政府工｜10份筍工月薪19K-127K　環境局請小編！學位+2年經驗33K

雖然公務員編制預計會削一萬個公務員職位，但公務員職位仍然存在空缺，《開罐OPENER》就為大家整合了10份政府工，其中文化體育及旅遊局正在聘請研究及電影發展的總監，月薪將近$12.7萬，學歷亦只需學士學位，有興趣的話就可以考慮一下啦！



政府工【1.衛生署-牙科手術助理員】

月薪：$19535

截止日期：03/04/2025

+ 3

入職條件：

申請人必須

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(d) 申請人如持有或於2025年取得由香港菲臘牙科醫院頒發的「牙科手術助理員證書」或「牙科手術助理員文憑」，或具備同等資歷，會獲優先考慮。

(e) 申請人須遞交有關文件的副本以證明其(i)學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用)。

職責：

(a) 在牙科診所協助牙醫治理病人；及

(b) 在牙科診所內負責拍攝口腔內外X光片，消毒及供應牙科物料，並執行其他有關職務。

薪酬：

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第17點(每月港幣38,715元)。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同所列的文件，須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

（c）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【2. 政府物流服務署-二級政府車輛事務主任 】

月薪：$31795

截止日期：27/03/2025

+ 2

入職條件：

(a) (i) 持有由香港都會大學頒發的《管理學證書》或同等學歷；(ii) 已有五年督導管理經驗，其中三年須從事督導及監控運輸服務的工作；(iii) 符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及 (iv) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(b) (i) 持有由香港大學附屬學院頒發的《物流及運輸高級文憑》或同等學歷，（ii) 符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及 (iii) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 督導司機的調配及政府／租賃車輛的使用

(b) 就車庫、人事管理及其他與運輸服務相關事宜提供支援

(c) 就運輸服務相關項目擬備預算

(d) 就車輛保養／維修工作與機電工程署或其他營運商聯絡跟進；以及

(e) 處理牽涉政府車輛的交通意外報告。

薪酬：

總薪級表第13點（每月31,795元）至總薪級表第23點 (每月 51,545元）

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）填妥的申請書須於2025年3月27日或之前連同有關學歷（本地及非本地）證書、修業成績單及相關工作經驗證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

政府工【3. 政府統計處 -助理資訊科技主任 】

月薪：$35080

截止日期：03/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備至少兩年資訊科技的工作經驗

(c) 在以下一個或多個領域具備至少兩年工作經驗

(i) 維護和管理資訊科技基礎設施及／或資訊科技系統；及

(ii) 採購及部署資訊科技設備和服務；

(d) 具備至少一年推行資訊科技項目的工作經驗，申請人如具備數據科學／人工智能的採用相關經驗，將獲優先考慮

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(f) 申請人如具備 (i) SAS或 Python 程式設計； (ii) 開發和維護Web應用系統的工作經驗；(iii) 資料庫實施與管理的工作經驗；及／或 (iv) 數據科學／人工智能的工作經驗，將獲優先考慮。

(g) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。

職責：

(1) 協助協調及監察有關推行資訊科技系統和數據科學／人工智能項目的所有活動；

(2) 提供技術支援和監察資訊科技基礎設施和資訊科技保安事務，包括推行保安措施；

(3) 研究、評估、採購、安裝、維護和支援電腦硬件、軟件、通訊網絡、資訊科技專業服務和系統託管服務；

(4) 協助聯繫及協調相關方面，包括用戶、承辦商及其他決策局／部門，以開發／改善／推行資訊科技系統和數據科學／人工智能項目；

(5) 根據政府標準和用戶需求進行系統設計／修改；

(6) 根據編碼約定和標準進行程式設計和程式碼審查；

(7) 協助數據科學／人工智能專案的技術研究；

(8) 編製系統規格和其他系統文件；

(9) 進行系統測試和驗收測試；

(10) 負責各項行政工作；及

(11) 執行其他相關工作。

薪酬：每月港幣35,080元

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【4. 文化體育及旅遊局 -總監（電影發展） 】

月薪：$127700

截止日期：02/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十五年電影和／或創意產業全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務；

(d) 在電影和／或創意業界，擁有豐富的經驗、廣泛的知識與人脈；

(e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以培育及推廣電影及創意產業；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責：

(a) 與電影行業協會一同制定策略，以管理「電影發展基金」（「基金」）下與電影及串流平台發展有關項目；

(b) 協助制定政策及策略，以推動電影業的長遠發展和培育人才；

(c) 處理電影行業協會提交有助推動電影業長遠發展和培育人才的項目╱申請；

(d) 制定策略並擬訂推行計劃，在電影業知識產權創作和促進知識產權生產、交易及跨界別合作上提供支援；

(e) 協助擬訂各項計劃，促進電影業拓展業務╱商品化機會，透過知識產權交易實現經濟價值；

(f) 管理「其他電影相關計劃」、「首部劇情電影計劃」、「串流平台內容開發計劃」及「劇本孵化計劃」等「基金」轄下資助計劃，當中包括審核申請、擬備相關文件供基金審核委員會╱香港電影發展局批准申請、擬備評審╱進度╱項目完成報告，以及監督項目進度；以及

