如以親身或郵寄方式遞交申請書，已填妥的申請書與及連同一份詳盡列明有關民航、電子工程及網路安全工作經驗的問卷必須在截止申請日期或之前，送達招聘部門的聯絡地址。

職責:

(a) 規劃、推行和應用電訊、無線電、導航設備、監察系統、航空交通管理系統和其他電子系統；

(b) 監督、檢查和審批電訊、無線電、導航設備、監察系統、航空交通管理系統和其他電子系統的運作和維修標準、程序和做法、安全管理評估和審計等；以及

(c) 設計民航電腦系統和開發／維修系統的軟硬件。

薪酬:

總薪級表第32點（每月港幣77,855元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，會考慮是否按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關民航、電子工程及網路安全工作經驗的問卷 [請參閱註]。已填妥的申請書，連同有關問卷，須於2025年3月7日或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，必須在2025年3月14日或之前，把問卷及其他證明文件，送交上述聯絡地址，並在信封面和問卷及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【11.土木工程拓展署-助理工程師】

月薪:$42,640起

截止日期 :07/03/2025 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a)完全符合成為香港工程師學會(土木界別)正式會員(註1)所需的學歷要求，或具同等學歷；(b)完成由香港工程師學會(土木界別)預先核准的正式訓練，或具同等學歷，或在取得有關學術資格後，具備至少五年土木工程專業層面的經驗[註(2)及(3)]；

(c)在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中考獲「一級」成績，或具同等學歷；以及

(e)在《基本法及香港國安法》(學位／專業程度職系)測試中取得及格成績。

註:

(1)如申請人獲聘任時已獲取香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木界別)或成功通過香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木界別)的專業評核，或同等資格，不會獲考慮擔任助理工程師職位。成功獲聘的申請人將須就此作出宣誓。

(2)申請人如持有上文(b)項所訂資格，必須在2025年4月30日前提供文件，證明已完成正式訓練，並由香港工程師學會發出培訓畢業證書(土木界別)，或同等資格；或在取得有關學術資格後，具備經驗，並在香港工程師學會的培訓評核(土木界別)中取得及格成績，或同等資格。

(3)申請人如正接受香港工程師學會工程畢業生培訓計劃第三年訓練(土木界別)，並會在2025年11月15日前完成正式訓練，或同等訓練，亦可申請上述職位，並須在申請書內夾附文件，證明正在接受香港工程師學會預先核准的正式訓練第三年訓練(土木界別)，或同等訓練。這些申請人須於獲聘前遞交由香港工程師學會發出的培訓畢業證書(土木界別)或完成認可專業團體訓練計劃的證明文件。

職責:

助理工程師主要負責協助專業人員／高級專業人員設計和監督政府部門土木工程項目的建造、運作及維修保養工作。

薪酬:

總薪級表第19點(每月港幣42,640元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或取得所需專業資格所需的時間，以較長者為準，但最長不得超過五年。成功通過試用期者，將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書可循以下其中一項途徑遞交︰

(1) 填妥申請表格(G.F. 340 (Rev.7/2023))，並郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請助理工程師職位」。

(2) 於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c)申請人須把註(2)、(3)、(4)及(7)所列文件的副本郵遞或電郵(電郵地址：appt1@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。

(d)於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。當申請人透過電郵提交有關文件時，自動化系統會發出訊息予申請人以確認收到電郵。

政府工【12.香港警務處-三級槍械員】

月薪: $25,115起

截止日期:06/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或一所科技學院／工業學院所頒發的機械工程證書，或具備同等學歷；

(b) 完成中五學業，或具同等學歷；

(c) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績；

(d) 具備修理機械裝置的經驗；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註: 申請人須通過技能測驗。

職責:

(a) 檢查、保養和修理所有槍械；

(b) 為槍械進行翻修和抗銹工作；以及

(c) 在警署及警崗執行槍械檢查職務。

(註：或須派駐香港海關。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請書，連同(一)學歷資格(包括中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本；及(二)工作經驗的證明文件副本，郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二五年三月十三日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【13.運輸署-交通助理員】

月薪: $16,135起

截止日期 :07/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 完成中四學業，或具同等學歷；

(b) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助進行各類交通╱運輸調查╱研究及隨後的分析工作，並在電腦的輔助下保存和提交所蒐集的數據和資料；以及

(b) 進行實地視察、檢視路面照明設施、交通輔助設施及其他與交通╱運輸有關的設施、記錄該等設施的狀況和操作情形，以及保存該等設施的清單。

薪酬:

總薪級表第2點 (每月16,135元) 至總薪級表第11點 (每月28,225元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2025年3月7日或以前送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請交通助理員職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人現階段不須提交任何證明文件。

