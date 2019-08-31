3D精靈球悠遊卡極速賣哂！炒價近千元港幣　黃牛黨賺到笑

悠遊卡與寶可夢合作，推出寶貝球造型3D悠遊卡，悠遊卡感應支付後還會發出綠光，讓不少寶可夢迷相當期待。沒想到這款悠遊卡才開賣就被秒殺，但網路上卻出現不少黃牛提高價格，讓網友怒譙銷售過程根本黑箱！

3D精靈球悠遊卡炒價近千元港幣▼▼▼

這款「精靈寶可夢造型悠遊卡——3D寶貝球」除了有可愛的球型設計外，在消費者搭捷運、公車及小額消費時，球上會亮綠燈顯示感應成功，但是預購首批只有3000個。根據悠遊卡公司的資訊，7月3日上午10時起開放，民眾可在統一超商、全家便利商店及「PChome 24h」購物買得到，每個售價新台幣350元，如果沒搶到首批，也可以從7月3日至7月17日參加第二波預購，每人限購4個。不少網友3日上午10點整，就在各通路準備搶購寶可夢悠遊卡，但是「PChome網上商店」在3分鐘就被秒殺，甚至官方未提到任何第二波的預購細節，上午11點半左右突然對外公告第二波也完售，一、二波總共14,000個全數完銷。

不少網友相當憤怒，認為官方根本就沒有正式公告銷售資訊，就直接在Faecbook的頁面下公告第二波預購連結，讓網友措手不及，相當傻眼！最令網友生氣的是，在預購活動結束沒有多久，在購物網站上就出現了不少黃牛的販售頁面，價格還被炒高到3399元 （台幣）。不少買不到的寶可夢迷更在悠遊卡公司的Faecbook上譏諷：

「感謝悠遊卡公司的天才決策，讓轉賣商可以發大財！」 「該不會都是你們公司自己內部預購，然後要高價轉賣吧」 「為什麼要黑箱作業，還是要讓轉賣商發大財？」

最離譜的是，還有黃牛帳號直接在悠遊卡的Facebook下方兜售，讓網友痛批，明明一個人只能買4個，到底這個賣家怎麼有辦法取得這個多貨？雖然網路上罵聲一片，但小編也覺得這款寶可夢悠遊卡實在很可愛，難怪網友會「暴動」成這樣啊！

有黃牛帳號直接在悠遊卡的Facebook下方兜售「3D精靈球悠遊卡」。（Facebook@PChome）

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