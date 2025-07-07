政府工｜17份筍工18K-256K　8月初截止！警務處樂隊隊員月薪達42K

臨近暑假又到揾工轉工旺季，想揾穩定收入政府工的機會又來了！府近日再釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中17份政府工，一共有14個政府部門招聘，最遲8月初截止。當中警務處聘請樂隊隊員，有任何樂器八級資格+1年表演經驗就可以申請，月薪最高可達42K，音樂人士絕對值得考慮！



警務處聘請警員（專門人員）[樂隊成員] 一職。

政府工｜1. 香港警務處 - 警員（專門人員）[樂隊隊員]

薪酬： 月薪$28,940 - $42,390 （警務人員薪級表第4點第17點）

截止日期：2025年8月6日 23:59:00

+ 3

入職條件：

1. (a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

2. 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格；及操流利粵語；

3. 精通：(i) 任何樂器，並持有由認可音樂機構所頒發的八級或以上證書，或具備同等程度；或具備最少一年參與任何銀樂隊或管樂團的演出經驗；或

(ii) 蘇格蘭風笛或蘇格蘭鼓，並持有由英國風笛學院 (The College of Piping, UK) 所頒發的三級或以上證書，或具備同等程度；或具備最少一年參與任何風笛及鼓樂團的演出經驗；

4. 通過試演；

5. 通過體能測試；

6. 通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

7. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；以及

8. 通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責：

(a) 執行樂隊每天的例行工作，包括為綵排及表演裝卸和設置樂器及裝備，及維持樂隊大樓的保安；

(b) 出席由警隊、特區政府及其他機構主辦的綵排、表演及會操；

(c) 定時檢查樂器及制服，確保它們妥當合用，如發現損壞或需要修理／更換，即須向長官報告；

(d) 遵照樂隊主任或樂隊副總監的指示，修讀音樂課程，以提高樂理知識；以及

(e) 嚴守高水平的紀律及儀容。

薪酬：

月薪$28,940 - $42,390（警務人員薪級表第4點第17點）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

互聯網 ✓

- 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須電郵修業成績副本及證書副本到電郵地址：oc-gr-rec@police.gov.hk

政府工｜2. 康樂及文化事務署 - 二級助理康樂事務經理

薪酬： 月薪$31,795 - $51,545 （總薪級表第13點至總薪級表第23點）

截止日期： 2025年7月17日 23:59:00

+ 4

入職條件：

1. (a) (i) 持有全職教師證書，而體育科必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(ii) 持有任何一所香港高等院校、香港的理工學院、理工大學或香港專業教育學院頒發並獲認可的康樂、運動或園藝管理副學士學位／高級文憑，或同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績；以及

3. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註：

(1) 申請人如在考取上述(a)(i)或(ii)的學歷時沒有修讀體育/運動、康樂或園藝方面的課程，則須持有認可高等院校頒發的康樂、運動或園藝管理方面的文憑／畢業證書，或同等學歷。如申請人主修康體文娛研究、樹木管理、植物研究、植物培植、樹藝、生物科學、花園及園景設計等學科，亦可獲考慮，實際情況需視乎申請人修讀的個別科目而定。

(2) 為廣周知，經本地評審的副學士學位／高級文憑屬資歷架構第4級別。雖然資歷架構第4級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納相關科目的副學士學位／高級文憑資歷。

職責：

(a) 擔當前線管理人員，在康樂設施（例如公園、體育館、運動場、游泳池、泳灘、營舍及水上活動中心等）的日常管理和運作（包括園藝及樹木管理），以及舉辦康樂及體育活動方面，督導場地員工和兼職人員的工作，以及監察服務承辦商和特許承辦商的表現；

(b) 搜集資料數據，以便檢討地區對康樂服務的需求，包括提高場地使用率和評估舉辦的康樂及體育活動；

(c) 就舉辦康樂及體育活動與區議會、體育會、團體、地區組織及志願機構聯絡，並提供協助；

(d) 協助擬備財政和其他日常報表，解答市民有關康樂服務的查詢，並處理有關投訴；以及

(e) 採取與康樂事務管理有關的執法行動。

註：

(1) 每星期須工作44小時，或須輪班當值和不定時工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派；及

(2) 須接受職系首長的調派和調職，以及或須被派往新界或偏遠地區（包括離島區）工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

- 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表及證書副本。至於持有非本地學歷的人士，則須於2025年7月24日或之前把所需的修業成績表及證書副本電郵至lsm-recruit@lcsd.gov.hk，並在電郵標題及文件副本的每一頁註明網上申請編號。

- 申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交證明所需學歷的修業成績表及證書正本，以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件的正本以供核實其資格，其申請將不獲受理。申請人所有資歷以截止申請日期或之前為準，截止申請日期後所獲得的資歷將不獲考慮。

- 申請人如屬康樂及文化事務署現職公務員，應在申請書上列明現時職級編號及現職崗位。

政府工｜3. 商務及經濟發展局 - 公共傳訊經理

薪酬： 月薪港幣$64,780元

截止日期： 2025年7月17日 18:00:00

+ 4

入職條件：

1. 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

2. 在取得有關學歷後，具備最少六年在公共關係、企業傳訊、新聞、政府行政或相關範疇的全職工作經驗；

3. 在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科及中國語文科考獲第5級或以上成績，或具同等成績；