(d)申請人須在申請表格上提供準確的電郵地址，並有責任查閱電郵及確保所提供的電郵地址能接收本署的通知及邀請。本署或會要求申請人以電郵／郵寄／於網上提供補充資料。

政府工【14.政府統計處-統計助理】

月薪: $22,145

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年統計工作的實際經驗；或

(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或

(iii) 持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科副學士學位或高級文憑，或同等學歷〔見註(1)及(2)〕；以及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(c)申請人如 (i) 熟悉使用Python、R、SAS及Microsoft Office (Word, Excel VBA, Access)；或 (ii) 具有機器學習應用或數據分析工作的實際經驗；將獲優先考慮。

註:

(1) 申請人在截止申請日期（即2025年3月6日）仍未具備所需資格，則被視作未能符合入職條件。不過，現正修讀最後一年學士學位、副學士學位、或高級文憑課程的應屆畢業生亦可申請。如獲甄選，聘用與否須視乎申請人是否在2024/25學年內取得所需的學歷資格及是否在截止申請日期前達到所定的語文能力要求。

(2) 持有認可學位或副學位的申請人，如其課程內容有相當部分與統計學相關（例如：風險管理、精算學、數據分析課程），亦會被考慮。

職責:

(1) 利用統計軟件進行數據處理及分析；

(2) 編製簡單電腦程式及應用電腦軟件，以進行統計工作；

(3) 編製統計圖表及報告書；

(4) 協助測試統計工作電腦系統；

(5) 為統計調查及／或日常運作提供支援；

(6) 負責統計調查問卷的編碼、審核及數據輸入工作；及

(7) 執行其他與統計相關的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約6-12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請手續:

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，於截止申請日期或之前送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓21樓政府統計處人事組。請在信封面註明「申請統計助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(d)申請人如在網上遞交申請，必須把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本交回上述地址或發送電郵至ncsc_recruitment@censtatd.gov.hk。

(e)請在信封面或電郵標題註明「申請統計助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。

政府工【15.衞生署-合約護士長】

月薪：$56,450另加約滿酬金

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷(註1)；

(d) 能操流利廣東話及英語；

(e) 完成公共衞生的專業訓練；

(f) 在取得上述註冊證明書後具備最少五年相關工作經驗，其中最少兩年為護士長或同等職級的工作經驗(註2)；以及

(g) 最好具備相關的督導經驗。

[註 1：政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

註 2：相關經驗包括領導和監督護理團隊提供臨床護理；組織和實施臨床項目;普通科或專科門診中心的領導經驗。]

職責:

(a) 協助健康教育及健康推廣活動的行政及評估工作；

(b) 管理門診並為顧客提供個人健康輔導；

(c) 與其他服務供應者建立並保持聯繫；

(d) 處理投訴及/或查詢；

(e) 管理和督導負責護理和支援的員工；

(f) 管理在服務單位中進行的研究、臨床試驗和調查；

(g) 為其他醫療團隊組織和舉辦工作坊、研討會、講座；

(h) 協助接待本地、內地及海外專業人士及專家；

(i) 統籌、檢視和整合相關統計報表和報告；以及

(j) 執行上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (Rev.7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人須於政府職位申請書[G.F.340(Rev.7/2023)]內詳列學歷、相關工作經驗、註冊護士及助產士(如適用)名冊上的註冊編號。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有本港以外學府所頒授學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，必須在提交申請後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至所列的聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號及申請的職位名稱。

政府工【16.衞生署-合約護士長（感染控制）】

月薪: $56,450另加約滿酬金

截止日期 :20/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷(註1)；

(d) 能操流利廣東話及英語；

(e) 完成感染控制的專業訓練；

(f) 在取得上述註冊證明書後具備最少五年相關工作經驗，其中最少兩年為護士長或同等職級的工作經驗(註2)；以及

(g) 最好具備相關的督導經驗。

[註 1：政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

註 2：相關經驗包括領導和監督護理團隊提供臨床護理；組織和實施臨床項目;感染控制的領導經驗。]

職責:

(a) 協助規劃和執行感染控制計劃，並提供外展專業支援和以實證為基礎的感染控制建議，為指定群組制定相關的感染控制改善計劃；

(b) 與其他服務供應者建立並保持聯繫；

(c) 處理查詢；

(d) 管理和督導負責護理和支援的員工；

(e) 管理在服務單位中進行的研究、臨床試驗和調查；

(f) 為其他醫療團隊組織和舉辦工作坊、研討會、講座；

(g) 統籌、檢視和整合相關統計報表和報告；以及

(h) 執行上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (Rev.7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。資料不全、重覆遞交、逾期、以傳真或電郵方式提交的申請書或使用非指定的申請書，將不獲處理。

