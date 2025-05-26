政府工｜16份月薪16K-212K！民政處請行政助理　任何學位0經驗28K

雖然政府打算削減一萬個職位，不過仍有新的職位空缺，《開罐》整合了其中16份政府工，有工種門檻不高，例如民政處請行政助理，月薪28K但任何學位和零經驗都可以申請，好適合一眾有大學學位的職場小薯或新鮮人申請。



政府工｜1.規劃署-測量主任(規劃)

月薪: $25,115起

截止日期:13/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院的測繪及地理資訊學高級文憑或土地測量文憑╱高級證書，或具備同等學歷；[參閱註(1)]

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級(E級)或以上成績，或具同等成績；[參閱註(2)]以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 如申請人尚未具備入職條件(a)所述學歷資格，但正修讀有關課程，並將於2024/25學年取得所需學歷資格也可申請；申請人如獲錄用，必須在2025年12月31日或之前取得所需學歷資格才獲聘任。

職責:

(a) 執行規劃工作所需的勘測及實地工作，並擬備實地測量及視察報告；

(b) 整合、處理及編列規劃統計數據；

(c) 運用地理資訊系統及資訊科技技術，支援各項規劃任務；

(d) 向公眾發布規劃資料；

(e) 查核發展建議及圖則，包括建築圖則及總綱發展藍圖；以及

(f) 對違例發展項目採取執行管制及檢控行動。

(或須在偏遠地點工作，以及在正常工作時間以外和╱或不定時工作。)

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第22點(每月港幣49,230元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 Ｖ

(a)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格連同學歷證明文件及修業成績表的副本親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須於2025年6月20日或之前把學歷證明文件及修業成績表的副本親身遞交或郵寄至上述聯絡地址，並於信封及文件上註明網上申請編號。

政府工｜2. 規劃署-見習測量主任(規劃)

月薪: $16,510起

截止日期:13/06/2025 23:59:00

入職條件:

(a)(i) 在DSE數學科成績達第3級或以上，另有四科成績達第2級或以上，或具備同等學歷；或

(ii) 在中學會考數學科成績達C級或以上，另有四科成績達第2級／E級或以上，或具備同等學歷；或

(iii) 在DSE數學科成績達第3級或以上，或具備同等學歷，並在實地測量方面具備至少三年實務工作經驗；或

(iv) 在中學會考數學科成績達C級或以上，或具備同等學歷，並在實地測量方面具備至少三年實務工作經驗；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香DSE或中學會考中英文科考獲第2級(E級)或以上成績，或具備同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如在香港中學文憑考試地理科成績達第2級或以上，或在香港中學會考地理科成績達E級或以上，或具備同等學歷，可獲優先考慮。

註:

(1)申請人如在獲聘時已獲取由香港理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院的測繪及地理資訊學高級文憑或土地測量文憑╱高級證書，或具備同等學歷，將不會獲考慮聘用為見習測量主任(規劃)。獲取錄的申請人須就上述有關資料作出聲明。

(2)前述(a)(i)及(a)(ii)項的科目可包括中國語文科和英國語文科。

職責:

主要接受為期三年的在職培訓，包括修讀夜間課程，並協助高級測量主任(規劃)及其他高級人員執行以下職務—

(a) 執行規劃工作所需的勘測及實地工作，並擬備實地測量及視察報告；

(b) 整合、處理及編列規劃統計數據；

(c) 運用地理資訊系統及資訊科技技術，支援各項規劃任務；

(d) 向公眾發布規劃資料；

(e) 查核發展建議及圖則，包括建築圖則及總綱發展藍圖；以及

(f) 就違例發展採取執行管制及檢控行動。

(或須在偏遠地點工作，以及在正常工作時間以外及╱或不定時工作。)

薪酬:

見習職級薪級表第4點(每月港幣16,510元)至見習職級薪級表第6點 (每月港幣18,730元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 Ｖ

(a)申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格連同學歷證明文件、修業成績表及工作經驗的證明文件（如適用）的副本親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須於2025年6月20日或之前把學歷證明文件、修業成績表及工作經驗的證明文件（如適用）的副本親身遞交或郵寄至上述聯絡地址，並於信封及文件上註明網上申請編號。

