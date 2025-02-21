政府工｜12份工月薪16-119K　最遲3月初截止！有份F.4零經驗達28K

統計處公布2024年第3季就業人士月入數據，港人最新（2024年10月至12月）就業收入中位數為22,000元，如果覺得自己underpaid，就要諗諗轉下工作環境！政府今日（21日)釋出多份招聘，《開罐》整合精選12份政府工，共11個部門請人，有5份是鐵飯碗，當中運輸署請交通助理員，中四學歷要求零經驗月薪可入28K，非常筍！



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政府工【1.漁農自然護理署-農林助理員(農業)】

月薪: $22,145起

截止日期:07/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績(註)，或具同等學歷；

(b) 取得上述學歷後有至少兩年相關工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；及

(d) 在 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

有關科目可包括中國語文及英國語文科。

職責:

(a) 進行執法、監督及技術方面的工作；與農民聯絡和提供諮詢服務；收集農業(包括禽畜和作物)方面的數據和實地調查；

(b) 進行調查和巡查；收集及運送文件和樣本；進行動物屍體解剖及實驗室研究；管理解剖室，包括負責清潔和處置動物屍體、有害生物廢物及化學廢物；執法及執行有關動物、禽鳥和其製成品的搜捕行動；及

(c) 管理政府副食品批發市場。

薪酬:

總薪級表第7點（每月22,145元）至總薪級表第11點（每月28,225元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請農林助理員(農業)》。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【2.民航處-電子工程師】

月薪: $77,855起

截止日期:07/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 於1975年12月5日後獲選為香港工程師學會(電子工程或資訊工程界別)正式會員，或同等資格；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)中取得「一級」成績，或同等資格。；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:鑑於電子工程師的職責廣泛，航空業日益數位化，以及大部分系統建基於資訊科技平台，申請人需要填寫一份有關民航、電子工程及網路安全工作經驗的問卷。問卷可於民航處網頁下載 (https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。填妥的申請表及問卷須親身或郵寄遞交，並須於截止申請日期或之前送達招聘部門的聯絡地址。申請人如以親身或郵寄方式遞交申請書，已填妥的申請書與及連同一份詳盡列明有關民航、電子工程及網路安全工作經驗的問卷必須在截止申請日期或之前，送達招聘部門的聯絡地址。

職責:

(a) 規劃、推行和應用電訊、無線電、導航設備、監察系統、航空交通管理系統和其他電子系統；

(b) 監督、檢查和審批電訊、無線電、導航設備、監察系統、航空交通管理系統和其他電子系統的運作和維修標準、程序和做法、安全管理評估和審計等；以及

(c) 設計民航電腦系統和開發／維修系統的軟硬件。

薪酬:

總薪級表第32點（每月港幣77,855元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，會考慮是否按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關民航、電子工程及網路安全工作經驗的問卷 [請參閱註]。已填妥的申請書，連同有關問卷，須於2025年3月7日或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，必須在2025年3月14日或之前，把問卷及其他證明文件，送交上述聯絡地址，並在信封面和問卷及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【3.土木工程拓展署-助理工程師】

月薪:$42,640起

截止日期 :07/03/2025 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a)完全符合成為香港工程師學會(土木界別)正式會員(註1)所需的學歷要求，或具同等學歷；(b)完成由香港工程師學會(土木界別)預先核准的正式訓練，或具同等學歷，或在取得有關學術資格後，具備至少五年土木工程專業層面的經驗[註(2)及(3)]；

(c)在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中考獲「一級」成績，或具同等學歷；以及

(e)在《基本法及香港國安法》(學位／專業程度職系)測試中取得及格成績。

註:

(1)如申請人獲聘任時已獲取香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木界別)或成功通過香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木界別)的專業評核，或同等資格，不會獲考慮擔任助理工程師職位。成功獲聘的申請人將須就此作出宣誓。

(2)申請人如持有上文(b)項所訂資格，必須在2025年4月30日前提供文件，證明已完成正式訓練，並由香港工程師學會發出培訓畢業證書(土木界別)，或同等資格；或在取得有關學術資格後，具備經驗，並在香港工程師學會的培訓評核(土木界別)中取得及格成績，或同等資格。

(3)申請人如正接受香港工程師學會工程畢業生培訓計劃第三年訓練(土木界別)，並會在2025年11月15日前完成正式訓練，或同等訓練，亦可申請上述職位，並須在申請書內夾附文件，證明正在接受香港工程師學會預先核准的正式訓練第三年訓練(土木界別)，或同等訓練。這些申請人須於獲聘前遞交由香港工程師學會發出的培訓畢業證書(土木界別)或完成認可專業團體訓練計劃的證明文件。