(d)申請人須於政府職位申請書[G.F.340(Rev.7/2023)]內詳列學歷、相關工作經驗、註冊護士及助產士(如適用)名冊上的註冊編號。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有本港以外學府所頒授學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，必須在提交申請後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至所列的聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號及申請的職位名稱。

政府工【17.教育局(特殊教育分部)-教育心理服務助理主任 (EDB/SE/071/25)】

月薪:$35,075

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學、輔導或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(d) 具備在教育機構擔任與有特殊教育需要的學齡兒童及青少年工作經驗者優先；

(e) 具備推行教育研究及項目管理的經驗者優先；

(f) 具備良好中文及英文的書寫及會話能力；以及

(g) 具備良好溝通及人際關係技巧、分析及組織能力，既能獨立完成工作，又能與團隊合作以滿足工作要求 。

職責:

(a) 為有關支援有學習及／或適應困難的學生的實證為本的模式／措施／實踐，進行文獻檢視及資料搜集；

(b) 透過與主要持分者面談及觀察學生在多種環境中的行為，協助進行學生需要評估；

(c) 為教師提供諮詢，以為有學習及／或適應困難的個別學生或小組學生設計及／或進行供教師使用的評估、介入方法、介入前後的評估；

(d) 向家長提供諮詢，以識別及支援有學習及／或適應困難的學生並與有較大需要的學生的家長保持密切聯繫；

(e) 組織及進行培訓及輔導，向有學習及／或適應困難的學生及其家長傳授技能及知識；

(f) 設計、彙編和試用培訓資源，以及在學校進行成效檢討；

(g) 與學生支援組、相關學校人員及／或家長檢視有學習及／或適應困難的學生的進度及跟進學校推行實證為本的措施的情況；

(h) 協助發展心理評估工具及學齡兒童發展的研究工作；以及

(i) 履行被指派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心17樓1702室教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組)。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【18.郵政署-經理（網絡營銷及銷售）】

薪酬:年薪約691,000元，另加約滿酬金

截止日期 :03/03/2025 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本港任何一所大學頒授的工商管理、市場學或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於5年營銷工作經驗，包括市場推廣及網上宣傳，而最近3年須擔任經理級職位；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備極佳的口頭和書面溝通能力，並熟悉電腦操作；

(5) 具備商業頭腦，高瞻遠矚，力求創新；

(6) 具備卓越的組織能力、策劃和人際溝通技巧；以及

(7) 積極主動，能獨立工作。

職責:

(1) 制訂及執行香港郵票的市場推廣和銷售策略，以增加集郵品收入；

(2) 擬訂並推出線上和線下營銷計劃，包括社交媒體策略、視頻廣告，以及郵政局內的宣傳品；

(3) 協助舉辦大型銷售和宣傳活動，向社區和教育機構進一步推廣郵票及集郵品；策劃和舉行學校講座及校際比賽，向青少年推廣集郵，以擴大客戶群；

(4) 撰寫新聞稿、管理和評估社交媒體平台帳戶的運作及策劃相關內容；

(5) 與承辦商洽談宣傳品的設計和製作；

(6) 維持並開拓新的銷售和營銷渠道；以及

(7) 處理有關宣傳的外部查詢。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪49,395元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請人須把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時(星期日及公眾假期除外)。

(c)申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

政府工【19. 社會福利署-合約行政助理】

月薪：$28,715

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得學位後，具備最少一年全職工作經驗；以及

(c) 在DSE或中學會考中英文科考獲第3級(C)或以上成績，或具同等成績

職責:

(a) 一般行政及管理工作，例如：資源管理、系統及檔案管理、委員會工作、蒐集和分析統計資料、報告書匯編等;

(b) 協助執行項目計劃，例如：籌備項目、處理撥款申請、處理查詢及投訴、進行視察工作等。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期12個月。受聘人在合約屆滿後會否獲得續約聘用，將視乎服務的需要，以及其工作表現和品行是否令人滿意而定。受聘人或須超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

已填妥的申請表格連同下述文件送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組–

(1) 一份詳列申請人所有全職工作職責說明的履歷; 以及

(2) 一篇不少於二百字以中文或英文書寫的文章，闡述為何有興趣申請合約行政助理一職。

(b)請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人如在網上遞交表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] ，亦必須於2025年3月13日或之前把有關文件送至上列地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，請隨申請表格夾附有關學術機構所簽發的文憑╱證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制╱兼讀制、在當地院校授課╱遙距授課等)的證明文件副本。申請人如在取得上述學歷前已獲取其他學歷，亦應隨申請表格夾附有關的學歷證明文件副本，以方便進行學歷評審的工作。請在信封面上及每張文件副本上註明申請職位的名稱。

(f)只擁有本地學歷的申請人在現階段毋須附上該等證明文件副本。

(g)申請人須在申請表格上提供電郵地址。