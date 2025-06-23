政府工｜14份工最遲7月初截止　郵政署請系統分析主任年薪81萬

申請鐵飯碗機會又來了！政府近日再釋出超筍職位空缺，《開罐》爲大家整合了其中14份政府工，其中不少工作門檻不高。今次一共有11個政府部門要人，當中漁農自然護理署請二級工人，只需要兩年相關的工作經驗就可以申請，月薪可達15k起，而郵政局招聘系統分析主住，年薪更可高達81萬。



政府工｜1. 郵政署-系統分析主任（技術服務—網絡基礎設施）

年薪約$810,000元，另加約滿酬金 (月薪約$58,485元)

截止日期：02/07/2025 18:00:00 (香港時間)

+ 7

入職條件：

1. 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

2. 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績；

3. 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於五年工作經驗，當中最少三年須在資訊科技行業： (1) 為多個數據中心、後勤辦公室及銷售櫃位的大型網絡基礎設施從事設計、推行、支援和維修保養工作，而這些數據中心、後勤辦公室及銷售櫃位是以服務市民、客戶、供應商、商業夥伴及／或僱員為目標；或 (2) 從事提升數據中心的核心網路設備、遷移數據中心等工作；

4. 在為物流運作相關的網絡及關鍵系統提供全天候七天二十四小時的一／二線支援，以及在郵務或類似業務的一般辦公室運作方面具備豐富的實際經驗；

5. 精通以下至少一個範疇：Cisco網絡產品支援；為零售網絡提供一線支援；廣域網連線管理及支援；

6. 持有CCNP／CCDP／CCIE／CCDE或CISSP／CISA／CISM／CRISC／CGEIT資格者將獲優先考慮；

7. 具備良好的人際溝通和游說技巧，能有效令各持份者採納資訊科技方案，以達到業務和營運目標；

8. 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力；

9. 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧；以及

10. 履歷表須依時序列出過往的工作經驗和具備的相關技能及經驗。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責：

1. 負責任何有關網絡基礎設施的工作，以確保香港郵政的業務運作順利；

2. 負責網絡基礎設施的設計、推行、支援和維修保養工作，包括：

- 提供技術支援，幫助應用團隊和各支援團隊為網絡基礎設施進行持續或以個別項目為本的工作，包括可行性研究、分析和設計、制訂規模、場地準備、系統推行和測試；

- 與承辦商、用戶、應用團隊和各支援團隊協調和合作，以便適當地安排和執行與網絡基礎設施相關的工作；

- 在出現與網絡有關的問題時，為網絡基礎設施提供全天候七天二十四小時隨時候召的一線及／或二線技術支援；

- 確保獲指派職務的工作成果在質量、預算、交付時間表和功能方面均符合內部用戶和客戶的要求；以及

- 採購網絡硬件和軟件，包括購置、安裝、支援及維修保養的工作；

3. 對網絡設備、電腦硬件和軟件的新技術進行評估；

4. 為用戶提供資訊科技培訓；以及

5. 擬備、審核和更新文件記錄，包括程序和報告。

聘用條款：

1. 合約為期兩年；

2. 月薪58,485元；

3. 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

4. 有薪年假14日；以及

5. 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

薪酬：

年薪約$810,000元，另加約滿酬金 (月薪約$58,485元)

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請人須於**2025年7月2日下午6時前（香港時間）**透過下列其中一個方法遞交申請：

1. 透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人在網上申請後，須於2025年7月9日或之前，將履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

2. 將填妥的申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

- 申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

- 信封上的郵戳日期將視為遞交日期，信封面須註明「申請系統分析主任（技術服務—網絡基礎設施）職位」。申請人如透過網上系統申請，請在郵寄文件每頁清楚註明網上申請編號。

政府工｜2. 漁農自然護理署 - 二級工人

月薪：$15,175起

截止日期：04/07/2025 23:59:00

+ 3

入職要求：

(a) 在下列其中一個或多個範疇中，具備兩年工作經驗：(i) 一般清潔、信差或勞動職務；(ii) 種植；(iii) 公眾潔淨；(iv) 建築或維修工程；

(b) 能以廣東話／中文和簡單英語溝通；能閱讀簡單中文和簡單英文，並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註二)。

