政府工｜9份月薪20K以上筍工！教育局月薪127K　請首席課程主任

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政府工【1.政府統計處普查策劃科(二)-訪問員】

薪酬:

全職：月薪$20,770

兼職：時薪$123

截止日期 :02/05/2025 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 在DSE五科考獲第2級或同等（註1）或以上成績（註2），或具同等學歷（註3）；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲E 級或以上成績（註2），或具同等學歷（註3）；及

(b) 符合語文能力要求，即DSE或中學會考中英文科考獲第2級（註4及註5）或以上成績，或具同等成績（註3）；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語及英語。

註:

(1) 政府在聘任時，DSE應用學習科目（最多計算兩科）「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目 C 級成績，會被視為等同新高中科目第3級成績；DSE應用學習科目（最多計算兩科）「達標」成績，以及其他語言科目 E 級成績，會被視為等同新高中科目第 2 級成績。

(2) 相關科目可包括中國語文科及英國語文科。

(3) 申請人在截止申請日期仍未具備所需資格及／或未達到所定的語文能力要求，則被視作未能符合入職條件。

(4) 政府在聘任時，2007 年前的香港中學會考中英文科 （課程乙）C 級及 E 級成績，在行政上會分別被視為等同 2007 年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第 3 級和第 2 級成績。

(5) 政府在聘任時，應用學習中文（非華語學生適用）科目的「達標」和「達標並表現優異」成績會分別獲接受為香港中學文憑考試中國語文科第2級和第3級成績。

(6) 申請人須具備基本電腦操作知識。

(7) 申請人如具備下列條件，將獲優先考慮：

(a) 能以普通話或至少以下一種非華語進行溝通：印尼語、尼泊爾語、烏爾都語、旁遮普語、他加祿語、泰語、印度語、越南語、孟加拉語、高棉語、緬甸語或僧伽羅語；及/或

(b) 具備相關外勤統計工作經驗。

資料圖片

職責:

(1) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(2) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(3) 執行其他與外勤工作有關的職務。

聘用條款:

(1) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約由2025年11月開始，最多為期約15個月。

(2) 部門會視乎當時的運作需求及根據申請人表現聘任申請人為全職或兼職訪問員。

(3) 具體工作時數安排須視乎部門的服務需求而定。全職工作的受聘人一般須於星期一至五每天工作8.8小時（如有需要，可能須不定時工作）。

(4) 工作地點：

(i) 政府統計處的任何辦公地點；及

(ii) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓40樓政府統計處普查行政組。申請人須隨表格把文憑／證書副本﹑正式的學業成績報告副本及工作證明副本一併遞交，或於截止申請日期後一星期內把這些副本送達上述聯絡地址或以電郵發送至 <26c_cas@censtatd.gov.hk>。請在信封面或電郵標題和每頁證明文件副本上註明「申請訪問員職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，須在截止申請日期後一星期內把文憑／證書副本﹑正式的學業成績報告副本及工作證明副本送達下述聯絡地址或以電郵發送至 <26c_cas@censtatd.gov.hk>。請在信封面或電郵標題和每頁證明文件副本上註明「申請訪問員職位」及網上申請編號。

政府工【2.商務及經濟發展局-項目主任】

月薪: $40,620

截止日期 :09/05/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港任何⼀所⼤學頒授的學⼠學位，或具備同等學歷；

(b) 具備良好中英文書寫及會話能⼒，並在DSE英文及中文科取得第5級或以上成績，或具備同等成績（註）；及

(c) 在取得有關學歷後，具備最少三年在公營機構擔任⾏政/管理職位的全職⼯作經驗。

(d)能操流利普通話，具備良好溝通及⼈際關係技巧，熟悉香港專業服務⾏業，具備政府資助計畫的相關⼯作經驗，以及熟悉研究、統計及電腦系統，可獲優先考慮。

註:

(a) 綜合招聘考試中文/英文運⽤試卷的⼆級成績會獲接納為等同DSE中/英文科的第5級成績。

(b) 香港⾼級程度會考中國語文及文化、中國語⾔文學或中國語文科C級或以上成績會獲接納為等同香港中學文憑考試中國語文科的第5級成績或以上。香港⾼級程度會考英語運⽤科或GCE A Level English Language科C級或以上成績會獲接納為等同DSE英國語文科的第5級成績或以上。

(c) 在IELTS整體分級取得6.5或以上，並在同⼀次考試中各項個別分級取得不低於6的⼈⼠，在考試成績的兩年有效期內，其IELTS成績可獲接納為等同DSE英國語文科的第5級成績或以上。

職責:

(a) 處理「專業服務協進⽀援計畫」（⽀援計畫）的資助申請，例如：向申請機構要求澄清申請內容及/或提交補充資料，以及草擬初步評估報告；

(b) 跟進已獲批准的申請，例如與成功申請的機構確認項目建議書及預期的現金流，以及準備項目協議書；

(c) 監察在⽀援計畫下獲資助項⽬的實施和進度，例如：就本地活動進⾏實地訪問、就非本地活動舉⾏進度檢討會議、審核項⽬報告（連同經審核帳⽬），及草擬監察項⽬報告；

(d) 處理發放⽀援計畫資助款項及獲資助機構退還剩餘款項；

(e) 為⽀援計畫相關的會議、簡報會及推廣活動提供後勤⽀援；以及

(f) 協助更新⽀援計畫資料庫及網⾴，以及處理上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲錄⽤者將以非公務員合約條款聘⽤，合約為期兩年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向⺠政諮詢中⼼或勞⼯處就業科各就業中⼼索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥的申請表格須連同⼤學修業成績副本，以及列明英國語文及中國語文成績的香港中學文憑考試或同等學歷的證書副本，郵寄⾄香港添⾺添美道⼆號政府總部⻄翼22樓商務及經濟發展局⼈事部。請在信封⾯上清楚註明「申請項⽬主任職位」。

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政府工【3.文化體育及旅遊局(文創產業發展處（文創處）-經理（創意智優計劃）】

月薪 : $35,080

截止日期:30/04/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得DSE或中學會考中英文科第3級(C級)或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關項目管理或管理公共／非牟利項目資助計劃，或為政府／半官方機構／公營服務界別的委員會／專案小組提供行政支援的全職工作經驗；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通電腦軟件，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理等；以及

(f) 性格外向主動，為人勤奮，具備良好公關技巧，做事有條理和注重細節，並能承受壓力和在限期緊迫的情況下工作。

職責:

(a) 協助評審／審核／評估創意智優計劃申請及計劃進度／完成報告，以及監察創意智優計劃獲批項目的推行情況，包括擬備項目協議、處理申請者的項目變動要求及進行實地視察等；

(b) 協助擬備和統籌創意智優計劃項目的相關報表和創意智優計劃秘書處的行政報表；

(c) 為創意智優計劃評審小組預會和會議提供行政和後勤支援，以及協助監察與創意智優計劃審核委員會有關的行政事宜；

(d) 處理公眾查詢，並聯絡跨界別和跨藝術領域的創意及文化合作項目或聯合製作的綜藝電視節目項目的準申請者；

(e) 監察文創處撥款管理及資訊系統的日常運行，以及協助系統增強和維護；

(f) 檢討創意智優計劃網站內容，以便使用者獲取資訊，以及協助維持創意智優計劃秘書處的檔案系統，並協助推行電子檔案保管系統；

(g) 協助受聘審計師就需抽查的創意智優計劃項目進行審計工作；以及

(h) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期約12個月。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【4.教育局(課程發展處)-首席課程主任(個人、社會及人文教育) (EDB/CDI/125/25)】

月薪$127,700

截止日期 :02/05/2025 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修中國歷史／歷史的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試中文運用試卷或英文運用試卷中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於12年於小學／中學及／或專上教育機構與中國歷史／歷史有關的教學及／或課程發展經驗；

(f) 對個人、社會及人文教育學習領域，以及本地教育制度有豐富知識；

(g) 持有與中國歷史／歷史／課程發展及／或教育管理有關的碩士或博士學位者優先[見註(ii)]；以及

(h) 須處事盡責、積極主動、對工作有熱誠，並須品格良好，願意為教育界服務，作出承擔，以及能以中英文與人有效溝通。

職責:

(a) 擔任個人、社會及人文教育組的主管，領導個人、社會及人文教育學習領域課程的發展工作，特別是中國歷史、歷史及旅遊與款待科；

(b) 策劃、組織和推行教師培訓課程，以配合有關課程的實施；

(c) 策劃和監督教學資源的製作，以配合有關課程的實施；

(d) 策劃、組織和推行與個人、社會及人文教育相關的學生學習活動、研究發展及評估計劃；

(e) 就個人、社會及人文教育學習領域相關的課程事宜，為課程發展處轄下的相關組別、教育局轄下的相關分部、香港考試及評核局、學校、其他有關的政府部門和機構提供意見及與之協作，包括參與有關個人、社會及人文教育的部門／跨部門／非政府委員會及／或工作小組；

(f) 協調及統籌個人、社會及人文教育學習領域內課程的課本及有關教學資源評審工作；

(g) 執行及監察與個人、社會及人文教育學習領域相關的課程／科目津貼的行政工作；

(h) 推動與個人、社會及人文教育相關的各項課程發展舉措；以及

(i) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如有關科目的碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

(c)申請書須送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【5. 教育局(課程發展處)-項目經理(應用學習) (EDB/CDI/124/25)】

月薪 : $82,330

截止日期 :25/04/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，具備更高學歷或專業資格者優先；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c) 在取得學士學位後，具備最少10年經驗，於公營及／或私營機構從事課程發展(與應用學習或職業專才教育相關優先)及／或生涯規劃的研究、規劃及推行工作；具備領導與管理本地大型項目(與教育有關優先)經驗者優先。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如碩士或博士學位，或持有外語資歷)，亦須一併在申請表上列明。

(ii) 2007年前的中學會考中英文科(課程乙)C級的成績，會被視為等同2007年或以後香港中學會考中英文科第3級的成績。

職責:

