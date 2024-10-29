大癲！美國女廚神教用燒賣滾湯！落雞湯+雞精　網民:咁都可出書？

近年在網上也可以學到不少技能，只要在社交平台上簡單搜尋就能找到教學內容。不過這些網上教學有時候也不是那麼可靠。日前一名有逾百萬追蹤的煮食網紅，竟然拍片教用燒賣滾湯，她竟然還出版過食譜，引起網民熱議。



煮食網紅My Nguyen是一名越南裔美國人，她的Instagram專頁「myhealthydish」上有逾235萬粉絲，主要分享亞洲風味食譜。今年更是入選Forbes福布斯Top Creator排行榜的Top 50。不過日前她分享的一支影片就引起熱議，因為她教網民煮「雲吞湯」時，竟然使用了燒賣當成雲吞。

今年4月她出版了自己的第二本食譜《Healthy My Way》，主打亞洲風味的健康菜單，而她這次分享所謂「雲吞湯」正是書中食譜之一。片中她指這是一個在20分鐘內就能完成的簡單食譜，先是往煲裏下了一大碗現成的雞湯，再加入豉油、麻油和雞粉調味。水滾後，她就拿出兩包急凍豬肉及蝦肉燒賣下鍋，講到自己的食譜裡面有教煎餃的作法，但「大家也可以用現成的急凍餃子」，似是將燒賣、餃子和雲吞誤以為是同一種食物。待燒賣煮熟之後，她又加了冬菇和白菜，最後上碟時再加上辣油就完成了她口中的「雲吞湯」。

貼文引起網民熱議，當中有不少人指她用燒賣煮湯實在令人匪夷所思，「燒賣、餃子、雲吞是3樣不同的東西」，認為她不尊重他人的飲食文化。亦有很多網民提到她的食譜雖然以「健康」為賣點，但她使用的全是現成、含添加劑的材料，甚至還下了雞精，嘲諷「翻熱急凍食品都可以出食譜實在厲害」。建議她將食譜改名成《如何侮辱一億個說廣東話的人》。也有人講到她的「雲吞湯」對香港人來說，就像是菠蘿Pizza對意大利人一樣有侮辱性，狠評她不應玩食物，甚至叫她以後不應再煮食。

有網民形容她的「雲吞湯」對香港人來說就像是菠蘿Pizza對意大利人一樣有侮辱性（Instagram截圖）

不過亦有部份網民覺得問題不大，只不過像是「打邊爐落燒賣」。也有網民讚她「有創意」，笑指「佢本cook book俾工人姐姐睇的」。不知大家又對這個用燒賣煲的「雲吞湯」有甚麼看法呢？