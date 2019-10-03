年輕人越禁慾越易「極速早洩」？　醫生：性行為頻率是原因

一名20歲的男大學生，日前交了女朋友，希望在第一次親密接觸時，讓對方留下深刻印象，卻因太緊張而適得其反，出現早洩狀況。醫師指出，一般人以為早洩多發生在中老年人，但根據最新研究調查，2、30歲的年輕人較5、60歲，早洩比例高出2至3倍。

青壯年易早洩

雙和醫院泌尿科主治醫師高偉棠表示，早洩是男性最常見的就診原因，在門診經驗中，時常碰到許多2、30歲的青壯年，因為早洩困擾而就醫，其中45歲以下男性，更是早洩求診病人的大宗，佔整體比例近8成。

在門診經驗中，時常碰到許多2、30歲的青壯年，因為早洩困擾而就醫。（Unsplash@Kaitlyn_Baker）

3分鐘內射精恐是早洩

高偉棠指出，早洩是指男性缺乏控制射精的能力，性行為開始3分鐘內射精，可能就有早洩問題，發生原因與腦部控制射精的血清素訊號有密切關係。年輕人容易早洩的原因很多，除了先天因素外，天生易緊張的性格、壓力、性行為頻率低，或不知如何控制性愛節奏等都是可能因素。

年輕人容易早洩的原因很多，除了先天因素外，天生易緊張的性格、壓力、性行為頻率低，或不知如何控制性愛節奏等都是可能因素。（Unsplash@Christian_Erfurt）

早洩有藥可醫

「早洩並非不治之症，」高偉棠強調，許多男性發現有早洩困擾時，多透過保險套、變換姿勢，甚至尋求偏方；但早洩與控制的生理能力相關，應由專業泌尿科醫師對症下藥，建議只要出現類似症狀應及早就醫，大部分病人都可獲得良好控制。

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