註:

(1) 應徵者須通過技能測試。

(2) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責：

(i) 辦公室的一般清潔及體力勞動工作；以及

(ii) 收集及運送文件、檔案，以及搬移辦公室家具等。

(註：須不定時工作及／或輪班工作；以及在惡劣天氣或颱風襲港時工作。）

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

第一標準薪級表第0點(每月15,175元)至第一標準薪級表第8點(每月17,880元)

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2)把填妥的申請表格親身遞交或郵寄到九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。

(3) 請在信封面上註明《申請二級工人》，並確保已貼上足夠郵資。

(3)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(4)申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。

政府工｜3. 建築署 -二級監工（屋宇）

月薪：$25,115起

截止日期：04/07/2025 23:59:00

+ 5

入職要求：

(a) 符合以下其中一項條件：

(i) 取得香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或工業學院╱科技學院頒發的建造管理學科目的證書，或具備同等學歷；或

(ii) 完成一項認可建築工程技術員學徒訓練計劃；或

(iii) 具備最少五年建築工程相關經驗；

(b) (i) 在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(ii) 中國語文達中學三年級或以上程度，或同等程度(註A及B)；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註C)。

註:

(A) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。

(B) 申請人須在本職位截止申請日期或之前獲取上述的(a)及(b)項入職條件。

(C) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

(D) 受聘人可能須：(i) 在偏遠地區工作；(ii) 在正常工作時間以外、不定時及／或輪班工作；(iii) 執行隨時候召、候命和緊急職務；以及(iv) 調往決策局╱其他部門工作。

職責：

(a) 協助監督建築工地的合約工程，以及政府建築物、土地、物業和斜坡的設施保養工程；

(b) 協助審核設施保養的施工要求，擬備成本預算、工作草圖和庫存要求；

(c) 協助監察工地工程的進度，控制項目質素和備存工地記錄；

(d) 協助查核工程是否符合合約要求，特別是安全、環保及其他相關要求；

(e) 協助查證和核實承建商提交的報告和申索；以及

(f) 發出小型工程施工令。

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1) 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 郵寄或親身遞交申請： 填妥的申請表格須連同學歷證書和修業成績單、工作經驗證明（須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期），以及《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有）的副本，於2025年7月4日或之前送達香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組。請在信封面註明「申請二級監工（屋宇）職位」，並確保已貼上足夠郵資。

(3) 網上申請： 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請的人士，必須在2025年7月11日或之前，將所需的證明文件副本（包括學歷證書和修業成績單、工作經驗證明，以及《基本法及香港國安法》成績通知信或電子成績證書（如有））以親身或郵寄方式遞交至上述聯絡地址，或電郵至 appt@archsd.gov.hk。請在信封面／電郵標題及各證明文件副本上註明「申請二級監工（屋宇）職位」及你的網上申請編號。

(4) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工｜4. 政府物流服務署 - 二級印刷技術員 (裝訂分流)

月薪：$20,770起

截止日期：10/07/2025 23:59:00

+ 3

入職要求：

(a) 取得以下其中一項資歷：

(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 應徵者須通過技能測試。

(2) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責：

負責裝訂分流工作的二級印刷技術員主要負責：

(a) 督導下屬及負責操作機器執行印後裝訂程序；

(b) 保養和調校機器以維持良好運作；

(c) 執行手工裝訂工作；以及

(d) 在有需要時搬運及裝載印刷品。

(註：須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作；以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。)

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第6點（每月20,770元）至總薪級表第10點（每月26, 590元）

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1) 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 郵寄或親身遞交申請： 填妥的申請書須於2025年7月10日或之前，連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請在信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（裝訂分流）職位」，並確保已貼上足夠郵資。

(3) 網上申請： 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於2025年7月17日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

政府工｜5. 政府飛行服務隊 - 高級青年事務經理

月薪：$82,330起

截止日期：03/07/2025 23:59:00

+ 6

入職要求：

(a) 具備至少10年行政職務的實務經驗；

(b) 擁有清晰簡潔的書寫能力，能撰寫高質量的中英雙語文件及綜合報告；

(c) 具備獨立工作、跨部門協作、高階思維及時間管理技巧及能力；

(d) 擁有出色的組織能力，精於日程安排及後勤管理，擅於資源優化並能按時完成緊迫期限的工作；

(e) 具備良好的人際溝通技巧，能與不同持份者合作，並擁有卓越的領導能力；

(f) 持有一所香港大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(g) 中英文書寫能力優良，並操流利英語、粵語及普通話；

