7款韓國熱門團體拍照甫士　體力稍弱也做不到！

開罐
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和朋友聚會，拍照留念是常識吧！拍照時想擺一些創新的姿勢，但又不知道該怎樣辦？可以參考一下以下這7個韓國流行的團體拍照甫士，最適合不喜歡平凡的你！

ig@yu.jeongs、hye.1

【1】人型椅子 

這個動作難易度高達4粒星，
除了靠自己的腳力和腰力之外，
亦講求朋友之間的信任。
因為上半身是需要躺在朋友的腳上，
就像把自己託付給朋友一樣！

【2】舉起杉木

這個動作難易度亦有3粒星。
幾名朋友負責把一名朋友
打橫抬起來，
就似舉起杉木一樣。
如果想挑戰自我，
可以選擇抬起最重的朋友喔！

【3】團體倒立

這個動作的難易度高達5粒星！
不過其實最辛苦的只是
負責倒立的兩名朋友，
其他的朋友只需要站著便可以了。

facebook@20대 뭐 하지?圖片

【4】3層佛塔

這個動作比較常見，
難易度亦是高達5星。
除了講求大家的體力之外，
亦考驗大家的智力和策略。

【5】循環再用

雖然這個動作只有2粒星，
但對於柔軟度不高的人來說，
做一字馬基本是不可能的任務！

facebook@20대 뭐 하지?圖片

【6】星星

雖然這個動作看似複雜，
但其實只要按照圖中的做法，
很簡單就可以做到了。

【7】人型蜈蚣

這個動作雖然看似簡單，
但要把細節做對的話，
其實也挺困難！
仔細看的話，
其實下胯的角度是越來越窄，
所以很講求朋友之間的合作性。

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