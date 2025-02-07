政府工｜13份工最低小六學歷！2月下旬截止 文體旅局高級經理82K

【政府工】踏入蛇年，有無諗過換下工作環境？公務員事務局今日釋出多份招聘，《開罐》整合精選13份政府工，當中最值得留意是文化體育及旅遊局請高級經理，協助電影推廣及促進，雖然並非公務員約，但月薪有82K，可以跟新局長羅淑佩學下嘢！



《九龍城寨之圍城》劇照

政府工【1.審計署-審查主任】

月薪：$33,405起

截止日期 :21/02/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，所修學科包括會計，或具備同等學歷；或

(ii) 為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生，並已修畢專業資格課程的基礎級別，或具備同等資格；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試中取得「及格」成績；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 具備上述入職條件(a)(i)項學歷的人士，應在申請表格詳細列明主修科目及選修的會計科目。

職責:

(a)協助高級人員對政府及其他受審核機構的帳目進行審核帳目是否妥善的工作；或

(b)對政府及其他受審核機構在執行職務時的節省程度、效率和效益進行衡工量值式審計；或(c)提供技術行政和審計支援服務。

薪酬:

總薪級表第14點(每月港幣33,405元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格填妥後，須連同有關的 (i)學歷／專業資格證書副本、(ii)成績單副本，以及 (iii)一份個人履歷，郵寄或親身送達查詢地址。申請人亦可透過公務員事務局網頁（https://www.csb.gov.hk）的網上申請系統作出申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2025年2月28日或之前，把有關的 (i)學歷／專業資格證書副本、(ii)成績單副本，以及 (iii)一份個人履歷，郵寄或親身送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座6樓審計署人事組，並在信封面和所有有關文件副本上寫上其網上申請編號。

(c)選擇親自遞交申請表格／證明文件的申請人，他們的申請表格／證明文件必須在辦工時間內送達審計署。審計署辦工時間為週一至週五（公共假日除外），上午9:00至下午6:00。

(d)申請人若以郵遞方式遞交申請及／或證明文件，請在信封面註明「申請審查主任職位」．(e)由於審計署或以電郵邀請申請人參加筆試及遴選面試，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵及確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。

政府工【2.公務員事務局-一級訓練主任(公務員學院)】

月薪：$64,780起

截止申請日期(日/月/年) :28/02/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港認可大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(b) 取得有關學歷後，在以下最少一個工作範疇具備四年全職經驗—

(i) 人力資源管理或行政人員培訓及發展；

(ii) 在高等院校的公共行政、管理、傳意、中國內地／香港／國際事務或相關範疇從事講學／課程管理工作；

(iii) 在高等院校／研究機構／專業團體從事有關公共行政、中國內地／香港／國際事務或相關範疇的研究工作；或

(iv) 擔任與公共行政、機構發展、企業傳訊或相關範疇的管理職位。

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試考獲及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得二級成績或具備同等成績，並具備良好的中、英文書寫能力，能操流利廣東話、普通話和英語；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績。

職責:

訓練主任協助公務員學院制定培訓策略，並舉辦培訓課程／活動，以推廣愛國精神及公共服務價值觀，加強公務員提供公共服務和維持有效管治的能力。

(a) 設計／講授／協助進行關於公共服務價值觀、政府基礎概要、公共服務文化、管理、傳意等相關範疇的培訓課程；

(b) 支援培訓／企業人力資源發展項目及活動；

(c) 協助提供人力資源發展的顧問服務；

(d) 協助進行研究、編製培訓材料和推廣網上學習；以及

(e) 處理培訓行政工作。

(f)訓練主任或會被調派到其他政策局或部門工作。

薪酬:

總薪級表第28點(月薪64,780元)至總薪級表第33點(月薪81,510元)

聘用條款:

獲錄取的人士會按公務員合約條款受聘，為期三年。受聘人在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期實任職位所得底薪總額的15%。當受聘人完成為期三年的合約後，或會獲當局按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交申請書；及

(b) 完成上述項目(a)後，以電郵發送個人履歷至pr_csc@csc.gov.hk，申請人必須在電郵標題及個人履歷上註明網上申請編號。

(c)請在個人履歷上，詳列相關工作經驗並重點列出你符合上述入職條件(b)(i)至(iv)項中最少一項的工作經驗要求。附件總大小不能超過15MB。

政府工【3.機電工程署-助理屋宇裝備督察】

月薪：$31,795起

截止日期 :20/02/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)具備香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的電機或機械工程、電力裝置或屋宇裝備工程文憑或高級證書，或同等學歷；

(b)於取得上述資格後，具有最少三年有關工作經驗；

(c)符合語文能力要求，即DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(e)(i)具備安裝、操作及維修保養大廈或建築物內的屋宇裝備工程系統的相關工作經驗；以及(ii)已接受認可的安全健康督導員訓練，會獲優先考慮。