(h) 具有大型活動管理及行政的相關工作經驗；及

(i) 熟練使用電腦及常用商業軟件，包括文書處理、試算表及簡報軟件。

職責：

(a) 全面管理青年事務組相關的行政支援及執行工作，並確保符合政府最新訂立的相關關鍵績效指標；

(b) 協助青年事務召集人制定及統籌政府飛行服務隊各項青年參與計劃，以加強及推動青年參與工作；

(c) 作為部門與保安局的主要聯絡人，負責處理相關查詢及準備和提交所有青年參與工作的匯報、資料及統計數據；

(d) 管理香港航空青年團的資助撥款，包括財務預算、撥款分配、財務報告分析及其他與財政相關的行政及支援事宜；

(e) 負責管理部門層面所有相關青年參與項目及活動的檔案；

(f) 擔任部門層面所有相關青年參與項目及活動的行政工作負責人；

(g) 負責所有青年事務的相關行政及聯絡工作，並督導其轄下的行政助理(青年事務)及青年項目主任；

(h) 就青年參與工作、活動及管理的最新實務發展及趨勢，向青年事務組召集人提供專業意見；

(i) 與其他紀律部隊部門的青年團體，包括香港航空青年團共同合作、制定、推行及檢討相關青年發展計劃；

(j) 與部門內部各部組進行協調、規劃及日程安排，以有效管理青年相關工作計劃；及

(k) 執行部門管理層指派的其他職務。

聘用條款：

1. 獲取錄者將按非公務員合約條款聘用，為期兩年。

2. 按部門安排每週總工作時間為44小時。

3. 一般為5天工作，並按需要於晚間、週末、公眾假期，或前往內地或海外執行職務。

薪酬：

總薪級表第34點（82,330港元）至第38點（93,255港元）

福利：

1. 受聘人如能圓滿地履行合約，期間表現和行為一直保持高水平，即可獲發約滿酬金。該筆酬金加上政府根據強制性公積金計劃所作的供款，相等於所得底薪總額的10%。

2. 12天年假、根據香港《僱傭條例》規定給予而又適用之休息日，法定假日(或另定/代替假日)、公眾假期、產假/侍產假和疾病津貼。

3. 強制性公積金供款。

申請手續：

互聯網 ✓

1. 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

2. 申請人必須在申請表（G.F. 340）中清楚列明每個職位的職責範圍。若職位涉及行政、管理、宣傳及市場推廣和／或大型活動管理等職務，申請人須詳細說明相關職務的性質及持續時間（例如：年數/月數）。

3. 持有非本地學歷的人士，須在2025年7月10日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本郵寄至香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

4. 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工｜6. 政府飛行服務隊 - 高級經理(項目與活動)

月薪：$82,330起

截止日期：03/07/2025 23:59:00

+ 5

入職要求：

(a) 具備至少10年管理職務及活動管理的實務經驗；

(b) 擁有卓越領導才能及促進團隊達致卓越營運表現的成功經驗；

(c) 具備良好的團隊合作、跨部門協作、高階思維及時間管理技巧及能力；

(d) 擁有出色的組織能力，精於日程安排及後勤管理，擅於資源優化並能按時完成限時工作；

(e) 具備良好的人際溝通技巧，並能與不同持份者合作；

(f) 持有一所香港大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(g) 中英文書寫能力優良，並操流利英語、粵語及普通話；

