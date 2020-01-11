台灣80大最受歡迎插畫家　百大網紅Duncan竟然十名不入

隨著社群網路的使用普及，人人都可以在自己的頁面發表作品，漸漸地從文字、個人生活照，開始有人分享自己的圖文插畫到無名小站，現在則是轉放到Facebook，所以除了藝人、YouTuber，現在圖文作家也是另一種型態的網紅。不同的圖文風格，各自擁有不少粉絲的支持，不管是描述生活的趣事的白爛貓、或是畫下情侶之間互動的好想兔，能夠在一片圖文作家海殺出一條寫的作家，都有其獨特的繪圖風格。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 分析的《網路口碑-圖文畫家》中，介紹你現在時下正當紅的三十位圖文作家，來看看你是否看過他們的作品吧！

即睇80大圖文畫家排行榜▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

第十名：微疼(微不幸劇場)

「不怕今日微不幸，只怕明日更不幸。」被飆車族挑釁過、求學時期碰上嚴重的車禍，曾經歷過幾段衰事的微疼，用詼諧地手法畫出生活中人人都會遇到不幸的故事，讓人不禁覺得他大概是全是世界最衰的人了吧！

另外，多才多藝的微疼在WEBTOON上有兩部連載作品更受到不少粉絲喜愛，描述軍中生活的《不要笑當兵的人》，結合日場瑣事的《微不幸劇場》，推薦給大家！

微疼用詼諧地手法畫出生活中人人都會遇到不幸的故事（FB@我得了一種吃菜就會死的病-微疼）

第九名：謙謙(好想兔)

只要一出LINE貼圖，就會衝上排行榜前幾名的好想兔，其圖文主軸描述可愛又搞笑的生活瑣事，內心戲與表情都十分多的好想兔遇上面無表情的賤賤，最吸引人的是他們情侶間有趣的對話，吸引不少粉絲入坑。

好想兔生動活潑的台詞搭配上動態貼圖與聲音，更讓人覺得療癒，例如：「人家只會吃而已」、「關懷智障的眼神」，都是代表貼圖唷！

好想兔只要一出LINE貼圖，就會衝上排行榜前幾名。（FB@謙謙創藝）

睇吓排行榜前8位圖文畫家又有咩咁厲害▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月01日至2019年08月29日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『圖文作家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】