政府工｜3. 漁農自然護理署-合約副獸醫科技師

月薪:$42,640

截止日期:13/06/2025 23:00:00

入職條件:

(a)在香港已/將註冊為醫學化驗師；

(b)正在就讀或已取得醫學實驗室技術委員會認可的資格，例如醫學實驗室科學文憑，或同等學歷；

(c)能操流利粵語及英語，並能讀寫中文及英文；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試（HKDSEE）或香港中學會考（HKCEE）中國語文科語和英國語文科達第2級或以上成績，或具同等成績；

(e)熟悉電腦軟件包括MS Word、MS Excel、MS PowerPoint 及中文輸入法；及

(f)具備1年或以上獸醫或醫學實驗室的經驗。

職責:

(a)按照化驗室工作指引和操作程序進行檢測工作；

(b)檢查及處理樣本是否符合樣本登記指引所列的準則；

(c)協助檢查庫存以確保化驗室用品維持一定庫存量及妥善儲存試劑、消耗品和樣本；

(d)根據標準操作要求和計劃維護實驗室設備；

(e)在實驗室資訊系統中進行資料輸入和樣本登記；

(f)保存記錄及協助準備統計報告或專案計畫；

(g)根據 NATA / ISO 17025的準則，協助化驗室主管驗證檢測方法的有效性；

(h) 在監督下協助品質保證和品質管理事務；

(i)協助處理與賽馬跨境移動的相關事務；及

(j) 履行主管指派的任何其他職責。

聘用條款:

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 Ｖ

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書填妥後，須送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署。請在信封上註明所申請職位的名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

政府工｜4. 1823-客戶服務主任

月薪: $24,770最高(參閱註3)

完成合約後可獲發放約滿酬金

截止日期 :09/06/2025 17:00:00

入職條件:

(ai) DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪16,250元；培訓後，月薪19,140元)；及

(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

(aii) 在DSE四科包括英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或中學會考四科包括英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,550元；培訓後，月薪17,100元)；及

(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

(aiii) 在DSE四科包括中文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在中學會考四科包括中文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,550元；培訓後，月薪17,100元)；及

(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

註:

培訓後基本月薪為17,100元或19140元；如申請額外工作時數，月薪可達22,110元或24,770元。

職責:

(a)通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件，實在是難得又充滿挑戰的工作體驗。

(b)須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班(約每兩個月出任通宵班五日)。

(c)為確保向市民提供24小時服務，若輪班當日遇上惡劣天氣(例如颱風及黑色暴雨)，亦需如常工作。

(d)面試將於2025年6月中旬舉行。

(e)獲聘用者最快須於2025年8月上旬上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

(f)想知道更多詳情，請瀏覽 www.1823.gov.hk。如你想了解更多關於1823客戶服務主任的工作，請前往https://www.1823.gov.hk/tc/recruitment/customer-service-officer觀看短片介紹。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 Ｖ

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

(d)申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工｜5.離島民政事務處-行政助理

月薪: $28,725

截止日期 :06/06/2025 18:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[參閱註]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(a) 應徵者如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，合約期為一年；續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

(b) 須在離島民政事務處或其他指派的地點工作，須戶外和不定時工作。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 X

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(b) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交至香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓20字樓離島民政事務處人事組。請在信封面註明"申請行政助理職位"。

政府工｜6.香港海關-海關督察

月薪: $48,335起

截止日期: 11/06/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲一級成績，或具同等成績；或

(a)(ii) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港任何一所大專院校頒發的認可副學士學位，或香港任何一所理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或任何一所已註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績

(a)(iii) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

[註：上述(a)(iii)所指的科目可包括中國語文科及英國語文科。]

(b) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

(c) 能操流利粵語及英語

(d) 通過體能測驗；及

(e) 通過視力測驗。

職責:

海關督察主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。海關督察須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿著制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第8點(每月48,335元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點(每月83,840元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。獲錄用的申請人須於香港海關學院通過督察基本訓練課程及於三年試用期完結前通過督察延續訓練課程。成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取，及從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須以通用表格第340號(7/2023修訂版)提出申請。所有填妥的申請表格須於2025年6月11日或之前經下列其中一個方式遞交：