4. 具備出色的英文及中文(粵語及普通話)書寫及口語表達能力，並能夠撰寫和編製新穎有力的演辭、匯報及其他宣傳資料。申請人或會獲邀參加筆試；

5. 對一般常識和社會時事有良好的了解；以及

6. 具備良好的溝通技巧，並能在正常辦公時間外工作。

職責：

(a) 統籌、撰寫及製作演辭和簡報資料，以支援管理層出席官方活動、會議和社區活動，推廣政府政策和措施；

(b) 協助處理有關活動/會議等的後勤和聯絡工作；

(c) 協助聯絡相關機構，包括商貿協會、企業、社區組織和其他持份者；

(d) 協助製作文稿及其他宣傳資料；以及

(e) 因應需要執行其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將以非公務員合約條款聘用，合約為期兩年。

福利:

(a) 受聘人可享有《僱傭條例》所規定給予而又適用的休息日、法定假日、年假、產假、侍產假及疾病津貼；

(b) 獲錄用者連續受僱滿12個月可享有14天有薪年假；及

(c) 僱員如圓滿完成整個合約期，並於服務期內的工作表現和行為良好，可獲得一筆酬金。僱員如獲發放約滿酬金，其所得的酬金，加上僱主向強積金計劃作出的供款，將相等於合約期的基本工資總額的15%。

申請方法：

互聯網 ✓

- 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 申請人必須於截止申請日期前將應徵信(以英文書寫)及履歷表 (請詳細列明申請人所考取學歷、全職工作經驗及其職責)，連同大學修業成績副本及列明中國語文及英國語文成績的香港中學文憑考試或同等學歷的證書副本(例如綜合招聘考試成績證書)以電郵方式傳送至recruit@cedb.gov.hk。請於電郵內及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

- 申請人參加面試時，須帶備香港永久性居民身份證及上述證明文件的正本。

- 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須傳送修業成績副本及證書副本到recruit@cedb.gov.hk。

政府工｜4. 教育局 - 項目主任 (EDB/SA/172/25)

薪酬： 月薪$47,010元

截止日期： 2025年7月16日 18:00:00

+ 5

入職條件：

1. 持有香港所頒授的學士學位及香港專上教育機構所頒授的學位教師教育文憑，或具備同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[見註]或以上成績，或具備同等成績；

3. 具備良好的中、英文書寫能力；

4. 必須能操流利粵語和英語，能操流利普通話者優先；

5. 在取得學士學位後具備最少3年相關工作經驗；

6. 具備學校行政經驗及／或學校界別的相關工作經驗者優先；

7. 熟悉現時的教育事宜；

8. 熟悉電腦程式的應用，特別是文書處理（包括中文輸入法）、試算表及簡報軟件；以及9. 積極主動，可獨立工作並具備良好的溝通技巧。

職責：

(a) 協助學校行政分部於推行各項計劃期間，處理與學校及各政府部門之間的聯絡及協調工作；

(b) 協助處理學校對各計劃的申請事宜；

(c) 協助蒐集、整合、分析學校及各政府部門提交的數據與回饋作評估計劃之用；

(d) 回答查詢及整合相關團體的意見；

(e) 更新教育局網頁內學校行政分部的相關資訊；

(f) 為會議、簡介會及研討會提供行政和文書的支援；以及

(g) 執行任何由上級指派，並與學校行政分部政策相關的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

福利：

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

申請手續：

郵寄 ✓

電郵 ✓

- 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可透過公務員事務局互聯網網址(http://www.csb.gov.hk)下載。

I. 以郵寄方式遞交申請

申請人須於截止申請日期或之前把填妥的表格以郵寄方式送達下列地址：香港添馬添美道2號政府總部東翼5樓教育局學校行政分部學校行政第一組。請在表格及信封面註明職位名稱及教育局編號，例如：「申請項目主任(EDB/SA/172/25)」。請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

II. 以電郵方式遞交申請

申請人亦可以於截止申請日期或之前把填妥的表格以電郵發送到casa1@edb.gov.hk。請在電郵標題註明職位名稱及教育局編號，例如：「申請項目主任(EDB/SA/172/25)」。

- 申請人須在申請表格上清楚註明職位編號及職位名稱，例如：項目主任 (EDB/SA/172/25)。

- 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須郵寄修業成績副本及證書副本到上述郵寄地址。

政府工｜5. 教育局 - 項目主任 (EDB/SA/173/25)

薪酬： 月薪$82,330元

截止日期： 2025年7月24日 23:59:00

+ 5

入職條件：

- 持有香港所頒授主修電腦科學、電腦工程、軟體工程、資訊科技或相關學科的學士學位，或具備同等學歷；

- (i) 持有香港專上教育機構頒授的教育學士／學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷；或 (ii) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授的教師證書，或具備同等學歷；

- 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得「二級」成績，或具備同等成績；

- 在取得學士學位後，具備5年相關工作經驗 (包括3年行政經驗)，具備執行資訊科技項目或電腦系統經驗者優先；

- 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話者更佳;

- 具備良好電腦知識，尤其中、英文書處理、試算表及簡報軟件；

- 具備良好品格及人際溝通技巧；以及

- 主動，且具備獨立工作能力及良好溝通技巧。

職責：

(a) 建議及制定改進教育局電腦系統的策略計劃，以促使學校遵守向教育局提交表格A以呈報學生缺課個案的相關規定；

(b) 定期監察及檢視改進教育局電腦系統的進度，解決在改進教育局電腦系統時出現的事宜/問題；

(c) 整理及分析學校提交的資料，以檢查有關逾期提交表格A，並就此向教育局職員提供專業建議及支援；

(d) 協調巡查學校工作，以促進學校符合教育局提交報告的要求；

(e) 整理及巡查學校及其後跟進違規情況的數據；

(f) 監督兩名下屬；以及

(g) 執行由上級指派的工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

福利:

(a) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假及疾病津貼。

(b) 獲錄用者如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

- 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可透過公務員事務局互聯網網址(http://www.csb.gov.hk)下載。

- 申請書須於2025年7月24日或之前送達下列查詢地址：九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座1樓W108室教育局學校行政分部學位安排及支援組缺課個案專責小組，申請表格上清楚註明職位編號及職位名稱，例如：項目主任 (EDB/SA/172/25)。

- 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須郵寄修業成績副本及證書副本到上述郵寄地址。

政府工｜6. 勞工及福利局 - 香港人才服務辦公室總監

薪酬： 月薪港幣$256,985元

截止日期： 2025年7月17日 23:59:00

+ 5

入職條件：

1. 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或具同等學歷；

2. 具備最少20年有關業務發展、人力資源、宣傳或市場推廣事務的工作經驗，其中最少10年擔任高級管理職位；

3. 具備卓越的領導和管理才能，以及良好的溝通和演講技巧；

4. 具有國際視野（充分了解全球人才市場）、敏銳的商業觸覺及與不同持份者協作的往績；以及

5. 中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話和英語。

職責：

(a) 制訂和推行有效策略，招攬和吸引目標外來人才來港定居，以促進香港多元經濟並豐富人才庫；

(b) 與政府以外的組織和機構合作，建立人才支援網絡，提供適切服務，協助外來人才及其家庭在香港生活、工作和定居，以作長遠發展；

(c) 主辦和出席香港境內外的活動，以推廣香港作為人才樞紐，並維持香港人才服務辦公室的國際形象；

(d) 邀請持份者、商會、專業協會和組織參與，聽取他們對勞工市場趨勢、本地行業人才短缺情況以及吸引全球人才策略的意見和建議；

(e) 與內地辦事處和海外經濟貿易辦事處的招商引才專組緊密合作，執行吸引人才的策略；以及

(f) 為香港人才服務辦公室設定可量度的服務指標，並就其達致這些指標方面的表現提供定期報告。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員聘用條款聘任，合約期至2026年10月2日或由政府按其酌情權定至最遲2028年3月31日為止。續約與否由政府酌情決定。

福利:

受聘人可享有房屋福利、例假和相若資歷職位所享有的度假旅費津貼，以及醫療和牙科福利（須符合相關規例所訂明的申領準則）。

受聘人將受香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》的條款規限，並須向強制性公積金（強積金）計劃作出僱員方面的供款。受聘人在合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府為受聘人向強積金計劃所作的供款，相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續：

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

電郵 ✓

- 申請人必須以申請書G.F. 340(Rev. 7/2023) 提出申請。該申請書可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可於公務員事務局網站下載 (https://www.csb.gov.hk)。

- 申請人須遞交已填妥的申請書G.F. 340(Rev. 7/2023)，連同：

(一) 一封詳細列明為何申請人認為自己適合本職位的申請信；

(二) 完整的履歷表；以及

(三) 學歷證明書及先前受僱工作記錄的副本。

- 請於2025年7月17日或之前，將上述文件親身遞交或郵寄至香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓610室KOS International Limited；或以電郵方式發送至KOStalentengage@kos-intl.com。申請人須於信封面（親身遞交或郵寄方式）或於電郵標題清楚註明**「申請香港人才服務辦公室總監職位」**。

- 親身遞交的申請，須於截止申請日期當日的下午六時正或之前送達上述指定地址。

- 為方便聯絡，請在申請書內清楚提供個人電郵地址。

- 持有本港以外學府的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否等同職位所要求的本地學歷水平。有關申請人須把修業成績副本及證書副本親身遞交、郵寄或電郵至上列聯絡地址。

政府工｜7. 運輸及物流局 - 副總意外及安全調查員

薪酬： 月薪港幣$163,925元

截止日期： 2025年7月28日 23:59:00

+ 6

入職條件：

申請人須符合下列條件：

1. (i) 持有民航管理、航空工程或其他航空相關範疇的學士學位（或同等學歷）或以上；或

(ii) 目前或過往持有根據《國際民用航空公約》(《附件1》)頒發的專業飛行執照（商用駕駛員執照、多機組飛行員執照或民營運輸機飛行員執照）、航空器維修執照或航空交通管制員執照；及

2. 曾接受由具規模訓練機構或大學所舉辦的正式航空意外調查訓練課程╱或由本地或國際航空意外調查機構所舉辦的相關訓練課程，並能提供有關文件證明；及

3. 對航空意外調查具備廣泛知識及經驗，在管理團隊進行航空意外及╱或嚴重事故調查及相關安全管理事宜方面具備實證往績；及

4. 對香港及國際航空安全法例及標準具備豐富知識，特別是《國際民用航空公約》(《附件13》)及國際民航組織所頒布的相關指引文件；及

5. 熟悉航空業運作事宜、了解本地民航業界、曾有合作經驗及擁有本地人脈網絡更佳；及

6. 具備卓越領導能力及航空相關機構高級管理層的實證經驗，人際溝通技巧超卓，可建立和維持有效的團隊合作，並能與來自不同背景的人士合作無間；及

7. 操流利英語，英文書寫能力優良。精通中文更佳。

職責：

(a) 協助總意外及安全調查員領導和管理民航意外調查機構，包括統籌員工調配、員工培訓、採購和保養調查設備、設施保養和檔案管理等工作，以及制訂優化意外和事故調查及安全管理程序的策略和措施，以確保香港能隨時根據《香港民航(意外調查)規例》(第448B章)及《國際民用航空公約》(《附件13》)進行飛機意外和事故調查；