(g) 掌管電影發展科的日常運作，在必要時代表該科出席並主禮活動。

薪酬：港幣127,700元

聘用條款：獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請人必須以申請表格，即通用表格第340號（7/2023修訂版），提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。

政府工【5. 文化體育及旅遊局 -總監（研究） 】

月薪：$127700

截止日期：02/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。經濟學、工商管理、統計學或相關學科更佳；

(b) 符合語文能力要求，即在香港特別行政區綜合招聘考試中文運用和英文運用兩卷考獲二級成績，或具備同等成績 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十五年有關定量和定性調研、在政府、公營機構或專案及規劃和管理專案團隊工作方面的全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務；

(d) 熟悉香港文化和╱或創意產業，並對相關的調研和統計有深入瞭解；

(e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以建立良好的合作關係；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責：

(a) 監督研究科為文創處進行恆常╱特定研究，包括―

(i) 對香港和海外文創產業相關課題進行深入研究，並發布行業資訊，作為政策參考；

(ii) 制定、委託和推行計劃，以收集、分析和提供有關文創產業市場趨勢和人力需求的數據；

(iii) 就文創產業的內容發行進行背景資料研究，並就香港與其他主要國家的文創產業內容發行進行比較研究；以及

(iv) 在有需要時進行其他研究及調查；

(b) 與文創處以外組織聯絡，分享和交換數據及研究報告；

(c) 設計、策劃、組織和進行統計研究項目；

(d) 監督委聘研究機構進行顧問研究項目；

(e) 確保研究科採用最新的方法和技術，有能力定期或在特定情況下進行專案研究及調查，以配合文創處的運作需要；

(f) 監督文創處的資料數據庫保養工作，定期或在要求時更新數據庫；以及

(g) 監督研究科，並管理獲撥資源。

薪酬：港幣127,700元

聘用條款：獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。

政府工【6. 教育局 -行政助理 】

月薪：$35080

截止日期：28/03/2025

+ 2

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(c) 在取得上述(a)的學歷後，具備不少於3年全職行政工作、項目管理及／或財務管理相關經驗，具備政府決策局／部門或教育領域經驗者優先

(d) 具備數據分析及項目評估經驗；

(e) 具備豐富電腦知識，熟悉電腦操作，包括文書處理、試算表、簡報軟件及中文輸入法；

(f) 具備安排網上會議／研討會、多媒體製作／編輯及處理公眾查詢經驗者優先；

(g) 處事盡責、積極主動、對工作有熱誠，並須品格良好；以及

(h) 具備良好的組織、溝通及人際技巧，並能以中英文與人有效溝通。

職責：

(a) 為「推廣自主語文學習一筆過津貼」提供行政、後勤及技術支援，包括協助整理和分析相關數據以檢視津貼運用情況，撰寫報告，籌辦簡介會和分享會，處理學校查詢等；

(b) 協助處理一般行政、文書、財務及檔案管理工作；

(c) 協助執行部門日常運作的相關職務，包括處理公眾查詢，提供資訊科技支援，以及籌辦專業發展課程和活動；以及

(d) 執行上司委派的其他職務。

薪酬：月薪35,080元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室 教育局課程發展處)

政府工【7. 教育局 -二級計劃主任 】

月薪：$46580

截止日期：07/04/2025

+ 2

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的中國語文、英國語文、人文學科、通識教育、科學、科技、常識或社會科學的學士學位，或具備同等學歷

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

(d) 於取得有關學位後，具備不少於4年在中或小學教學／參與課程發展或青年服務的工作經驗

(e) 能操流利普通話者優先；以及

(f) 懂得電腦程式的應用，例如文書處理、試算表及多媒體簡報等。

職責：

(a) 爲各項學生內地交流計劃包括各項資助計劃提供專業／行政及後勤支援服務；

(b) 協助推行相關的學生學習活動；

(c) 協助處理採購工作、合約管理、行政和管理支援；以及

(d) 需要時執行其他獲上司指派的職務。

薪酬：月薪46,580元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部)

政府工【8. 環境及生態局 -助理媒體主任 】

月薪：$33,405

截止日期：07/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷，並主修設計／媒體／新聞；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少二年全職工作經驗，包括最少一年於政府部門／公營機構從事設計／媒體／新聞，管理社交媒體平台及撰寫文案的全職工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科取得第2級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 熟悉資訊科技，社交媒體運作及多媒體工具（包括MS Word, Excel, PowerPoint,圖像設計及影片編輯軟件，如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects, 及 Final Cut Pro等）；