(i) 透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)遞交網上申請；

(ii) 郵寄到下述聯絡地址，信封面註明「申請海關督察職位」；或

(c) 投入設於香港北角渣華道222號海關總部大樓地下的投遞箱。

政府工｜7.香港警務處-管工（清潔）

月薪: $22,145起

截止日期: 06/06/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b)取得相關學歷資格，並於其後具備兩年有關監督受僱從事清潔及／或保養樓宇員工的經驗；

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a) 帶領一隊初級人員，並督導他們完成一般清潔及派遞工作；

(b) 策劃清潔行動；

(c) 安排禮儀活動的場地；以及

(d) 巡視建築物，並跟進設施保養工作。

(註：可能須不定時工作、穿著制服、在惡劣天氣及「極端情況」下當值及戶外工作。)

薪酬:

總薪級表第7點(每月22,145元)至總薪級表第11點(每月28,225元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 申請人須在申請書上詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請書，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中文或英文水平的證明文件副本，須於2025年6月6日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年6月13日或之前把所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工｜8.海事處-海道測量師

月薪: $163,925起

截止日期: 06/06/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的海道測量學士學位以上資格，或具備同等資格，或具備海事處處長接納的海道測量相關專業資格；

(b)(i) 為香港測量師學會土地測量組的正式會員，或具備同等專業資格；或

(ii) 持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書，或具備同等資歷；

(c) 具備超過十年工作經驗，其中包括：

(i) 三年編製海圖或海道測量經驗；或三年水文及相關範疇經驗；或

(ii) 三年與水文相關的測繪經驗；

(d) 業經證實的管理能力及在其專業範疇的實際經驗；

(e) 中英文講寫能力俱佳；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a) 策劃及組織香港水域的海道測量；

(b) 統籌測量，以協助疏浚、海洋研究及敷設電纜；

(c) 統籌水文數據的收集及整理，用於製作海圖、刊物及其他應用，以符合國際海道測量組織和國際海事組織的標準及規定；

(d) 監察海圖及刊物的出版及發行；

(e) 指揮行動，以尋找香港水域內對航行構成危險的新位置，並進行定位及編繪海圖；

(f) 監察東亞海道測量委員會區域電子海圖協調中心的規劃、成立及運作；以及

(g) 代表政府參與國際海道測量組織及其他國際或地區海道測量組織。

薪酬:

首長級薪級表第1點（現時月薪為163,925元至179,425元

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，一般為期三年。

獲取錄者將受《強制性公積金計劃條例》（第485章）規管，並須向強制性公積金（下稱「強積金」）計劃作出僱員方面的供款。如受聘人在三年合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府向強積金計劃所作的供款，相等於其在合約期內擔任海道測量師職位所得底薪總額的15%。附帶福利包括房屋福利、例假（連度假旅費津貼），以及同級人員可享有的其他福利。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人須於申請書內詳述其資歷及相關範疇的工作經驗，包括職位名稱、在職年期、工作性質及管理經驗等，以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須於截止申請日期或之前送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

政府工｜9. 文化體育及旅遊局 -經理（設計）

月薪: $33,405元

截止日期: 06/06/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關項目管理或為政府／半官方機構／公營服務界別管理公共／非牟利項目資助計劃的全職工作經驗，曾在文化及／或創意業界工作更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通電腦軟件，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理；以及

(f) 性格外向主動，勤奮不懈，具備良好的公關技巧、人際關係和溝通能力，做事有條理，注重細節及合規要求，並能承受壓力和在限期緊迫的情況下工作。

職責:

(a) 協助處理來自包括香港設計中心、香港貿易發展局、工商組織、機構、個別人士等設計業／時裝設計業持份者和客戶的要求和查詢，透過創意智優計劃的項目資助和專項資助或由文創處提供的其他支援，促進制訂推廣和發展文化及創意產業的措施，並與業界組織／機構保持工作關係；

