【黑眼圈】睡得夠就能擺脫熊貓眼？試試飲多杯水、加多個枕頭吧！

撰文：Hello醫師
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若上班時看到同事掛著厚重黑眼圈，常不禁會直覺地問：昨天沒睡飽嗎？有黑眼圈的人，除了看起來老態，還容易在工作時給人沒精神的感覺。究竟為什麼會有黑眼圈，答案除了沒睡飽，還有更多需要注意的，請接著看下去，了解是什麼造成黑眼圈，以及如何消除黑眼圈，讓雙眼炯炯有神！
文：Louis Zhang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai
一般來說，有3種類型的人，較容易有黑眼圈的問題，包括老年人、亞洲與非洲等膚色較深的種族，以及先天體質就容易有黑色素沉澱在眼周的人。
▼▼▼除了沒睡飽和種族，還有更多原因會造成黑眼圈，按圖放大詳細了解黑眼圈形成的五個原因▼▼▼
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黑眼圈形成原因小總結：
1. 疲 倦：就是我們一般理解的「睡眠不夠」；
2. 缺乏水分：缺乏水分，眼皮容易暗沉、眼窩凹陷；
3. 身體老化：皮膚所需要的脂肪和膠原蛋白會漸漸流失，肌膚變得鬆弛和較薄，容易看見皮膚底下的深色血管；
4. 過度曬太陽：陽光會促使身體生成黑色素
5. 過敏或乾眼症：眼睛覺得搔癢時，千萬別東抓西揉，這樣只會導致發炎、腫脹
知道了造成黑眼圈的原因後，就可以採取以下5種方法來改善！
點圖詳細了解避免黑眼圈的5個方法▼▼▼
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避免黑眼圈方法小總結：
1. 水要喝得夠：建議成人每天要喝2000c.c.以上的水；
2. 每天睡飽飽：成年人(18~64歲)建議睡足7~9小時；
3.睡前遠離手機：睡前請務必勇敢地把手機擺得遠遠的，才能擺脫心魔；
4.墊高頭部睡覺：在頸部多加上1~2顆枕頭，能讓眼部四周的血液循環較好;
5.眼睛也要防曬：避免強烈的陽光在眼周附近留下黑色素。
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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：黑眼圈好重怎麼辦？這5招擺脫它】