政府工｜年度AO/EO招聘開始！10份筍工月薪23K-127K　即睇詳情

想揾穩定收入政府工的機會又來了！政府近日釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中1 0份政府工，全部都是公務員約，當中最「注目」當然是AO 和EO ，就算未畢業的大學同學仔都可以申請，沒有工作經驗要求，起薪點更分別61K和35K，仲等乜？



政府工｜1.商務及經濟發展局-二級助理貿易主任

月薪: $33,405起

截止日期 :03/10/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷 [附註(1)]；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績 ；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績 ；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人須在暫定於2025 年11 月29日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任聯合招聘考試(下稱「聯合招聘考試」)中考獲及格成績。

職責:

(a)協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料；

(b)協助管理工商業簽證管制事宜；

(c)協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務；

(d)協助支援從事創新科技和創意產業的政府資助組織的內務管理事宜；

(e)協助提供有關貿易管制系統、工業／撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務；

(f)以及提供有關安排海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援。他們或需在香港、內地或海外出席會議／其他活動；

(g)協助貿易洽談工作。他們或會獲委任為委員會秘書。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）

聘用條款:

獲取錄為二級助理貿易主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。

政府工｜2. 數字政策辦公室 - 二級管理參議主任

月薪： $33,405起

截止日期：03/10/2025 23:59

入職條件：

(a)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。

(b)在綜合招聘考試 (CRE) 能力傾向測試試卷考獲及格成績。

(c)通曉中、英文，並在 CRE 兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績（請參閱招聘廣告的附註，包括 DSE、高級程度會考及 IELTS 的等同成績）。

(d)在**「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）取得及格**成績。

(e)必須在暫定於2025年11月29日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。

職責：

管理參議主任以管理顧問身分，被調派往不同的決策局和部門工作。主要職責分為以下方面：

(a) 協助各決策局和部門尋找改進機會，促成及實施改革，加快創新及採納科技步伐，推動跨界別協作，以提供更優質的服務。

(b) 提供顧問服務，範圍包括業務流程重整、部門管理檢討、架構檢討、服務表現衡量、設計思維、知識管理、共享服務、公營機構創新、資訊科技應用研究、簡化業務流程及方便營商工作檢討，以及市場和財務分析。

(c) 協助管理公共服務平台的運作，以提供一站式服務及支援推行創新計劃。

薪酬：

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）。

聘用條款：

獲取錄者通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

申請人必須透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書。不接受以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請。

政府工｜3.機電工程署 - 二級監工（機械）

月薪起點： $25,115起

截止日期：09/10/2025 23:59:00

入職條件：

申請人必須：

學歷／經驗要求（符合以下其中一項）：

(a) (i) 具備香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的機械／屋宇裝備工程證書，或同等學歷；或

(a) (ii) 完成認可的機械／屋宇裝備工程技術員學徒訓練；或

(a) (iii) 完成認可的技工學徒訓練，並在機械／屋宇裝備工程有至少兩年擔任技工的工作經驗；或

(a) (iv) 有至少五年擔任機械／屋宇裝備工程技工的工作經驗；

具備相當於中三程度的中英文語文能力；及

在**《基本法及香港國安法》測試取得及格成績**。

(申請人如擁有機械工程範疇的相關工作經驗及督導其他員工工作或自行執行專門技術工作的經驗，可獲優先考慮。)

職責：

二級監工(機械)主要負責以下工作：

(a) 督導及訓練初級員工；

(b) 策劃維修工程計劃及協助擬訂維修成本預算；

(c) 申領及管理物料；

(d) 監督（建築物的）設備及／或系統或機器的合約工程（包括進行工地量數、記錄量數結果及備存有關記錄）、安裝、操作、維修、保養及管理／控制；及

(e) 執行工藝工作。

薪酬：

總薪級表第9點（每月港幣25,115元）至總薪級表第12點（每月港幣29,995元）。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

申請人必須於2025年10月9日或之前透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜4. 香港警務處 - 總督察[水警訓練學校助理訓練主任（輪機)]

