政府工｜12份筍工23K-119K　8月初截止！警務處樂隊隊員月薪達42K

臨近暑假又到揾工轉工旺季，想揾穩定收入政府工的機會又來了！府近日再釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中12份政府工，最遲8月初截止。當中警務處聘請樂隊隊員，有任何樂器八級資格+1年表演經驗就可以申請，月薪最高可達42K，音樂人士絕對值得考慮！



警務處聘請警員（專門人員）[樂隊成員] 一職。

政府工｜1. 香港警務處 - 警員（專門人員）[樂隊隊員]

薪酬： 月薪$28,940 - $42,390 （警務人員薪級表第4點第17點）

截止日期：2025年8月6日 23:59:00

+ 3

入職條件：

1. (a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

2. 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格；及操流利粵語；

3. 精通：(i) 任何樂器，並持有由認可音樂機構所頒發的八級或以上證書，或具備同等程度；或具備最少一年參與任何銀樂隊或管樂團的演出經驗；或

(ii) 蘇格蘭風笛或蘇格蘭鼓，並持有由英國風笛學院 (The College of Piping, UK) 所頒發的三級或以上證書，或具備同等程度；或具備最少一年參與任何風笛及鼓樂團的演出經驗；

4. 通過試演；

5. 通過體能測試；

6. 通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

7. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；以及

8. 通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責：

(a) 執行樂隊每天的例行工作，包括為綵排及表演裝卸和設置樂器及裝備，及維持樂隊大樓的保安；

(b) 出席由警隊、特區政府及其他機構主辦的綵排、表演及會操；

(c) 定時檢查樂器及制服，確保它們妥當合用，如發現損壞或需要修理／更換，即須向長官報告；

(d) 遵照樂隊主任或樂隊副總監的指示，修讀音樂課程，以提高樂理知識；以及

(e) 嚴守高水平的紀律及儀容。

薪酬：

月薪$28,940 - $42,390（警務人員薪級表第4點第17點）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

互聯網 ✓

- 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須電郵修業成績副本及證書副本到電郵地址：oc-gr-rec@police.gov.hk

政府工｜2.教育局 - 項目主任 (EDB/SA/173/25)

薪酬： 月薪$82,330元

截止日期： 2025年7月24日 23:59:00

+ 5

入職條件：

- 持有香港所頒授主修電腦科學、電腦工程、軟體工程、資訊科技或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

- (i) 持有香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或 (ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

- 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得「二級」成績，或具備同等成績；

- 在取得學士學位後，具備5年相關工作經驗 (包括3年行政經驗)，具備執行資訊科技項目或電腦系統經驗者優先；

- 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話者更佳;

- 具備良好電腦知識，尤其中、英文書處理、試算表及簡報軟件；

- 具備良好品格及人際溝通技巧；以及

- 主動，且具備獨立工作能力及良好溝通技巧。

職責：

(a) 建議及制定改進教育局電腦系統的策略計劃，以促使學校遵守向教育局提交表格A以呈報學生缺課個案的相關規定；

(b) 定期監察及檢視改進教育局電腦系統的進度，解決在改進教育局電腦系統時出現的事宜/問題；

(c) 整理及分析學校提交的資料，以檢查有關逾期提交表格A，並就此向教育局職員提供專業建議及支援；

(d) 協調巡查學校工作，以促進學校符合教育局提交報告的要求；

(e) 整理及巡查學校及其後跟進違規情況的數據；

(f) 監督兩名下屬；以及

(g) 執行由上級指派的工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

福利:

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

- 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可透過公務員事務局互聯網網址(http://www.csb.gov.hk)下載。

- 申請書須於2025年7月24日或之前送達下列查詢地址：九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座1樓W108室教育局學校行政分部學位安排及支援組缺課個案專責小組，申請表格上清楚註明職位編號及職位名稱，例如：項目主任 (EDB/SA/172/25)。