(b) 協助審核在創意智優計劃專項資助下的項目（「獲資助項目」）計劃及建議書；

(c) 協助監察「獲資助項目」的執行及合規情況，並評估其成效，以及在有需要時編製報告及相關文件；

(d) 為政府主要官員及文創處高級官員在出席與設計／時裝相關活動時提供支援，例如進行活動前評估、實地考察、準備簡報及提供後勤支援等；

(e) 為總監（設計）和高級經理（設計）在協調策劃和組織大型活動（包括「香港時裝薈」）的工作上提供主要支援；

(f) 就推動開拓內地和海外市場的代表團和海外展覽提供額外支援，以培育和推廣香港設計業；

(g) 擬備及整合與上述職責相關的定期和臨時報表，並提供其他行政支援；以及

(h) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本郵寄到香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科，或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk

政府工｜10. 衞生署 -高級項目經理

月薪: $127,700元 (另加約滿酬金)

截止日期: 02/06/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a) 為1975年12月5日以後選出的香港工程師學會(電子或生物醫學界別)正式會員，或具備同等資格；

(b) 取得有關資格後最少10年從事下列領域的工作，其中最少5年擔任主管職位︰

(i) 醫療器械規管事務，例如制訂指引、技術參考、業務守則及操作程序，醫療器械及貿易商表列申請，醫療器械推出市面後的安全警示及醫療事件監察；或

(ii) 醫療器械認證評核機構工作，醫療器械、本地負責人、本地製造商和進口商評核計劃，籌劃及進行對相關方面的評估和監控巡查；

(c) 熟悉以下相關資料者，可獲優先考慮︰

(i) 其他地區的醫療器械規管制度；

(ii) 國際組織的醫療器械規管標準，例如世界衞生組織全球基准評估工具+醫療儀器(“世衞評估工具+醫療儀器”)及國際醫療器械監管機構論壇的文件；

(iii) 品質管理系統、風險管理系統及職業健康及安全管理系統；以及

(iv) 醫療器械分級、運作原理、臨牀用途、安全性、品質及效能方面的知識；以及

(d) 具備良好演講和溝通技巧，中、英文口語及書寫能力可獲優先考慮。

(註：申請人須提交有關修業證書／成績單及工作經驗的證明文件副本。)

職責:

(a) 就醫療儀器行政管理制度(“上述管理制度”)規劃、制訂、監察、評估及監督與管制／規管醫療儀器相關的日常運作，包括制訂指引、技術參考、業務守則及操作程序，以及醫療儀器、認證評核機構、本地負責人、製造商和進口商的表列工作；

(b) 對上述管理制度、世衞評估工具+醫療儀器、其他國家的規管制度進行差距分析，望能按照世衞評估工具+醫療儀器訂立本地規管制度規管本港的醫療儀器；

(c) 協助擬備立法建議立法規管醫療儀器；

(d) 按照醫療儀器科及／或香港藥物及醫療器械監督管理中心(“藥械監管中心”)日常規管醫療儀器的運作需要，並根據世衞評估工具+醫療儀器的規定，就醫療儀器科及／或藥械監管中心的網站、各資料庫系統、電腦化管理及控制系統進行規劃、設計及開發工作；

(e) 從事開發品質管理系統及風險管理系統等工作，協助藥械監管中心取得認可，成為世衞評估工具+醫療儀器成熟程度第四等級並成為世界衞生組織規管醫療儀器的表列機構；以及

(f) 統籌宣傳和諮詢計劃，以及籌辦工作坊／研討會，藉此與商戶、醫療機構、國際論壇、其他持份者就醫療儀器的規管工作建立及維繫工作關係，並與公眾人士保持聯繫。

(備註：受聘人須執行戶外職務╱現場視察。工作地點及時間因應本部門的運作需要而定，可能須輪班工作。)

聘用條款:

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。在網上遞交申請的人士，須在2025年6月12日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。

政府工｜11. 教育局-行政助理

月薪: $27,475元

截止日期: 06/06/2025 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上，或具備同等成績者優先

(c) 在取得有關學位後，具備不少於2年相關全職工作經驗者優先

(d) 中英文良好，具備優良的中、英文寫作及口語能力；以及

(e) 熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，例如文書處理、試算表及簡報軟件。

職責:

(a) 為專業發展及培訓分部轄下的組別提供行政及文書支援；

(b) 統籌辦公室行政工作，包括但不限於資源管理、資訊科技支援、採購、財政管理、辦公地方的安排、檔案管理、以及處理公眾電話查詢等；

(c) 為會議提供秘書及後勤支援；

(d) 協助籌辦相關活動、簡介會及培訓活動；以及

(e) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組)(郵寄的申請表格，以香港郵戳日期為準）。請在信封面上註明「申請行政助理」。

