【韓漫】《假面女郎》描繪當代黑暗價值觀　整形、假相、呃Like！

LINE WEBTOON是一個韓國Naver的多國行動漫畫平台，這次與大家分享一部已經播畢的劇情漫畫 —— 《假面女郎》，一位從小夢想成為受大眾矚目的藝人：名叫「貌美」的主角，因為長相不屬於主流而蒙面以「假面女郎」的身份在網路世界聞名，在面臨人心的險惡、重重背叛及價值觀的扭曲，導致每一步的錯誤，到底是怎麼樣的社會才造就這樣悲慘的一生呢？

作者在故事中穿插了各種社會議題：輿論、整形、跟風、宗教、直播、犯罪、復仇等等，就因為以上種種社會上的犯罪模糊地帶及黑暗價值觀，一步步造就主角貌美的一生！

按圖看看《假面女郎》漫畫如何描繪韓國當代社會現象▼

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結語： 雖然說來沈重，但是社會上發生的悲劇往往都與你我都脫離不了關係，人人原本都是一個純潔簡單的靈魂，誕生後受家庭背景、校園團體生活、出社會的現實層面等等，每一層對於一個人都會有深刻的影響，進而造就一個人，當少一點歧視、少一點八掛、少一點偏見，化成多一點關心、多一點正面及多一點的同理心，會不會可以減少一些憾事呢？

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原文：搞笑畫風卻道盡社會黑暗面！Ｗebtoon《假面女郎》揭開腹黑人心，反思人類價值觀

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