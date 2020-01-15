【黑眼圈】睡得夠就能擺脫熊貓眼？試試飲多杯水、加多個枕頭吧！

若上班時看到同事掛著厚重黑眼圈，常不禁會直覺地問：昨天沒睡飽嗎？有黑眼圈的人，除了看起來老態，還容易在工作時給人沒精神的感覺。究竟為什麼會有黑眼圈，答案除了沒睡飽，還有更多需要注意的，請接著看下去，了解是什麼造成黑眼圈，以及如何消除黑眼圈，讓雙眼炯炯有神！ 文：Louis Zhang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai

一般來說，有3種類型的人，較容易有黑眼圈的問題，包括老年人、亞洲與非洲等膚色較深的種族，以及先天體質就容易有黑色素沉澱在眼周的人。

▼▼▼除了沒睡飽和種族，還有更多原因會造成黑眼圈，按圖放大詳細了解黑眼圈形成的五個原因▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

黑眼圈形成原因小總結： 1. 疲 倦：就是我們一般理解的「睡眠不夠」； 2. 缺乏水分：缺乏水分，眼皮容易暗沉、眼窩凹陷； 3. 身體老化：皮膚所需要的脂肪和膠原蛋白會漸漸流失，肌膚變得鬆弛和較薄，容易看見皮膚底下的深色血管； 4. 過度曬太陽：陽光會促使身體生成黑色素 5. 過敏或乾眼症：眼睛覺得搔癢時，千萬別東抓西揉，這樣只會導致發炎、腫脹

知道了造成黑眼圈的原因後，就可以採取以下5種方法來改善！

點圖詳細了解避免黑眼圈的5個方法▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

避免黑眼圈方法小總結： 1. 水要喝得夠：建議成人每天要喝2000c.c.以上的水； 2. 每天睡飽飽：成年人(18~64歲)建議睡足7~9小時； 3.睡前遠離手機：睡前請務必勇敢地把手機擺得遠遠的，才能擺脫心魔； 4.墊高頭部睡覺：在頸部多加上1~2顆枕頭，能讓眼部四周的血液循環較好; 5.眼睛也要防曬：避免強烈的陽光在眼周附近留下黑色素。

延伸閱讀︰

脫離眼鏡束縛！角膜塑型術的好壞作用

訓練效果不再？聽歌找伴解決健身倦怠

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：黑眼圈好重怎麼辦？這5招擺脫它】