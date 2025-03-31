政府工｜18份筍工月薪$14K-$127K！最遲4月中截止　10個部門請人

政府近日釋出多份政府筍工，《開罐OPENER》就為大家合集了4月最新18份政府工招聘，大部份只需一至兩年經驗就能擁有可觀收入，其中民政及青年事務局正在聘請總行政經理，月薪更高達127K！大家不妨看看那一份工適合自己！



政府工【1.衛生署-牙科手術助理員】

月薪：$19535

截止日期：03/04/2025

+ 3

入職條件：

申請人必須

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(d) 申請人如持有或於2025年取得由香港菲臘牙科醫院頒發的「牙科手術助理員證書」或「牙科手術助理員文憑」，或具備同等資歷，會獲優先考慮。

(e) 申請人須遞交有關文件的副本以證明其(i)學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用)。

職責：

(a) 在牙科診所協助牙醫治理病人；及

(b) 在牙科診所內負責拍攝口腔內外X光片，消毒及供應牙科物料，並執行其他有關職務。

薪酬：

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第17點(每月港幣38,715元)。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同所列的文件，須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

（c）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【2. 政府統計處 -助理資訊科技主任 】

月薪：$35080

截止日期：03/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的資訊科技學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後具備至少兩年資訊科技的工作經驗

(c) 在以下一個或多個領域具備至少兩年工作經驗

(i) 維護和管理資訊科技基礎設施及／或資訊科技系統；及

(ii) 採購及部署資訊科技設備和服務；

(d) 具備至少一年推行資訊科技項目的工作經驗，申請人如具備數據科學／人工智能的採用相關經驗，將獲優先考慮

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(f) 申請人如具備 (i) SAS或 Python 程式設計； (ii) 開發和維護Web應用系統的工作經驗；(iii) 資料庫實施與管理的工作經驗；及／或 (iv) 數據科學／人工智能的工作經驗，將獲優先考慮。

(g) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。

職責：

(1) 協助協調及監察有關推行資訊科技系統和數據科學／人工智能項目的所有活動；

(2) 提供技術支援和監察資訊科技基礎設施和資訊科技保安事務，包括推行保安措施；

(3) 研究、評估、採購、安裝、維護和支援電腦硬件、軟件、通訊網絡、資訊科技專業服務和系統託管服務；

(4) 協助聯繫及協調相關方面，包括用戶、承辦商及其他決策局／部門，以開發／改善／推行資訊科技系統和數據科學／人工智能項目；

(5) 根據政府標準和用戶需求進行系統設計／修改；

(6) 根據編碼約定和標準進行程式設計和程式碼審查；

(7) 協助數據科學／人工智能專案的技術研究；

(8) 編製系統規格和其他系統文件；

(9) 進行系統測試和驗收測試；

(10) 負責各項行政工作；及

(11) 執行其他相關工作。

薪酬：每月港幣35,080元

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【3. 文化體育及旅遊局 -總監（電影發展） 】

月薪：$127700

截止日期：02/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十五年電影和／或創意產業全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務；

(d) 在電影和／或創意業界，擁有豐富的經驗、廣泛的知識與人脈；

(e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以培育及推廣電影及創意產業；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責：

(a) 與電影行業協會一同制定策略，以管理「電影發展基金」（「基金」）下與電影及串流平台發展有關項目；

(b) 協助制定政策及策略，以推動電影業的長遠發展和培育人才；

(c) 處理電影行業協會提交有助推動電影業長遠發展和培育人才的項目╱申請；

(d) 制定策略並擬訂推行計劃，在電影業知識產權創作和促進知識產權生產、交易及跨界別合作上提供支援；

(e) 協助擬訂各項計劃，促進電影業拓展業務╱商品化機會，透過知識產權交易實現經濟價值；

(f) 管理「其他電影相關計劃」、「首部劇情電影計劃」、「串流平台內容開發計劃」及「劇本孵化計劃」等「基金」轄下資助計劃，當中包括審核申請、擬備相關文件供基金審核委員會╱香港電影發展局批准申請、擬備評審╱進度╱項目完成報告，以及監督項目進度；以及

(g) 掌管電影發展科的日常運作，在必要時代表該科出席並主禮活動。

薪酬：港幣127,700元

聘用條款：獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請人必須以申請表格，即通用表格第340號（7/2023修訂版），提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。