(b) 在總意外及安全調查員不在任及／或進行海外職務訪問／培訓期間，代理其職務，包括代替總意外及安全調查員，履行《香港民航(意外調查)規例》(第448B章)下的法定職能和行使所賦予的法定權力；

(c) 協助總意外及安全調查員監督相關航空安全資訊及數據的收集、保護和分析工作，以期找出安全隱患，並向業界發放航空安全訊息，以提升安全及作教育用途；

(d) 按總意外及安全調查員的指示進行飛機意外／事故調查或監督由其他調查員進行的調查；以及協助總意外及安全調查員，在有需要時為海外航空意外調查機構提供支援及專業意見(例如在海外發生的意外或事故涉及在香港註冊的飛機)；

(e) 協助總意外及安全調查員監督定期檢視和更新與飛機意外和事故調查相關的法例、安排及程序，以確保香港能隨時根據《香港民航(意外調查)規例》(第448B章)及《國際民用航空公約》(《附件13》)進行意外和事故調查；

(f) 代表香港特別行政區政府參與有關航空意外和事故調查及航空安全的國際組織及活動，並與國際組織在相關議題上保持密切聯繫；以及

(g) 協助總意外及安全調查員監督向航空意外的生還者及遇難者／傷者家屬匯報的工作 (如調查進度、有關意外調查的資訊等)。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期三年。

福利:

如獲取錄的申請人符合有關條例的資格規定，可享有房屋福利、例假（連度假旅費津貼），以及同級職位所享有的其他福利。獲取錄的申請人將受香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》規管，並須向強積金計劃作出僱員方面的供款。如受聘人在合約期間工作表現理想，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續：

互聯網 ✓ (需遞交附件)

- 所有申請必須用英文提交。申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 在遞交整份網上申請書後，申請人必須於截止申請日期 (即香港時間2025年7月28日) 或之前將下述的所需文件電郵至recruitment@tlb.gov.hk：

(a) 完整履歷、學歷及經驗證明文件副本；

(b) 一份以英文書寫的申請書，詳細說明自己為何適合擔任本職位；及

(c) 一份不超過2,000字的概要，描述自己過往曾領導或參與的航空意外調查個案及重點描述與上述職位相關的經驗。

- 請在電郵主旨一欄上註明**「申請副總意外及安全調查員職位 (DCASI)」**以及你的網上申請編號。此外，每頁上述(a)至(c)所需文件的副本亦須註明你的網上申請編號。

- 申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工｜8. 土木工程拓展署 - 測量主任(工程)

薪酬： 月薪$25,115 - $49,230 (總薪級表第9點至第22點)

截止日期：2025年7月11日 23:59:00

+ 2

入職條件：

1. 持有土地測量/工程測量/測繪及地理資訊學高級文憑/文憑/高級證書，或同等學歷。

2. 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文及英國語文科第2級或以上成績，或同等成績。

3. 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註： 需提交相關學歷及語文成績副本。未通過《基本法及香港國安法》測試者仍可申請，將於招聘過程中安排測試。

職責：

(a)就各類工程進行工程測量，包括土地測量、水文測量及空中測量；

(b)處理測量數據，並以不同形式展示結果(包括二維平面圖及三維模型)；以及

(c)督導測量支援人員，並協助訓練初級人員。獲取錄的申請人可能會獲調派至其他政府部門，並可能需要在建築工地執行職務、於地面或海上戶外工作，並在惡劣環境及惡劣天氣情況下工作。獲取錄的申請人亦可能需要在正常辦公時間以外工作，以執行緊急職務或應付運作需要。

聘用條款：

通常按公務員試用條款受聘三年，試用期滿後可考慮轉為長期聘用條款。

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請方法： 於2025年7月11日晚上11時59分前，

1. 透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上申請；或

2. 填妥申請表格 G.F. 340 (Rev. 7/2023)，郵寄至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組，信封面註明「申請測量主任(工程)職位」。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

*注意事項：需於2025年7月18日或以前，將學歷證書及修業成績副本 (包括中英文科成績) 郵寄或電郵 (appt3@cedd.gov.hk) 至土木工程拓展署招聘組。於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工｜9. 機電工程署 - 助理電子督察

薪酬： 月薪$31,795 - $51,545 (總薪級表第13點至第23點)

截止日期：2025年7月10日 23:59:00

+ 3

入職條件：

1. 具備香港理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的電子工程或電機工程或電腦及資訊工程文憑或高級證書，或同等學歷。

2. 取得上述資格後，具有三年安裝、保養維修及操作電訊、電子或資訊及通訊科技設備的工作經驗，或同等經驗。

3. 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文及英國語文科第2級或以上成績，或同等成績。

4. 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

主要協助電子督察及電子工程師執行職務，包括：

(i) 助理電子督察主要負責協助電子督察及電子工程師執行以下職務︰

(a)就多種電子設備及系統（包括視聽、電子醫療、電腦控制與資訊及通訊科技設備和系統），進行可行性研究、調查、分析、撰寫報告、設計、安裝、操作、檢查、測試及校驗、保養及維修；