- 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須郵寄修業成績副本及證書副本到上述郵寄地址。

政府工｜3.運輸及物流局 - 副總意外及安全調查員

薪酬： 月薪港幣$163,925元

截止日期： 2025年7月28日 23:59:00

+ 6

入職條件：

申請人須符合下列條件：

1. (i) 持有民航管理、航空工程或其他航空相關範疇的學士學位（或同等學歷）或以上；或

(ii) 目前或過往持有根據《國際民用航空公約》(《附件1》)頒發的專業飛行執照（商用駕駛員執照、多機組飛行員執照或民營運輸機飛行員執照）、航空器維修執照或航空交通管制員執照；及

2. 曾接受由具規模訓練機構或大學所舉辦的正式航空意外調查訓練課程╱或由本地或國際航空意外調查機構所舉辦的相關訓練課程，並能提供有關文件證明；及

3. 對航空意外調查具備廣泛知識及經驗，在管理團隊進行航空意外及╱或嚴重事故調查及相關安全管理事宜方面具備實證往績；及

4. 對香港及國際航空安全法例及標準具備豐富知識，特別是《國際民用航空公約》(《附件13》)及國際民航組織所頒布的相關指引文件；及

5. 熟悉航空業運作事宜、了解本地民航業界、曾有合作經驗及擁有本地人脈網絡更佳；及

6. 具備卓越領導能力及航空相關機構高級管理層的實證經驗，人際溝通技巧超卓，可建立和維持有效的團隊合作，並能與來自不同背景的人士合作無間；及

7. 操流利英語，英文書寫能力優良。精通中文更佳。

職責：

(a) 協助總意外及安全調查員領導和管理民航意外調查機構，包括統籌員工調配、員工培訓、採購和保養調查設備、設施保養和檔案管理等工作，以及制訂優化意外和事故調查及安全管理程序的策略和措施，以確保香港能隨時根據《香港民航(意外調查)規例》(第448B章)及《國際民用航空公約》(《附件13》)進行飛機意外和事故調查；

(b) 在總意外及安全調查員不在任及／或進行海外職務訪問／培訓期間，代理其職務，包括代替總意外及安全調查員，履行《香港民航(意外調查)規例》(第448B章)下的法定職能和行使所賦予的法定權力；

(c) 協助總意外及安全調查員監督相關航空安全資訊及數據的收集、保護和分析工作，以期找出安全隱患，並向業界發放航空安全訊息，以提升安全及作教育用途；

(d) 按總意外及安全調查員的指示進行飛機意外／事故調查或監督由其他調查員進行的調查；以及協助總意外及安全調查員，在有需要時為海外航空意外調查機構提供支援及專業意見(例如在海外發生的意外或事故涉及在香港註冊的飛機)；

(e) 協助總意外及安全調查員監督定期檢視和更新與飛機意外和事故調查相關的法例、安排及程序，以確保香港能隨時根據《香港民航(意外調查)規例》(第448B章)及《國際民用航空公約》(《附件13》)進行意外和事故調查；

(f) 代表香港特別行政區政府參與有關航空意外和事故調查及航空安全的國際組織及活動，並與國際組織在相關議題上保持密切聯繫；以及

(g) 協助總意外及安全調查員監督向航空意外的生還者及遇難者／傷者家屬匯報的工作 (如調查進度、有關意外調查的資訊等)。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期三年。

福利:

如獲取錄的申請人符合有關條例的資格規定，可享有房屋福利、例假（連度假旅費津貼），以及同級職位所享有的其他福利。獲取錄的申請人將受香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》規管，並須向強積金計劃作出僱員方面的供款。如受聘人在合約期間工作表現理想，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續：

互聯網 ✓ (需遞交附件)

- 所有申請必須用英文提交。申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 在遞交整份網上申請書後，申請人必須於截止申請日期 (即香港時間2025年7月28日) 或之前將下述的所需文件電郵至recruitment@tlb.gov.hk：

(a) 完整履歷、學歷及經驗證明文件副本；

(b) 一份以英文書寫的申請書，詳細說明自己為何適合擔任本職位；及

(c) 一份不超過2,000字的概要，描述自己過往曾領導或參與的航空意外調查個案及重點描述與上述職位相關的經驗。

- 請在電郵主旨一欄上註明**「申請副總意外及安全調查員職位 (DCASI)」**以及你的網上申請編號。此外，每頁上述(a)至(c)所需文件的副本亦須註明你的網上申請編號。