（c）申請人亦可以於截止申請日期或之前把填妥的表格以電郵發送到pdtadmin@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請行政助理」。

政府工｜12.食物環境衞生署-研究主任

月薪: $51,170元

截止日期: 04/06/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i)持有本港大學頒發的食物科學╱食物科技╱營養科學╱營養治療學╱食物毒理學╱食物微生物學╱食物生物科技╱公共衞生╱流行病學與生物統計學╱應用科學或自然科學(相關的動物學或農業學科，或同類學科)理學碩士學位，或具同等學歷；或(ii)持有本港大學頒發的食物科學╱食物科技╱營養科學╱營養治療學╱食物毒理學╱食物微生物學╱食物生物科技╱公共衞生╱流行病學與生物統計學╱應用科學或自然科學(相關的動物學或農業學科，或同類學科)學士學位，或具同等學歷，並在取得學位後，具備兩年相關的全職工作經驗，以及

(b) (i)在香港中學文憑考試中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級∕E級或以上成績，或具同等學歷。

職責:

(a) 進行調查，從食物安全角度了解一般市民和特定對象(如食物從業員)就抗菌素耐藥性和抗菌素應用方面的認識、態度和行為，從而訂立抗菌素耐藥性的風險傳達策略；

(b) 就食物安全的宣傳資料進行研究、提供技術支援、推廣並作評估，及透過不同通訊平台及工具(例如WhatsApp、Instagram和Facebook等社交媒體)作公眾健康教育；

(c) 協助制定和實施宣傳工作，提高公眾和業界在處理食物時應用「食物安全五要點」和良好衞生規範的意識；

(d) 與服務供應商保持聯繫，以設計和執行與食物安全相關的推廣活動，包括抗菌素耐藥性和營養標籤的宣傳推廣計劃；

(e) 定期檢視食物安全中心網站內風險傳達的內容，並徵詢相關人員的意見，適時更新網頁內容；

(f) 為特定對象(如學生或患有慢性疾病的市民)，進行學校和社區的營養標籤推廣計劃；以及

(g) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工｜13.創新科技署-生物科技總監

月薪: $194,825元起

截止日期: 12/06/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有生命科學或生物科技領域的博士學位；

(b) 在取得上述學歷後，具有最少十年在科學或企業機構擔任高層管理人員的相關工作經驗；

(c) 在生物科技及相關範疇具備深厚的研究或技術資歷(如在其本身的專業領域具有國際認可地位則更佳)；

(d) 擁有良好的科學及／或商業網絡；善於進行研發及／或業務和產品開發；並掌握目前的科技及市場趨勢(如熟悉內地的生物科技發展l及商業應用情況則更佳)；以及

(e) 具優良的英文講寫能力，以及良好的中文書寫能力並能操流利粵語及普通話。

職責:

生物科技總監屬非公務員職位，負責就生物科技及相關領域，向創新科技署署長提供與科技有關的專家意見。生物科技總監須領導一組專業人員，就創新科技署管理的創新及科技基金和其他資助計劃，協助該署在相關領域擬定用以徵求申請項目的目標主題、進行項目評審、監察項目進度和評估計劃。生物科技總監亦須與學術界、科研機構、業界和其他相關組織保持聯繫，就生物科技領域與其他政府部門／機構聯絡並提供活動支援，以及在這方面進行與創新科技署運作和策略發展有關的特別活動。

薪酬：

月薪港幣194,825元至212,900元

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期由政府酌情決定，一般為期兩至三年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網X

(a) 申請人須遞交填妥的申請書[G.F.340（7/2023修訂版）]（可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載），以及詳盡履歷，詳細說明受僱記錄和職責，以及過往於相關領域的研究／項目管理／產品開發經驗，亦須提供學歷資格證明書和過去受僱記錄的副本。

（b）申請書須於截止申請日期或之前送達香港中環雲咸街19-27號威信大廈701室Asianet Consultants (HK) Limited或電郵地址。以郵寄方式遞交的申請書將以郵戳為準。以電郵方式遞交的申請書限期為截止申請日期的晚上十一時五十九分。以親身方式遞交的申請書須於截止申請日期的辦公時間內（即下午六時）或之前送達聯絡地址。