(b)設計、採購、評估、項目管理及其他技術服務；

(c)合約管理及監督前線電子技術人員及承辦商；及

(d)行政工作，包括管理工場、擬備分析及調查報告。

(ii) 獲取錄的申請人，可能會獲調派至其他部門工作，以及可能須要：

(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；

(b)執行輪班／上班候命／隨時候召／緊急工作；

(c)穿著制服／保護衣物；及

(d)執行其他不時指定的職務。

獲取錄的申請人亦可能要以自願性質執行自行駕車到工作地點的職務（如有需要，部門會提供有關訓練）。

聘用條款：

通常按公務員試用條款受聘三年，試用期滿後可考慮轉為長期聘用條款。

申請方法：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請方法： 於2025年7月10日或之前，

1. 填妥的申請表格G.F. 340 (7/2023修訂版) 郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。信封面上請註明「申請助理電子督察職位」。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載；或

2. 透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜10. 投資推廣署 - 高級副總裁（娛樂及體育）

薪酬： 月薪港幣51,545元至74,345元

截止日期：2025年7月11日 17:00:00

+ 4

入職條件：

1. 具備五年在娛樂產業（尤其是電影、音樂或現場娛樂）取得的客戶服務及管理、業務拓展、銷售及市場推廣、投資／貿易推廣、公共關係或活動管理的相關全職工作經驗，同時具備體育產業的相關工作經驗者較佳。

2. 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修商業、市場學、管理學或相關科目者為佳；在相關範疇持有深造學位及／或持有專業資格者更佳。

3. 在娛樂及體育產業擁有廣泛業務網絡，具備內地和國際業務及投資環境經驗者更佳。

4. 了解相關行業以及香港和亞洲的營商環境更佳。

5. 具備卓越的人際關係技巧及解決問題的能力。

6. 中英文書面溝通技巧卓越，並能操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳。

職責：

(a) 為在香港開設或拓展業務的企業提供一站式方便營商服務及專門制訂支援方案，重點支援娛樂及體育產業。

(b) 透過案頭調研、資料庫軟件、媒體報導及參與聯繫活動、商貿展覽及其他活動搜集資料，積極物色海外潛在客戶，作出跟進並建立聯繫。

(c) 與投資推廣署的內地及海外網絡、相關決策局及部門、行業持份者以及其他業界組織合作，籌辦投資推廣及市場推廣活動，藉此吸引娛樂及體育產業的企業在香港開設及拓展業務。

(d) 協調並加強支援團隊內的客戶配對、網絡及其他市場推廣工作，包括擬備銷售訊息、簡報及市場推廣材料，並為項目協調、後勤安排、市場推廣及活動統籌提供支援服務。

(e) 協助接待代表團／高級行政人員，並落實為內地／海外訪客而設的訪問計劃。

(f) 執行由上級指派的其他職務。

聘用條款：

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

福利：

1. 圓滿地完成整個合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現，可獲發一筆約滿酬金。該筆酬金，加上部門按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

2. 可享有每年14天有薪年假。如合約期少於12個月，年假將按比例計算。受聘人亦可享有《僱傭條例》規定而又適用的其他福利，例如休息日、法定假日（或代替假日）、產假／侍產假和疾病津貼。

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請方法： 必須於2025年7月11日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

1. 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk。

2. 透過公務員事務局互聯網站的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工｜11. 康樂及文化事務署 - 康樂事務部支援組聘用及編制小組 - 合約救生員

薪酬：

合約全年救生員：

月薪港幣22,400元（持有泳池救生章）

月薪港幣23,400元（持有沙灘救生章）

月薪港幣23,500元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（2025年泳季）：

月薪港幣22,100元（泳池）

月薪港幣23,100元（泳灘／水上活動中心）

時薪港幣113元（泳池）

時薪港幣118元（泳灘／水上活動中心）

截止日期：2025年7月15日 15:00:00

+ 6

入職條件：

1. 持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書。

2. 持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員)。

3. 中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷。

4. 通過游泳與技能測試。

5. 通過視力和顏色分辨能力測試。

職責：

(a) 在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全。

(b) 拯救遇溺泳客。

(c) 維持秩序。

(d) 保持場地清潔。

聘用條款：

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

福利：

(a) 基本福利： 在適當情況下，僱員可根據《僱傭條例》的規定享有休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假／侍產假及疾病津貼。

(b) 約滿酬金 (適用於連續受聘且表現良好的合約救生員)：

合約全年救生員：

(i) 酬金加上政府強積金供款，相等於實得薪金總額的15%。

(ii) 於指定期間內考取／複修有效泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書，可額外獲發港幣2,000元的約滿酬金（泳池救生員限泳池章，沙灘救生員限沙灘章，每證書限一次，上限2,000元）。