(a) 就應用學習的研究和發展提供建議，特別是透過應用學習加深學生對職業專才教育的認識和應用學習成績匯報的相關工作；

(b) 統籌質素保證的工作，並與質素保證機構合作，掌握應用學習課程施行情況；

(c) 就應用學習的課程發展工作，尋求業界或專業團體支持；以及

(d) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

政府工【6.教育局(特殊教育分部)-高級計劃主任 (EDB/SE/123/25)】

月薪 :$82,325

截止日期 :25/04/2025 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的心理學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 持有香港所頒授的教育心理學(專業訓練)碩士學位，或具備同等學歷；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(e) 在取得上述(a)的資格後，具備6年相關工作經驗，而其中3年為取得上述(c)的資格後在教育場所擔任教育心理學家的經驗；以及

(f) 為香港心理學會教育心理學部或等同的國際認可教育心理專業團體的正式會員。

註:

(i) 2007年前的中學會考中英文科(課程乙)C級及E級成績，會被視為等同第3級和第2級成績。

(ii) 於到任日前具備少於所述的6年相關工作經驗者亦可申請。如獲取錄，本局會按個別情況給予低於上述的入職薪酬。

職責:

(a) 負責計劃、統籌、監管及發展中學和小學支援有讀寫困難的學生的服務；

(b) 領導團隊及統籌招募學校參加支援計劃的工作；並為學校提供諮詢及培訓，協助學校人員發展資源以支援有讀寫困難的學生；

(c) 聯繫參與學校，統籌及舉辦全港性／地區性的活動，分享優良教學經驗；

(d) 與教育局同工協商，共同規劃支援有讀寫困難的學生的長遠發展；

(e) 協助組別主管評估支援服務的成效；

(f) 監督支援團隊內計劃主任(資源發展)的工作；以及

(g) 執行任何其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 Ｘ

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達新界上水龍琛路39號上水廣場21樓2101室教育局特殊教育分部教育心理服務(新界東)組。

政府工【7.食物環境衞生署-化學分析主任】

月薪:$48,380

截止日期 :28/04/2025 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學頒發的化學一級或二級榮譽學位，或具備同等學歷；並持有本港大學頒發的化學碩士學位，或具同等學歷；或

(ii) 持有本港大學頒發的化學一級或二級榮譽學位，或具同等學歷，並在取得學位後具備最少兩年相關的全職工作經驗；以及

(b) (i)DSE中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；或(ii)在中學會考中英文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。

註:

2007年前的中學會考中英文科(課程乙) C級和E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

主要負責進行科學、分析和調查工作，以及督導、訓練員工和其他管理工作。(註︰或須不定時工作。)

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月。部門有絕對的酌情權決定續約與否，並視乎部門的運作需要及員工之工作表現和品行而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)把填妥的申請表格送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署43樓。信封面請註明「申請化學分析主任職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

(d)所有申請人必須在2025年5月6日或之前，以郵寄方式把所有正式證書和修業成績表的副本送交上述聯絡地址，以證明在申請表格上所填報的學歷。申請人如曾在網上遞交申請，必須在信封面及所有證書和修業成績表的副本上註明「網上申請編號」。

政府工【8. 民政事務總署(觀塘民政事務處)-行政助理】

月薪: $28,725

截止日期:25/04/2025 18:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級( C級成績)或以上成績，或具備同等成績[參閱註]；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(b) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，郵寄或親身送交九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期21樓觀塘民政事務處。請在信封面註明"申請行政助理職位"。

政府工【9.投資推廣署-高級副總裁／副總裁（國際業務、領事館及商會）】

月薪：$51,545至74,345（參考編號：ISO/03/2025）

截止日期：2025年4月28日下午5時正（香港時間）

入職條件

(a)具備五年客戶服務及管理、市場推廣、投資／貿易推廣或海外業務拓展的相關全職工作經驗；

(b)持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(c)對香港及環球市場營商環境具備充分認識和了解；以及

(d)中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳。

(根據申請人的經驗及資格，申請人有機會獲聘為高級副總裁或副總裁。)

職責

協助管理全球網絡（不包括內地辦事處），並統籌全球的投資推廣工作，以吸引外來直接投資到香港 –

(a)為各國地區市場的業務計劃的擬定和實施提供指導；

(b) 支援海外的專組和顧問共同達成各自的主要績效指標；

(c)為行業專家組和環球業務組構築橋樑及促進討論，發揮最大的協作和影響力，以解決問題及善用機遇；以及

(d)支援海外的投資推廣人員和顧問的招聘和遴選工作。

(e)建立並加強與客戶／潛在客戶、戰略持份者（如領事館、商會和投資促進機構）的合作和接觸；

(f)執行投資推廣活動，包括在香港或海外舉辦的活動和研討會，以及接待代表團；

(g)成為指定的地理市場的專題專家，包括了解最新的政府政策、與中國（包括香港）的商貿關係發展；

(h)統籌首長級人員離港公幹的行政及後勤安排；及與企業服務組聯絡，處理環球業務組的行政相關事宜；以及

(i)執行由上級指派的其他職務。

聘用條款

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請手續

郵寄 X

互聯網 V

(a)把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(b)透過公務員事務局互聯網站的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。