(h) 具有大型活動統籌、管理及執行的相關工作經驗；及

(i) 熟練使用電腦及常用商業軟件，包括文書處理、試算表及簡報軟件。

職責：

(a) 根據政府最新關鍵績效指標，整體管理及統籌部門層面的項目及活動；

(b) 制定及統籌政府飛行服務隊所倡導的項目，以宣傳及推廣政府飛行服務隊的形象與服務；

(c) 就部門活動與保安局及其他紀律部隊部門進行聯絡和溝通；

(d) 與外部機構進行規劃、日程安排及協調，以有效管理各項活動及工作計劃；

(e) 統籌日程安排和人力資源規劃，促使相關項目及活動得以順利開展；

(f) 在部門項目及活動中擔任部門代表、主管人員及主要聯絡人；

(g) 監察及檢討所有活動及項目的成效，並向部門管理層提交相關建議；

(h) 作為部門項目及活動運作事務及查詢的聯絡人，定期向保安局及其他決策局/部門提供部門項目及活動的最新進展；

(i) 與部門聯絡及傳訊辦公室、行動及飛行運作團隊協作，按需要通過媒體或社交平台發布及推廣部門的重大活動；及

(j) 執行部門管理層指派的其他職務。

聘用條款：

1. 獲取錄者將按非公務員合約條款聘用，為期兩年。

2. 按部門安排每週總工作時間為44小時。

3. 一般為5天工作，並按需要於晚間、週末、公眾假期，或前往內地或海外執行職務。

薪酬：

總薪級表第34點（82,330港元）至第38點（93,255港元）

福利：

1. 受聘人如能圓滿地履行合約，期間表現和行為一直保持高水平，即可獲發約滿酬金。該筆酬金加上政府根據強制性公積金計劃所作的供款，相等於所得底薪總額的10%。

2. 12天年假、根據香港《僱傭條例》規定給予而又適用之休息日，法定假日(或另定/代替假日)、公眾假期、產假/侍產假和疾病津貼。

3. 強制性公積金供款。

申請手續：

互聯網 ✓

1. 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

2. 申請人必須在申請表（G.F. 340）中清楚列明每個職位的職責範圍。若職位涉及行政、管理、宣傳及市場推廣和／或大型活動管理等職務，申請人須詳細說明相關職務的性質及持續時間（例如：年數/月數）。

3. 持有非本地學歷的人士，須在2025年7月10日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本郵寄至香港大嶼山香港國際機場南環路18號政府飛行服務隊人事組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

4. 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工｜7. 政府新聞處 - 助理新聞主任(攝影及視像製作)

月薪：$33,405起

截止日期：03/07/2025 23:59:00

+ 14

入職要求：

(a) 符合以下其中一項資歷：

(i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，並以攝影或視像製作為選修科目(註2)，或具備同等學歷(註3及4)；及

(ii) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用(註6、7、8及9))的語文能力要求方面取得一級成績，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

或

(b) (i) 持有香港任何一所專上院校頒發的經評審副學士學位/高級文憑，並以攝影或視像製作為選修科目(註2)，或具備同等學歷 (註4及5)；及

(ii) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2級或以上成績(註10)，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

或

(c) (i) 持有註冊專上學院註冊後頒發的文憑，並以攝影或視像製作為選修科目(註2)，或具備同等學歷(註4及5)；及

(ii) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2級或以上成績(註10)，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

或

(d) (i) 在香港中學文憑考試取得五科第3級或同等或以上成績(註11及12)，或具同等學歷；或在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科C級/第3級或以上成績(註12)，或具同等學歷；及

(ii) 具有至少三年全職攝影師或剪接師的工作經驗(註13)；及

(iii) 在香港中學文憑考試或在香港中學會考中國語文科及英國語文科的語文能力要求方面取得第2級或以上成績(註10)，或同等成績；以及能有效地以中文和英文溝通。

以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績。

註:

(1) 獲取錄人員如持有上述入職條件(b)、(c)或(d)項的入職學歷，他們會以低於起薪點兩點(即總薪級表第12點(每月29,995元))受聘。

(2) 在過往招聘工作中，符合資格的應徵者之選修科目已載列於政府新聞處互聯網(https://www.isd.gov.hk/chi/io2.htm)以供參考以供參考)。

(3) 現正修讀大學學士學位或同等學歷，並如上文第(a)項所述以攝影或視像製作為選修科目，並將在2025或2026年畢業的學生也可申請。上述申請人必須分別在2025或2026年內取得所需學歷資格(即持有香港任何一所大學頒發的學士學位或同等學歷)，才會獲聘任。

