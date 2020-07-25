文科人VS理科人！日本10條問題秒測文理人格診斷　理科女桃花旺？

你知道自己是「文科型」還是「理科型」人格嗎？原來「文、理」不僅是代表學校的科目，更能反映一個人的性格。最近日本熱傳一個「文理人格診斷」，只要回答10條問題，即知自己是屬於哪一類型，分析你的潛能與愛情觀！

你是文科人，還是理科人？（「Googirl」）

日本網站「Googirl」早前分享了一個心理測驗，只要回答10條簡單問題，便能判斷你究竟是「文科型」還是「理科型」人格！

以下有10條簡單問題，每回答一個「是」就得一分。最後計出總分，便能知道自己屬於哪一型，結果更反映了你的你的潛能與愛情觀！

👇👇👇先回答以下10條問題👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

👇👇👇計好分數，就可以按下圖看結果👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

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同場加映：日本超準心理測驗 你第一眼會留意異性哪裏？

日本女生網站「Googirl」分享了一個心理測驗，只要回答一條問題，便能反映出你的戀愛體質及人格，知道你是否容易墮入愛河的類型，令你更清楚自己在戀愛路上的應該如何改進，成為更優秀的情人！

【問題】與異性初次見面，你會先留意他／她的...🤗👇👇

【1】身材

【2】樣貌＆髮型

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【4】服飾

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