政府工【4. 文化體育及旅遊局 -總監（研究） 】

月薪：$127700

截止日期：02/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。經濟學、工商管理、統計學或相關學科更佳；

(b) 符合語文能力要求，即在香港特別行政區綜合招聘考試中文運用和英文運用兩卷考獲二級成績，或具備同等成績 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少十五年有關定量和定性調研、在政府、公營機構或專案及規劃和管理專案團隊工作方面的全職工作經驗，其中最少十年擔任管理層或以上職務；

(d) 熟悉香港文化和╱或創意產業，並對相關的調研和統計有深入瞭解；

(e) 具備卓越領導和管理、良好的人際關係和溝通能力，能夠聯繫本地及海外商業協會或公司、政府機構和非政府組織以建立良好的合作關係；

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語、普通話及英語；以及

(g) 具備出色的解難、分析、組織、溝通和管理技巧、及獨立工作的能力。

職責：

(a) 監督研究科為文創處進行恆常╱特定研究，包括―

(i) 對香港和海外文創產業相關課題進行深入研究，並發布行業資訊，作為政策參考；

(ii) 制定、委託和推行計劃，以收集、分析和提供有關文創產業市場趨勢和人力需求的數據；

(iii) 就文創產業的內容發行進行背景資料研究，並就香港與其他主要國家的文創產業內容發行進行比較研究；以及

(iv) 在有需要時進行其他研究及調查；

(b) 與文創處以外組織聯絡，分享和交換數據及研究報告；

(c) 設計、策劃、組織和進行統計研究項目；

(d) 監督委聘研究機構進行顧問研究項目；

(e) 確保研究科採用最新的方法和技術，有能力定期或在特定情況下進行專案研究及調查，以配合文創處的運作需要；

(f) 監督文創處的資料數據庫保養工作，定期或在要求時更新數據庫；以及

(g) 監督研究科，並管理獲撥資源。

薪酬：港幣127,700元

聘用條款：獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。

政府工【5. 教育局 -二級計劃主任 】

月薪：$46580

截止日期：07/04/2025

+ 2

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的中國語文、英國語文、人文學科、通識教育、科學、科技、常識或社會科學的學士學位，或具備同等學歷

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

(d) 於取得有關學位後，具備不少於4年在中或小學教學／參與課程發展或青年服務的工作經驗

(e) 能操流利普通話者優先；以及

(f) 懂得電腦程式的應用，例如文書處理、試算表及多媒體簡報等。

職責：

(a) 爲各項學生內地交流計劃包括各項資助計劃提供專業／行政及後勤支援服務；

(b) 協助推行相關的學生學習活動；

(c) 協助處理採購工作、合約管理、行政和管理支援；以及

(d) 需要時執行其他獲上司指派的職務。

薪酬：月薪46,580元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部)

政府工【6. 環境及生態局 -助理媒體主任 】

月薪：$33,405

截止日期：07/04/2025

+ 3

入職條件：

(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷，並主修設計／媒體／新聞；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少二年全職工作經驗，包括最少一年於政府部門／公營機構從事設計／媒體／新聞，管理社交媒體平台及撰寫文案的全職工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科取得第2級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 熟悉資訊科技，社交媒體運作及多媒體工具（包括MS Word, Excel, PowerPoint,圖像設計及影片編輯軟件，如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects, 及 Final Cut Pro等）；

(e) 具備良好的社交媒體管理知識，並具備運作社交媒體帳號／專頁作商業用途的經驗（例如YouTube, Facebook, Instagram及其廣告平台）；熟悉內地社交平台，包括微信，微博及小紅書為佳；

(f) 具備良好的影片影像製作、拍攝、剪輯、資訊圖表製作、文稿和社交媒體貼文撰寫的知識及使用設計軟件的技巧；

(g) 具備良好的研究技巧，包括運用網上資源；

(h) 對環境/食物及環境衛生政策有相當濃厚興趣及認識者優先。

職責：

(a) 分析社交媒體平台（包括但不限於Facebook、Instagram、YouTube等）反映的民情；

(b) 因應民情協助決定供環境及生態局的社交媒體平台，尤其就局長使用的內容；

(c) 設計社交媒體平台的圖像內容；

(d) 為社交媒體平台帖文製作影片及拍照；

(e) 就本地及海外使用社交媒體的做法和任何指示下的項目範疇進行研究；以及

(f) 協助進行與環境及生態局社交媒體平台相關的宣傳活動。

薪酬：月薪港幣33,405元

聘用條款：

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。續約與否須視乎運作需要和受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【7. 民政事務總署-項目經理（鄉郊選舉） 】

