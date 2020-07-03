日本醫生教4招「去糖減肥法」　狂食牛肉即減5kg　這款飲品要戒！

近年流行「生酮飲食」、「低醣飲食」減肥法，日常飲食中避免吸收碳水化合物和糖分，只吃油脂和蛋白質，從而達到瘦身效果。不過這些減肥法隱藏著許多「陷阱」，一旦用錯方法，可能會越食越肥，甚至嚴重影響健康！

最近日本節目《ソレダメ》便介紹了大熱「去糖減肥法」，請來專科醫生教大家如何輕鬆進行「去糖飲食」，減肥期間可以任意食肉，不用在意卡路里。節目指這種減肥法不用節食，只要跟隨醫生教的4個方法，便能在1個月內減甩至少5公斤！減肥方法好似都幾激咁，真係信不信由你！

糖份是致肥元兇！（《ソレダメ》截圖）

【第一招】：留意這幾款蔬菜不能吃！

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【第二招】：吃太少脂肪反而會肥？

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【第三招】：超意外！這款飲品竟然不能喝？

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第四招：這個時間做運動能輕鬆消脂！

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同場加映：專家教4招秒速止汗 戒一種飲品改善大汗體質

汗腺過度發達為不少人帶來種種困擾，日本節目《ホンマでっか！？TV》請來幾位專家，包括專門治療多汗症的醫生，為觀眾解答疑難，提出了4個能有效改善流汗問題的方法，大家不妨試一試！

第一招：做這件事便可減少臉上出汗？

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第二招：戒一種飲品即可改善汗臭體質？

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觀看其他招數及全文：日本專家教4招秒速止汗 戒一種飲品改善大汗體質 止汗劑要咁搽