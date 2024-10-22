警察/督察人工薪酬2024｜警隊全年招募$28K起　學歷要求/福利一覽

香港警隊正進行全年招募，最近在多間大學舉行即場招聘及面試，聘請見習督察及輔警。2024年9月起申請警員的人士，如表現出眾更可在3星期內完成遴選程序，加快入職進度。想知道現時警隊各職位待遇如何，《開罐》整合學歷、入職要求、薪酬福利等資料，一文看清。



警察薪酬2024

警員：月薪$28,940至$49,035（警務人員薪級表4至22級）

督察（預科/DSE五科3級或同等學歷）：月薪$52,015至$99,500（警務人員薪級表24至43級）

督察（大學學位/副學士/高級文憑）：月薪$53,585至$99,500（警務人員薪級表25至43級）

督察（大學學位及CRE考試合格）：月薪$55,465至$99,500（警務人員薪級表26至43級）

高級督察：月薪$85,770至$99,500（警務人員薪級表39至43級）

輔警：時薪$115至$179，或日薪$920至$1,432

+ 3

警察薪酬2024｜警察學歷要求

警員、輔警：DSE五科2級成績，會考五科合格或同等學歷

督察：DSE五科3級成績或預科畢業；如有大學或大專學歷，以及在CRE取得合格成績，起薪點會更高

修畢訓練課程後，警察學院會頒授「學警警務專業文憑」（適用於警員）或「見習督察警務領導及管理專業文憑」（適用於督察），分別等同資歷架構第4及第5級。

DSE獲五科2級成績是投考警員的基本要求（資料圖片）

其他入職要求

【1】在《基本法及香港國安法》測試達及格成績

【2】警員：接受27星期的學警基礎訓練課程

督察：接受36星期的見習督察訓練課程

輔警：接受370小時的基礎受薪訓練

【3】通過視力及體能測試

【4-1】通過「第一級標準督察專業考試」以及實習考試（適用於督察）

【4-2】通過最後考試（適用於警員、輔警）

加入警隊需通過體能測試（FB@Hong Kong Police）

警察薪酬2024｜晉升

2009年4月1日起入職警員，在該職級工作表現良好，服務滿12年、18年、24年、30年及36年可分別獲得5次長期服務增薪點，即月薪$43,610至$49,035（警務人員薪級表18至22級）。

2010年1月1日起入職的督察人員，在督察第三級標準專業考試取得合格，便可晉升為高級督察。

警察薪酬2024｜輔警大學生計劃

2003年起開始舉辦，為就讀本港大學或專上學院的全日制學生而設。計劃為全年招募，每年設1期合共370小時的全日制特別基本訓練課程，於夏季6至8月舉行。透過此計劃投考的人士亦可參加常規的基本訓練課程，訓練時間為每個星期2至3晚以及週末，為期26至33星期。

已婚警務人員可申請紀律部隊宿舍（資料圖片）

警察薪酬2024｜警察福利

【1】已婚警務人員宿舍

【2】其他房屋福利：非實報實銷現金津貼（適用於督察）或公務員公屋配額（適用於警員）

【3】免費政府醫療及牙醫服務

【4】子女教育援助

【5】免費體育及康樂設施：警察體育遊樂會、警官俱樂部