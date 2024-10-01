你識讀嗎？19個字香港人一定讀錯過 囡囡、厹、尻正確發音係乜？
撰文：奶茶妹
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「囡囡」、「厹」等字大家平日一定見過，不過你又識唔識讀？很多我們常用的網絡用字，都不是有邊讀邊，所以很明顯，「囡囡」、「厹」不是讀「女女」及「九公」，那麼它們的讀音到底是甚麼呢？
在廣東話世界，有很多成日見，不過唔識讀的字，有時大家會「有邊讀邊」，以下這19個字，你又識讀幾多個？
👇👇👇按圖看你錯過幾多個字👇👇👇
+15
【1】囡囡
讀音: 女女X 南南✔️
【2】厹
讀音：狗公X 由✔️
【3】仆街
讀音：Poke街X 父街✔️
【4】尻
讀音：鳩X 烤✔️
【5】丼
讀音：井X 當✔️
【6】涮牛肉
讀音：刷牛肉X 汕牛肉✔️
【7】酗酒
讀音：凶酒X 於酒✔️
【8】刈包
讀音：叉包X 艾包✔️
【9】猝死
讀音：卒死X 撮死✔️
【10】覬覦
讀音：凱見X 記餘✔️
【11】饕餮
讀音：號珍X 滔鐵✔️
【12】動輒
讀音：動扎X 動接✔️
【13】拮据
讀音：吉據X 潔居✔️
【14】夢魘
讀音：夢壓X 夢掩✔️
【15】蜷縮
讀音：卷縮X 權縮✔️
【16】紈袴
讀音：執跨X 玄褲✔️
【17】囹圄
讀音：令吾X 零雨✔️
【18】燮
讀音：變X 竊✔️
【19】禤
讀音：塌X 圈✔️