美國女子招男友治情傷　前4任男友接連去世嚇怕網民：是夜神月？

開罐
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美國推特上一名年輕正妹最近在網路上爆紅，更搞笑被眾人封為是「女版夜神月」，到底是怎麼一回事？原來事情是起源自這位推特正妹在網路上向大家分享她驚天地、泣鬼神的情史歷程，為前男友們遭遇非常傷心沮喪的她還試圖「公開徵友」趕快開啟新戀情忘記傷痛，但大家的反應居然一面倒：「看完我可沒有勇氣當妳的男友⋯⋯」

原來這名正妹在網路上分享她交往過的 4 任男友情史過程，卻意外吸引大量網友矚目▼▼▼

由於這位正妹都直接分享照片並 Tag 英年早逝前男友的推特帳號，讓真實度大增。

沒想到這一則「 4 任男友接連去世 」傳奇事件在推特上爆紅之後，這名正妹居然公開表示自己急需找到一個新男友來忘記傷痛，而且她一點都不喜歡保持單身的空窗狀態。但這位奪命正妹的徵友文立刻引發大量網友開玩笑：「她根本是行走的死亡筆記，walking death note！」、「妳根本是夜神月吧？」、「哪位勇者敢去應徵當她男友？我先表示佩服」、「我是女生，我很樂意為我的前男友報名」，介紹正妹給自己怨恨的前任認識，或許是一種新型態的報復方式？由於網友討論太踴躍，目前這位正妹的推特處於關閉狀態中。

▼▼▼相關圖輯：想做夜神月？或者呢隻錶幫到你▼▼▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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