政府工｜11份工最遲7月初截止　民航處見習主任DSE零經驗可達31K

雖然政府打算削減一萬個職位，不過仍有新的職位空缺，《開罐》整合了其中11份政府工，有工種門檻不高，例如民航處請見習航空交通管制主任，最低要求只需DSE學歷，而且沒有工作經驗都可以由請，屬公務員約起薪已經有26K，相當不俗。



政府工｜1. 民航處-高級民航事務主任(高級營運督察)

月薪: $127,700起

截止日期:11/07/2025 23:59:00

入職條件:

(a)(i) 持有或曾持有國際民用航空組織(國際民航組織)締約國的航空運輸飛行員執照(飛機)，並具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；或

(ii) 持有或曾持有國際民航組織締約國包含多引擎儀表飛行等級的商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)，並通過航空運輸飛行員執照考試和具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；

(b)英文書寫能力優良，操流利英語；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

沒有有效一級體檢合格證明書的人士亦可申請，惟須獲民航處核准的航空體檢醫生發出證明，確證申請人的體能適宜履行操作整套飛行模擬器的職務。

就第(a)(i)及(a)(ii)項而言，取得執照後的相關工作經驗是指申請人在取得航空運輸飛行員執照(飛機)、商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)後累積的飛行經驗。

職責:

(a) 對航站設施、停機坪及基地進行檢查，並對航空營運人許可證持證機構進行其他安全監察，確保持證機構的操作手冊和訓練手冊等文件及發給操作人員的所有其他指示，均符合既定的政策及標準；

(b) 視察專業飛行員訓練、監察有關標準，並確保訓練依照所有相關法例進行；

(c) 審核受聘簽發私人飛行員執照的認可考核人員，並處理飛行培訓機構和地面訓練課程事宜；

(d) 調查飛機意外和事故；以及

(e) 協助制訂飛行標準和運作事宜的政策和要求。

薪酬:

總薪級表第45點(每月港幣127,700元)至總薪級表第49點(每月港幣147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關工作經驗的履歷 [請參閱註(3)]。

(b)以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，須連同有關工作經驗的履歷，送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年7月18日或之前把有關工作經驗的履歷送交上述聯絡地址，並在信封及工作經驗的履歷上註明網上申請編號及職位名稱。

(d) 履歷的格式可於民航處網頁下載(https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。

政府工｜2.民航處-見習航空交通管制主任

月薪: $26,160起

截止日期:04/07/2025 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 在DSE取得五科第3級或同等[請參閱註1]或以上成績[請參閱註2]，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦) C級 / 第3級[請參閱註3]或以上成績[請參閱註2]，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中英文科達第3級[請參閱註3]或以上成績，以及中國語文科達第2級[請參閱註3]或以上成績，或具同等學歷；

(c) 能夠有效地以英語溝通；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

[備註：中文語文能力未能符合上述(b)項規定，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。另請參閱註4]。

註:

(1) DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文科及英國語文科。

(3) 2007年前的中學會考中英文科(課程乙) C級及E級成績，被視為等同2007年或之後香港中學會考中英文科第3級和第2級成績。

(4) 中文語文能力未能符合上述入職條件(b)項規定的人士，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。部門會因應運作需要，考慮聘用有限數量未能符合中文語文能力要求但能夠以中文口語 (廣東話/普通話)溝通，和明白簡單的書面中文的申請人。

職責:

(a)見習航空交通管制主任*主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練；接受基本飛行知識訓練；以及執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作。須24小時輪班當值。

(b)見習航空交通管制主任必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求。(有關進一步的資料可參閱民航處網頁https://www.cad.gov.hk)

薪酬:

見習職級薪級表第11點(每月港幣26,160元)至見習職級薪級表第14點(每月港幣31,725元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書G.F.340 (Rev.7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層招募組，信封面須註明申請的職位名稱。申請人必須在申請書上或隨申請書附上的另一頁上清楚列出公開考試中所有科目的成績。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工｜3. 渠務署化驗師

月薪: $61,865 起

截止日期 : 27/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 持有本港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽化學學士學位，或具備同等學歷，而修畢的學分或完成的試卷最少有三分之二為化學科目，並在取得學位後有兩年相關的工作經驗；或