全職季節性救生員：

- 連續受聘兩個月或以上但少於四個月： 酬金加上政府強積金供款，相等於實得薪金總額的10%（泳池）／12%（泳灘／水上活動中心）。

- 連續受聘四個月或以上：

(i) 首三個月酬金加上政府強積金供款，相等於該首三個月實得薪金總額的10%（泳池）／12%（泳灘／水上活動中心）。

(ii) 第四個月及其後每個月的服務期，酬金加上政府強積金供款，相等於實得薪金總額的15%（泳池、泳灘及水上活動中心）。

- 連續受聘三個月或以上，並於指定期間內考取／複修有效泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書，可額外獲發港幣2,000元的約滿酬金（泳池救生員限泳池章，泳灘／水上活動中心救生員限沙灘章，每證書限一次，上限2,000元）。

〔註：兼職時薪季節性救生員不適用〕

申請方法：

現場親身✓

1. 申請人須帶同填妥的申請表格[G.F. 340(Rev.7/2023)]**、身分證正本、有效的拯溺證書（泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書）及個人救生紀錄手冊（副本部份包括個人資料及考試紀錄）的正本及副本及有效的急救證書的正本及副本，於以下日期及時間直接前往指定地點投考：

- 2025年7月15日 （下午2時）（香港銅鑼灣興發街一號維多利亞公園游泳池）

面試名額以「先到先得」方式分配，額滿即止。如申請人數眾多，本署會另行擇日安排面試。請帶備游泳衣物（不可穿有浮力的衣物及配戴泳鏡）以便即場進行技能測試，未有遵從者將被取消資格。

**申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工｜12. 郵政署 - 會計主管

薪酬： 月薪$18,916

截止日期：2025年7月10日 18:00:00

+ 4

入職條件：

1. (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。

2. 取得上述學歷資格後，累積不少於三年全職會計工作經驗。

3. 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

4. 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word及Excel等。

5. 獨立、富責任感、勤奮好學而有耐性，能於壓力下工作，具良好溝通技巧及團隊精神。

職責：

(a) 負責日常會計及存檔工作。

(b) 協助整理應收帳款帳齡表及追討欠款。

(c) 督導團隊，指導下屬，並核對下屬擬備的發票、會計分錄、付款憑單、賠償個案、月報表和季報表。

(d) 編製審計報表。

(e) 處理內部職員、供應商、郵政機關及公眾的查詢。

(f) 履行一般文書職務。

(g) 執行其他由上司委派之工作。

工作地點： 九龍灣（實際工作地點將由香港郵政按運作需要作出安排）

工作時間： 每週工作五天共48小時，須於以下時段內工作（包括1小時用膳時間）:

- 星期一、三、五：上午8時30分至下午6時

- 星期二、四：上午8時30分至下午6時15分 視乎運作需要，或須於星期六、星期日和公眾假期當值。（實際工作時間將由香港郵政按運作需要作出安排）

聘用條款： 獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

福利：

1. 僱員可享有不低於《僱傭條例》規定而又適用的休息日、法定假日、年假、分娩假期、侍產假和疾病津貼。

2. 僱員如圓滿完成整個合約期，並於服務期內的工作表現和行為良好，可獲得一筆約滿酬金。約滿酬金加上政府向強積金計劃作出的供款，將相等於合約期內所得底薪總額的10%。

申請方法：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

申請人必須在2025年7月10日下午六時之前(香港時間）透過下列其中一個方法遞交申請表格［G.F. 340 (7/2023修訂版）］**：

1. 透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk）的網上申請系統；或

2. 親身把填妥的申請表格投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下的投遞箱；投遞箱開放時間為星期一至六上午八時三十分至下午六時 (公眾假期除外）；或

3. 以郵寄方式把填妥的申請表格送達九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組 (信封上的郵戳日期將視為申請日期）。請於信封面上註明「申請會計主管職位」。

**申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工｜13. 文化體育及旅遊局 - 文創產業發展處 - 經理（商業內容開拓）及經理（公共關係及社交媒體）

薪酬： 港幣33,405元

截止日期：2025年7月9日 23:59:00

+ 6

入職條件：

1. 持有傳播、公共關係、市場學、新聞學、廣告學、工商管理或相關學科學士學位，或具備同等學歷。

2. 香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷。

3. 取得相關學歷後，具備最少三年有關市場推廣、公共關係、社交媒體推廣、數碼廣告、媒體傳播、企業傳訊、活動管理或商業內容開發的全職工作經驗。

4. 熟悉企業網站和社交媒體管理，包括創作內容、處理意見、草擬和編輯宣傳文案。

5. 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語。

6. 精通電腦軟件應用，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理。

7. 積極主動，勤奮不懈，具備良好的人際關係、溝通、解難和分析能力，做事有條理，注重細節，並能承受壓力和在限期緊迫的情況下獨立和靈活地處理工作。

職責：

1. 經理（商業內容開拓）

(a) 協助制定和推行計劃，以推廣和促進文創產業商業內容開拓；

(b) 協助策劃和籌辦業界考察團和海外展演，開拓內地和海外市場的機遇，以助發展和推廣文創產業；

(c) 為會見或到訪香港及海外的協會／公司提供支援，以探討文創產業的跨界別、跨領域及跨地區合作機會；

(d) 為營造商業生態圈以提升文創產業商業內容流通的相關工作協調和提供後勤支援；

(e) 協助物色和評估文創產業潛在的產業和商業化機會；

(f) 協助推廣新的創意商業內容價值，申請資助，並管理以概念驗證模式運作的項目；以及

(g) 執行其他獲指派的職務。

2. 經理（公共關係及社交媒體）

(a) 協助舉辦有關推廣和宣傳香港文創產業的項目和活動，當中包括但不限於線上及線下市場推廣和社交媒體活動，管理文創產業發展處（文創處）網站和社交媒體帳戶，協調文創處其他科／組處理傳媒查詢，監察媒體及公眾對文創處發布的社交媒體帖子或有關文創處舉辦／資助／支援項目的意見，以及適時回應傳媒和公眾在社交媒體上的查詢或意見；