政府工｜14.知識產權署 -助理經理(市場推廣)

月薪: $33,405元

截止日期: 06/06/2025 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港本地大學所頒授有關市場推廣、公共關係、活動管理、傳訊、新聞學、工商管理或其他相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 具備良好中英文寫作及口語(包括廣東話及普通話)能力，符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用和英文運用)取得二級成績，或具同等成績[註]；

(c) 在取得相關學位後，具備最少五年相關全職工作經驗，有關經驗需在市場推廣、公共關係、活動管理、企業傳訊、廣告宣傳、網絡管理及社交媒體推廣等相關行業；具備在政府部門及有關機構的工作經驗佔優；

(d) 精通一般辦公電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理；具備平面設計及改編、影片剪輯及社交媒體應用軟體知識佔優；以及

(e) 具備優秀的溝通及人際關係技巧。

職責:

(a) 策劃、推行及協調宣傳和公眾教育活動，例如在香港及內地舉辦有關推動知識產權的保護、管理及貿易的論壇、展覽、會議及其他宣傳活動；

(b) 就舉辦合作項目、宣傳及公眾教育活動與本地和海外知識產權擁有人、專業團體、內地機關及其他政府部門協作和聯絡；

(c) 協助組織、後勤安排及推行活動、研討會、座談會、交流計劃及其他行政工作；

(d) 協助準備及製作宣傳刊物、資料、影片、動畫電子賀卡、社交媒體內容、特約廣告和新聞稿；

(e) 接待訪客及處理後勤安排、進行研究調查、擬備會議記錄及其他知識產權專題的文檔；以及

(f) 執行指派的其他工作。

註：獲聘者可能需要前往香港以外的地方進行公務外訪。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本部門的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請人必須以指定的申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 提出申請，申請

書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮

詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。

（b）透過公務員事務局互聯網站的 G.F.340 網上申請系統(https://csboa1.csb.gov.hk/csboa/jve/JVE_002_popupCheckList.action?languageType=1&extractDto.selectNo=49211&extractDto.onlineGF340=Y) 遞交網上申請。

政府工｜15.投資推廣署 -助理經理（新資本投資者入境計劃辦公室）

月薪: $23,585元

截止日期: 05/06/2025 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備兩年於政府部門、公營機構、會計師事務所、銀行或金融機構、或金融監管機構的一般行政及／或財務方面全職工作經驗者為佳；

(b) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，具備綜合招聘考試兩份語文試卷（即中文運用及英文運用試卷）的“二級”成績，或同等成績[見註(a)至(c)]；

(d) 中英文文書溝通良好，亦須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(e) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 協助分析及審查新計劃的申請及提交的投資組合、監察新計劃的合資格申請人於逗留期間是否持續遵守新計劃規則，並處理新計劃的查詢及／或投訴；

(b) 在申請人的整個申請過程中協助與主要持份者（包括相關政府決策局及部門、專業團體、申請人及其指定的服務提供者）保持聯絡；

(c) 根據新計劃規則、政府和投資推廣署的內部指引和規例，協助上級確保團隊內部有適當和高標準的治理，監察關鍵績效指標，並整合相關的統計數據及匯報運作相關事宜；

(d) 為團隊的日常營運提供行政支援，包括一般行政、人事、財務及採購等事宜，及協助建立、優化和測試新計劃的個案處理系統；以及

(e) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址nciesjob@investhk.gov.hk

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工｜16.水務署 -合約食水樣本檢驗員

月薪: $16,890元

截止日期: 06/06/2025 17:00:00

+ 2

入職條件:

申請人必須

（a）完成中四課程，或具同等學歷

（b）具備相等於中四程度的中文及英文語文能力。

職責:

合約食水樣本檢驗員主要負責

（i）從供水系統、集水區、濾水廠、用戶樓宇或其他指定地方收集水樣本及其他樣本; 及（ii）實地進行檢測。

(註: 有關人員須穿著制服及到偏遠地區工作，亦可能安排執行不定時工作。)

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網V

(a) 申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2025年6月13日或之前把所需的證書、修業成績表及相關證明文件副本送交香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組 。