- 申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工｜4.政府統計處-統計師

月薪：61,865起

截止日期：31/07/2025 23:59:00

入職條件：

（a）持有本港大學頒授的統計學碩士學位，或

(b) (i) 持有本港大學頒授的統計學一級或二級榮譽學士學位，或同等學歷

(ii) 已獲頒授香港統計學會的學位統計師資格，或同等學歷；及

(iii) 持有本港大學頒授的數學、經濟學、社會學或有關學科碩士學位，或同等學歷，或

(c) (i) 持有本港大學頒授的統計學一級或二級榮譽學士學位，或

(ii) 持有本港大學頒授的數學、經濟學、社會學或有關學科一級或二級榮譽學士學位，當中統計學必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(iii) 已獲頒授香港統計學會的學位統計師資格，或同等學歷；及

(iv) 在取得上述學歷後，具備最少兩年符合相關職責水平及與統計相關的工作經驗

(d) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(e) 符合語文能力的要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）中取得「二級」成績

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 擔任組別（或其他決策局／部門的統計組）主管，推動、統籌、檢視和整合其組別／小組負責的統計及數據科學計劃；

(b) 在高級統計師的指導下，發展、組織及推行統計及數據科學計劃／系統；

(c) 進行統計分析及數據科學研究，以及匯報工作方法及成果；

(d) 在高級統計師的領導下，就重要的統計及數據科學課題進行研究；

(e) 就數據使用者的需要予以配合，並就數據的詮釋和應用方面向數據使用者提供意見，以助其制訂政策、規劃、決策及研究；以及

(f) 督導統計人員的工作，並給予專業指引和輔導。

薪酬：

總薪級表第27點（月薪港幣61,865元）至總薪級表第44點（月薪港幣119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用期後，該人員可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本，須於2025年8月7日或之前以電郵方式遞交到recruitment@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請統計師職位」及在電郵中註明網上申請編號。

政府工｜5.民航處-民航事務主任（適航）

月薪：61,865起

截止日期：01/08/2025 23:59:00

入職條件：

(a)(i)持有本港大專院校頒授的航空工程或相關航空科目[請參閱註(2)]學位、副學士、高級文憑或高級證書

(1)(A)持有香港民航處(民航處)簽發的有效航空器維修執照[請參閱註(3)]或有效設計認可書

(B)取得上文第(a)(i)(1)(A)項所述專業資格後，具備維修和／或設計香港登記冊所列民航運輸機型號或發動機類型4年經驗，或

(2)在國際民航組織締約國的民航當局任職專業督察，並有4 年在飛機檢查部或工程部從事監管工作的經驗；或

(ii)具備航空或電機／機械工程認可專業學會的正式會員資格或同等資格，以及兩年民航工作經驗

(b)符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第 2 級或以上成績，或同等學歷

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

(a) 在飛機庫和停機坪檢查飛機和調查重大故障；

(b) 協助調查根據《飛航(香港)令》第III部提出申請的機構及人士

(c) 評估飛機的適航標準

(d) 協助調查飛機意外及事故

(e) 評審航空器維修執照的申請，以及覆核、選定和批改試卷

(f) 檢討和評估製造商技術通報及適航指令的適用範圍。

薪酬：

總薪級表第27點 (每月港幣61,865元)至總薪級表第44點(每月港幣119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須於2025年8月1日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

（b）申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

（c）申請人必須在申請書上列出已獲取的專業資格及公開考試所有相關科目成績。持有非本地學歷的人士，必須於2025年8月8日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本電郵至recruitment@cad.gov.hk，並在電郵標題註明網上申請編號。

政府工｜6.衛生署-牙科治療師

月薪：31,795元起

截止日期：31/07/2025 23:59:00

入職條件：

(a) (i) 在認可的學院接受3年牙科治療正式訓練後取得的學歷，或具同等學歷

(ii) 持有由認可的香港學院頒發的牙科治療高等文憑，或具同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 能操流利粵語和英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