(4) 申請人如持有上述入職條件第(a)、(b)及(c)項所述的學歷，應在申請表上詳列其主修的科目。申請人須提交相關證書及成績單副本，以證明其學歷。

(5) 現正修讀上述第(b)項所述課程的應屆畢業生亦可申請。上述申請人必須在2025年內取得所需學歷資格(即香港任何一所專上院校頒發的經評審副學士學位/高級文憑或同等學歷），才會獲聘任。

(6) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級。

(7) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試中國語文科第5級或以上成績；或香港高級程度會考中國語文及文化、中國文學或中國語文科C級或以上的成績，會獲接納為等同綜合招聘考試中文運用試卷的二級成績。香港中學文憑考試中國語文科第4級成績；或香港高級程度會考中國語文及文化、中國文學或中國語文科D級的成績，會獲接納為等同綜合招聘考試中文運用試卷的一級成績1。

(8) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試英國語文科第5級或以上成績；或香港高級程度會考英語運用科C級或以上成績；或General Certificate of Education (Advanced Level) (GCE A Level) English Language科C級或以上成績，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績。香港中學文憑考試英國語文科第4級成績；或香港高級程度會考英語運用科D級成績；或GCE A Level English Language科D級成績，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的一級成績。

(9) 政府在聘任公務員時，在International English Language Testing System (IELTS)學術模式整體分級取得6.5或以上，並在同一次考試中各項個別分級取得不低於6的成績的人士，在IELTS考試成績的兩年有效3期內，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績。IELTS考試成績必須在職位申請期內其中任何一日有效(4即2025年6月20日至7月3日)。

(10) 政府在聘任公務員時，過往香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級及E級的成績，在行政上會分別被視為等同2007年或以後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級的成績。

(11) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(12) 中國語文科及英國語文科可包括在內。

(13) 具有全職攝影師或剪接師相關工作經驗的申請人，應在申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))的「就業詳情」一欄詳細列明「職位」及「工作性質」。

《基本法及香港國安法》測試:

政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。申請人必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關5的《基本法及香港國安法》測試。

技能測試:

合資格申請人會接獲電郵通知參加由政府新聞處在香港舉辦的技能測試。技能測試日期將會刊登於政府新聞處互聯網站(https://www.isd.gov.hk)。申請人將要從三項技能測試科目(即(1)攝影、(2)視像拍攝及(3)視像剪接)中選擇並完成其中一項科目。

申請人必須通過有關技能測試才會進入隨後的遴選程序。申請人於截止日期後五個月內仍未獲邀參加技能測試，則可視作已落選論。

職責：

助理新聞主任(攝影及視像製作)主要在政府新聞處轄下分組或被派駐政府總部新聞組，或其他部門的新聞及公共關係小組，負責基本的攝影或視像製作，並須協助妥善管理及保養有關之器材。他們可能須輪班工作。

聘用條款：

1. 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

2. 通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第14點(每月33,405元)至總薪級表第27點(每月61,865元)

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

1. 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

2. 遞交方式： 所有填妥的申請表格必須於 2025年7月3日或之前 透過以下其中一種方式遞交： (i) 透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請；或 (ii) 以親身或郵寄方式把申請書送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓7樓708室政府新聞處人力資源管理分組。信封面須註明「申請助理新聞主任 (攝影及視像製作)職位」。信封上的郵戳日期會被視為申請日期。如親身遞交，請於辦公時間內(星期一至五(公眾假期除外)上午八時四十五分至下午五時三十分，午膳時間下午一時至二時休息）遞交申請。

3. 證明文件： 除申請表格外，申請人需於2025年7月10日或之前以親身或郵寄方式，把相關證書及成績單副本送達上述聯絡地址，以證明其學歷。信封面及各證明文件副本上須註明網上申請編號(如適用)。

4. 由於邀請及通知將以電郵方式送出，申請人必須提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請及通知妥為收悉。

政府工｜8. 民航處-高級民航事務主任(高級營運督察)

月薪: $127,700起

截止日期:11/07/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有或曾持有國際民用航空組織(國際民航組織)締約國的航空運輸飛行員執照(飛機)，並具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；或

(ii) 持有或曾持有國際民航組織締約國包含多引擎儀表飛行等級的商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)，並通過航空運輸飛行員執照考試和具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；