職責:

(i)助理屋宇裝備督察主要負責操作及維修各種系統和設備；進行改善項目／工程及提供設施管理服務；提供採購、工程管理及技術顧問服務；執行法例及提供規管和諮詢服務；以及監督初級員工的工作。

(ii)獲取錄的申請人，可能會獲調派至其他部門工作，以及可能須要：

(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；

(b)執行輪班／上班候命／隨時候召／緊急工作；

(c)穿著制服／保護衣物；及

(d)執行其他不時指定的職務。獲取錄的申請人亦可能要以自願性質執行自行駕車到工作地點的職務（如有需要，部門會提供有關訓練）。

薪酬:

總薪級表第13點（每月31,795元）至總薪級表第23點（每月51,545元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請書填妥後，郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請助理屋宇裝備督察職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【4.香港警務處-無線電機匠】

月薪：$20,770起

截止日期 :20/02/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 完成由香港專業教育學院或科技學院／工業學院舉辦的電子科技技工證書首年課程，或具備同等學歷；

(b) 具備三年有關安裝、保養和操作電訊或電子設備的經驗；

(c) 具備相當於中三程度的中文或英文語文能力，並操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)無線電機匠主要負責安裝和保養電訊、電子及電氣設備。

（註：或須在正常工作時間以外當值和在高空工作。）

薪酬:

總薪級表第6點（每月20,770元)至總薪級表第10點（每月26,590元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請表格上詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請表格，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中文或英文水平的證明文件副本，以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年2月27日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5.司法機構(行政支援部)-法庭二級傳譯主任】

月薪: $33,405起

截止日期 : 21/02/2025 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷（註 1）；

(b) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「二級」成績，或具備同等成績；能講流利粵語及英語（如亦能講流利普通話者更佳）；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）取得及格成績。

[備註：申請人必須通過翻譯測試及傳譯測試。申請人如獲邀參加暫定於2025年4月12日在香港舉行的翻譯測試，通常會在截止申請日期後約六個星期內會以電郵方式通知。

註:

(1)現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年畢業的學生也可申請。申請人須在申請書內註明於畢業試後可獲取的資格。申請人必須在2025年內取得所需學歷資格，才會獲聘任。

職責:

(a) 在裁判法院及各審裁處擔任英語、粵語及普通話傳譯工作；

(b) 核證法庭文件的譯本；及

(c) 翻譯法庭文件及司法機構文件。

（註：已精通普通話之獲聘者將須負責普通話傳譯工作。尚未精通普通話之獲聘者則須於受訓後負責普通話傳譯工作。）

薪酬:

總薪級表第14點（每月33,405元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用期限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須於2025年2月21日（星期五）香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格連同以下文件副本：

(1)學位畢業證書及／或修業成績單；

(2)綜合招聘考試成績及同等考試成績（如適用）；

(3)《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）成績（如有的話）；及

(4)工作經驗的證明文件（如有的話）

以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請法庭二級傳譯主任職位」。

(c)申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2025年2月28日（星期五）香港時間下午五時正或之前），把上述所需證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達以上聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)如欲親身遞交申請表格及／或證明文件副本，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址。申請人如親身遞交申請表格及／或證明文件副本，司法機構會即時向其發出認收通知。

政府工【6.康樂及文化事務署-二級助理音樂主任（弦樂）】

月薪：$31,795起

截止日期 :20/02/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有經公開考試而獲認可音樂機構頒發的弦樂樂器文憑，或具同等學歷；或

(ii) 持有認可機構頒發的音樂文憑，並主修弦樂樂器，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[見註(i)]或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 教授器樂訓練班，就訓練班事宜聯絡學員家長，執行與教學工作相關的行政職務，以及協助招募器樂訓練班學員；

(b) 擔任器樂訓練班學員招募委員會、樂團／樂隊試音遴選委員會、音樂營學員招募委員會及內部評核委員會的成員；

(c) 為負責的器樂訓練班預備教材和揀選曲目；

(d) 擔任導師樂團／合奏團的演奏員；

(e) 擔任初級及／或中級樂團／樂隊的指揮，並協助訓練、管理和營運樂團／樂隊；

(f) 協助處理與樂隊及樂團招募學員及試音有關的行政事宜；以及

(g) 協助監察樂器的保養及小型維修，提出採購建議，並就建議作出評估，以及於採購時協助檢查樂器。

薪酬:

總薪級表第13點（月薪港幣31,795元）至總薪級表第23點（月薪港幣51,545元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達至九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座5樓音樂事務處總辦事處，請在信封及申請表格上註明「申請二級助理音樂主任（弦樂）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(d)申請人如獲邀參加試音及遴選面試，必須提交有關修業成績、證書（須列明相關音樂文憑／文憑的主修樂器）及相關工作經驗證明文件正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。