月薪：$97575

截止日期：03/04/2025

+ 3

入職條件：

(1) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績 [註 1]；

(3) 在策劃項目、合約管理、採購和招標管理方面具備專業知識；

(4) 在取得學位後，具備最少10年公共行政、合約管理或項目的管理／策劃方面擔任管理職位的工作經驗；

(5) 具備策劃和項目管理技巧；

(6) 具備良好的溝通和社交技巧，能與不同的非政府機構、社區團體和公眾人士合作；及

(7) 對公共資助／撥款計劃的運作及公營機構在採購和招標方面有認識，以及在監察社區計劃／活動方面具經驗者，獲優先考慮。

職責：

(1) 籌劃和推行各類鄉郊選舉及與選民登記及選民核實有關的工作；

(2) 負責招聘辦公室及選舉工作人員、鄉郊選舉有關的宣傳工作、管理辦公室及選舉物資，以及製作辦公室及鄉郊選舉有關的指引/手冊/表格；

(3) 就行政、財政、採購及合約管理事宜提供建議及支援；

(4) 監督資金的使用及項目進程；

(5) 就鄉郊選舉及辦公室事宜聯絡相關人士及組織，包括政府部門、非政府機構及商營機構等；

(6) 舉辦簡介/分享會及就鄉郊選舉及辦公室向有關人員提供培訓；

(7) 監督投訴及查詢的處理；以及

(8) 執行其他獲指派的職務。

薪酬：月薪港幣97,575元

聘用條款：

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於24個月。

(2) 續約與否須視乎屆時部門的服務需求及受聘人的工作表現而定。

(3) 受聘人或需於戶外、不定時工作以及在星期六、星期日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷、相關的學歷副本、工作證明或其他證明文件，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心30樓民政事務總署第一科第2小組。

政府工【8. 漁農自然護理署 -實驗室服務員】

月薪：$19,535

截止日期：11/04/2025

+ 1

入職條件：

申請人必須

(a) 完成中三課程

(b) 具一年實驗室或與農業有關的工作經驗

(c) 具備相當於中三程度的英文語文能力和相當於小六程度的中文語文能力

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

實驗室服務員主要負責清潔和消毒實驗室、實驗室儀器、土壤製作間和溫室；檢查及保養簡單的實驗室設備；配製培養基及化學試劑；護理實驗動物、植物、昆蟲及標本；進行簡單的實驗室化驗；以及記錄、存檔及檢索化驗結果。

(註：可能須不定時工作及輪班工作。)

薪酬：

總薪級表第5點（每月19,535元）至總薪級表第8點（每月23,585元）

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【9.香港警務處 -技工(木工)】

月薪：$19,535

截止日期：03/04/2025

+ 2

入職條件：

申請人必須

(a) (i) 具備與木工相關的工作經驗，或同等資歷

(ii) 完成木工相關的認可學徒訓練或認可實務訓練課程，或具備同等資歷

(b) 具備家具製作經驗

(c) 能以粵語／中文和簡單英文溝通、閱讀簡單中文和簡單英文，並能書寫簡單中文或簡單英文

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

技工(木工)主要負責製作和維修訓練輔助器材、物品和模型。

[註：或須不定時工作。]

薪酬：

總薪級表第5點（每月19,535元）至總薪級表第8點（每月23,585元）

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人須在申請書上詳細列明其工作經驗、學徒訓練、實習訓練課程及學歷。已填妥的申請書，連同（一）工作經驗的證明文件副本；（二）學徒訓練證書副本；及（三）實習訓練課程證書副本，須於二零二五年四月三日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。

（c）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【10.民航處-合約高級行政助理(青年發展) 】

月薪：$64,780

截止日期：11/04/2025

+ 4

入職條件：

申請人必須

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科以及中國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[請參閱註]；

(c) 在取得學士學位後，具備至少八年全職工作經驗，當中包括具備至少六年有關一般行政或管理的全職工作經驗(並至少有三年擔任管理階層的經驗佔優)。如具備在政府或公共機構從事公共關係相關工作經驗者則更佳；