(b)英文書寫能力優良，操流利英語；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

沒有有效一級體檢合格證明書的人士亦可申請，惟須獲民航處核准的航空體檢醫生發出證明，確證申請人的體能適宜履行操作整套飛行模擬器的職務。

就第(a)(i)及(a)(ii)項而言，取得執照後的相關工作經驗是指申請人在取得航空運輸飛行員執照(飛機)、商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)後累積的飛行經驗。

職責:

(a) 對航站設施、停機坪及基地進行檢查，並對航空營運人許可證持證機構進行其他安全監察，確保持證機構的操作手冊和訓練手冊等文件及發給操作人員的所有其他指示，均符合既定的政策及標準；

(b) 視察專業飛行員訓練、監察有關標準，並確保訓練依照所有相關法例進行；

(c) 審核受聘簽發私人飛行員執照的認可考核人員，並處理飛行培訓機構和地面訓練課程事宜；

(d) 調查飛機意外和事故；以及

(e) 協助制訂飛行標準和運作事宜的政策和要求。

薪酬:

總薪級表第45點(每月港幣127,700元)至總薪級表第49點(每月港幣147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關工作經驗的履歷 [請參閱註(3)]。

(b)以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，須連同有關工作經驗的履歷，送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年7月18日或之前把有關工作經驗的履歷送交上述聯絡地址，並在信封及工作經驗的履歷上註明網上申請編號及職位名稱。

(d) 履歷的格式可於民航處網頁下載(https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。

政府工｜9. 民航處-見習航空交通管制主任

月薪: $26,160起

截止日期:04/07/2025 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 在DSE取得五科第3級或同等[請參閱註1]或以上成績[請參閱註2]，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦) C級 / 第3級[請參閱註3]或以上成績[請參閱註2]，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中英文科達第3級[請參閱註3]或以上成績，以及中國語文科達第2級[請參閱註3]或以上成績，或具同等學歷；

(c) 能夠有效地以英語溝通；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

[備註：中文語文能力未能符合上述(b)項規定，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。另請參閱註4]。

註:

(1) DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；DSE應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文科及英國語文科。

(3) 2007年前的中學會考中英文科(課程乙) C級及E級成績，被視為等同2007年或之後香港中學會考中英文科第3級和第2級成績。

(4) 中文語文能力未能符合上述入職條件(b)項規定的人士，但符合其他入職條件者，亦可提交申請。部門會因應運作需要，考慮聘用有限數量未能符合中文語文能力要求但能夠以中文口語 (廣東話/普通話)溝通，和明白簡單的書面中文的申請人。

職責:

(a)見習航空交通管制主任*主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練；接受基本飛行知識訓練；以及執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作。須24小時輪班當值。

(b)見習航空交通管制主任必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求。(有關進一步的資料可參閱民航處網頁https://www.cad.gov.hk)

薪酬:

見習職級薪級表第11點(每月港幣26,160元)至見習職級薪級表第14點(每月港幣31,725元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書G.F.340 (Rev.7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層招募組，信封面須註明申請的職位名稱。申請人必須在申請書上或隨申請書附上的另一頁上清楚列出公開考試中所有科目的成績。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工｜10. 渠務署化驗師

月薪: $61,865 起

截止日期 : 27/06/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有本港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽化學學士學位，或具備同等學歷，而修畢的學分或完成的試卷最少有三分之二為化學科目，並在取得學位後有兩年相關的工作經驗；或

(ii) 持有本港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽化學學士學位，或具備同等學歷，而修畢的學分或完成的試卷最少有二分之一為化學科目，並持有本港任何一所大學頒授的化學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績 ；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或具備同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 督導化驗室的員工進行污水、污泥及工商業污水樣本的化驗工作，並就化驗室規範和實地工作為員工提供培訓；

(b) 安排化驗室程序和分析方法；

(c) 監察污水處理廠的污水和排放水的水質和水質變化趨勢，並進行實地視察和水流測量，以及排放水的實地取樣及化驗工作；

(d) 就有關污水處理、環境監察和工商業污水相關排放事宜提供意見，並進行污水處理和環境保護的研發工作；以及

(e) 安排供應與污水處理過程和顧及環境有關的化學品，並就其使用提供意見。

薪酬:

總薪級表第 27 點 (月薪港幣 61,865 元) 至總薪級表第 44 點 (月薪港幣 119,650 元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 (G.F.340 (Rev.7/2023)) 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請表格，須連同學歷證書副本、修業成績副本及學歷 / 專業資格和相關工作經驗的履歷，於截止申請日期 (即 2025 年 6 月 27 日) 或之前送達香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 43 樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜11. 文化體育及旅遊局(文創產業發展處)-經理 (建築、印刷出版及推廣)/ 經理 (創意智優計劃)

薪酬: 港幣 33,405 元

截止日期: 26/06/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第 3 級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關項目管理或管理公共／非牟利項目資助計劃，或為政府／半官方機構／公營服務界別的委員會／專案小組提供行政支援的全職工作經驗；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括 Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理；以及

(f) 性格外向主動，勤奮不懈，具備良好的公關技巧、人際關係和溝通能力，做事有條理，注重細節及合規要求，并能承受壓力和在限期緊迫的情況下工作。

職責:

經理 (建築、印刷出版及推廣)

(a) 協助聯繫建築業界，以及監察該界別獲創意智優計劃資助項目的執行情況；

(b) 支援總監 (建築、印刷出版及推廣) 及高級經理 (建築、印刷出版及推廣) 聯繫與潮玩、繪本插畫、內地文創品牌相關及／或其他獲指派項目的主辦單位，并監察該等項目的執行情況；

(c) 協助協調不同單位有關「香港周」「香港流行文化節」「香港全民閱讀日」及其他項目等事宜；

(d) 為高級官員在出席建築、印刷出版及推廣科轄下活動時提供後勤支援，當中包括但不限於撰寫講辭；

(e) 管理及更新與建築、印刷出版及推廣科轄下創意產業相關的數據庫，并執行其他行政職務；以及

(f) 執行其他獲指派的職務。

職責:

經理 (創意智優計劃)

(a) 協助評審／審核／評估創意智優計劃申請及計劃進度／完成報告，以及監察創意智優計劃獲批項目的推行情況，包括擬備項目協議、處理申請者的項目變動的要求及進行實地視察等；

(b) 協助擬備和統籌創意智優計劃項目的相關報表和創意智優計劃秘書處的行政報表；

(c) 為創意智優計劃評審小組預會和會議提供行政和後勤支援，以及協助監察與創意智優計劃審核委員會有關的行政事宜；

(d) 處理公眾查詢，并就申請事宜聯絡準申請者；

(e) 監察文創處撥款管理及資訊系統的日常運行，以及協助系統增強和維護；

(f) 檢討創意智優計劃網站內容，以便使用者獲取資訊，以及協助維持創意智優計劃秘書處的檔案系統，并協助推行電子檔案保管系統；以及

(g) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期 24 個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第 340 號 (7/2023 修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請表格連同 (i) 學歷 (包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表) 及 (ii) 工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本 (上述)，郵寄到香港灣仔告士打道 5 號稅務大樓 37 樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科或電郵至 recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面 (如以郵寄遞交) 或電郵內 (如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工｜12. 教育局(課程支援分部)-助理項目管理主任 (EDB/CSD/168/25)

薪酬:月薪33,382元

截止日期 :26/06/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b)符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3[見註(ii)]或以上成績，或具備同等成績；

(c)在取得學位後，具備至少2年全職工作經驗。具備聯絡、項目管理和活動策劃經驗者優先；

(d)具備良好中、英語的書寫及會話能力；

(e)具備良好人際溝通技巧；以及

(f)具備良好電腦應用知識，例如文書處理、中文輸入法、試算表及簡報軟件。

職責:

(a)為專業發展課程和教育局培訓行事曆提供行政及後勤支援；

(b)管理培訓紀錄，並編制每月的統計數據和報告，以便監察和籌備專業發展課程；

(c)就託辦課程協助草擬課程範疇、監察活動的進行和聯絡培訓課程供應商；

(d)執行家長教育活動的行政工作，以及處理教師、家長和公眾的查詢；

(e)協助籌備及舉辦活動(例如博覽會、典禮、簡介會、研討會等)；以及

(f)支援各項新措施並執行其他相關職責。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 [即 G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書，須連同學歷證明、工作經驗履歷等文件，於截止申請日期或之前送達九龍九龍塘沙福道 19 號教育局九龍塘教育服務中心東座 4 樓 E420 室，信封面須註明職位名稱及編號。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並須於截止日期前將相關文件副本郵寄至上述地址，信封及文件需註明網上申請編號及職位名稱。

