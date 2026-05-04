職場遇愛搬弄是非前輩　新人直接怒嗆　網友：該狠起來時不能縮

職場最怕遇到倚老賣老還愛嚼舌根的前輩。一名女網友在Dcard分享自己的職場故事。去年11月初入職的她，因為不熟悉業務曾出包讓公司賠錢，只是過了近兩個月，公司前輩仍抓着這件事不放，忍無可忍的她直接上前理論，嚇得對方連忙道歉賠罪，貼文曝光後網友紛紛拍手叫好。



事主表示自己在一間集團底下的公司就職，剛入職一周時因為不熟悉系統操作，曾出包讓公司賠不少錢，當時非常愧疚並向上司及被波及的同事道歉，上司們並沒有介意，事後她也請那些同事喝飲料跟點心賠罪。然而，公司其中一名前輩卻在事件爆發後抓着舊帳不放，還在事主座位附近「嚼舌根」，刻意說給她聽，甚至不只公司的人，連對廠商也不忘抱怨並加油添醋。

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事主忍不下去直接上前理論，向那位同事表示對方言語讓自己不太舒服，沒想到對方理直氣壯回嗆只是陳述事實，還指責事主怎麼可以這樣跟前輩說話，一番爭吵無果，對方居然對着上司大哭，說事主沒禮貌、被欺負，她也不甘示弱開嗆：「在我背後講了一個多禮拜（壞話），妳以為我不知道嗎？妳現在是在委屈甚麼？」一席話讓對方啞口無言，事後雖買了星巴克賠罪，仍不忘酸「00後真的得罪不了」。

貼文曝光後網友紛紛回覆：

「很多都不發飆一次就不知道收斂的人」

「哇妳好勇敢！好可惜離職前沒嗆爆前同事」

「00後整治的職場看了真舒服」

「這種喜歡在背後亂咬舌根的人，就是要當面給她難看」

「只能說該狠起來的時候不能縮」

「有些人就是要被教訓一下，不出頭反而她會更猖狂，覺得妳好欺負」



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