(d) 具備良好的中、英文會話及書寫能力以及精通普通話；及

(e) 熟悉一般辦公室電腦應用軟件，包括中、英文文書處理、試算表及簡報。

職責：

(a) 協助制定策略、執行及落實民航處青年發展計劃；

(b) 協助規劃、推行及支援民航處「青年起航」計劃、中國民用航空局中南地區管理局與民航處聯合主辦的「粤港澳大灣區民航青年交流項目」，以及其他由民航處主辦的青年活動；

(c) 為相關活動、會議及參觀事宜協助提供行政及後勤支援；

(d) 協助統籌及積極聯繫相關持份者向青少年推廣航空知識和興趣；

(e) 為公眾人士參觀民航處航空教育徑履行導賞員的職務；及

(f) 協助民航處舉辦的青年活動準備雙語新聞稿及相關宣傳品。

薪酬：

月薪港幣64,780元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期1年。續約與否會視乎服務需要及受聘人的工作表現及品行。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請人必須以申請表格，即G.F. 340 (Rev. 7/2023)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）申請人須於2025年4月11日(星期五)或之前，把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層招募組

（c）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【11. 土木工程拓展署 -合約土力工程項目統籌 】

月薪：$61,520

截止日期：10/04/2025

+ 1

入職條件：

申請人必須

(a) (i) 具備香港工程師學會(土木或岩土界別)於1975年12月5日後選取的正式會員資格，或同等資格[請參閱註(1)]；及兩年岩土工程工作經驗; 或

(ii) 具備工程地質學或地質學的認可專業資格，例如英國倫敦地質學會特許地質學家資格，或同等資格；及兩年工程地質學或地質學工作經驗; 以及

(b) 具備良好中英文口語及書寫能力。

職責：

獲取錄的申請人會在土木工程拓展署指定的辦事處工作，主要負責進行岩土工程研究、設計及施工監管，以及實施岩土工程管制；改良岩土工程標準及技術；提供顧問和合約管理服務；提供地質及岩土諮詢服務、場地勘探和物料測試、斜坡維修和山泥傾瀉緊急服務；以及監管礦務、採石及使用爆炸品的工作

薪酬：

月薪港幣61,520元

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【12.土木工程拓展署 -合約高級建築師 】

月薪：$119,650

截止日期：04/04/2025

+ 3

入職條件：

申請人必須

(a)為香港建築師學會的會員，或具備同等資格；以及為香港建築師註冊管理局的註冊建築師；

(b) 具備最少20年建築服務工作經驗，包括但不限於規劃、設計及推行政府、機構及社區設施或建築發展項目，其中包括最少7年為建築及有關顧問公司遴選委員會、中央投標委員會及／或工務投標委員會準備投標書的經驗，具備規劃及設計康樂、休憩用地及綠化設施的經驗尤佳，例如本港市區的公共休憩用地、康樂休憩用地、康樂用地、動態休憩用地、靜態休憩用地、地區休憩用地及海濱長廊；以及

(c) 具備良好中英文口語及書寫能力。

職責：

(a) 領導和監督由建築師及／或工程師組成的項目團隊，負責其轄下的建築項目；

(b) 擔任興建海濱長廊及休憩用地的工作小組／委員會的主席及／或秘書；

(c) 監督負責大型海濱長廊及休憩用地發展的顧問公司的行政及管理；

(d) 與客戶及相關工務部門共同制定建議大綱及設施明細表；

(e) 監督駐工地人員在海濱長廊及休憩用地發展工程合約的品質控制方面的職責和表現；

(f) 與政策局、相關部門和顧問公司(包括日後的使用部門和維修部門)及其他持份者保持緊密聯繫，以解決配合及設計要求方面的問題，並適時完成設施供公眾使用；

(g) 審核海濱長廊及休憩用地發展合約的成本預算、監察開支及工程實施計劃；

(h) 就海濱長廊及休憩用地的發展事宜，與地區人士、鄉事委員會、區議會、立法會、相關體育會及市民參與宣傳活動及公眾諮詢，並解決問題；以及

(i) 執行主管指派的其他職務。

薪酬：

月薪港幣119,650元

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請

（c）已填妥的申請書，連同所列的文件，須於截止申請日期或之前送交九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。

