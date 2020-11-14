臨近秋冬轉季，又是時候為衣櫃添設幾件新衣。但女生們有沒有發現買衫時，在GU或Uniqlo覺得某件單品很好看，卻不知如何配搭，最後只好放棄呢？有位日本女生在IG用插畫形式分享自己平時的穿搭，她所穿的都是小資女買得起的日系單品，低價又易入手。

插畫家andomami在IG分享小資穿搭，吸引超過11萬粉絲Follow。《開罐Opener》記者在她的插畫中，為大家整理了4件在香港也能買到的GU單品，女生們可以照跟著她學習日系穿搭。

andomami本人長相甜美，有時更會親身示範穿搭。（IG@andomami）

👇👇👇點擊圖片看GU小資穿搭👇👇👇

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除了GU的單品，她還分享了不同感覺的穿搭造型，有些品牌沒有在香港開店，但大家可以根據插畫自己配搭同類造型。

👇👇👇點擊圖片不同感覺穿搭👇👇👇

同場加映︰攝影師媽媽將二次元變成現實 6歲仔Cosplay精選30作

每個小朋友心入面都有個幻想世界，有著最天馬行空的想像。如果有人會將幻想變成現實會怎樣呢？日本有位攝影師，用自己的專業幫兒子幻想中的動畫世界變成現實！

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