(a) 檢查牙齒及預防治療的工作，包括洗牙、擦亮牙齒，以及使用窩溝封閉劑、牙面氟化物劑和藥劑；

(b) 補牙、拔牙，並在需要時使用局部麻醉藥；

(c) 為牙齒、其支撐組織及顎骨進行放射檢查；以及

(d) 向個別人士或團體提供口腔護理指導及牙齒健康教育。

薪酬：

總薪級表第13點(每月港幣31,795元)至總薪級表第23點(每月港幣51,545元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人須在2025年8月7日或之前把所列的文件副本電郵至 appts_registry1@dh.gov.hk，並在電郵及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

政府工｜7.機電工程署-二級監工（空氣調節）

月薪：25,115元起

截止日期：31/07/2025 23:59:00

入職條件：

(a)(i)具備香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的空氣調節／屋宇裝備／機械工程證書，或同等學歷

(ii)完成認可的空氣調節／屋宇裝備／機械工程技術員學徒訓練；或(iii)完成認可的技工學徒訓練，並在空氣調節／屋宇裝備／機械工程有至少兩年擔任技工的工作經驗；或(iv)有至少五年擔任空氣調節／屋宇裝備／機械工程技工的工作經驗

(b)具備相當於中三程度的中英文語文能力

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。（申請人如擁有空氣調節工程範疇的相關工作經驗及督導其他員工工作或自行執行專門技術工作的經驗，可獲優先考慮）

職責：

(a)督導及訓練初級員工

(b)策劃維修工程計劃及協助擬訂維修成本預算

(c)申領及管理物料

(d)監督(建築物的)設備及／或系統或機器的合約工程、安裝、操作、維修、保養及管理／控制

(e)執行工藝工作。

薪酬：

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須於2025年7月31日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

（b）申請人如以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交申請書、未能在申請書提供所需的資料或所填寫的資料未能清楚顯示申請人具備有關職位所規定最起碼的學歷、訓練、經驗或其他條件，其申請書將不獲受理。

政府工｜8.政府產業署-助理屋宇監督

月薪：31,795起

截止日期：31/07/2025 23:59:00

入職條件：

（a）持有香港任何一所理工大學⁄理工學院或香港專業教育學院⁄科技學院⁄工業學院所頒發的建造學、屋宇設備學、估價及物業管理學或其他有關學科文憑或高級證書，或同等學歷；

(b) 在獲得上述資格後，具備三年屋宇維修或房屋管理經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級（註1）或以上成績，或同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

(a)協助監管物業管理服務承辦商的表現；

(b) 協助管理政府建築物及物業；

(c) 協助審核物業經理提交的管理預算；

(d) 提供物料和家居用具；以及

(e) 處理和跟進在日常物業管理中，有關政府物業佔用人⁄其他人士就該等物業的日常管理提出的投訴、申索和要求。

薪酬：

總薪級表第13點（每月31,795元）至總薪級表第23點（每月51,545元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

申請人必須透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如逾期遞交，資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交、沒有夾附或未能在指定日期前提交所需證明文件副本的申請概不受理。

申請人必須於二零二五年八月七日或之前以電郵(recruit@gpa.gov.hk) 遞交以下文件之副本（一）學歷（包括中國語文科和英國語文科成績）的證書和修業成績副本；（二）工作經驗證明（包括現職及過往工作經驗，須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期）；以及（三）《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有）。請在電郵及各證明文件副本中註明網上申請編號。

政府工｜9.康樂及文化事務署-二級技術主任(設計)(文化工作)

月薪：23,585起

截止日期：24/07/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院設計課程文憑或高級證書，或具同等學歷，並且最少專修以下其中一個科目：視覺傳意設計、廣告設計、環境設計、多媒體設計、產品設計；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

職責：

(a) 有關圖像資料、刊物、展覽陳列品、展品設計及環境圖形的設計發展及製作；

(b) 為印刷及建造工程製備美術及工業繪圖；以及

(c） 多媒體及攝影作品的預備工作。

(註：(1) 或須接受與本職系職務相關的培訓及不定時工作；以及

(2) 本職系人員須接受職系／部門首長按所屬職責類別作出的調派及調職安排。)

薪酬：

總薪級表第8點(每月港幣23,585元)至總薪級表第21點(每月港幣47,010元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

申請人必須於二零二五年七月二十四日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況、學歷詳情以及中英文語文能力程度。

