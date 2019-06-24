【韓流日常】K-POP組合為甚麼要有外國成員？　韓媒分析3大原因

韓流文化近年來的發展非常蓬勃，遠至歐美地區也能感受到K-POP的人氣。相信各位迷妹都有發現，不少K-POP組合都有加入外國成員。韓國一個專門分析偶像新聞的博主「MEN'S IDOL」就分析，KPOP需要外國成員的3大原因。

不少KPOP組合都有外國成員。（MINA、LISA、賴冠霖、LUCAS）

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在全球也有一定影響力的韓流文化，每年都有近百組新人組合出道，競爭非常大。不少韓國的娛樂公司都會在海外地區進行選秀活動，召募外國的人才到韓國，訓練成為K-POP偶像。投資於一個外國人身上，費用比韓國人可多了。又要照顧他的起居飲食，亦要讓他參加各種訓練。就算費用龐大，為甚麼韓國公司也要冒險召募外國人？

(G)I-DLE有一半成員都是外國人（右面三位：來自中國的雨琦、台灣的舒華、泰國的Minnie）

【原因1】攻佔外國市場

K-POP的影響力不斷推升，現時已經不是只屬於韓國的音樂了。 從10年前開始，K-POP已經攻陷了亞洲市場，近年更開始進攻歐美地區。各個K-POP組合都以「成為Global Idol」作為目標。要攻佔外國的市場，語言是最基本的需要。如果有外國成員的話，語言溝通的問題就自然消失。加上外國成員亦比較熟悉「當地」的文化，對攻佔外國市場有一定幫助。而且，外國粉絲亦會因為想支持自己國家的人，關注整個團體的消息。

TWICE亦有4名外國人－子瑜、MOMO、SANA及MINA（twitter@JYPETWICE）

【原因2】文化差異引起新鮮感

大部份K-POP的外國成員都是來自中國、台灣、泰國、日本等亞洲地區。雖然大家都是亞洲人，但文化差異卻比想像中大。近年來不少綜藝節目都會舉行「外國人特輯」，專門邀請在韓國活動的外國人，聽聽他們的心聲或者和他們玩遊戲。聽到外國人說「唔咸唔淡」的韓語時，韓國人都會覺得他們非常可愛。在節目中，外國人經常都會因為聽不懂韓文或者不適應韓國文化而闖禍，韓國人看起來是很有趣的。另一方面，看著這些外國成員，從出道開始，逐漸融入韓國文化之中，也會有一種「自豪」的感覺。

Got7港人成員Jackson曾經參加韓國當兵真人show《真正的男人》，經常大發笑彈。（《真正的男人》截圖）

【原因3】豐富人才網

K-POP出產的歌星，在唱歌、跳舞等方面，都具備超高水準，在亞洲地區，可算是「無法超越的牆壁」。但中國、日本、泰國等鄰近地區的人口，加起來已經有16億，在這之中怎麼可能沒有長得好看、唱歌好聽、又能跳舞的人才呢？所以每年不少韓國的大型娛樂公司都會在海外地區舉行海選，召募適合的人才。除此以外，亦有不少外國人因嚮往K-POP音樂而自告奮勇到韓國當練習生。

Wanna One出身的台灣成員賴冠霖，就是通過在CUBE在台北的海選，被召進公司。（CUBE OFFICIAL圖片）

政治問題首當其沖

雖然外國人能為KPOP組合帶來不少好處，但當國與國之間發生政治、外交問題時，外國成員一定首當其沖。好像韓國和日本，很久以前開始已經存在著不少歷史上的爭議。而來自日本的成員，如果說有關韓日關係的「敏感」話題時，必定會被扯到。最近TWICE的日本成員SANA，就在IG上發文告別平成時代，被韓國網民責罵她「不懂歷史」。此外，來自台灣的偶像亦經常被扯上敏感議題。例如TWICE的子瑜，曾經在節目上舉著台灣國旗而被中國網民責備，她事後「被迫」道歉。

子瑜事後公開道歉（YouTube@jypentertainment截圖）

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