月薪： $103,205起

截止日期：25/10/2025 23:59:00

入職條件：

申請人必須符合以下條件：

專業資格：

(a) 持有海事處處長所接納有效的輪機工程師學會附屬會員資格或同等資歷；及

(b) 持有海事處處長所簽發有效的內燃機船一級（輪機師）適任證書或同等資歷。

專業經驗（須符合以下兩項）：

(a) 在以下職務上有最少一年經驗：

(i) 曾於遠洋船上擔任不低於大管輪的職級；或

(ii) 曾擔任航海訓練工作。

(b) 有十年技術訓練課程設計／程式設計；或商船／艦艇機械技工、技師或商船／艦艇維修工程訓練；或計劃保養系統的安裝及行政；或高速柴油機維修保養經驗。

語文能力：

(a) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；或

(b) 在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格及能操流利粵語。

體能及視力：

(a) 通過視力測試（包括視覺敏銳度測試及色覺測試）；及

(b) 通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

其他：

(a) 有良好的工作紀錄及領導才能；

(b) 在**《基本法及香港國安法》測試取得及格成績**。

(註：申請人若曾受聘於具規模的船公司、商船或艦艇，擔任不低於大管輪的職級，可獲優先考慮。將於2026年2月或之前取得所需工作經驗的申請人也可申請。)

職責：

總督察(專門人員)[水警訓練學校助理訓練主任（輪機）]主要職責包括：

(a) 為輪機工作及所有輪機相關課程提供專業意見與建議，並監督屬下的警務人員和其他人員。

(b) 更新、搜羅和製作各類培訓教材、視覺教具及訓練紀錄，並擬備教案、課程綱要等，確保課程、教官及考試／評核過程的質素。

(c) 處理與其專業領域相關的人員編制文件，並向學員及其屬下人員提供所須的培訓。

(d) 統籌各分區有關使用起重機械之訓練及督導工作，並評估各分區對輪機及起重機械訓練之需要。

(e) 透過適當地監察計劃保養系統的運作及與海事處商討，確保訓練警輪及小艇處於安全及隨時候命的狀態。

(f) 就其專業範疇及培訓，與警隊其他單位、外部機構及其他政府部門聯繫。

(g) 執行其他所需職務，例如執行職安健措施、優化工作程序、測試設備等。

(註：要穿著制服、輪班及／或不定時工作，並可能要在香港特區境外範圍工作。)

薪酬：

警務人員薪級表第44點（每月港幣103,205元）至警務人員薪級表第49點（每月港幣127,620元）。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。圓滿完成合約期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

申請人可以透過「香港警察招募App」或公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

申請人須提交履歷，載列與這職位相關的工作經驗並於截止申請日期或之前電郵寄回 oc-gr-rec@police.gov.hk。

政府工｜5. 香港警務處 - 二級特別攝影員

月薪起點： $23,585起

截止日期：03/10/2025 23:59:00

入職條件：

(a)在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

(b)具有不少於兩年專業攝影工作經驗，並具備簡單維修及保養攝影器材知識及經驗；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註：申請人須通過相關技能測驗。)

職責：

(a) 拍攝照片，包括罪案現場照片、鑑證照片及特別事件照片；

(b) 沖曬、曬印和保養菲林及照片；以及

(c) 為大型及嚴重罪案錄影重組案情經過，並處理監視影片及錄影帶。

(註：須接受輪班工作，包括夜班工作及候命值勤任務；以及出庭作證。)

薪酬：

總薪級表第8點（每月港幣23,585元）至總薪級表第19點（每月港幣42,640元）。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a)申請人可透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，或

(b)於 Google Play、Apple App Store 及華為應用程式市場下載「香港警察招募App」作出申請。

(c)申請人須在申請表格上詳細列明學歷、技能及工作經驗，並須在二零二五年十月十三日或之前將所需的證明文件副本（包括學歷、技術及工作經驗證明）電郵至 appointments-unit-p-a@police.gov.hk。

聯絡及查詢：

香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組，查詢電話：2860 3608。

政府工｜6. 房屋署 - 助理工程督察

月薪： $31,795起

截止日期：10/10/2025 23:59:00

入職條件：

申請人必須：

(a) 持有香港一所理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院所頒發的土木工程學、結構工程學或土力工程學高級證書或高級文憑，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具備5年相關工作經驗，其中3年須為取得資格後的工作經驗；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 協助督導房屋委員會轄下地盤的土木工程、土力工程、地基工程和拆卸工程的施工情況；

(b) 執行高技術水平的工作；以及

(c) 督導地盤基層員工和承建商的工作。

薪酬：

總薪級表第13點（每月港幣31,795元）至總薪級表第23點（每月港幣51,545元）。

聘用條款：

獲錄取的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a) 申請人必須於2025年10月10日或之前透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

聯絡及查詢：九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，查詢電話：2761 6660。

政府工｜7. 勞工處 - 二級助理勞工事務主任

月薪： $33,405起

截止日期：03/10/2025 23:59:00

入職條件：

申請人須：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試 (CRE) 能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在 CRE 兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在**「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人必須在暫定於2025年11月29日舉行的聯合招聘考試中考獲及格**成績。)

