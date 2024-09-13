政府工｜20份筍工月薪14-82K　教育局請項目經理 學位+2年經驗31K

【政府工】 公務員事務局今日（13日）新推多份筍工，當中教育局請項目經理，持有學位+2年經驗即有31K，若主修某幾個科目更獲優先考慮。此外經常請人的1823也請客戶服務主任， DSE學歷經培圳後薪金可高達24K！《開罐》整合及更新了20份政府工，最遲９月底截止，大家看看有無筍工啱自己。



《反起跑線聯盟》劇照

政府工【1.漁農自然護理署-二級監工】

月薪:$25,115起

截止日期 :27/09/2024 23:59:00

入職條件:

(a)(i) 持有本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的建築工程學、土木工程學或建造工程學證書，或具同等學歷；或

(ii) 具備五年擔任建築工程、土木工程或建造工程熟練工人的經驗；或

(iii) 妥善完成認可的建築工程、土木工程或建造工程技術員學徒訓練；

(b) 具備相當於中三程度的中英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

負責監督由承建商及直屬員工所進行的土木工程及建築工程的建造和保養工作。

(註：可能須在香港任何地區工作；不定時工作或輪班工作；執行隨時候召及候命值勤職務；以及駕駛部門車輛。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第12點（每月29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書送交至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明《申請二級監工》

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【2.建築署-行政助理】

月薪:$48,955

截止日期 :20/09/2024 23:59:00

入職條件:

(1) (a) 持有本地大學學位或同等學歷；以及

(b) 在取得相關資格後，在以下一個或多個範疇具有最少十年工作經驗：

(i) 財政資源管理；(ii) 行政及執行方面的支援；(iii) 辦公室管理；(iv) 人力資源管理；(v) 項目／系統管理；(vi) 資訊系統或電腦網絡的行政工作；(vii) 數據搜集及分析；(viii)承建商和顧問管理；及／或 (ix) 活動管理；

(2) 具備良好的中、英文口語和書寫溝通技巧，並於DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 熟悉Microsoft Word、Excel、PowerPoint及Project等電腦應用程式和中文輸入法；以及

(4) 具有在政府工作的經驗，如申請人擁有最少三年在政府政策局／部門的總部管理財政資源或提供行政及執行方面的支援的相關經驗，可獲優先考慮。

職責:

(a) 為本署各處／分處處理有關辦公室管理、行政支援和財政資源管理的工作；

(b) 為高層管理人員提供主要的行政及執行方面的支援；

(c) 就項目的籌劃、推展和檢討提供項目管理及執行方面的支援，並就相關事宜在本署各處／分處之間作出協調；

(d) 在資訊系統和電腦網絡的發展、提升和應用方面提供支援；

(e) 協助管理承建商和顧問，包括與各政策局／部門協調與合約管理有關的政策；

(f) 就項目及其他工作擬備委員會會議文件、報告及其他文件的中、英文本；

(g) 籌辦與宣傳有關的活動或本署其他活動；

(h) 為會議和委員會作出協調，並提供秘書處和後勤支援；以及

(i) 執行該職位須處理的其他職務。

聘用條款:

成功申請人將按為期12個月的非公務員合約條款聘任。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人須一併遞交申請書及相關工作經驗問卷 (“問卷”)。有關問卷可於下方附件下載。ArchSD_NCSC EA 2024_Questionnaire.docx

(c)申請人可以電郵、親身或郵寄方式遞交問卷，詳情請參閱以下申請手續。

(1)以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同以下證明文件之副本，包括（一）符合中英語文能力要求之認可證明；（二）其相關學歷之畢業證書及成績單；（三）取得相關資歷後的相關工作經驗證明（包括現職及過往相關工作經驗，須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期）；及（四）已填妥的相關工作經驗問卷，送達香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組，信封面須註明「申請行政助理職位」。網上申請：

(2)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請的人士，必須上述所需的証明文件副本及問卷以親身或郵寄方式遞交至聯絡地址或電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請行政助理職位」及你的網上申請編號。

