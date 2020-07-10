BobbiBrown/M.A.C/GLAMGLOW官網7折起　M.A.C粉底$360減至$266！

近日多間美妝護膚品牌紛紛推出夏日優惠，當中M.A.C、Bobbi Brown和GLAMGLOW官網均進行大減價，各款美妝、護膚產品件至7折發售！當中各品牌的大熱產品同樣包括在內，即睇記者推介必買15件item及優惠碼詳情。

不少大熱均有7折優惠！（官網圖片）

M.A.C｜官網限定 任何產品2件8折、3件7折

要注意當中需要包括一件臉部彩妝或護膚品並輸入優惠碼才可獲得折扣！縱觀官網，產品選擇多，當中人氣產品如子彈唇膏由原價$160最多減至$112，而且不少大熱色號如Ruby Woo和Marrakesh均有減價。全網購物滿$300即免運費，否則收取$30運費。

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GLAMGLOW｜官網限定 買滿$980享8折、滿$1280享7折

GLAMGLOW的清潔面膜一向是暢銷產品，平時定價頗高，小小一樽50g都索價近$500，如今折扣後只需$343。不論舊有用家還是新手都是入貨好時機！優惠即日起到7月12日，購買任何產品更可獲得化妝袋及面膜試用裝。全店買滿$500即免運費，否則收取$30運費。

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Bobbi Brown｜官網限定 指定產品7折優惠

購買指定產品並輸入優惠碼即可獲得7折優惠，各款眼影、唇膏、粉底和化妝工具等等均有減價！減價產品中有不少限量版化妝盤和唇膏套裝，值得入手！官網現時全網免運費，不用湊運費！

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美妝優惠以外，本地休閒服裝品牌Ad-lib同樣進行大減價！指定貨品包括T恤、襯衫和帽子等配飾，使用優惠碼可享買2件7折、買3件6折優惠。不少夏季T恤款式折實後只需約$160。👇👇👇即睇記者精選扺買推介👇👇👇

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