(ii) 持有本港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽化學學士學位，或具備同等學歷，而修畢的學分或完成的試卷最少有二分之一為化學科目，並持有本港任何一所大學頒授的化學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績 ；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 督導化驗室的員工進行污水、污泥及工商業污水樣本的化驗工作，並就化驗室規範和實地工作為員工提供培訓；

(b) 安排化驗室程序和分析方法；

(c) 監察污水處理廠的污水和排放水的水質和水質變化趨勢，並進行實地視察和水流測量，以及排放水的實地取樣及化驗工作；

(d) 就有關污水處理、環境監察和工商業污水相關排放事宜提供意見，並進行污水處理和環境保護的研發工作；以及

(e) 安排供應與污水處理過程和顧及環境有關的化學品，並就其使用提供意見。

薪酬:

總薪級表第 27 點 (月薪港幣 61,865 元) 至總薪級表第 44 點 (月薪港幣 119,650 元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 (G.F.340 (Rev.7/2023)) 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請表格，須連同學歷證書副本、修業成績副本及學歷 / 專業資格和相關工作經驗的履歷，於截止申請日期 (即 2025 年 6 月 27 日) 或之前送達香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 43 樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜4. 文化體育及旅遊局(文創產業發展處)-經理 (建築、印刷出版及推廣)/ 經理 (創意智優計劃)

薪酬: 港幣 33,405 元

截止日期: 26/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第 3 級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關項目管理或管理公共／非牟利項目資助計劃，或為政府／半官方機構／公營服務界別的委員會／專案小組提供行政支援的全職工作經驗；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括 Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理；以及

(f) 性格外向主動，勤奮不懈，具備良好的公關技巧、人際關係和溝通能力，做事有條理，注重細節及合規要求，并能承受壓力和在限期緊迫的情況下工作。

職責:

經理 (建築、印刷出版及推廣)

(a) 協助聯繫建築業界，以及監察該界別獲創意智優計劃資助項目的執行情況；

(b) 支援總監 (建築、印刷出版及推廣) 及高級經理 (建築、印刷出版及推廣) 聯繫與潮玩、繪本插畫、內地文創品牌相關及／或其他獲指派項目的主辦單位，并監察該等項目的執行情況；

(c) 協助協調不同單位有關「香港周」「香港流行文化節」「香港全民閱讀日」及其他項目等事宜；

(d) 為高級官員在出席建築、印刷出版及推廣科轄下活動時提供後勤支援，當中包括但不限於撰寫講辭；

(e) 管理及更新與建築、印刷出版及推廣科轄下創意產業相關的數據庫，并執行其他行政職務；以及

(f) 執行其他獲指派的職務。

職責:

經理 (創意智優計劃)

(a) 協助評審／審核／評估創意智優計劃申請及計劃進度／完成報告，以及監察創意智優計劃獲批項目的推行情況，包括擬備項目協議、處理申請者的項目變動的要求及進行實地視察等；

(b) 協助擬備和統籌創意智優計劃項目的相關報表和創意智優計劃秘書處的行政報表；

(c) 為創意智優計劃評審小組預會和會議提供行政和後勤支援，以及協助監察與創意智優計劃審核委員會有關的行政事宜；

(d) 處理公眾查詢，并就申請事宜聯絡準申請者；

(e) 監察文創處撥款管理及資訊系統的日常運行，以及協助系統增強和維護；

(f) 檢討創意智優計劃網站內容，以便使用者獲取資訊，以及協助維持創意智優計劃秘書處的檔案系統，并協助推行電子檔案保管系統；以及

(g) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期 24 個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第 340 號 (7/2023 修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請表格連同 (i) 學歷 (包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表) 及 (ii) 工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本 (上述)，郵寄到香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 37 樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科或電郵至 recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面 (如以郵寄遞交) 或電郵內 (如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工｜5.教育局(課程支援分部)-助理項目管理主任 (EDB/CSD/168/25)

薪酬:月薪33,382元

截止日期 :26/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a)持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b)符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3[見註(ii)]或以上成績，或具備同等成績；

(c)在取得學位後，具備至少2年全職工作經驗。具備聯絡、項目管理和活動策劃經驗者優先；

(d)具備良好中、英語的書寫及會話能力；

(e)具備良好人際溝通技巧；以及

(f)具備良好電腦應用知識，例如文書處理、中文輸入法、試算表及簡報軟件。

職責:

(a)為專業發展課程和教育局培訓行事曆提供行政及後勤支援；

(b)管理培訓紀錄，並編制每月的統計數據和報告，以便監察和籌備專業發展課程；

(c)就託辦課程協助草擬課程範疇、監察活動的進行和聯絡培訓課程供應商；

(d)執行家長教育活動的行政工作，以及處理教師、家長和公眾的查詢；

(e)協助籌備及舉辦活動(例如博覽會、典禮、簡介會、研討會等)；以及

(f)支援各項新措施並執行其他相關職責。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 [即 G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書，須連同學歷證明、工作經驗履歷等文件，於截止申請日期或之前送達九龍九龍塘沙福道 19 號教育局九龍塘教育服務中心東座 4 樓 E420 室，信封面須註明職位名稱及編號。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並須於截止日期前將相關文件副本郵寄至上述地址，信封及文件需註明網上申請編號及職位名稱。

政府工｜7.教育局-課程發展處課程主任 (中國語文教育) (EDB/CDI/162/25)

月薪: 82,330 元

截止日期 : 20/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修中國語文的學士學位，或具備同等學歷 [見註 (ii)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷 [見註 (ii)]；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷 [中文運用及英文運用] 中取得「二級」成績，或具備同等成績 [見註 (iv)]；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績 ；

(e) 在取得上述 (a) 及 (b) 的學歷後，具備不少於 6 年與中國語文教學及／或課程發展的相關經驗 [見註 (iii)]；

(f) 申請人如：

(i) 持有香港所頒授有關中國語文、中國語文教育、課程發展或相關學科的碩士或博士學位，或具備同等學歷 [見註 (ii)]，及／或

(ii) 具備策劃課程發展的相關經驗 (如擔任課程統籌主任、中文科科主任或統籌協作研究及發展計劃)[見註 (iii)]，可獲優先考慮。

註:

(ii) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目及其他學歷；

(iii) 須述明取得學歷後的相關工作經驗、性質及日期；

(iv) 綜合招聘考試語文成績、DSE 或 A-Level 相關科目成績、IELTS 6.5 分（單科不低於 6）且在有效期內，可視為等同語文要求；

職責:

(a) 參與發展和制訂中小學中國語文教育課程，監察課程推行；

(b) 策劃及提供中國語文、文學及普通話教師在職培訓；

(c) 策劃課程支援活動，編訂教學資源及推廣成功經驗；

(d) 參與課程創新活動、計劃、研究及評鑑；

(e) 評審中國語文、文學及普通話課本與教材；

(f) 提供專業服務，參與相關委員會及專責小組工作；

(g) 推行提升語文水平及推廣中華文化的措施；

(h) 執行部門日常行政職務；

(i) 完成上司委派的其他任務。

聘用條款: 獲錄用者將按非公務員合約條件聘用，合約期 2.5 年。

政府工｜7.教育局(資訊科技管理分部)-計劃行政主任 (EDB/ITM/169/25)

月薪: $35,080

截止日期 : 27/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷 [見註 (i)]；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或具備同等成績 [見註 (ii)]；

(c) 具備良好的中英文語文能力；

(d) 在取得學位後，具備不少於 1 年全職支援資訊科技系統的工作經驗，具備政府或公營機構經驗者優先 [見註 (iii)]；

(e) 良好的溝通、人際關係及表達技巧；

(f) 良好的分析及解決問題能力。

註:

(i) 經本地評審的學士學位屬資歷架構第 5 級，僅接納學士學位資歷；

(ii) 2007 年前中學會考中國語文及英文科 (課程乙) C 級及 E 級，分別視為等同其後的第 3 級和第 2 級；

(iii) 須述明取得學歷後的相關工作經驗及性質，政府或公營機構從事資訊科技系統維護、支援及提升經驗者優先。

職責:

(a) 管理教育局資訊科技系統的維護、支援及提升；

(b) 就系統發展事宜與開發人員、其他分部／組別、學校及相關人士聯絡；

(c) 解答系統使用者疑問，並與技術團隊跟進；

(d) 監察新計劃的品質、交付進度及程序錯誤修復；

(e) 進行初步用戶驗收測試 (UAT)，提供 UAT 支援並準備測試案例；

(f) 檢視技術團隊提出的系統設計與工作流程；

(g) 按要求履行其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條件聘用，合約期 1 年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 G.F. 340 (Rev. 7/2023) 可於民政事務處、勞工處就業中心索取，或從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載；

