「鑫鼎鑫」個「鑫」字點讀？19個字香港人必讀錯過　囡囡不是女女

政府物流署花費逾半億元公帑採購冒牌樽裝水，涉事的飲用水供應商公司名「鑫鼎鑫」連日登上各大媒體，事件除惹來關注，網民也對「鑫」字讀音有興趣。其實不少字我們成日見，但又未必識讀，《開罐》整合19個常見中文字，睇下大家又識讀幾多。
政府供水事件中， 近日媒體都出現個「鑫」字，其實點讀呢？根據中文大多學漢語多功能字庫，「鑫」字粵語讀音是「音」，多用於商店及人名，取金多興盛的意思。像80年代TVB劇《他來自江湖》中 ，由周星馳飾演的「何鑫淼」（讀音何「音」「秒」）就是用了「鑫」字，不過戲中大部分人物都會叫周星馳做「何金水」。
其實，在廣東話世界，有很多成日見，不過唔識讀的字，有時大家會「有邊讀邊」，以下這19個字，你又識讀幾多個？
【1】囡囡
讀音: 女女X 南南✔️
【2】厹
讀音：狗公X 由✔️
【3】仆街
讀音：Poke街X 父街✔️
【4】尻
讀音：鳩X 烤✔️
【5】丼
讀音：井X 當✔️
【6】涮牛肉
讀音：刷牛肉X 汕牛肉✔️
【7】酗酒
讀音：凶酒X 於酒✔️
【8】刈包
讀音：叉包X 艾包✔️
【9】猝死
讀音：卒死X 撮死✔️
【10】覬覦
讀音：凱見X 記餘✔️
【11】饕餮
讀音：號珍X 滔鐵✔️
【12】動輒
讀音：動扎X 動接✔️
【13】拮据
讀音：吉據X 潔居✔️
【14】夢魘
讀音：夢壓X 夢掩✔️
【15】蜷縮
讀音：卷縮X 權縮✔️
【16】紈袴
讀音：執跨X 玄褲✔️
【17】囹圄
讀音：令吾X 零雨✔️
【18】燮
讀音：變X 竊✔️
【19】禤
讀音：塌X 圈✔️