政府工【3.1823-客戶服務主任】

月薪: $14,130起

截止日期 :23/09/2024 17:00:00

入職條件:

(ai) 在DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪15,780元；培訓後，月薪18,580元)；及

(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

(aii) 在DSE四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,130元；培訓後，月薪16,600元)；及

(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

(aiii) 在DSE四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪14,130元；培訓後，月薪16,600元)；及

(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責:

(a)通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件。(b)須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班(約每兩個月出任通宵班五日)。

(c)面試將於2024年10月上旬舉行。獲聘用者最快須於2024年10月中旬上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

薪酬:

培訓後基本月薪為16,600元或18,580元；如選擇額外工作時數，月薪可達21,470元或24,050元。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【4.1823-營運助理】

月薪:$16,130

截止日期 :26/09/2024 17:00:00

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文

科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備至少一年全職的行政支援工作經驗；及

(c) 熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字；及

(d) 具備良好溝通技巧。

申請人需接受中文文書處理速度及技能測試。

職責:

(a)為1823中心日常運作提供行政支援，例如管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援。

聘用條款:申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

(d)申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【5.渠務署-項目經理(資訊科技)】

月薪:$82,015

截止日期 :27/09/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有電腦科學／資訊科技或相關科目的學位；

(b) 在取得有關專業資格後，在資訊科技界具最少15年工作經驗；其中最少3年在具規模的機構擔任督導職位，專責領導資訊科技員工擬備和審議資訊科技計劃標書、項目管理及承辦商管理、品質保證、用戶需求研究、系統分析及設計、系統推行、用戶培訓和系統支援；

(c) 可熟練使用英語編寫資訊科技計劃／系統成品;

(d) DSE或香港中學會考的中英文科成績達第2等級或以上，或具同等學歷；

(e) 持有項目管理專業證書，例如PRINCE2或PMP；

(f) 精通於管理資訊科技計劃發展及管理／監督網上應用系統的日常運作，所管理的資訊科技計劃／系統曾採用以下技術更佳：

(i) 關係數據庫Oracle 19c或以上版本、微軟SQL Server 2012或以上版本、MariaDB 10.6或以上版本，或MySQL(或相容軟件)5.5或以上版本；

(ii) 使用Apache HTTP伺服器、Apache Tomcat、JavaScript及Java 8或以上版本的網上應用系統；

(iii) 使用微軟SharePoint 2013或以上版本的網上應用系統／入門網站；

(iv) 微軟Dynamics 365 8.2或以上版本；

(v) 網上入門網站；

(vi) 電子化工作流程及表格；

(vii) 流動資訊處理；或

(viii) 網上服務及可擴充標示語言。

(g) 具備資訊科技計劃採購、合約監察、資訊科技保安、多個項目的管理、資訊科技服務管理、業務程序重組、系統架構設計、評估科技和技術方案、管理軟件轉換、工作流程管理和／或電子資訊管理的經驗更佳；

(h) 具備在管理政府中央資訊科技服務（如政府人力資源管理服務、電子假期等）項目推行和支援工作方面的經驗更佳；以及

(i) 持有企業架構(例如TOGAF)、資訊科技服務管理(例如ITIL)和資訊科技保安(例如CISSP或CISA)的專業證書和／或相關經驗更佳。

職責:

協助資訊科技主管提供資訊科技服務，包括為渠務署規劃、開展和推行新資訊科技系統及現有資訊科技系統時，和在提供持續支援時，進行規劃、採購、計劃管理、品質保證和提供成品及諮詢服務的工作。

(a) 就外判服務負責內部計劃管理，及負責內部計劃的計劃管理；

(b) 為資訊科技產品／服務擬備／覆檢招標文件，並評審標書；

(c) 監察承辦商提供外判資訊科技產品／服務的表現；

(d) 覆檢承辦商／資訊科技小組成品的品質及整合來自用戶的反饋；

(e) 開展資訊科技服務／系統，如進行研究、識別概括性的用戶需求，以及界定計劃範圍;

