「囡囡」、「厹」等字大家平日一定見過，不過你又識唔識讀？很多我們常用的網絡用字，都不是有邊讀邊，所以很明顯，「囡囡」、「厹」不是讀「女女」及「九公」，那麼它們的讀音到底是甚麼呢？



在廣東話世界，有很多成日見，不過唔識讀的字，有時大家會「有邊讀邊」，以下這19個字，你又識讀幾多個？

《飯戲攻心》劇照

👇👇👇按圖看你錯過幾多個字👇👇👇

+ 15

【1】囡囡

讀音: 女女X 南南✔️

【2】厹

讀音：狗公X 由✔️

【3】仆街

讀音：Poke街X 父街✔️

【4】尻

讀音：鳩X 烤✔️

【5】丼

讀音：井X 當✔️

【6】涮牛肉

讀音：刷牛肉X 汕牛肉✔️

【7】酗酒

讀音：凶酒X 於酒✔️

【8】刈包

讀音：叉包X 艾包✔️

【9】猝死

讀音：卒死X 撮死✔️

【10】覬覦

讀音：凱見X 記餘✔️

【11】饕餮

讀音：號珍X 滔鐵✔️

【12】動輒

讀音：動扎X 動接✔️

【13】拮据

讀音：吉據X 潔居✔️

【14】夢魘

讀音：夢壓X 夢掩✔️

【15】蜷縮

讀音：卷縮X 權縮✔️

【16】紈袴

讀音：執跨X 玄褲✔️

【17】囹圄

讀音：令吾X 零雨✔️

【18】燮

讀音：變X 竊✔️

【19】禤

讀音：塌X 圈✔️