(e) 具備良好的社交媒體管理知識，並具備運作社交媒體帳號／專頁作商業用途的經驗（例如YouTube, Facebook, Instagram及其廣告平台）；熟悉內地社交平台，包括微信，微博及小紅書為佳；

(f) 具備良好的影片影像製作、拍攝、剪輯、資訊圖表製作、文稿和社交媒體貼文撰寫的知識及使用設計軟件的技巧；

(g) 具備良好的研究技巧，包括運用網上資源；

(h) 對環境/食物及環境衛生政策有相當濃厚興趣及認識者優先。

職責：

(a) 分析社交媒體平台（包括但不限於Facebook、Instagram、YouTube等）反映的民情；

(b) 因應民情協助決定供環境及生態局的社交媒體平台，尤其就局長使用的內容；

(c) 設計社交媒體平台的圖像內容；

(d) 為社交媒體平台帖文製作影片及拍照；

(e) 就本地及海外使用社交媒體的做法和任何指示下的項目範疇進行研究；以及

(f) 協助進行與環境及生態局社交媒體平台相關的宣傳活動。

薪酬：月薪港幣33,405元

聘用條款：

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。續約與否須視乎運作需要和受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【9.醫務衞生局 -採購主任 】

月薪：$31,795

截止日期：27/03/2025

+ 2

入職條件：

(a)具備下列(i)至(iv)的任何一項學歷，或同等學歷：

(i) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科或英國語文科考獲第3級或同等或以上成績[註(1)]；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科包括中國語文科或英國語文科考獲第3級／C級或以上成績；或

(iii) 香港理工學院／香港理工大學或香港浸會大學持續教育學院頒發主修採購及物料供應相關學科的文憑；或

(iv) 香港物資採購與供銷學會和香港生產力促進局頒發的採購策略及供應鏈管理專業文憑；以及

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績[註(2)]，或同等學歷; 以及

(c)具備至少五年全職採購及物料供應工作經驗。在政府╱公營機構╱教資會資助大學擔任採購及物料供應工作的經驗可獲優先考慮

職責：

(a)執行與香港中醫醫院項目有關的貨物和服務的採購工作；

(b)審查採購貨物、服務和顧問服務的請購單；草擬並根據《物料供應及採購規例》所授權力批核報價或招標文件；

(c)處理任何採購事務相關的查詢和通訊；

(d)監察報價或招標進度，跟進相關工作至批出合約，並協助處理合約事宜；

(e)協助整合及編製各項統計報表；及

(f)執行上司指派的其他工作。

薪酬：月薪港幣31,795元

聘用條款：

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否，視乎本局的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

（b)申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)在網上申請。

政府工【10. 民政事務總署-項目經理（鄉郊選舉） 】

月薪：$97575

截止日期：03/04/2025

+ 3

入職條件：

(1) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績 [註 1]；

(3) 在策劃項目、合約管理、採購和招標管理方面具備專業知識；

(4) 在取得學位後，具備最少10年公共行政、合約管理或項目的管理／策劃方面擔任管理職位的工作經驗；

(5) 具備策劃和項目管理技巧；

(6) 具備良好的溝通和社交技巧，能與不同的非政府機構、社區團體和公眾人士合作；及

(7) 對公共資助／撥款計劃的運作及公營機構在採購和招標方面有認識，以及在監察社區計劃／活動方面具經驗者，獲優先考慮。

職責：

(1) 籌劃和推行各類鄉郊選舉及與選民登記及選民核實有關的工作；

(2) 負責招聘辦公室及選舉工作人員、鄉郊選舉有關的宣傳工作、管理辦公室及選舉物資，以及製作辦公室及鄉郊選舉有關的指引/手冊/表格；

(3) 就行政、財政、採購及合約管理事宜提供建議及支援；

(4) 監督資金的使用及項目進程；

(5) 就鄉郊選舉及辦公室事宜聯絡相關人士及組織，包括政府部門、非政府機構及商營機構等；

(6) 舉辦簡介/分享會及就鄉郊選舉及辦公室向有關人員提供培訓；

(7) 監督投訴及查詢的處理；以及

(8) 執行其他獲指派的職務。

薪酬：月薪港幣97,575元

聘用條款：

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於24個月。

(2) 續約與否須視乎屆時部門的服務需求及受聘人的工作表現而定。

(3) 受聘人或需於戶外、不定時工作以及在星期六、星期日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷、相關的學歷副本、工作證明或其他證明文件，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心30樓民政事務總署第一科第2小組。