(f) 為業務用戶及其他資訊科技小組提供技術意見；

(g) 與業務用戶、其他資訊科技小組、承辦商及持份者(例如香港特別行政區政府其他的局或部門)聯繫和合作，以有效完成工作；

(h) 輔導及監督高級系統分析員、系統分析員及程序編製員完成以下工作，並確保其工作成品及成果的品質：

(i) 進行採購相關工作；

(ii) 進行系統分析和設計、系統推行和集成，以及持續支援和維修資訊科技系統；

(iii) 就資訊科技系統支援用戶驗收測試及提供用戶培訓；

(iv) 於推行資訊科技系統計劃及系統生命周期整段期間，就系統擬備文件編製及報告；以及

(v) 支援資訊科技系統的日常運作；

(i) 確保在工作中實施香港特別行政區政府的相關規例、標準、政策及／或指引；

(j) 確保在工作中運用資訊科技業界及產品供應商所提供而適用的最佳執行方法、標準及／或指引；

(k) 安排和統籌與資訊科技計劃推行事宜及系統原型落實支援工作有關的活動，例如簡介會、工作坊、培訓活動、論壇等；以及

(l) 促使用戶留意工作流程的改變，以及統籌變革管理計劃。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，為期12個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格G.F.340 (7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同有關學歷證書／信件副本、修業成績表副本、相關語文能力證明文件副本及相關工作經驗的證明文件副本須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

政府工【6.教育局-課程主任(資優教育) (EDB/CSD/318/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修社會科學、人文學科、地理、經濟、歷史或中國歷史的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 於取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年在中學教學及／或發展中學課程的相關經驗；

(f) 申請人若符合以下條件，可獲優先考慮：

(i) 對本地及國際資優教育和個人、社會及人文教育的發展具備深入理解；

(ii) 具備資優教育或人才發展的相關經驗；

(iii) 具備領導才能並掌握良好的溝通、人際和表達技巧；

(iv) 操流利粵語及英語；及

(v) 具備良好品格，並願意為教育界服務，作出承擔；以及

(g) 申請⼈或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 參與教育局內部及／或外間與資優教育有關的委員會和專責小組的工作，並協助推行資優教育政策；

(b) 統籌及協助提供資優教育服務；

(c) 設計校本資優教育課程及發展相關課程材料；

(d) 發展表現評核工具以用作識別具資優潛質的學生；

(e) 統籌及監察資優教育學校網絡的發展，以及推行相關的協作研究；

(f) 設計及監督教師培訓課程；

(g) 協助策劃和舉辦本地、全國及國際學生比賽；

(h) 執行與資優教育組日常運作有關的行政職務；以及

(i) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局課程支援分部。

政府工【7.教育局-行政經理(幼稚園教育分部) (EDB/KGE/320/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :28/09/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於10年相關行政或秘書處的工作經驗；

(d) 具備香港特別行政區政府工作經驗者優先；

(e) 能有效地以中英文溝通；

(f) 處事盡責、積極主動及對工作有熱誠；以及

(g) 須品格良好。

職責:

(a) 對實施幼稚園政策有關幼稚園幼兒班(K1)收生提供行政的支援，包括處理註冊文件的申請、處理特殊申請個案、安排發送宣傳物品至有關部門等；

(b) 提供有關行政和執行上的支援，包括一般行政、人手分配、職員聘請、人力資源及督導、財務、物料供應及採購、宣傳、數據庫開發、檔案管理及安排辦公室等事宜；

(c) 聯繫政府的決策局／部門及相關機構，安排有關落實幼稚園教育政策的活動，如、探訪、簡報會及專題討論等；

(d) 協助就回應有關幼稚園教育的議題及查詢草擬相關概要及文件；以及

(e) 處理由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓1432室教育局幼稚園教育分部幼稚園行政2組。