政府工【7.海事處-小輪助理員】

月薪：$18,305起

截止日期 :12/02/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 小六畢業或同等學歷；

(b) 達到海事處處長所訂的視力標準，以在船上執行瞭望職務；

(c) 諳泳術並能在沒有輔助的情況下一次過游畢50米；

(d) 中、英文水平達小六程度；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績［請參閱註］。

註: 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責:

(a) 協助操作和駕駛船隻，尤其要在船上執行瞭望職務，以確保航行安全；

(b) 協助繫泊和靠泊船隻；

(c) 協助操作和維修船上所有機械和電氣設備；以及

(d) 保持船隻清潔。

薪酬:

總薪級表第4點（每月港幣18,305元）至總薪級表第7點（每月港幣22,145元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達九龍深水埗昂船洲昂船路政府船塢A座2樓A206室海事處聘任組（政府船隊科），信封面須註明｢申請小輪助理員職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，須在二零二五年二月十九日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【8.漁農自然護理署-合約漁農督察】

月薪:$20,050

截止日期:21/02/2025 23:00:00

+ 4

入職條件:

(a)(i)持有香港任何一所大學的學士學位或同等學歷，主修自然科學、海洋生態學、機械/輪機工程、環境管理或環境科學; 或

(ii)持有香港理工大學／理工大學或香港專業教育學院／技術學院的實驗室技術員或應用科學或相關學科的文憑或證書，或同等學歷; 或

(iii)香港理工大學／理工大學或香港專業教育學院／技術學院／學院的自然科學、海洋生態學、機械/輪機工程、管理研究、應用科學或相關學科的文憑或更高級別的證書，或同等學歷; 或

(iv)獲大專漁業學校/學院頒發的認可文憑，或同等學歷及一年相關或相關職位的工作經驗;及(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註: 申請人如有駕駛執照/水肺潛水證書/遊樂船隻二級操作人證明書或以上者優先考慮。

職責:

(a)收集和分析漁業生產數據、進行市場調查、處理許可證的申請及為漁業相關的特惠津貼提供技術及行政支援；

(b)執行有關漁業研究和調查及化驗分析、收集及鑑別魚類樣本、水質監測、漁業發展及技術的推廣和聯絡、漁業牌照管理及執法、漁民培訓、管理及運作實驗魚場、就漁業存護進行教育和宣傳的職務；

(c)執行與海岸公園/海岸保護區的管理、監察及執法有關的工作；

(d)執行與海洋護理有關的生物多樣性的研究、調查、教育及宣傳工作；

(e)執行與漁業貸款及基金計劃有關的管理及監察工作；以及

(f)執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到上述地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【9.漁農自然護理署-合約農林督察】

月薪港幣20,050元

截止日期:21/02/2025 23:00:00

+ 3

入職條件:

(a)(i)持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／工業學院／科技學院所頒發的應用或自然科學或有關學科的文憑或高級證書，或具同等學歷；或

(ii)持有農業或林務學校／學院所頒發的認可文憑，或具同等學歷，並具有1年農業／自然護理／郊區／野生動物管理／樹木管理方面的實際經驗；以及

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a)協助郊野公園、特別地區及香港濕地公園的管理和運作；

(b)協助有關郊野公園、特別地區和瀕危物種的執法工作及到不同處所進行巡查和檢驗；

(c)提供自然導賞服務、帶領教育節目及義工活動；

(d)進行野外調查；

(e)處理有關郊野公園、特別地區、自然保育及瀕危物種管制的查詢和投訴，並採取執法及相關的法律程序；

(f)進行植物護理及野生動物管理的工作；

(g)協助籌備和推行宣傳活動；

(h)處理有關瀕危物種貿易、郊野公園及特別地區內受管制活動的許可證／證明書申請；

(i)協助貨品及服務採購、合約管理及相關工作；以及

(j)履行其他職責。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到上述地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工【10.文化體育及旅遊局(文創產業發展處)-高級經理(電影推廣及促進)】

月薪:$82,330

截止日期 :18/02/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的電影、傳播、公關、市場學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十年在項目策劃、活動管理、公關／公共事務、企業傳訊／市場推廣及／或電影／娛樂業的全職工作經驗，其中最少五年擔任管理層或更高職位。在取得相關學歷後的十年工作經驗中，具備最少五年擔任舉辦電影或文化活動及／或帶領考察團出席海外活動相關職位的豐富經驗；

(d) 具備良好的中英文書寫能力及撰寫媒體／宣傳內容的經驗，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用程式軟件，包括英文及中文文書處理、Excel和PowerPoint；以及

