人人都著Vans，唔通人人都識分Vans？一直是人氣款式的Old Skool和早年被韓星G-Dragon「一穿而紅」的Style 36，不論外表還是價錢都相當接近，究竟兩者有何分別？Vans品牌下的各鞋款又有何分別，如果靠一個英文字辨識鞋款功能？

兩款均屬Vans的大熱款式。（Instagram@reeboker31、justrow7）

不少人都擁有一對Vans，貪其外型輕便百搭，價錢又不貴，粗著最啱。當中兩個大熱型號Old Skool 和Style 36 均是年輕人心頭好，Old Skool是長青款，而Style 36更曾被韓星G-Dragon人氣加持而爆紅。兩鞋款可謂息息相關、卻也不完全一樣。👇👇👇點圖即教你兩款分別及Vans型號冷知識！👇👇👇

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提到人人都著的經典鞋款，Converse當然是其中之一，不要忘記還有Adidas的Stan Smith、Nike的Roshe Run，相信你都總會留意過。想知還有甚麼鞋款榜上有名？點圖即看15對紅極一時的鞋款👇👇👇