政府工【8.教育局-項目經理(全方位學習及內地交流)】(EDB/QAD/312/24)

月薪:$31,685

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷。主修電腦／統計／會計並具備相關認可培訓者優先；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 精通統計，尤其熟悉運用Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Excel及Access等電腦軟件；

(d) 具備不少於2年與教育、教育研究、為學校舉辦工作坊和研討會、處理津貼審撥／會計管理、更新網頁、網上表格設計及處理、為學校／教師提供建議(例如學校探訪)工作經驗者優先；

(e) 具備良好的中英文講寫能力。具備普通話溝通能力者優先；以及

(f) 具備良好人際溝通技巧及獨立工作能力。

職責:

(a) 主力負責全方位學習津貼及學生活動支援津貼(下稱津貼)的日常管理和營運工作，以及推動相關程序電子化；

(b) 協助監察和檢討學校運用津貼的概況和成效；

(c) 處理與全方位學習相關的查詢；

(d) 協助籌辦全方位學習相關的專業培訓和學生活動；

(e) 協助籌辦和推行公民與社會發展科(公民科)，內地考察例如處理學校申請、預計開支及分析數據等；

(f) 管理和更新與全方位學習及公民科內地考察相關的網頁及網上支援系統；以及

(g) 執行其他有關的職務，如：會議記錄、協助有關印務以及其他支援工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 x

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。

政府工【9.醫務衞生局-行政經理 (專責小組)】

月薪:$64,780

截止日期 :25/09/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以修讀工商管理、傳播學、公共關係或公共行政/政府研究等學科為佳；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第3等級或以上，或具同等成績；以及

(c) 在取得上述學歷後，具備至少6年全職工作經驗，當中最少3年於政府部門負責日常行政和管理工作、秘書處支援、活動管理或項目管理的工作。

申請人具以下相關工作經驗佔優：

(a) 香港醫學教育制度認知與工作經驗；以及

(b) 在醫務衞生局（或其重組前的名稱）的工作經驗

職責:

(a) 支援高級行政經理（專責小組），為工作小組秘書處和支援小組提供行政服務；

(b) 協調和聯絡不同持分者和組織出席會議、提供會議支援等 ;

(c) 安排海外會員在香港出席會議時的交通、行程及飯店住宿，並聯繫會計部向海外會員支付酬金及其他津貼 ;

(d) 為專責小組提供一般行政支援；以及

(e) 執行上級指派的其他職務

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期1年。續約會視乎服務需要及受聘人的工作表現

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請人必須以申請表格，即G.F. 340(Rev. 7/2023)，提出申請。表格可在各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)如以親身或郵寄方式遞交申請書，申請人須把填妥的申請表格，連同公開考試成績、學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，郵寄至「香港灣仔告士打道5號稅務大樓13樓醫務衞生局」。信封上須註明「申請行政經理(專責小組)職位」。

政府工【10.醫務衞生局-高級行政經理 (專責小組)】

月薪: $82,330

截止日期 :25/09/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以修讀工商管理、傳播學、公共關係或公共行政/政府研究等學科為佳；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第3等級或以上，或具同等成績；以及

(c) 在取得上述學歷後，具備至少10年全職工作經驗，當中最少3年於政府部門負責日常行政和管理工作、秘書處支援、活動管理或項目管理的工作。

申請人具以下相關工作經驗佔優：

(a) 香港醫學教育制度認知與工作經驗；以及

(b) 在醫務衞生局（或其重組前的名稱）的工作經驗。

職責:

(a) 為專責小組秘書處和支援小組提供行政、執行和秘書處支援，包括協助組織專責小組會議和其他相關簡報會/會議、起草/準備會議材料以及與相關各方聯絡協調；

(b) 協助支援小組對海外實踐和模式進行研究、分析和總結；以及

(c) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期1年。續約會視乎服務需要及受聘人的工作表現。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請人必須以申請表格，即G.F. 340 (Rev. 7/2023)，提出申請。表格可在民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)如以親身或郵寄方式遞交申請書，申請人須把填妥的申請表格，連同公開考試成績、學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，郵寄至「香港灣仔告士打道5號稅務大樓13樓醫務衞生局」(信封上的郵戳日期將視為遞交申請表格日期)。信封上須註明「申請高級行政經理(專責小組)職位」。