(f) 具良好的領導、溝通及人際技巧，優秀的策略規劃及組織技巧，能獨立和在壓力下工作。

職責:

(a) 協助與香港電影業一同制定電影節和宣傳的策略，提高香港電影和人才在各地的知名度；

(b) 就參與海外和內地的電影節／活動策劃和舉辦考察／宣傳活動；

(c) 物色和聯絡潛在合作對象，制定考察／宣傳活動的預算、內容和宣傳計劃，並檢視活動成效；

(d) 與駐各地的經濟貿易辦事處聯絡和合作，在海外和內地推廣香港電影；

(e) 就考察和宣傳活動擬定採購貨品及服務的規格要求，並監督採購工作；

(f) 監督考察／宣傳活動的後勤安排，並在活動期間協調現場的支援工作；

(g) 制定和落實各項策略，拓展香港電影的市場和觀眾羣；以及

(h) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【11.1823-客戶服務主管 (培訓)】

月薪:$29,730起

截止日期 : 17/02/2025 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 在DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年全職電話中心╱聯絡中心的工作經驗(具備培訓經驗為佳)，其中最少一年任督導職位；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作。

職責:

(a) 協助制訂及推行聯絡中心員工的培訓計劃；及

(b) 協助進行員工培訓，包括顧客服務技巧及電腦系統操作；及

(c) 協助制訂及推行品質管理系統，並向員工提供適當輔導。

薪酬:

月薪29,730元 – 34,190元 (視乎當時的情況，具備以上相關經驗的申請人，或會獲考慮給予增薪點。頂薪點的資料只供參考，該項資料日後或會有所更改。)

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

政府工【12.投資推廣署-副總裁（生活品味及創意產業）(參考編號：IPE/01/2025）】

月薪：$51,545

截止日期 :20/02/2025 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 具備三年在業務發展、客戶服務、銷售及市場推廣、活動管理、貿易／投資推廣的相關全職工作經驗，以在旅遊及款待／消費產品行業或任何生活品味及創意產業相關行業取得的相關經驗為佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修商業、傳訊、傳理及公共關係為佳；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；

(d) 必須具備良好的英文、廣東話及普通話口語及書寫能力。通曉其他語言者更佳；以及

(e) 熟悉中英文輸入法、Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint軟件的應用、案頭調研及線上會議軟件。

職責:

(a) 透過案頭調研、資料庫軟件、媒體報導及參與聯繫活動及商貿展覽，積極物色內地及海外的潛在客戶並作出跟進；

(b) 進行有關公司概況及市場動向的研究，並收集資訊、整理數據及編制報告；

(c) 協助活動的後勤安排，例如：擬備賓客名單及邀請函、處理查詢和參加者回覆、場地佈置、聯絡服務供應商及現場支援等；

(d) 協助製作市場推廣材料，例如通訊、小冊子、傳單、宣傳冊及單張等及為為公共關係及媒體活動提供支援；

(e) 為團隊的日常營運提供支援，包括更新資料庫數據、編制報表等；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a)把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

(c)由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

政府工【13.康樂及文化事務署(新聞及公共關係組)-高級傳訊主任】

月薪：$65,165

截止日期 :20/02/2025 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；主修傳理、新聞、公共關係、翻譯或相關學科的學位學歷者更佳；

(b) 在取得上述學歷後在企業傳訊、公共關係、新聞、市場推廣、社交媒體或公共事務方面具有不少於十一年的全職工作經驗（與文化事務相關更佳）[見註(1)]；

(c) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科達第3級或以上成績，或具備同等學歷[見註(2)]；

(d) 熟悉MS Word、Excel及PowerPoint等電腦軟件應用程式；以及

(e) 能夠書寫流暢中英文和能操流利粵語及英語[見註(3)]，以及具備良好的組織及表達能力和人際溝通技巧。

註:

(1) 申請人須在申請表[通用表格第340號(7/2023修訂版)]的「截至目前為止的全部就業詳情」部分詳列相關的工作經驗，並提交證明文件。申請人如未能提供文件證明所列的工作經驗，有關的工作經驗將不獲考慮。

(2) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。

(3) 申請人須通過語文能力測試。

職責:

(a) 新聞及宣傳工作，例如制定宣傳策略和計劃、撰寫新聞稿及社交媒體宣傳稿、統籌新聞發放及傳媒採訪、處理傳媒查詢及行政工作等；

(b) 推行公共關係活動；以及

(c) 督導下屬和執行其他由上級委派的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。

申請手續:

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(a)申請表格 [G.F. 340(Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同詳細履歷表，送達香港新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部17樓新聞及公共關係組。請在信封面上註明「申請非公務員合約高級傳訊主任職位」。