職責：

勞工事務主任是多種才能的勞工行政專業人員。他們會獲輪調到勞工處的不同崗位，協助：

(a) 制訂和推行勞工政策；

(b) 促進和諧的勞資關係、執行勞工法例；及

(c) 為求職者和僱主提供就業服務。

薪酬：

總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）。

聘用條款：

獲取錄為二級助理勞工事務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a) 申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書。

聯絡及查詢：

勞工處人力資源組（地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓 ），查詢電話：2852 3609。

政府工｜8. 社會福利署 - 助理社會工作主任

月薪： $36,850起

截止日期：09/10/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》（第505章）註冊為註冊社會工作者（第1類）；以及

(b) 學位及社會工作資歷（須符合以下其中一項）：

(i) 持有本港大學學士學位，並以社會工作為主修科目，或具備同等學歷；或

(ii) 持有本港大學學士學位，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或

(iii) 持有本港大學學士學位，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷；

(c) 在綜合招聘考試 (CRE) 能力傾向測試取得及格成績；以及

(d) 符合語文能力的要求，在 CRE 兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「二級」成績；或同等要求；並且能操流利粵語及英語；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試學位或專業程度職系）取得及格成績。

職責：

(a) 在部門內各服務單位（例如綜合家庭服務中心、醫務社會服務單位、感化及社會服務令辦事處等），提供社會福利服務，以及管理或協助管理社會福利辦事處／院舍／中心；

(b) 在地區及服務科協助規劃和發展各項社會福利服務，以及統籌和監察社會福利服務；

(c) 協助處理非政府機構所提出的申請、監察其服務表現，以及向該等非政府機構提供所需支援；

(d) 處理有關社會福利服務／院舍的各項牌照計劃下的法定職務及合約管理事宜；

(e) 協助規劃、推行、管理為部門及非政府機構員工而設的培訓課程；以及

(f) 協助規劃、推行、監督部門內部及與社會福利界相關的資訊科技項目。

(註：須擔任戶外工作及執行緊急職務；及或須輪班當值、隨時候召或上班候命工作。)

薪酬：

總薪級表第16點（每月港幣36,850元）至總薪級表第33點（每月港幣81,510元）。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a) 申請人必須於2025年10月9日或之前透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗。

(c) 持有非本地學歷的人士，須於2025年10月16日或之前把所需的證明文件副本電郵至 appsectionenq@swd.gov.hk。

聯絡及查詢：

香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組，查詢電話：2574 4395。

政府工｜9. 政府各局及部門 - 政務主任

月薪起點： $61,865起

截止日期：03/10/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 學位要求（須符合以下其中一項）：

(i) 持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 持有香港任何一所大學頒授的學士以上的學位，或具備同等學歷，而其整體的學歷資格須與(a)(i)所列的入職條件相若；

(b) 在綜合招聘考試 (CRE) 能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在 CRE 兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

(註：現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025-26或2026-27學年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2025-26或2026-27學年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。申請人必須在暫定於2025年11月29日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。)

職責：

政務主任是專業的公共管理人員，在香港特別行政區政府擔當重要角色。他們的工作職務廣泛而多元化，主要職責包括：

(a) 參與制定政策；

(b) 調配資源、推展重大政府計劃；

(c) 在內地及海外推廣香港。

(註：政務主任會定期獲調派至不同政策局和部門。)

薪酬：

總薪級表第27點（每月港幣61,865元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）。

聘用條款：

獲取錄為政務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a) 申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交一份申請書。

聯絡及查詢：

公務員事務局政務職系部（地址：香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 9 樓 918 室 ），查詢電話：(852) 2810 3155。

政府工｜10. 政府各局及部門 - 二級行政主任

月薪起點： $35,080起

截止日期：

03/10/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試 (CRE) 能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 通曉中、英文。申請人須符合語文能力的要求，即在 CRE 兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位/專業程度職系）取得及格成績。

(註： 現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025-26或2026-27學年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2025-26或2026-27學年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。申請人必須在暫定於2025年11月29日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。)

職責：

行政主任是專業管理人員，特別擅長資源和系統管理。他們會被調派到各個決策局或政府部門工作，肩負多類職務，主要職責包括：

(a) 人力資源管理、部門行政、一般行政支援；

(b) 地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理；

(c) 規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌，以及系統／項目規劃與發展。

薪酬：

總薪級表第15點（每月港幣35,080元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）。

聘用條款：

獲取錄為二級行政主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

(a) 申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書。

聯絡及查詢：

公務員事務局一般職系處（地址：香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 7 樓 712 室 ），查詢電話：2810 3022。

資料來源：公務員事務局