政府工【11.郵政署-會計主管】

月薪: $18,916

截止日期 :24/09/2024 18:00:00

入職條件:

(1)(i) 在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於三年的全職會計工作經驗；

(3) 在DSE或中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

(4) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word及Excel等；及

(5) 獨立、富責任感、勤奮好學而有耐性，能於壓力下工作，具良好溝通技巧及團隊精神。

職責:

(1) 負責日常會計及存檔工作；

(2) 協助整理應收帳款帳齡表及追討欠款；

(3) 指導下屬及審閱下屬準備的發票、會計分錄、付款憑證、郵件賠償個案及其月報表和季報表；

(4) 管理團隊及準備審計報表；

(5) 處理內部職員、供應商、外國郵政機關及公眾的查詢；

(6) 履行一般文書職務；及

(7) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須親身把填妥的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

(c)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2。請於信封面上清楚註明「申請會計主管職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。

政府工12.懲教署-工藝導師(皮革工藝)

月薪:$40,495起元

截止日期 :19/09/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)完成有關皮革工藝或製鞋行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示在皮革製品或製鞋生產方面的相關工作經驗。有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過皮革工藝技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)督導轄下職員執行職務；

(b)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事皮革品或皮鞋生產;

(c)監管工序，包括皮革品或鞋面縫紉、鞋品成型、製格、製成品整理及包裝、生產計劃及排程、品質保證、物料預算、生產機器設備操作及保養；

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及(f)執行其他指派職務。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月40,495元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月68,720元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(皮革工藝)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【13.衞生署-二級工人】

月薪：$15,175起

截止日期 :19/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 能以粵語／中文及簡單英語溝通；能閱讀簡單中、英文；能書寫簡單中或英文；

(b) 以具備在醫院、診所或醫療機構的相關工作經驗為佳；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(備註：申請人須通過技能測試。)

職責:

(a) 執行一般清潔職務及處置廢物(包括醫療廢物)；

(b) 執行體力勞動職務，例如搬運家具／器材、起卸重物、搬移及扶抱病人；

(c) 提供收發服務，包括於辦公室內外收取及送遞病理樣本、X光片、文件、郵件及其他物品；

(d) 提供一般行政支援及診所輔助職務，例如把文件及紙本記錄影印及蓋章／分類、開門及鎖門、維持診所病人的秩序、包裝及標示表格和醫藥容器；

(e) 提供茶水間服務；

(f) 為技工組人員（例如黑房技術員、實驗室服務員、技工）、產業看管員、一級工人或辦公室助理職級人員放假時替假；以及

(g) 按照安全程序執行診所、化驗所及公眾殮房的其他勞動／非技術性職務，例如清理及處置嘔吐物、粘有血塊的外科敷料、髒被服、用過的利器、儲用培養物及受污染物質。

薪酬：

第一標準薪級表第0點(每月港幣15,175元)至第一標準薪級表第8點(每月港幣17,880元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明「申請衛生署二級工人職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人須於申請書上詳列其學歷及相工作經驗。申請人如具備在醫院、診所或醫療機構的相關工作經驗，須於申請書上清楚註明，並列明有關機構的名稱及申請人的受僱職位、職責及日期。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【14.律政司-政府律師】

月薪：$77,855起

截止日期 :27/09/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 在香港取得律師資格(註：在2025年9月30日或之前在香港完成實習律師訓練的人士亦可申請，但他們須在香港取得律師資格，方會獲聘)；或