政府工【13.衞生署 -合約高級會計師 】

月薪：$101,775

截止日期：10/04/2025

+ 3

入職條件：

申請人必須

(a)為香港會計師公會會計師，或具備同等資格

(b) 於取得上述資格後，具備至少十五年有關工作經驗；以及

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具同等成績註（2），以及能操流利粵語和英語。

職責：

(a) 監督發還及財務管制組在財務和會計事務上的日常運作；

(b) 批准已登記的醫療服務提供者對醫健通(資助)系統交易記錄的更正請求，以及後勤申報款項的調整和/或付款；

(c) 審查和優化有關發還申報款項的處理和付款的會計程序；

(d) 監控醫療券的支出情況和醫療券事務科的運營開支；

(e) 準備有關長者醫療券計劃的每月財務分析報告供審閱；

(f) 預測醫療券的現金流需求並準備修訂預算；

(g) 審查公佈長者醫療券計劃優化項目實施所需額外資金的成本總結；以及

(h) 執行上級分配的其他任務。

薪酬：

月薪港幣101,775 元 (另加約滿酬金)

聘用條款：

成功的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請

（c）以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期之前連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

政府工【14.衞生署 -研究主任 (公共衞生) 】

月薪：$44,765起

截止日期：13/04/2025

+ 3

入職條件：

申請人必須

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒授的公共衞生、流行病學與生物統計學、數據科學、數據分析或統計學碩士學位，或同等學歷；或

(ii) 持有香港任何一所大學頒授的公共衞生、流行病學與生物統計學、數據科學、數據分析或統計學深造文憑，或同等學歷，並在取得有關學歷後，具備兩年相關全職工作經驗；

(b) 除(a)項條件外，如在取得有關學歷後，在進行與公共衞生、流行病學及社會行為有關的研究／調查；風險傳達；病毒／微生物研究／調查；傳染病預測模型開發；數據庫的管理及分析；統計編程；或參與開發、測試和管理資訊系統及大型資料庫方面具備另外兩年相關全職工作經驗，可獲優先考慮；

(c) 符合語文能力要求：

(i) 在香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(ii) 香港高級程度會考中，在(1)中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科，以及(2)英語運用科考獲E級或以上成績，或具備同等成績

(d) 操流利粵語及英語。

職責：

(a) 就公共衞生事宜進行研究，包括評估研究及提交報告；

(b) 就醫學統計及研究提供專業意見及支援；

(c) 統籌有關公共衞生數據的收集、整合和分析工作及驗證檢測結果；

(d) 監察、整理、檢討和評估有關各項公共衞生事宜的科學及醫學文獻／證據；

(e) 監察負責的調查及研究項目；

(f) 進行環境衞生風險評估／研究；以及

(g) 執行高級人員指派的其他職責。

薪酬：

月薪港幣$44,765 – 49,230元(入職薪酬視乎有關學歷及工作經驗而定)

聘用條款：

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期最長為一年；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

（a）申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請

（c）以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同所列的証明文件副本於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組

政府工【15. 教育局 -計劃行政主任】

月薪：$35,080

截止日期：11/04/2025

+ 2

入職條件：

申請人必須

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(c) 具備良好的中英文語文能力；

(d) 在取得學位後，具備不少於1年與數據管理及／或項目管理相關的全職工作經驗，具備政府或公營機構經驗者優先

(e) 精通電腦應用程式，包括文書處理、中文輸入法、簡報製作、試算表、網上瀏覽、數據庫管理及網頁設計；

(f) 良好的溝通、人際關係及表達技巧；以及

(g) 良好的分析及解決問題能力。

職責：

(a) 支援與數據管理及數據共享相關的項目；

(b) 整理不同持分者對項目成果的意見；

(c) 處理來自不同持分者的查詢；

(d) 促進局內各組別、其他局／部門以及外部顧問之間的有效溝通；

(e) 為局內員工籌劃與資訊科技相關的持續專業發展活動；

(f) 監察外部顧問及培訓機構的服務質素；

(g) 維護局內資訊科技知識共享平台；以及

(h) 執行上級指派的任何其他職務。

薪酬：

月薪35,080元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈23樓2327室教育局資訊科技管理分部)。