職責:

助理工程師主要負責協助專業人員／高級專業人員設計和監督政府部門土木工程項目的建造、運作及維修保養工作。

薪酬:

總薪級表第19點(每月港幣42,640元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或取得所需專業資格所需的時間，以較長者為準，但最長不得超過五年。成功通過試用期者，將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書可循以下其中一項途徑遞交︰

(1) 填妥申請表格(G.F. 340 (Rev.7/2023))，並郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請助理工程師職位」。

(2) 於截止申請日期或之前透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c)申請人須把註(2)、(3)、(4)及(7)所列文件的副本郵遞或電郵(電郵地址：appt1@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。

(d)於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。當申請人透過電郵提交有關文件時，自動化系統會發出訊息予申請人以確認收到電郵。

政府工【4.香港警務處-三級槍械員】

月薪: $25,115起

截止日期:06/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或一所科技學院／工業學院所頒發的機械工程證書，或具備同等學歷；

(b) 完成中五學業，或具同等學歷；

(c) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績；

(d) 具備修理機械裝置的經驗；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註: 申請人須通過技能測驗。

職責:

(a) 檢查、保養和修理所有槍械；

(b) 為槍械進行翻修和抗銹工作；以及

(c) 在警署及警崗執行槍械檢查職務。

(註：或須派駐香港海關。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請書，連同(一)學歷資格(包括中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本；及(二)工作經驗的證明文件副本，郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二五年三月十三日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5.運輸署-交通助理員】

月薪: $16,135起

截止日期 :07/03/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 完成中四學業，或具同等學歷；

(b) 具備相當於中四程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助進行各類交通╱運輸調查╱研究及隨後的分析工作，並在電腦的輔助下保存和提交所蒐集的數據和資料；以及

(b) 進行實地視察、檢視路面照明設施、交通輔助設施及其他與交通╱運輸有關的設施、記錄該等設施的狀況和操作情形，以及保存該等設施的清單。

薪酬:

總薪級表第2點 (每月16,135元) 至總薪級表第11點 (每月28,225元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2025年3月7日或以前送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請交通助理員職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人現階段不須提交任何證明文件。

(d)申請人須在申請表格上提供準確的電郵地址，並有責任查閱電郵及確保所提供的電郵地址能接收本署的通知及邀請。本署或會要求申請人以電郵／郵寄／於網上提供補充資料。

政府工【6.政府統計處-統計助理】

月薪: $22,145

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年統計工作的實際經驗；或

(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或

(iii) 持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科副學士學位或高級文憑，或同等學歷〔見註(1)及(2)〕；以及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

(c)申請人如 (i) 熟悉使用Python、R、SAS及Microsoft Office (Word, Excel VBA, Access)；或 (ii) 具有機器學習應用或數據分析工作的實際經驗；將獲優先考慮。

註:

(1) 申請人在截止申請日期（即2025年3月6日）仍未具備所需資格，則被視作未能符合入職條件。不過，現正修讀最後一年學士學位、副學士學位、或高級文憑課程的應屆畢業生亦可申請。如獲甄選，聘用與否須視乎申請人是否在2024/25學年內取得所需的學歷資格及是否在截止申請日期前達到所定的語文能力要求。

(2) 持有認可學位或副學位的申請人，如其課程內容有相當部分與統計學相關（例如：風險管理、精算學、數據分析課程），亦會被考慮。

職責:

(1) 利用統計軟件進行數據處理及分析；

(2) 編製簡單電腦程式及應用電腦軟件，以進行統計工作；

(3) 編製統計圖表及報告書；

(4) 協助測試統計工作電腦系統；

(5) 為統計調查及／或日常運作提供支援；

(6) 負責統計調查問卷的編碼、審核及數據輸入工作；及

(7) 執行其他與統計相關的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約6-12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請手續:

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，於截止申請日期或之前送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓21樓政府統計處人事組。請在信封面註明「申請統計助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(d)申請人如在網上遞交申請，必須把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本交回上述地址或發送電郵至ncsc_recruitment@censtatd.gov.hk。

(e)請在信封面或電郵標題註明「申請統計助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

(f)申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。

政府工【7.衞生署-合約護士長】

月薪：$56,450另加約滿酬金

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷(註1)；

(d) 能操流利廣東話及英語；

(e) 完成公共衞生的專業訓練；

(f) 在取得上述註冊證明書後具備最少五年相關工作經驗，其中最少兩年為護士長或同等職級的工作經驗(註2)；以及

(g) 最好具備相關的督導經驗。

[註 1：政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

註 2：相關經驗包括領導和監督護理團隊提供臨床護理；組織和實施臨床項目;普通科或專科門診中心的領導經驗。]

