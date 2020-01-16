宣美表演遇豪雨　濕身跳舞突然脫衣　粉絲尖叫背後藏暖心舉動

南韓歌手宣美身高166公分還有一雙超長美腿，每次推出新歌都會引起話題，編舞更是每每造成模仿風潮。她近年為了身體健康和體態，積極改變飲食、運動，成功從40公斤增至50公斤，身材變得更加火辣。她日前在頻道上傳了一支公演遇上大雨的影片，為了和台下觀眾同樂，她要求把舞台遮雨棚撤掉，淋著暴雨努力熱情唱跳。

宣美成功從40公斤增至50公斤，身材變得更加火辣。（Youtube@선미 SUNMI）

宣美14日在YouTube頻道上傳了一支標題名為「召喚暴雨的慶典女神，宣美」的影片，影片裡可看到她應邀前往首爾中央大學慶典，在台上挨著傾盆大雨，還是使盡全力表演了《Siren》、《Gashina》、《LALALAY》等熱門曲。

宣美在YouTube頻道上傳了一支標題名為「召喚暴雨的慶典女神，宣美」的影片。（Youtube@선미 SUNMI）

宣美在表演完《LALALAY》後，對著台下來看她表演的學生們說道：「雖然雨很大，但是大家真的等了很久，所以請工作人員把遮雨棚撤掉，我們也跟大家一起淋著雨表演。」並安慰擔心她感冒的學生們「上面有遮雨棚的話，沒辦法好好跳，也看不清楚大家」，超敬業又暖心的舉動引起台下觀眾們的熱烈歡呼。

宣美超敬業又暖心的舉動引起台下觀眾們的熱烈歡呼。（Youtube@선미 SUNMI）

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她接著因為在與觀眾們對話時，外面套的罩衫就已經濕掉，在開始表演《Siren》前索性將罩衫脫掉，並帥氣地對著台下說道「下著雨，大家就一起濕吧」、「真的是要瘋了」，穿著一件細肩帶短洋裝便展開了熱舞表演。

成功增重後，宣美前凸後翹的S Line好身材惹人羨慕。（IG/@miyayeah）

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