政府工【16.教育局 -項目管理主任】

月薪：$64,780

截止日期：11/04/2025

+ 2

入職條件：

申請人必須

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

(c) 在取得上述(a)的學歷後，具備不少於6年全職教育領域工作經驗，具備行政工作經驗者優先

(d) 具備良好的人際技巧；以及

(e) 能獨立工作。

職責：

(a) 協助策劃、組織和籌辦與推廣閱讀相關的教師及學校圖書館主任專業發展課程；

(b) 協助執行教育局委託外間機構為學校圖書館主任開辦的課程的行政及管理工作，及監察其服務；

(c) 協助處理向開設本地課程的學校分發課程資源的事宜，解答學校查詢，以及更新部門網頁；

(d) 協助為各委員會會議及項目提供行政及秘書支援，包括撰寫會議紀錄及建議書、準備會議後勤工作，以及其他被委派的秘書工作；

(e) 協助處理部門的專業及行政職務，例如記錄及庫存管理工作、處理與承辦商及供應商有關物品採購、付款結算等工作；以及

(f) 執行被委派的其他職務 。

薪酬：

月薪64,780元

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

（b）申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處)。

政府工【17.民政事務總署 -活動推廣助理 】

月薪：$14,150

截止日期：17/04/2025

+ 1

入職條件：

申請人必須

（a）(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等(註1)或以上成績(註2)，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級(註3)／E級或以上成績(註2)，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(註3)或以上成績，或具同等學歷；

(c) 懂得操作電腦軟件包括中英文打字，MS Word、Excel and PowerPoint；

(d) 具有相關的工作經驗者優先；及

(e) 獲邀請參加遴選面試的應徵者需在面試前進行中文及英文打字速度測驗。

職責：

(a) 為籌辦社區參與項目及活動提供文書和秘書服務，以及後勤支援；

(b) 就區議會的日常運作提供文書和秘書服務；

(c) 為區議會轄下的委員會 / 工作小組提供文書和秘書服務；

(d) 為與地區管理有關的工作提供文書及後勤支援服務；

(e) 參與實地視察、協助進行跨部門聯合行動以及其他外勤工作，包括非經常的勞動工作；及

(f) 在有需要時執行其他相關的職務。

薪酬：

月薪港幣14,150元

聘用條款：

(1) 受聘人將按非公務員合約條款聘用。

(2) 受聘人或需戶外工作、超時工作、不定時工作，及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

（b）申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交香港西灣河太安街29號東區法院大樓11樓

政府工【18.民政及青年事務局 -總行政經理 】

月薪：$127,700

截止日期：17/04/2025

+ 4

入職條件：

申請人必須

（a）持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具同等學歷

(c) 在取得上述學歷後，具備至少12年全職工作經驗，當中起碼5年全職擔任高級行政職位，並且是(i)在政府／高等教育院校／非政府機構／公營機構中負責為青年發展、社區參與和外展工作制訂政策和執行相關工作；或(ii)在私人機構中負責以青年為對象的企業社會責任活動計劃。對推行青年外展工作／公眾參與活動或監察青年團體／網絡具經驗者佔優；

(d) 具備充足的經驗和能力應付策略規劃、制訂預算、推行活動計劃、聯絡持份者和管理活動項目的工作；

(e) 具備豐富的規劃和執行策略性推廣和宣傳活動的經驗，具推行實體及線上模式活動經驗者佔優；

(f) 熟悉政府、教育機構和青年機構／團體的性質、工作和運作；

(g) 中英語文講寫能力俱佳，能操流利普通話者佔優

(h) 電腦知識良好，包括懂得操作微軟的Word、Excel和PowerPoint軟件

(i) 熟悉和十分明白政府或公營機構的運作

(j) 具備極佳的策劃、組織、分析和人際技巧，並能在壓力下獨立處理工作。

職責：

(a) 籌劃和推行民政及青年事務局轄下的青年活動、計劃及措施，包括但不限於通過社交媒體和其他適用平台制訂青年活動策略、招募參與者、建立和監督青年團體／網絡、建立和維持與青年和社區的關係、持續地推廣計劃／措施，及監察相關的表現指標；

(b) 為青年發展相關措施和計劃物色合作機會並與私營和公共部門及／或其他夥伴建立策略性夥伴關係；

(c) 監察青年發展相關計劃的運作和推行進度，包括服務承辦商／獲資助機構的表現，及為相關會議提供秘書處支援服務；

(d) 監察青年發展措施和計劃的預算制訂和監控，尤其是相關措施／計劃的持續推廣；

(e) 在有需要時安排和前往內地和／或海外進行公務考察；

(f) 提供行政／管理支援服務，並與相關的官方機構／部門及內地和海外機關聯絡溝通以舉辦聯合活動；以及

(g) 執行上級指派的其他職務，包括監督下屬執行工作和在正常辦公時間以外工作。

薪酬：

港幣每月127,700元

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

（a）申請表格[G.F.第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

（b）填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。