政府工｜13. 教育局(資訊科技管理分部)-計劃行政主任 (EDB/ITM/169/25)

月薪: $35,080

截止日期 : 27/06/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷 [見註 (i)]；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第 2 級或以上成績，或具備同等成績 [見註 (ii)]；

(c) 具備良好的中英文語文能力；

(d) 在取得學位後，具備不少於 1 年全職支援資訊科技系統的工作經驗，具備政府或公營機構經驗者優先 [見註 (iii)]；

(e) 良好的溝通、人際關係及表達技巧；

(f) 良好的分析及解決問題能力。

註:

(i) 經本地評審的學士學位屬資歷架構第 5 級，僅接納學士學位資歷；

(ii) 2007 年前中學會考中國語文及英文科 (課程乙) C 級及 E 級，分別視為等同其後的第 3 級和第 2 級；

(iii) 須述明取得學歷後的相關工作經驗及性質，政府或公營機構從事資訊科技系統維護、支援及提升經驗者優先。

職責:

(a) 管理教育局資訊科技系統的維護、支援及提升；

(b) 就系統發展事宜與開發人員、其他分部／組別、學校及相關人士聯絡；

(c) 解答系統使用者疑問，並與技術團隊跟進；

(d) 監察新計劃的品質、交付進度及程序錯誤修復；

(e) 進行初步用戶驗收測試 (UAT)，提供 UAT 支援並準備測試案例；

(f) 檢視技術團隊提出的系統設計與工作流程；

(g) 按要求履行其他職責。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約條件聘用，合約期 1 年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格 G.F. 340 (Rev. 7/2023) 可於民政事務處、勞工處就業中心索取，或從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載；

(b) 填妥的申請書須連同學歷證明、工作經驗履歷等文件，於截止日期前送達香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 23 樓 2327 室教育局資訊科技管理分部，信封面註明職位名稱及編號；

(c) 可通過公務員事務局網站作網上申請，並於截止日期前將文件副本郵寄至上述地址，註明網上申請編號；

政府工｜14. 財政司司長辦公室 - 總監 (先進製造與新能源科技)

月薪：港幣 101,775 元

截止日期 : 03/07/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 具備最少 10 年先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及 / 或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技領域相關知識和經驗；

(e) 在先進製造及 / 或新 / 綠色能源科技生態圈有廣泛人脈；

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話；及

(g) 能於壓力下工作，有強烈的責任感及能獨立工作。

職責:

(a) 帶領先進製造與新能源科技團隊於先進製造與新能源科技領域接觸高潛力的目標企業；

(b) 協助執行總裁實施及跟進為重點企業量身定制的方案；

(c) 與內地和海外招商引才專組、國際和本地的業界夥伴、政府機構和主要持分者合作，為先進製造與新能源科技領域構建強大重點企業生態圈；

(d) 在本地及國際商業活動中發表演講，宣傳香港先進製造與新能源科技產業的獨特優勢和機遇；

(e) 確保團隊為先進製造與新能源科技領域的潛在和後續企業提供優質和客製化的支援服務；

(f) 管理並確保團隊的表現達成目標，並向高層官員提供高效的支援；

(g) 按需要為引進重點企業辦公室首長級人員就工作及職務提供支援；及

(h) 到訪內地及海外國家執行職務。

備註：工作地點可能按運作需要變更，獲錄取者可能需要到訪內地及海外國家執行職務。

聘用條款：獲取錄者按非公務員合約條款聘用，合約期為 18 個月或至 2027 年 3 月 31 日，以較早者為準。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

申請人必須使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交申請表格[通用表格第340號]，並須在不遲於截止申請日期後一個星期，把以下文件送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈23樓2327室教育局資訊科技管理分部，信封面和文件副本上須註明網上申請編號：

(a) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(b) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(c) 有關證書和修業成績表副本；以及

(d) 工作證明副本。