持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須於二零二五年七月三十一日或之前將所有有關修業成績副本及證書副本電郵到toiid_recruitment@lcsd.gov.hk。申請人請於文件副本每一頁註明「申請二級技術主任(設計)(文化工作)職位」及網上申請編號。

政府工｜10.政府統計處-研究經理

月薪：51,545

截止日期：31/07/2025 23:59:00

入職條件：

(a) (i) 持有本港大學頒授的統計學一級或二級榮譽學位或更高學位，或同等學歷；或

(ii) 持有本港大學頒授的數學、經濟學、社會學或有關學科一級或二級榮譽學位或更高學位，當中統計學必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(iii) 已獲頒授香港統計學會的學位統計師資格，或同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責：

研究經理主要受聘為處理部門的各類短期工作，並在高級統計師的指導和帶領下執行以下職務：策劃、籌備和進行統計及數據科學計劃；設計、推行和管理統計及數據科學系統；分析、闡釋和介紹數據，包括撰寫報告；進行統計及數據科學研究；在有需要時管理政府統計處轄下的組別（或其他決策局／部門的統計組）；督導和帶領下屬人員工作。

薪酬：

月薪港幣51,545元

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期為十二個月。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本，須於2025年8月7日或之前以電郵方式遞交到recruitment@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請研究經理職位」及在電郵中註明網上申請編號。

政府工｜11.民航處-航空交通管制支援中心

月薪：53,980

截止日期：31/07/2025 23:59:00

入職條件：

(1) (a) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，有關的科目其中一科以數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學為佳，或具同等學歷

(b) 在香港高級程度會考考獲兩科高級程度科目及格，並在香港中學會考另有三科(有關的科目其中一科以數學、地理、物理或電腦科為佳)考獲C級／第3級]或以上成績，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上，以及中國語文科考獲第2級]或以上成績，或具同等成績；

(3) 曾持有香港航空交通管制員執照，並取得執照後，累積至少三年執行航空交通管制職務的經驗；及

(4) 能有效地以英語溝通。

職責：

(a) 為香港航空交通管制運作及服務提供支援；

(b) 管制在香港國際機場以及在香港飛行情報區內的飛機；

(c) 管制在跑道上的所有飛機及車輛，以及在香港國際機場飛機運轉區內運作的飛機；

(d) 監察並協助調解於香港飛行情報區內運作的飛機偏離航道情況；及

(e) 執行民航處指明的其他相關工作。

薪酬：

月薪港幣53,980元

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期1年。續約與否會視乎服務需要及受聘人的工作表現及品行。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

申請人必須以申請表格，即G.F. 340 (Rev. 7/2023)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

申請人須於2025年7月31日或之前，把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事部，信封面須註明申請的職位名稱。申請人必須在申請書上或隨申請書附上的另一頁上清楚列出公開考試中所有科目的成績。

政府工｜12.康樂及文化事務署-助理高級經理(電影製作)

月薪：64,780

截止日期：24/07/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第2級或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少五年在電影或電視行業從事製作或融資的全職工作經驗，其中最少三年在電視節目製作／香港商業發行的本地劇情長片擔任過執行監製／聯合監製／監製／製片經理／製作統籌／助理製片經理／製作行政助理的職務；曾在政府／半官方機構／公營服務界別中負責資助計劃管理或項目管理工作更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint和中文文書處理；以及

(f) 具備良好人際關係、解難和分析能力，並能承受壓力和在限期緊迫的情況下工作。

職責：

(a) 協助管理電影發展基金轄下有關電影製作的資助計劃，包括為申請項目進行初步評估、擬備提交基金審核委員會／電影發展局批准的文件、擬備項目評估／進度／完成報告，以及監察項目進度；

(b) 協助檢視及監督合約文件的執行和終止事宜、檢視計劃的評審機制、監察收益分配，並管理資助計劃相關電影的政府版權出售事宜；

(c) 監察電影發展基金轄下獲批資助項目的資料整理和更新，以及統籌電影及電視製作的相關報表；

(d) 協助與電影業協會聯繫及為電影發展基金制定新措施；

(e) 協助推廣本地及合作製作的電影及電視項目；以及

(f) 執行其他獲指派職務。

薪酬：

港幣64,780元

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請

填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科 。請在信封面註明所申請職位的名稱。