(b) 擬備文創處各類市場推廣及社交媒體材料的內容，並與設計及印刷／製作公司就製作有關材料的事宜聯絡，以及聯絡文化體育及旅遊局和其他政府決策局／部門在不同渠道宣傳文創處及其項目或活動；

(c) 為創意智優計劃獲撥款機構提供建議和支援，助其制訂和推行獲批項目的宣傳計劃，並草擬或編輯由文創處或創意智優計劃獲撥款機構為獲批項目擬備的宣傳材料；

(d) 處理行政和推廣工作；以及

(e) 執行其他獲指派的職務。

註：

(1)遇有職務需要，受聘人或須不定時及逾時工作(包括在星期六、星期日及公眾假期工作)。

(2)入選的申請人須參加筆試及／或面試。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

福利：

圓滿履行合約且工作表現及行為良好者，可在合約期結束後獲發酬金。酬金連同政府強積金供款，相等於合約期內所得底薪總額的15%。受聘人符合《僱傭條例》規定者，可享休息日、法定假日(或代替假日)、年假、病假等。

申請方法：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

於2025年7月9日或之前，

1. 以申請表格通用表格第340號(7/2023修訂版)，連同**(i)學歷證明(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本**，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。信封面註明所申請職位的名稱。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載；或

2. 通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交網上申請。網上申請者須於截止申請日期或之前，將上述相關文件副本郵寄到聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。信封面或電郵內及每頁證明文件副本上請註明網上申請編號。

政府工｜14. 香港電台 - 總機構傳訊主任

薪酬： 月薪港幣127,700元

截止日期：2025年7月10日 23:59:00

+ 5

入職條件：

1. 持有香港的大學所頒發的學位或具同等學歷，主修新聞學、傳播學、市場、公共關係或其他相關學科。

2. 具備最少12年在取得上述學歷後的全職媒體或新聞工作經驗，當中需涵蓋企業傳訊、公共關係及市場推廣方面的工作，且當中最少5年須為管理層經驗。如曾於政府或公營機構工作則更為理想。

3. 對新媒體、市場推廣策略及網站分析的市場現行做法有深入了解。

4. 具備領導才能及分析能力，能帶領團隊及推動策略性項目。

5. 具備卓越的人際關係及溝通技巧，以及良好的英語及中文（包括粵語及普通話）溝通及書寫能力。

6. 熟練應用常用商業軟件（包括 Microsoft Word、Excel 及 PowerPoint），以及中英文輸入法。

7. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3等級[參閱註]或以上成績，或具備同等成績。

註: 過往香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級的成績，在行政上會被視為等同二零零七年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2等級成績。

職責：

(a) 展開、策劃及制定機構傳訊宣傳及品牌策略；

(b) 監察並跟進機構傳訊宣傳及品牌項目在媒體及社交媒體平台上的執行情況；

(c) 管理與公營機構持份者、媒體機構及香港境內外的合作夥伴的溝通及聯繫；

(d) 管理港台的官方社交媒體帳戶，監察及回應公眾意見；

(e) 監督處理公眾查詢、投訴、節目標準事宜及傳媒查詢；

(f) 帶領及督導團隊及下屬執行上述工作；及

(g) 執行高級管理層指派的其他職務。

(註：須在周六、周日和公眾假期期間工作；及在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急情況下工作。)

聘用條款：

受聘人將按為期三年的非公務員合約條款聘任。

福利：

受聘人如能圓滿地完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，將可獲發約滿酬金。約滿酬金連同政府向強制性公積金計劃供款的金額相等於底薪總額15%。受聘人亦可享有不低於《僱傭條例》規定而又適用的休息日、公眾假期、年假、產假、侍產假和疾病津貼。

申請方法：

互聯網 ✓

申請方法： 必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜15. 大學教育資助委員會秘書處 - 高級行政經理

薪酬： 月薪$82,330

截止日期：2025年7月9日 23:59:00

+ 5

入職條件：

1. 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或同等學歷。

2. 在取得學士學位後，具有至少10年全職工作經驗。如申請人具政策研究、秘書處支援、項目管理、處理公共撥款計劃及於政府及／或高等教育界別教務發展的相關工作經驗，可獲優先考慮。

3. 具備良好中、英語的會話及書寫能力，並在綜合招聘考試兩張語文試卷**［中文運用及英文運用］中取得「二級」成績**，或具備同等成績[參閱註]。

4. 具備良好的電腦知識和應用技巧，包括數據分析、試算表應用、簡報製作及數據庫管理。

5. 具備良好人際溝通技巧及表達能力。

6. 能於壓力下工作、有強烈的責任感及能獨立工作。

職責：

(a) 協助大學教育資助委員會(“教資會”)秘書處展開教資會資助界別的規劃工作，包括與大學聯繫、制定指引及程序、協調顧問工作，並為相關工作小組提供行政及秘書支援等，以確保規劃工作順利進行；