(b) 填妥的申請書須連同學歷證明、工作經驗履歷等文件，於截止日期前送達香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 23 樓 2327 室，信封面註明職位名稱及編號；

(c) 可通過公務員事務局網站作網上申請，並於截止日期前將文件副本郵寄至上述地址，註明網上申請編號；

政府工｜8.環境及生態局-鄉郊保育辦公室總監

月薪：$ 137,085

截止日期 : 20/06/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 取得香港建築師學會／香港規劃師學會／香港城市設計學會的會員／資深會員資格，或具備同等資歷；

(b) 於取得 (a) 的專業資格後，具備最少二十年在公營機構或大型企業的工作經驗，其中包括最少十年為高層管理人員的工作經驗，並有顯著成就；

(c) 具備最少十年規劃及管理有關保育／文化遺產／環境／建築／基礎設施發展等多個範疇的鄉村小型工程的領導經驗，並能解決內部和外部持分者之間的協作問題；

(d) 具備最少五年以領導角色／身份規劃及管理鄉郊文化遺產保育／鄉郊活化／鄉郊環境改善項目以及偏遠鄉郊地區有關文化遺產保育和環境改善的大型推廣及宣傳項目的工作經驗。

註：獲錄用者通常需每週工作五天，並經常需要 (a) 在偏遠鄉郊地點進行戶外工作；(b) 按運作需求於正常辦公時間以外工作。

職責:

(a) 檢討並就偏遠鄉郊地區保育／活化工作的優先事項及整體策略提供意見，以荔枝窩及沙羅洞為優先區域，逐步擴展至附近地區；

(b) 規劃、執行及監督「鄉郊保育資助計劃」、小型改善工程及其他偏遠鄉郊地區的保育／活化措施；

(c) 與政府決策局及部門、非牟利組織、村民及其他持份者聯絡協調，推行保育／活化項目；

(d) 主理「鄉郊保育諮詢委員會」事務；

(e) 制定優化措施，促進舊有村屋活化為持牌賓館及飲食業處所；

(f) 規劃大型活動，包括全國生態日啟動禮暨研討會、巡迴展覽保育／活化成果等；

(g) 協助「沙羅洞保育專家小組」制定保育生態及生物多樣性的長遠策略；

(h) 監督辦公室員工執行上述 (a) 至 (g) 項工作。

聘用條款:

獲錄用者按非公務員合約條款聘用，為期 12 個月。續約視乎運作需要及工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政事務總署各區民政事務處或勞工處就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載；

(b) 可透過公務員事務局網站作網上申請；

(c) 郵寄申請書須於截止日期前送達香港鰂魚涌海灣街 1 號華懋交易廣場 22 樓鄉郊保育辦公室行政組，信封面註明職位名稱；

(d) 建議提供電郵地址。

政府工｜9.環境保護署-一般助理（流動污染源）

月薪：$ 13,800

截止日期 : 20/06/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第 2 級或以上，或同等成績；

(b) 熟悉電腦操作及常用軟件的應用，包括 Microsoft Word 和 Excel。

註: 2007 年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E 級成績，視為等同其後的第 2 級成績。

職責:

(a) 提供文書支援，處理平行進口車輛的排放合規及豁免申請；

(b) 協助輸入數據、維護申請記錄數據庫及執行電子檔案保管系統；

(c) 協助接待工作；

(d) 處理檔案管理、庫存檢查、派送服務等一般辦公室工作；

(e) 執行上級指派的其他職務。

備註：工作地點可能按運作需要變更，獲錄取者可能需要間中在戶外工作。

聘用條款: 獲取錄者按非公務員合約條款聘用，合約期至 2026 年 2 月 28 日止。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政事務總署各區民政事務處或勞工處就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載；

(b) 可透過公務員事務局網站作網上申請；

(c) 郵寄申請書須於截止日期前送達香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 45 樓環境保護署（經辦人：助理文書主任（流動污染源）2），信封面註明職位名稱；

(d) 建議提供電郵地址。

10.政府工｜財政司司長辦公室 - 總監 (先進製造與新能源科技)

月薪：港幣 101,775 元

截止日期 : 03/07/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 具備最少 10 年先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及 / 或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域相關知識和經驗；

(e) 在先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技生態圈有廣泛人脈；

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話；及

(g) 能於壓力下工作，有強烈的責任感及能獨立工作。

職責:

(a) 帶領先進製造與新能源科技團隊於先進製造與新能源科技領域接觸高潛力的目標企業；

(b) 協助執行總裁實施及跟進為重點企業量身定制的方案；

(c) 與內地和海外招商引才專組、國際和本地的業界夥伴、政府機構和主要持分者合作，為先進製造與新能源科技領域構建強大重點企業生態圈；

(d) 在本地及國際商業活動中發表演講，宣傳香港先進製造與新能源科技產業的獨特優勢和機遇；

(e) 確保團隊為先進製造與新能源科技領域的潛在和後續企業提供優質和客製化的支援服務；

(f) 管理並確保團隊的表現達成目標，並向高層官員提供高效的支援；

(g) 按需要為引進重點企業辦公室首長級人員就工作及職務提供支援；及

(h) 到訪內地及海外國家執行職務。

備註：工作地點可能按運作需要變更，獲錄取者可能需要到訪內地及海外國家執行職務。

聘用條款：獲取錄者按非公務員合約條款聘用，合約期為 18 個月或至 2027 年 3 月 31 日，以較早者為準。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 申請表格 G.F. 340 可從公務員事務局網站下載，並透過公務員事務局網站作網上申請；

(b) 須在不遲於截止日期後一個星期，把以下文件送達香港中環添美道 1 號中信大廈 801 室，信封面和文件副本上須註明網上申請編號：

(i) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件；

(ii) 詳盡履歷，包括學士或深造學位及就業記錄連同詳細的職責說明；

(iii) 有關證書和修業成績表副本；以及

(iv) 工作證明副本。

(c) 建議提供電郵地址。

政府工｜11.康樂及文化事務署 - 總經理 (發展)

月薪：港幣 122,130 元

截止日期 : 20/06/2025 23:59:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並持有香港任何一所專上院校所頒發的藝術行政／藝術管理／資訊科技的證書，或具同等學歷；

(2) 在取得有關學歷後，具備最少 20 年有關藝術行政的全職工作經驗，當中 10 年須擔任管理層的職位；

(3) 具備以下工作範疇的知識及專業技能：

(i) 推行及管理大型即時票務系統及其相關服務，而該系統就不同文化、娛樂及體育場所舉辦的活動，每年發出不少於 200 萬張門票；

(ii) 管理大型表演場地，包括全港性表演場館及多用途室內體育館；

(iii) 籌辦大型藝術或和文娛節目、活動和節慶項目。在上述每個範疇有五年或以上經驗則更佳；

(4) 具備良好的溝通及管理技巧；

(5) 在香港中學文憑考試中國語文科和英國語文科取得第 2 級或以上成績，或具備同等學歷；及

(6) 具備良好的中英文書寫能力，並能操流利粵語及英語。精通普通話則更佳。

職責:

(1) 協助助理署長監督售票系統承辦商為城市售票網實施的新和先進的票務功能及其相關服務，包括檢討及改進／提升已推出的票務功能及服務；

(2) 主持項目監督小組會議，及監督票務辦事處和資訊科技辦事處與城市售票網系統承辦商舉行的定期工作和檢討會議，以確保實施的新和先進的票務系統功能均符合康樂及文化事務署的要求；

(3) 策劃及推行城市售票網未來發展的可行性研究，全面檢討現行的售票服務、系統及業務模式；

(4) 負責監督主要持份者參與實施票務系統新功能的細化和增強工作，並在推行可行性研究過程中蒐集業界和社會的意見；

(5) 按需要，就體育館及票務系統的實施和相關服務，以及城市售票網的未來發展提供專業意見；及

(6) 執行其他由上級獲委派的任何其他職務。

備註：工作涉及監督大型票務系統開發、策劃文化體育活動售票服務發展，需經常與承辦商、持份者協調，並可能處理突發議題或投訴。

聘用條款：

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(1) 申請表格需使用 G.F.340 (7/2023 修訂版)，可索取自民政事務總署各區民政事務處或勞工處就業中心，或從公務員事務局網站下載；

(2) 填妥的申請表格須於截止日期前送達九龍尖沙咀梳士巴利道十號香港文化中心行政大樓九樓票務辦事處，或網上提交，信封需註明職位名稱，郵寄需貼足郵資；

(3) 建議提供電郵地址，以便接收通知。