(ii) 在香港取得大律師資格和全面執業權後，具備一年專業經驗

(註：在香港有全面執業權，但在取得全面執業權後並無一年專業經驗的大律師亦可申請。如獲取錄，入職薪酬會定於某個適當的薪點，較政府律師薪級的起薪點為低。在2025年9月30日或之前在香港完成實習大律師實習期的人士亦可申請，但他們須完成實習大律師的訓練，表現令人滿意並在香港取得大律師資格，方會獲聘)；

(b) 在綜合招聘考試的英文運用試卷取得二級成績，以及在中文運用試卷取得一級成績。未有取得所需綜合招聘考試成績但符合其他入職條件的人士，亦可提出申請。他們必須在2025年8月31日或之前在英文運用試卷取得二級成績和在中文運用試卷取得一級成績，方會獲聘。

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

（a)將調往律政司，負責刑事訟辯、民事訴訟、提供法律意見(刑事、民事、國家安全及國際公法)、草擬雙語法例、商業法、司法互助及法律政策等工作。

(b)政府律師會調派往律政司司長辦公室、民事法律科、刑事檢控科、憲制及政策事務科、國際法律科、法律草擬科或維護國家安全檢控科等任何辦公室／科別工作。

(c)有關律政司工作的更詳細資料，請瀏覽律政司網頁(https://www.doj.gov.hk)。

薪酬:

總薪級表第32至44點(現時月薪由港幣77,855元至119,650元)。視乎當時的情況，如申請人取得資格後的相關工作經驗較規定的最低要求為高，或會獲考慮給予額外增薪點。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，連同一份詳盡的履歷送交香港中環下亞厘畢道18號律政中心中座地下律政司人事及編制分組招聘小組。

履歷最少應包括下列資料—

(1) 由中學起在公開考試中報考科目的成績級別(述明考取成績的確實日期)；

(2) 法學士、法律博士、香港法律專業共同試、法學專業證書考試或對等考試的成績，列出報考科目的成績級別(請提供成績單和證書副本)；

(3) 取得律師／大律師資格的確實日期及地點(現為實習律師或實習大律師的申請人，請說明完成實習的日期)；

(4) 就業記錄連同詳細的職責說明；以及

(5) 喜歡從事的工作範圍。申請人應在履歷上列出下列自己感興趣的辦公室／科別，以先後次序排列。

• 律政司司長辦公室轄下的法律改革委員會秘書處；

• 民事法律科；

• 刑事檢控科；

• 憲制及政策事務科；

• 國際法律科；以及

• 法律草擬科

(b)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於2024年9月27日或之前，把履歷寄交下述聯絡地址，或傳真(傳真號碼：3702 0161)或電郵(電郵地址：prappt@doj.gov.hk)至該組。

(d)由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址。

(e)律政司將於2024年9月20日下午5:30為有意投考政府律師職位的人士舉辦招聘簡介會。申請人可選擇登記親身參加或網上參加招聘簡介會。詳情請參閱我們的網頁(https://www.doj.gov.hk/tc/career/counsel.html)。

政府工【15.香港警務處-助理講師(輪機工程)】

月薪： $42,640起

截止日期 :20/09/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所理工學院／理工大學、工業學院或香港專業教育學院頒發的機械或輪機工程文憑或高級證書，或具備同等學歷，並於取得有關學歷後，在機械或輪機工程方面具有五年實際及／或教學經驗；

(b) (i) 持有二級(輪機師)(內燃機船)合格證書；或

(ii) 持有一級(輪機師)(內河航行)合格證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 為水警輪機人員提供有關操作、控制、管理，以及維修水警輪機械及電機系統的訓練；以及

(b) 處理與水警培訓需求有關的船艇及設備技術管理事宜。

薪酬:

總薪級表第19點（每月42,640元）至總薪級表第33點（每月81,510元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

（a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須在申請書上詳細列明其學歷、專業資格及工作經驗。已填妥的申請書，連同（一）學歷資格（包括中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；

﹙二﹚專業資格的證明文件副本；以及

﹙三﹚工作經驗的證明文件副本，

送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年9月27日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【16.社會福利署-社會工作助理】