職責:

(a) 協助健康教育及健康推廣活動的行政及評估工作；

(b) 管理門診並為顧客提供個人健康輔導；

(c) 與其他服務供應者建立並保持聯繫；

(d) 處理投訴及/或查詢；

(e) 管理和督導負責護理和支援的員工；

(f) 管理在服務單位中進行的研究、臨床試驗和調查；

(g) 為其他醫療團隊組織和舉辦工作坊、研討會、講座；

(h) 協助接待本地、內地及海外專業人士及專家；

(i) 統籌、檢視和整合相關統計報表和報告；以及

(j) 執行上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (Rev.7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人須於政府職位申請書[G.F.340(Rev.7/2023)]內詳列學歷、相關工作經驗、註冊護士及助產士(如適用)名冊上的註冊編號。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有本港以外學府所頒授學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，必須在提交申請後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至所列的聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號及申請的職位名稱。

政府工【8.衞生署-合約護士長（感染控制）】

月薪: $56,450另加約滿酬金

截止日期 :20/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的註冊證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷(註1)；

(d) 能操流利廣東話及英語；

(e) 完成感染控制的專業訓練；

(f) 在取得上述註冊證明書後具備最少五年相關工作經驗，其中最少兩年為護士長或同等職級的工作經驗(註2)；以及

(g) 最好具備相關的督導經驗。

[註 1：政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

註 2：相關經驗包括領導和監督護理團隊提供臨床護理；組織和實施臨床項目;感染控制的領導經驗。]

職責:

(a) 協助規劃和執行感染控制計劃，並提供外展專業支援和以實證為基礎的感染控制建議，為指定群組制定相關的感染控制改善計劃；

(b) 與其他服務供應者建立並保持聯繫；

(c) 處理查詢；

(d) 管理和督導負責護理和支援的員工；

(e) 管理在服務單位中進行的研究、臨床試驗和調查；

(f) 為其他醫療團隊組織和舉辦工作坊、研討會、講座；

(g) 統籌、檢視和整合相關統計報表和報告；以及

(h) 執行上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (Rev.7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。資料不全、重覆遞交、逾期、以傳真或電郵方式提交的申請書或使用非指定的申請書，將不獲處理。

(d)申請人須於政府職位申請書[G.F.340(Rev.7/2023)]內詳列學歷、相關工作經驗、註冊護士及助產士(如適用)名冊上的註冊編號。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有本港以外學府所頒授學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，必須在提交申請後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至所列的聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號及申請的職位名稱。

政府工【9.教育局(特殊教育分部)-教育心理服務助理主任 (EDB/SE/071/25)】

月薪:$35,075

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學、輔導或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(d) 具備在教育機構擔任與有特殊教育需要的學齡兒童及青少年工作經驗者優先；

(e) 具備推行教育研究及項目管理的經驗者優先；

(f) 具備良好中文及英文的書寫及會話能力；以及

(g) 具備良好溝通及人際關係技巧、分析及組織能力，既能獨立完成工作，又能與團隊合作以滿足工作要求 。

職責:

(a) 為有關支援有學習及／或適應困難的學生的實證為本的模式／措施／實踐，進行文獻檢視及資料搜集；

(b) 透過與主要持分者面談及觀察學生在多種環境中的行為，協助進行學生需要評估；

(c) 為教師提供諮詢，以為有學習及／或適應困難的個別學生或小組學生設計及／或進行供教師使用的評估、介入方法、介入前後的評估；

(d) 向家長提供諮詢，以識別及支援有學習及／或適應困難的學生並與有較大需要的學生的家長保持密切聯繫；

(e) 組織及進行培訓及輔導，向有學習及／或適應困難的學生及其家長傳授技能及知識；

(f) 設計、彙編和試用培訓資源，以及在學校進行成效檢討；

(g) 與學生支援組、相關學校人員及／或家長檢視有學習及／或適應困難的學生的進度及跟進學校推行實證為本的措施的情況；

(h) 協助發展心理評估工具及學齡兒童發展的研究工作；以及

(i) 履行被指派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心17樓1702室教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組)。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【10.郵政署-經理（網絡營銷及銷售）】

薪酬:年薪約691,000元，另加約滿酬金

截止日期 :03/03/2025 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本港任何一所大學頒授的工商管理、市場學或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於5年營銷工作經驗，包括市場推廣及網上宣傳，而最近3年須擔任經理級職位；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備極佳的口頭和書面溝通能力，並熟悉電腦操作；

(5) 具備商業頭腦，高瞻遠矚，力求創新；

(6) 具備卓越的組織能力、策劃和人際溝通技巧；以及

(7) 積極主動，能獨立工作。

職責:

(1) 制訂及執行香港郵票的市場推廣和銷售策略，以增加集郵品收入；

(2) 擬訂並推出線上和線下營銷計劃，包括社交媒體策略、視頻廣告，以及郵政局內的宣傳品；

(3) 協助舉辦大型銷售和宣傳活動，向社區和教育機構進一步推廣郵票及集郵品；策劃和舉行學校講座及校際比賽，向青少年推廣集郵，以擴大客戶群；

(4) 撰寫新聞稿、管理和評估社交媒體平台帳戶的運作及策劃相關內容；

(5) 與承辦商洽談宣傳品的設計和製作；

(6) 維持並開拓新的銷售和營銷渠道；以及

(7) 處理有關宣傳的外部查詢。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪49,395元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請人須把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時(星期日及公眾假期除外)。

(c)申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

政府工【11. 社會福利署-合約行政助理】

月薪：$28,715

截止日期 :06/03/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得學位後，具備最少一年全職工作經驗；以及

(c) 在DSE或中學會考中英文科考獲第3級(C)或以上成績，或具同等成績

職責:

(a) 一般行政及管理工作，例如：資源管理、系統及檔案管理、委員會工作、蒐集和分析統計資料、報告書匯編等;

(b) 協助執行項目計劃，例如：籌備項目、處理撥款申請、處理查詢及投訴、進行視察工作等。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期12個月。受聘人在合約屆滿後會否獲得續約聘用，將視乎服務的需要，以及其工作表現和品行是否令人滿意而定。受聘人或須超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

已填妥的申請表格連同下述文件送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組–

(1) 一份詳列申請人所有全職工作職責說明的履歷; 以及

(2) 一篇不少於二百字以中文或英文書寫的文章，闡述為何有興趣申請合約行政助理一職。

(b)請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人如在網上遞交表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] ，亦必須於2025年3月13日或之前把有關文件送至上列地址，信封面須註明申請的職位名稱及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，請隨申請表格夾附有關學術機構所簽發的文憑╱證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制╱兼讀制、在當地院校授課╱遙距授課等)的證明文件副本。申請人如在取得上述學歷前已獲取其他學歷，亦應隨申請表格夾附有關的學歷證明文件副本，以方便進行學歷評審的工作。請在信封面上及每張文件副本上註明申請職位的名稱。

(f)只擁有本地學歷的申請人在現階段毋須附上該等證明文件副本。

(g)申請人須在申請表格上提供電郵地址。

政府工【12.公務員事務局-一級訓練主任(公務員學院)】

月薪：$64,780起

截止申請日期(日/月/年) :28/02/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港認可大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(b) 取得有關學歷後，在以下最少一個工作範疇具備四年全職經驗—

(i) 人力資源管理或行政人員培訓及發展；

(ii) 在高等院校的公共行政、管理、傳意、中國內地／香港／國際事務或相關範疇從事講學／課程管理工作；

(iii) 在高等院校／研究機構／專業團體從事有關公共行政、中國內地／香港／國際事務或相關範疇的研究工作；或

(iv) 擔任與公共行政、機構發展、企業傳訊或相關範疇的管理職位。

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試考獲及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績或具備同等成績，並具備良好的中、英文書寫能力，能操流利廣東話、普通話和英語；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績。

職責:

訓練主任協助公務員學院制定培訓策略，並舉辦培訓課程／活動，以推廣愛國精神及公共服務價值觀，加強公務員提供公共服務和維持有效管治的能力。

(a) 設計／講授／協助進行關於公共服務價值觀、政府基礎概要、公共服務文化、管理、傳意等相關範疇的培訓課程；

(b) 支援培訓／企業人力資源發展項目及活動；

(c) 協助提供人力資源發展的顧問服務；

(d) 協助進行研究、編製培訓材料和推廣網上學習；以及

(e) 處理培訓行政工作。

(f)訓練主任或會被調派到其他政策局或部門工作。

薪酬:

總薪級表第28點(月薪64,780元)至總薪級表第33點(月薪81,510元)

聘用條款:

獲錄取的人士會按公務員合約條款受聘，為期三年。受聘人在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期實任職位所得底薪總額的15%。當受聘人完成為期三年的合約後，或會獲當局按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交申請書；及

(b) 完成上述項目(a)後，以電郵發送個人履歷至pr_csc@csc.gov.hk，申請人必須在電郵標題及個人履歷上註明網上申請編號。

(c)請在個人履歷上，詳列相關工作經驗並重點列出你符合上述入職條件(b)(i)至(iv)項中最少一項的工作經驗要求。附件總大小不能超過15MB。