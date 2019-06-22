「女生如何讓人留下好印象」 5大關鍵　清潔感、笑容好重要！

開罐
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每當結識新朋友、同事；或與心儀對象約會時，最重要是讓人留下良好印象，但具體究竟要怎麼辦呢？

近日日本女性網站「eltha」對1000名男女進行問卷調查，詢問他們對怎樣的女生會留下好印象，總結出5項關鍵因素。

（マイナビウーマン ）

對怎樣的女生會留下好印象

根據問卷調查結果，除了身材及打扮時髦外，不少受訪者表示措詞得體亦十分重要，而最關鍵的是清潔感笑容

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如何塑造清潔感

女性受訪者認為，女生的清潔感最主要來自皮膚好與否、其次是衣著整潔新淨及妝容自然。而男生則認為皮膚、自然妝容最為關鍵，其次是整潔的髮型。

大家可從衣著、髮型、護膚、妝容這4個方向著手，塑造清潔感。

綜合受訪者意見，皮膚及妝容最為重要。（eltha調查）

面癱必看笑容練習

除了清潔感外，笑容也是好印象的關鍵所在。可是，並不是每個人天生都擁有石原聰美般的燦爛笑容。不過不必灰心，其實笑容是可以靠練習改變的！

早前一位日本網民於Twitter分享一套笑容練習，號稱一週就能練成天使笑容，更表示自己堅持每天練習後，現時經常被人稱讚笑得很好看。

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（完整文章連結）

希望能幫助大家於新學年、新工作環境，或與心儀對象約會時能留下好印象吧！

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