月薪：$25,115起

截止日期 :19/09/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者（第1類） [註(1)]； 以及

(b) (i) 持有由香港其中一間理工學院／理工大學頒發的社會工作文憑，或具備同等學歷 [註(2)]；或

(ii) 持有由香港社會工作訓練學院校務委員會頒發的社會工作證書；或

(iii) 持有由一所註冊專上學院於註冊日期後發出的社會工作文憑，或具備同等學歷 [註(2)]；以及

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並且能操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 尚未根據《社會工作者註冊條例》（第505章）註冊為註冊社會工作者（第1類）的申請人亦可申請，但如獲取錄，他/她仍須先根據《社會工作者註冊條例》（第505章）註冊為註冊社會工作者（第1類），並能提交有關證明文件，方獲聘用。

(2)(i)現正修讀最後一年課程以獲取上述入職條件(b)項學歷的應屆畢業生也可申請，他們須在申請表格內註明於畢業試後可獲取的資格。申請人如獲取錄，必須在本學年(即2024/25)學年取得所需學歷資格才獲聘任。

(ii)申請人必須在申請表格內說明其就讀文憑課程的主修科目。

職責:

(a) 提供個案工作服務；

(b) 規劃、籌備和推行各項小組活動和計劃；

(c) 為屯門兒童及青少年院的受照顧者提供督導、指導及輔導服務；

(d) 評估長者的長期護理需要；

(e) 協助推行社會福利計劃；以及

(f) 處理部門熱線服務的市民來電。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第22點（每月49,230元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a)申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請書上詳列其資歷及相關工作經驗。有關資料應包括–

(1) 由中學起在公開考試中報考科目的成績級別；以及

(2) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(3)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組。請在信封面上註明「申請社會工作助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(d)持有本地院校╱香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，須於2024 年 9 月 26日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述地址，並在信封及每張證明文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

政府工【17.政府統計處-訪問員】

（勞工統計科(二)、物價統計科、業務展望統計組、科技統計組及服務貿易統計組）

月薪：$20,770

截止日期 :19/09/2024 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級╱E 級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(b) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

（註：職位持有人可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。）

聘用條款:

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2025年2 月開始，為期約4至 9個月。

(ii) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（因應工作需要，工作時間可能不固定）

(iii) 工作地點：

(1) 政府統計處的任何辦公地點；及

(2) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請表格須送達九龍協調道3號工業貿易大樓11樓政府統計處科技統計組。

(c)除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。請在信封面註明「申請訪問員職位」。

政府工【18.特首政策組-助理研究員】

月薪：$35,080起

截止日期 :20/09/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，尤以在DSE或中學會考中英文科考獲第2等級或以上的成績，或同等學歷為佳；

(c) 具有良好人際交往技巧及演講能力；

(d) 對社會經濟研究有強烈興趣及／或相關經驗；

(e) 對公共事務及政策有強烈興趣；以及

(f) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

職責:

(a) 協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動(包括與研究組織聯絡)；

(b) 協助撰寫報告；

(c) 為研究提供技術以及後勤支援；以及

(d) 為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

薪酬：

月薪為港幣35,080至47,010元，視乎經驗而定

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法

郵寄 X

互聯網 ✔️

申請人必須於截止申請日期或之前遞交網上申請表格[網上通用表格第340號]、申請書及完整的個人履歷。

(a) 網上申請表格

申請人必須透過以下網址╱系統遞交G.F.340網上申請書：https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html，然後選擇「G.F.340網上申請系統」項目；或https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html，然後選擇「政府職位空缺」項目。

(b) 申請書

申請人必須以電郵遞交一份以中文(不少於1000字)或英文(不少於700字)撰寫的申請書列出申請職位的原因，並且重點闡述自己具備與申請職位相關的才能及經驗。申請人須將申請書電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

