韓國留學工作假期注意！7月起外國人每月要交800港元醫保

有意計劃或者正在於韓國留學、工作的人注意了！韓國政府將於7月16日起，向在韓國居留超過半年的外國人，強制加入「國民健康保險計劃」，每人每月最多需要繳交11萬3千韓圜（約港元800）。

《富家子弟》劇照

根據韓國媒體《pressian.com》報道，於韓國逗留半年或以上外國人，將於7月16日起強制加入「國民健康保險計劃」，每個月需向政府繳交11.3萬韓圜，約800港元的保險費用，留學生則只需付半價，每月繳交5.6萬韓圜（約港元400）。

《梨大學報》圖片

在新措施實施之前，於韓國逗留3個月或以上的外國人，可以自行選擇加入與否。根據筆者兩年前於韓國留學的經驗，如果不加入學校提供的保險的話，學生亦需要自行提供於本國購買保險的證明。如果加入學校的保險的話，約需保費12至15萬韓圜一年（約850至1070港元），比起政府醫保收費便宜得多。

梨花女子大學（SBS圖片）

港留學生指多餘

有關消息傳出後，不少於韓國留學的外國學生和職場人士都感到十分無奈，更有人於青瓦台請願網站發起請願，要求取消是次的新措施。正在韓國留學的港人Helen接受《開罐Opener》訪問時表示，雖然加入此計劃的確可以得到更多保障，但其實大部份外國留學生都已經加入了學校的保險，平時生病、受傷去看醫生也足夠應付到，所以加入此計劃其實對外國留學生來說有點多餘。

如果想參與請願的人，可以按以下連結前往：

https://www1.president.go.kr/petitions/580061