(b) 協助監理籌備新醫學院及與醫學院相關事宜，包括為相關工作組整理資料、監察財政安排、學生入學及發展等；

(c) 協助監理香港未來人才深造獎學金計劃的落實推行，並為計劃的檢討和監督工作提供行政支援；

(d) 協助執行有關大學問責協議及大學管治相關的行政事宜，包括與大學聯繫、對大學提交的進度報告進行分析，及準備會議文件等；

(e) 就教資會對有關推進香港國際專上教育樞紐建設的措施提供項目管理支援，包括執行、推廣、宣傳、監察、檢討及其他相關工作；

(f) 就教資會資助界別的教務發展事宜提供行政支援，包括協助整理資料，進行數據分析和文獻研究，及草擬相關報告、建議、文件和簡報等；

(g) 督導部屬人員的工作，以及監理一般辦公室行政、預算、人力資源及公眾查詢等事宜；及

(h) 履行其他受指派的職責。

聘用條款：

申請人如獲聘用，將按非公務員合約條款聘任，一般為期12個月。有關約滿後的續約事宜需視乎秘書處的服務需要，以及受聘者的工作表現及行為。

福利：

1. 如受聘人在合約期內工作表現和行為持續良好，會獲得約滿酬金。該筆酬金，連同秘書處按照《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，金額合共為合約期內支取的薪酬總額的15%；

2. 受聘人可享有每年12天的有薪年假、休息日和法定假期(或代替假日)，以及《僱傭條例》規定而又適用的產假、侍產假及疾病津貼。

申請方法：

郵寄 ✓

Email✓

申請人須把填妥的表格G.F.340[(7/2023修訂版)]**，連同一封以英文撰寫約三百字的求職信表明應徵此職位的原因，以及一份履歷表，詳細列明求職者所考取學歷，於各機構所擔任職位，以及現在及過往受聘職位的職責詳情（如適用），於2025年7月9日或之前，

(a) 郵寄香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心7樓教資會秘書處行政組（信封上最後的郵戳日期將視為申請日期），並請在信封面註明「應徵高級行政經理」；或

(b) 以電郵發送到recruitment@ugc.edu.hk，並請在電郵標題及G.F.340表格註明「應徵高級行政經理」。

**申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

政府工｜16. 政府物流服務署 - 二級印刷技術員 (裝訂分流)

月薪：$20,770起

截止日期：10/07/2025 23:59:00

+ 3

入職要求：

(a) 取得以下其中一項資歷：

(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 應徵者須通過技能測試。

(2) 如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責：

負責裝訂分流工作的二級印刷技術員主要負責：

(a) 督導下屬及負責操作機器執行印後裝訂程序；

(b) 保養和調校機器以維持良好運作；

(c) 執行手工裝訂工作；以及

(d) 在有需要時搬運及裝載印刷品。

(註：須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作；以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。)

聘用條款：

（1）獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。

（2）通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬：

總薪級表第6點（每月20,770元）至總薪級表第10點（每月26, 590元）

申請手續：

郵寄 ✓

互聯網 ✓

(1) 申請表格﹝G.F.340(7/2023修訂版)﹞可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(2) 郵寄或親身遞交申請： 填妥的申請書須於2025年7月10日或之前，連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請在信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（裝訂分流）職位」，並確保已貼上足夠郵資。

(3) 網上申請： 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於2025年7月17日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

政府工｜17. 民航處-高級民航事務主任(高級營運督察)

月薪: $127,700起

截止日期:11/07/2025 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(i) 持有或曾持有國際民用航空組織(國際民航組織)締約國的航空運輸飛行員執照(飛機)，並具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；或

(ii) 持有或曾持有國際民航組織締約國包含多引擎儀表飛行等級的商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)，並通過航空運輸飛行員執照考試和具備不少於3 000 小時駕駛多引擎飛機的商用運輸飛行經驗，以及在取得執照後有至少五年相關工作經驗[請參閱註(1)]；

(b)英文書寫能力優良，操流利英語；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

沒有有效一級體檢合格證明書的人士亦可申請，惟須獲民航處核准的航空體檢醫生發出證明，確證申請人的體能適宜履行操作整套飛行模擬器的職務。

就第(a)(i)及(a)(ii)項而言，取得執照後的相關工作經驗是指申請人在取得航空運輸飛行員執照(飛機)、商用飛行員執照(飛機)或多機組飛行員執照(飛機)後累積的飛行經驗。

職責:

(a) 對航站設施、停機坪及基地進行檢查，並對航空營運人許可證持證機構進行其他安全監察，確保持證機構的操作手冊和訓練手冊等文件及發給操作人員的所有其他指示，均符合既定的政策及標準；

(b) 視察專業飛行員訓練、監察有關標準，並確保訓練依照所有相關法例進行；

(c) 審核受聘簽發私人飛行員執照的認可考核人員，並處理飛行培訓機構和地面訓練課程事宜；

(d) 調查飛機意外和事故；以及

(e) 協助制訂飛行標準和運作事宜的政策和要求。

薪酬:

總薪級表第45點(每月港幣127,700元)至總薪級表第49點(每月港幣147,125元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得底薪總額的15%。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關工作經驗的履歷 [請參閱註(3)]。

(b)以親身或郵寄方式遞交已填妥的申請書，須連同有關工作經驗的履歷，送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面上須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年7月18日或之前把有關工作經驗的履歷送交上述聯絡地址，並在信封及工作經驗的履歷上註明網上申請編號及職位名稱。

(d) 履歷的格式可於民航處網頁下載(https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。