(c) 完整的個人履歷

請人亦必須以電郵遞交以中文或英文撰寫的完整個人履歷。申請人須將其個人履歷電郵至personnel@cepu.gov.hk，並在電郵標題列明申請的職位名稱及網上申請編號。

政府工【19.民政及青年事務局-高級行政經理(青年事務)】

月薪:$82,330

截止日期 :25/09/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在DSE或中學會考中英文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少8年全職工作經驗，當中至少有4年在數碼項目開發及／或管理方面擔任管理層職位（於大型機構或跨國企業的工作經驗更佳）；

(d) 具備管理策略性會員計劃或數碼市場推廣的相關經驗佔優；

(e) 具備管理流動應用程式的專業知識，並精通項目管理方法；

(f) 善於解決問題，了解青年思維方式，並能掌握本港18至35歲青年的潮流和溝通模式及渠道；

(g) 在急速的工作節奏下仍能獨立工作；

(h) 能同時兼顧不同任務和在工作上無懼壓力；以及

(i) 協調能力與人際溝通技巧超卓，中英語文講寫能力俱佳；懂普通話者佔優。

職責:

(a) 為以青年為本的流動應用程式籌劃、推行和監察其持續開發及優化工作；

(b) 與不同持份者緊密合作，把其用戶業務要求轉化為切實可行的系統開發建議／解決方案；

(c) 與外部承辦商緊密合作並監察其表現，以及監督內部團隊的流動應用程式功能開發和設計工作，使之與政府目標一致；

(d) 與其他政策局／部門、公私營界別及／或其他外界伙伴探求合作機會，並建立策略伙伴關係；

(e) 為以青年為本的流動應用程式籌劃和推行宣傳推廣策略，並為該流動應用程式招攬用戶和維持公眾認知度；

(f) 因應開發、維護並優化該流動應用程式及其內容與宣傳工作的需要，制訂並管控相關項目計劃、時間表和預算；以及

(g) 執行上級指派的其他職務，包括監督下屬工作和在正常辦公時間以外工作。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網 X

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，須送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1)。請在信封上註明“應徵高級行政經理(青年事務) (青年事務部(1))職位”。

政府工【20.差餉物業估價署-資訊科技主任 – 應用系統】

月薪：$ 52,380

截止日期 :20/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 申請人必須持有:

(i) 香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少四年與資訊科技有關的全職工作經驗。或

(ii) 資訊科技、電腦或相關學科的高級文憑，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少六年與資訊科技有關的全職工作經驗。

(b) 申請人必須具備至少三年與以下一項或多於一項有關的應用發展的實際全職工作經驗，包括系統分析和設計、程式編製和推行、系統護理和保養:

(i) Oracle數據庫管理系統(版本12c或以上)

(ii) Java

(iii) SQL

(c) 申請人必須具備至少兩年與以下一項或多於一項有關的實際全職工作經驗:

(i) Oracle 開發工具包括PL/SQL、Oracle Forms版本12c、Oracle Reports版本12c及Pro*C

(ii) Java EE應用程式伺服器如 JBoss、WildFly、WebSphere、Oracle WebLogic、Tomcat

(d) 申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，將獲優先考慮:

(i) Java EE及應用程式架構如Struts及Spring、JSP、JavaScript、PHP、HTML 5、CSS、微軟.NET架構、C#、Visual Basic、XML

(ii) UNIX中型電腦平台(IBM AIX版本7或以上為佳)、微軟視窗伺服器2016或以上版本

(iii) 適應性網頁設計、流動應用程式開發、Lotus Notes、文件管理系統、地理資訊系統、SAS

職責:

資訊科技主任(應用系統)主要負責系統發展周期有關的工作、質素保證、產品研究、指導程式編製主任進行項目開發及系統保養、向用戶在生產及開發環境上提供技術支援以及支援終端用戶電腦應用。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期十二個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本署的服務需要而定。

申請方法:

申請方法

郵寄 ✔️

互聯網 ✔️

(a) 申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須連同學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c)請在信封面上註明申請職位的名稱。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達上列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。