「鑫鼎鑫」個「鑫」字點讀？19個字香港人必讀錯過　囡囡不是女女

政府物流署花費逾半億元公帑採購冒牌樽裝水，涉事的飲用水供應商公司名「鑫鼎鑫」連日登上各大媒體，事件除惹來關注，網民也對「鑫」字讀音有興趣。其實不少字我們成日見，但又未必識讀，《開罐》整合19個常見中文字，睇下大家又識讀幾多。



政府物流署花費逾半億元公帑採購冒牌樽裝水惹來關注。（資料圖片/廖雁雄攝)

政府供水事件中， 近日媒體都出現個「鑫」字，其實點讀呢？根據中文大多學漢語多功能字庫，「鑫」字粵語讀音是「音」，多用於商店及人名，取金多興盛的意思。像80年代TVB劇《他來自江湖》中 ，由周星馳飾演的「何鑫淼」（讀音何「音」「秒」）就是用了「鑫」字，不過戲中大部分人物都會叫周星馳做「何金水」。

《他來自江湖》周星馳飾演何鑫淼一角，但劇中人物都是叫他「金水」、「水哥」、「阿水」。（TVB截圖)

佘詩曼在《絶代商驕》中叫林淼淼, 但劇中黃子華叫她做三水妹。（《絶代商驕》片段截圖）

其實，在廣東話世界，有很多成日見，不過唔識讀的字，有時大家會「有邊讀邊」，以下這19個字，你又識讀幾多個？

👇👇👇按圖看你錯過幾多個字👇👇👇

【1】囡囡

讀音: 女女X 南南✔️

【2】厹

讀音：狗公X 由✔️

【3】仆街

讀音：Poke街X 父街✔️

【4】尻

讀音：鳩X 烤✔️

【5】丼

讀音：井X 當✔️

【6】涮牛肉

讀音：刷牛肉X 汕牛肉✔️

【7】酗酒

讀音：凶酒X 於酒✔️

【8】刈包

讀音：叉包X 艾包✔️

【9】猝死

讀音：卒死X 撮死✔️

【10】覬覦

讀音：凱見X 記餘✔️

【11】饕餮

讀音：號珍X 滔鐵✔️

【12】動輒

讀音：動扎X 動接✔️

【13】拮据

讀音：吉據X 潔居✔️

【14】夢魘

讀音：夢壓X 夢掩✔️

【15】蜷縮

讀音：卷縮X 權縮✔️

【16】紈袴

讀音：執跨X 玄褲✔️

【17】囹圄

讀音：令吾X 零雨✔️

【18】燮

讀音：變X 竊✔️

【19】禤

讀音：塌X 圈✔️